El PP acusa a Ciudadanos de cometer los mismos delitos que ellos

Voz 0779

00:11

Sánchez e de muchas cosas y mira el tema principal va a ser el mal rollo extremo éste que se traen los del PP y los de Ciudadanos a seguir con eso no sólo para seguir es que va a ir a más raro será que esta semana no caiga algún escupitajo que has allí no no no no no te creas eso humaniza la política además es por el bien del país estamos en la mayor crisis constitucional desde el golpe de Tejero Pepa Bueno sí que algún la pillo pues echa no pasa nada empieza ya por favor mal vengan dentro Careta