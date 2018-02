Tramo memoria de la crisis | La Vivienda

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy con peto

Voz 2 00:05 bueno artículo cuarenta y siete de la Constitución Española todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada

Voz 3 00:16 hola socios parte del normal cuando lo terminamos las opciones Cirilo para lo que cosas

Voz 4 00:23 lo importante es que llevamos prácticamente dos años con caídas de en el número de desahucios siga habiendo

Voz 5 00:31 eh cláusulas abusivas en los contratos sigue habiendo procedimientos de ejecución hipotecaria Vietto te sigan produciendo quejado pieza consecuencia muy bien

Voz 3 00:39 me tratan todos los sí estuvo era un perro me echan sin decirme Alhambra en la Cadena Ser a ver

Voz 6 00:51 no encuentro trabajo en una empresa de limpieza pues resulta que era pisos de embargos de Banco las librerías llenas de recuerdos de fotos de veías de entrar a mi casa

Voz 7 01:04 nadie

Voz 3 01:09 hoy por hoy es completa

Voz 1727 01:29 yo llamaban el aterrizaje suave y en pocos meses se convirtió en un estallido estruendoso a la pérdida del trabajo se sumó para muchos el peso insoportable de una hipoteca firmada en la época de la barra libre el crédito fácil de las promesas de una inversión que nunca iba a fallar y qué fallo cuando empezaron a desaparecer las grúas que durante mucho tiempo se convirtieron en un elemento más del panorama urbano lo que quedó fueron solares vacíos casas sin gente ingentes en casa como cantaba Silvia Pérez Cruz miles de personas acabaron desahuciadas de un piso que no podían pagar de la vida que habían imaginado dentro de él como le ha contado María Angela Pavone Beatriz una mujer que lo perdió casi todo y sólo ahora empieza a salir de la pesadilla

Voz 8 02:16 esta historia

Voz 9 02:17 pieza en dos mil tres empieza como tantas otras

Voz 10 02:20 le dije a la inmobiliaria tenía unas casas de alquiler inicie la inmobiliaria pero para que vas alquilar una casa si ahora a los alquileres a estar más caros que la hipoteca y luego tiene dos hijas hilos cosa nunca pierden precio a contario van a valorar va

Voz 9 02:34 es invertí en ese quienes de cuanto salí de la inmobiliaria con una hipoteca al mi brazo Beatriz Moreno en su pareja Pedro firmaron una hipoteca por ciento ochenta y cuatro mil euros y la casa de la madre de Béatrice como garantía Béatrice tenía veintiséis años y Pedro ante y un tenían dos niñas una de dos años y la otra tan sólo de unos meses

Voz 10 02:54 hemos al notario en el notario pues nada me me dijeron que la casa madre un aval bancario de cinco años resultó que era a final era una hipoteca de cincuenta mil euros

Voz 9 03:04 la letra subió hasta los mil doscientos euros al mes a los que había que sumar derramas gastos

Voz 10 03:09 pareja foco trabajaba en de mudanzas y viajaba entonces pues él con el dinero que sacaba yo trabajaba de género escultora con el dinero bueno pues podemos mantenernos bien

Voz 9 03:20 hasta que llegó la crisis empieza la crisis y claro Pedro

Voz 10 03:23 sin trabajo y no encontramos trabajo que era imposible encontrar trabajo él se quedó en el paro me quedé embarazada y me que también en el paro y ahí empezaron los problemas de que no podemos pagar la hipoteca porque si tenemos unos ahorros pero eso es aproximamos comiendo solo porque era la casa la casa la casa la casa hasta quedar vimos que no podíamos pagar pero claro si dejamos de pagar la hipoteca me quedaba allí en la calle que a mi madre en la calle también es que encima les decían que iba a bajar los intereses de aquellos que eso no baja estima yo tenía cláusulas abusivas de toda

Voz 9 03:53 su pareja entró en depresión Béatrice empezó a luchar y se sumó a la a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 10 03:59 yo empecé a salir a la calle me enteré que había una plataforma me metí en la plataforma empecé a acoger datos de un lado a coger datos de otro empecé a hacerme fuerte empecé a luchar contra el banco empecé a negociar lo que pasó que pues que me pareja falleció de un infarto y murió en una hora

Voz 9 04:18 era el once de junio de dos mil catorce Beatriz se quedó sola con los tres hijos y la amenaza de desahucio para ella y su madre

Voz 10 04:25 empezó a negociar con el banco primero me daba la solución de la dación en pago de mi casa y luego también de que es la casa de mi madre se quedase con una deuda y les dije que era imposible que yo no podía pagar esa deuda tampoco entonces al final después de mucha lucha el banco me dijo que me liberaba también la casa mi madre pero qué pasó que como al fallecer Pedro tardaron tan todos los documentos en hacerse que falleció también mi madre otro infarto también entonces eh sino llega a ser por mi familia

Voz 9 04:52 por la tipo psicológico colaboran con lapa dio no estaría como estoy a los pocos meses Beatriz firmó la dación en pago para su vivienda cuando la compró sal habían tasado por doscientos diez mil euros trece años después no sea la valoraban por más de noventa mil también le condonar la deuda que pesaba sobre la casa de su madre por entonces Béatrice ya sabía herido vivir con su hermana pero por el bienestar de sus hijos tomó una decisión drástica

Voz 10 05:18 Mis hijas entran en una rosa mi hija mayor entre una depresión gorda Illa da unas crisis muy fuertes entonces los psicólogos que que que colaboran con la plataforma me me dijeron que porque no ponemos tierra por medio y me fui a vivir a Escalona una casa cogí Internet me metió una de las páginas de esta de Se alquilan casa Vies a casa me gustó y me fui para allá no conocía a nadie

Voz 9 05:38 en Escalona en la provincia de Toledo Beatriz que siempre había vivido en Madrid ha rehecho su vida ha encontrado trabajo de Auxiliar de Enfermería en un hospital de la capital ya hace un mes con el dinero que le tocó por la venta de la casa de su madre ya libre de cargas pudo comprar otra vivienda la letra que ahora paga es de doscientos euros

Voz 10 05:57 ahora me siento y me pongo a hacer los deberes con mis hijos ahora me voy a comer con ellos ya hablamos de nuestras cosas ahora ahora me río con ellos ahora disfruto de ellos tiene esa época no lo único que me importaba era qué va a pasar mañana sino tenemos casa que mi hija me dice mamá dejemos de dar ya pena sabe ya vale sacada

Voz 1727 06:22 la conservador la pena de dicen sus niñas a Beatriz qué ha podido pasar página podido rehacer su vida pero estamos a salvo de lo que ella hay muchos como ella vivieron se vuelva a repetir aunque la pregunta habría que reformular la en este momento de después de todo lo pasado lo vivido y aprendido está más garantizado hoy el derecho a la vivienda en España trío Meizoso buenos días hola qué tal buenos Dios el mercado de la vivienda ha vuelto a crecer a un ritmo que no se veía desde hace una década y sin embargo el acceso a la vivienda vuelva a ser un problema al menos en aquellas partes del país como las grandes ciudades y la Costa que registran a la vez importantes subidas del precio del alquiler esto que aún no hemos absorbido toda la herencia de ladrillo que la burbuja dejó

Voz 0527 07:08 hay casi medio millón de viviendas sin estrenar ese stock sólo ha bajado en ciento sesenta mil siete años a pesar de que casi no se hace vivienda nueva en dos mil diecisiete subía el diez por ciento interanual tras un dos mil dieciséis en que se terminaron veinticuatro mil diecisiete veces menos que diez años antes Se reactiva más la venta de vivienda pero sólo una de cada doce es nueva el año pasado hasta septiembre se vendieron treinta y dos mil nuevas casi un sesenta por ciento más interanual pero en el mismo periodo de dos mil seis habían sido nueve veces más los precios por la crisis tocaron suelen dos mil catorce desde hayan subido de media ya un dieciocho por ciento según el INE un seis por ciento en el último interanual que se ha publicado pero están todavía un veintiséis por ciento por debajo del pico todo esto son medias hay zonas en que los precios todavía no han empezado a subir y otras ya muy recalcó

Voz 1727 08:01 con todo había casi medio millón de viviendas en estrenar sin embargo hoy vuelve a ser difícil acceder a una vivienda en aquellos lugares especialmente donde además el precio del alquiler se ha disparado como decíamos grandes ciudades y Costa la Administración puede incidir en el mercado y la forma más directa son los planes de vivienda la vivienda social que se está haciendo el avión

Voz 0527 08:21 la vivienda nueva de protección oficial se está reduciendo al mínimo en dos mil siete Se calificaron es decir quedaron listas para adjudicarse sesenta y siete mil de ellas sesenta y dos mil promovidas por la Administración central en dos mil dieciséis fueron sólo siete mil en total menos de cuatro mil las aportadas por el Estado una por cada dieciséis de diez años antes y el número sigue bajando porque en dos mil diecisiete hasta septiembre el Estado ha sacado poco más de dos mil

Voz 1727 08:49 ya hemos pasado la mitad de febrero pero todavía no se ha aprobado el Plan de Vivienda dos mil dieciocho dos mil veintiuno que sabemos sobre el plan bueno según el borrador conocido todavía

Voz 0527 08:58 a ver cambios habrá ayudas para la construcción y rehabilitación de viviendas que se destinen al alquiler a precios limitados habrá ayudas para el alquiler de viviendas que cuesten menos de seiscientos euros al mes novecientos en algunos casos sino se tiene más de mil quinientos euros de renta al mes que es tres veces el IPREM Se recibirá un cuarenta por ciento del precio del alquiler la ayuda se eleva al cincuenta con un máximo también de tres años para menores de treinta y cinco años de edad mayores de sesenta y cinco para los menores de treinta y cinco con los mismos límites de renta habrá también ayudas a la compra hasta un máximo de diez mil ochocientos euros o el veinte por ciento del precio de venta el plan se aprobará muy pronto con carácter retroactivo desde el uno de enero nos dice el Gobierno pero luego tendrán que negociarse convenios

Voz 1727 09:44 los con las autonomías Eladio gracias gracias a vosotros hasta luego en el resultado gráfico de estas cifras son los testimonios que vamos a escuchar ahora mismo y que han recogido los compañeros de la sede en distintas ciudades de España

Voz 12 09:57 depende de la zona los precios por ejemplo en las Islas son mucho más caros allí que no te lo puedes permitir aquí en Santiago pues bueno se propagan por ahí tienen dinero pues sí pero independizarse ir a vivir tú solo con un sueldo de hoy en día pues yo creo que es difícil

Voz 13 10:12 porque yo ahora mismo tengo veintiuno años y mi contrato hasta hace muy muy muy poco era novecientos euros mensuales que pasa me fui a mirar alquileres pero es que me pedían como unos quinientos seiscientos incluso dependiendo de la zona mi sueldo actual no me lo podía permitir Osaka al final metido que renegar hasta no con mis padres

Voz 12 10:27 estabilidad es muchísimo más complicado por qué los sueldos de los chicos jóvenes no no llegar para nada entonces

Voz 14 10:35 puedes comprarte un piso con nuestro sueldo

Voz 1727 10:38 día como que no se no afirma

Voz 15 10:41 cuesta arriba la gente como tiene poco dinero ha tenido una una casita vieja que ha hecho la regla la rehabilitado un poco para que el entre un poco de dinero pero esto no es la solución con lo cual está desapareciendo los barrios

Voz 1727 10:53 esto es lo que nos han ido contando los compañeros de cada emisora de la Ser que han ido recogiendo por las ciudades testimonios que al final hablan de problemas parecidos bien es verdad que siempre se subraya que el alquiler se dispara en las grandes ciudades no todos los jóvenes de cualquier ciudad en la que hemos estado unos dicen lo mismo sueldo precario no puedo pagarme una vivienda para vivir solo a los treinta y cinco años Fernando Encinar fundador del portal inmobiliario idealista buenos días

Voz 16 11:22 hola buenos días Julio Rodríguez economista

Voz 1727 11:25 el expresidente del Banco Hipotecario de Caja Granada buenos días buenos días se puede hablar de que en este momento vuelve a ser un problema a la vivienda en España el acceso a la vivienda Encinar

Voz 16 11:37 yo creo que de los datos que comentabais antes muy interesante que es el stock débil de vivienda nueva cuando se habla de sexto de ese medio millón de casas que todavía hay a la venta lo que tenemos que ser conscientes es que a las casas no lo ponemos poner Reding es es decir no podemos trasladar las casas de donde sobran que hay muchas capitales de provincia donde la burbuja hizo que se construirán casas simplemente al calor de la burbuja y ahora tienes ocho diez mil casas que no compra nadie porque la demanda no no no está cumpliendo en esas zonas pero no las puedes mover a ciudades donde ya tiene déficit de vivienda como por ejemplo las grandes capitales donde deberíamos empezar otra vez a ver grúas porque hay un enorme déficit de vivienda entonces vamos a tener que convivir con esa media nacional que hay muchas casas a la venta todavía o de de Villanueva que se terminaron hace ocho diez años con la realidad de que todavía hay de que empieza a haber un déficit de vivienda

Voz 1727 12:29 Julio Rodríguez acceder a la vivienda vuelve a ser un problema

Voz 17 12:32 pues va a ser un problemón en este momento puesto que es verdad que hay a corto plazo pues un exceso una situación de exceso de demanda pero es que en este momento practicamente no hay política de vivienda es decir que en este momento poderes fue para estos jóvenes que encuentran en pero por primera vez no les queda más remedio que acudir a creer puesto que una vivienda en propiedad queda muy lejos de sus posibilidades en este momento

Voz 1727 12:57 incluso en esa ciudades donde hay estoc por la digestión del ladrillo todavía aunque sí

Voz 17 13:02 el ladrillo sobre todo está más concentró las costas en ladrillo suele estar más no necesariamente las en la ciudad de donde hay más falta entonces se dice que lo normal es que un hogar no debe destinar más de la tercera parte de sus ingresos para comprar una vivienda porque sino no no podrá hacer frente en este momento nos encontramos que estos salarios de ochocientos a mil euros tienen que necesariamente ir a una vivienda creer porque no pueden acceder en propiedad entonces esta vivienda de alquiler con esta subida que quieren es puede dar lugar a que los esfuerzos de acceso y calculado que se pone ahora en niveles de llevarse el cincuenta al sesenta o el setenta por ciento del del salario que tienen luego por tanto hay un problema de acceso a la vivienda hay una ausencia de políticas de vivienda está ese decreto que como ha dicho esta mañana está por salir tampoco creo que es que el decreto fuera a cambiar esto de la noche a la mañana pero indudablemente implicaba que se podía hacer algo hay una necesidad sobretodo de aumentar el parque de viviendas de alquiler pero hace falta sobre todo que exista política de vivienda puesto de Robinho los últimos años lo que ha hecho ha sido dejarlos las autonomías y las autonomías esperaban los recursos que llegaban del Gobierno central loco por tanto se puede decir que el problema de la vivienda en España en este momento es el enorme esfuerzo de acceso para amplio segmento

Voz 1727 14:17 con lo vivido y sufrido eh que vuelva a ser un problema la vivienda los expertos suelen decir no no hay una burbuja en el precio del alquiler una burbuja es otra cosa pero quiénes viven de alquiler sí que notan que han subido mucho los precios

Voz 16 14:30 yo sigo sin que nadie me explique qué es una burbuja en el alquiler porque lo que yo constato es en den con prioritario esa con una vivienda el mercado del alquiler sino en alquila en cuestión de de

Voz 17 14:40 el horas en idealista alquilado una vivienda Axel

Voz 16 14:43 este hay mercado y estén empiezo razonables que se hacen una mañana en hundía al fin esos propietarios rebajan el piso de alquiler idealista está llena de anuncios que han bajado un diez doce un quince por ciento por un lado entonces no entiendo que es el concepto de bruja de alquiler en segundo lugar es verdad que en el centro de las ciudades el precio del alquiler ahora es viviendas que han estaba alquiladas durante cinco años cuando termina en esos contratos y salen de nuevo el mercado salen un precio distinto al que es alquilaron en plena crisis cuando una casa se alquiló en dos mil doce dos mil trece Si no ha habido subida del que dicen que le porque una vida infracción cuando esos contratos estaban ligados a la inflación habrá que salen al mercado traen a un precio distinto pero para mí la buena noticia es la cantidad de producto que hay en estos momentos por ejemplo en Barcelona y en Madrid es la tercera ciudad de la Unión Europea con más producto de alquiler yo vivido veintidós años de alquiler para mí el drama no es que te suman el alquiler para mí el drama es que vivas de alquiler te quieran subir el alquiler no puedes irte a ningún sitio porque no hay otro

Voz 17 15:41 Porta

Voz 16 15:42 en el año dos mil el noventa y dos por ciento de los españoles vivían en casas de las que eran propietarios de alquiler vivíamos cuatro siete Si bien el alquiler no había dónde ir

Voz 1727 15:52 quién es decir Fernando que ahora sí que hay si te suben el alquiler una alternativa más barata

Voz 16 15:57 es que lo estamos constatando solamente en Madrid hace más de diez mil casas si un mes en el centro de Madrid y te suben el alquiler a tres cuatro estaciones de metro tienes viviendas de dos dormitorios por lo que a lo mejor estas pagando en el centro es verdad que tienes que a lo mejor que cogen el metro pero hay insisto es que el el drama sería que no hubiera producto

Voz 1727 16:17 hay en este alquiler no me Melchor Rodríguez

Voz 17 16:20 los economistas motivados por el máximo rigor consideran que la burbuja sólo se producen los precios de los activos y el alquiler es una rentabilidad no es un activo luego posiblemente lo que implícitamente esto significa puesto que vamos a ser rigurosos hagamos caso los economistas no puede haber burbujas en lo que es una rentabilidad que se al alquiler pero sí que puede haber burbujas en los precios de ventas porque dado un coste de capital da una rentabilidad unos mayores alquileres como los que estamos viendo ahora en este momento con subidas espectaculares esto lo que lleva implícito es un aumento de los precios luego no hemos llegado todavía una situación generalizada de burbuja varía mucho de una ciudad a otra que hay una España interior donde no está teniendo lugar nada que se parezca esto que está los hablando pero lo que sí puede estar teniendo lugar es una subida de precio muy fuertes por ejemplo si eso serlo a los gráficos se mira el gráfico del año dos mil diecisiete observa que la Unión es la eurozona y la Unión Europea la subida de precios esto en torno el Cuatro aquí en España tenemos datos solamente del mejor de nuestros indicadores sólo estar tercer trimestre estamos aproximando al siete es decir que ya llevamos desde que empezó la recuperación casi un dieciocho por ciento de aumentos acumulado luego se manifiesta en el alquiler pero puede que esa subida de precio de alquiler lleve en sí mismo el indicio de una posible burbuja los precios de la vida

Voz 1727 17:40 si hay algo muy delicado muy preocupante lo han señalado los dos invitados lo señalaba el el reportaje de Eladio Meizoso y es la ausencia de planes de vivienda de protección social ha caído un noventa y tres con cinco por ciento en una década es una barbaridad porque claro esos son planes muy a largo plazo si efectivamente nos encontramos como en Barcelona entorno a treinta y cinco mil personas que no pueden pagar un alquiler de vivienda libre y que el Ayuntamiento anuncia que va a instalar unas casas prefabricadas para que puedan vivir de forma temporal hasta que les puedan adjudicar una vivienda de protección pública cuando vayan de protección públicas y nos están haciendo hoy o no se están rehabilitando con ese destino no

Voz 17 18:25 prefabricadas apareciendo las prefabricadas

Voz 1727 18:27 sí sí quién ellos insisten porque hablaba con los del Ayuntamiento de Barcelona hace unos días en que no tiene nada que ver con los barracones que tenemos todos en la memoria que es que es otra cosa pero lo que quiero decir es esta medida sea buena mala o regular es provisional los planes de vivienda de protección pública hay que hacerlos con mucha antelación sino ser Serafín ahora

Voz 16 18:46 hay que hacerlos yo creo que deberíamos ser conscientes que los planes tendrían que fomentar la vivienda de alquiler yo creo que lo que no tiene sentido es lo que hemos vivido durante tantos años que eran planes de vivienda pública que se ofrecían en compra de alguna manera todos los españoles financiaba vamos la compra a unos pocos que por su situación personal en un momento concreto eso era accedían una vivienda con unos precios que eran realmente la mitad incluso menos de la mitad del precio que había de mercado entonces vivienda pública tiene que haber un plan de vivienda pública pero que sea de vivienda en alquiler que es lo que ha ocurrido en países centro europeos John no no debería sentido a que cuando se recuperen esos planes de vivienda volvamos a caer en el error de la vivienda pública de cómo

Voz 1727 19:28 vivienda pública de compra o de alquiler si Julio Revuelta

Voz 17 19:31 el alquiler puesto que gran parte de las viviendas públicas yo sido vocal de la Empresa de Suelo de Pozuelo de Alarcón hicimos viviendas de protegidas para la propiedad resulta que todas sean rendido a precios muy por encima dentro de bendiga a precio de mercado qué porque lo cobraban en negro la diferencia entre el precio de venta el precio de mercado luego por tanto este tipo la vivienda protegida en propiedad no resuelve ahora el problema es mucho mejor que la vivienda protegida que se construya sea vivienda en alquiler con carácter estable nada de esta historia qué les conocían a compra que eso es acceso a la propiedad diferida no tiene que ser vivienda de alquiler con estabilidad en cuanto a los

Voz 16 20:08 ayuntamientos yo creo que si tienen capacidad y en todos los ayuntamientos de España hay concesionarios de párking eso eso podría hacer convivían desde el suelo dotacional público en el que el Ayuntamiento junto con una empresa privada crea vivienda que es concesionaria al cabo de unos años esa vivienda pasa al empieza

Voz 18 20:26 nada

