Entrevista a Marta Sánchez

Voz 1 00:05 coincidiendo aprendiendo uno de todo lo que ha pasado en este fin de semana me gustaría que viajamos en el tiempo que nos trasladamos al sábado por la noche concierto de Marta Sánchez en el teatro de la Zarzuela y conciertos de Mina con esta versión de vino español hay que Marta Sánchez pone su propia letra

Voz 3 00:52 Sánchez

Voz 1 00:53 las pues encantados de esas Duarte eres la mujer del día

Voz 4 01:01 el Amaia eh vaya vaya aquí salía algo

Voz 1 01:04 esa cita es esa letras tuya Marta vivir de viene están llevando al está activo

Voz 4 01:13 niños y porque resulta que tengo una una atropellada sesión de fotos para una cosa de publicidad y la verdad es que están ya desespera porque estoy atendiendo las radios no y no acabo de salir de casa y están ya que va que va

Voz 1 01:32 vale nosotros producimos este muy poco tiempo pero de donde viene de donde viene Saleta Marta

Voz 4 01:40 es una letra viene de la añoranza de sentir que ya no podía más fuera de país de echar de menos a mi gente a mi familia a mis amigos a mi mundo de Madrid en España estaba deseando en volver y bueno aquella genial idea de irme allí no resultó aquí un hace un año y pico se me pasó por la cabeza en casa en Miami en mientras estaba en el en el Porsche barriendo las hojas de un árbol que me daba más guerra que no sé realmente no sabía encarar el arreglo de la canción

Voz 5 02:30 puesto que es un un

Voz 4 02:32 primo de marcha un ritmo que era complicado darle la vuelta al pecho y después se me ocurrió hacerle es la aprovechando además que iba a ser el el el teatro de la Zarzuela a piano y voz volvió otra vez al al año la idea mi cabeza con con este concierto que no cerrar el show con el himno y acabe la letra la tenía sin acabar la termine en Madrid pero vamos que nunca jamás imaginé que iba a liar esto va

Voz 1995 03:05 sí sí claro trunca imagínate que horas después de este concierto el vídeo circula en las redes aprecio mensaje de Mariano Rajoy de redes sociales donde IIC como a muchos de vosotros me llega este vídeo muy buena iniciativa la inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados gracias Marta está de firma como Mr solía decir que el tuit suyo o mensaje también de Albert Rivera que dice rojo y amarillo colores que brillen en mi corazón y no pido perdón valiente y emocionante poniendo letra y Corazón Aquino oficial uno nacional que dices a eso

Voz 6 03:36 pues

Voz 4 03:38 es que tú imagínate Dosal yo no daba crédito ayer cuando cuando me enteré de todo esto de de que políticos no políticos es para mí significa muchísimo que que que hayamos que haya llegado la la la la iniciativa que yo he tenido que ha sido mi iniciativa de verdad de lo más cera y desinteresada ácido a simple y llanamente una yo sabéis que soy una mujer que que que soy de verdad intento ser de que todo lo que hago salga de la verdad in nada de rebuscar de rebuscar las cosas de buscaron su segundo sentido para mí que a Rajoy al era se animen a poner estos Twitter que te tiene también tienen cierto riesgo Marta sólo gestos a lo mejor es una imagen que se tiene un no sé en qué ha conflictivo vital que sean valientes para felicitarme me honra muchísimo pero me hace igual de feliz que les guste a a la panadera que está que me que me da el pan todos los días aquí los dientes

Voz 1995 04:51 el martes por ejemplo Xavi García Albiol el líder de los populares en Cataluña propone que tu letra sea la oficial del himno nacional dice si estás de acuerdo a lleva ya setecientos diecisiete eh del gesto acabe siendo por fin escala y acabe siendo la letra de himno oficial de España

Voz 4 05:09 pues tú imagínate lo que supondría eso para mí como como artista y como compositora y como y como persona y como española y como hija de este país estaba yo ya ya salido un titular en una en un periódico esta mañana que pone se han puesto a él y no acaba siguen teniendo mi letra me voy a la tumba tranquila pues eso pues imagínate qué dimensión para mí esto esto

Voz 1995 05:37 presuntos en la reacción como en otros países ya lo tienen lo hemos llamado la Marta Ayesa

Voz 7 05:42 Marta ayer todo el día

Voz 1995 05:50 tú te imaginas antes de que un partido de la final de la Copa letra hay que elegir bien cada vez aún cantante distinto para hacerlo eso ocurre en otros sitios sí es bastante natural

Voz 4 06:01 si es así de ciertos a Gloria Estefan hizo una canción a tu de mi tierra ya ya mucha gente a lo que parece claro yo he elegido una canción que ya está hecha que ya era patrimonio nacional hay muy tiene otra la otro significado otra connotación pero realmente al final es lo mismo llegamos todos al mismo punto que es están orgullosos en nuestro país joe que que la gente tendría que salir fuera para vivir un ratito fuera se cuenta de lo que tenemos que somos una maravilla de verdad que no hay otro país como este y que que sería más bien aquí que en ningún lado el además yo creo que puedo hacer esto porque me he recorrido España cantando con un micrófono y sé muy bien de lo que hablo estado por toda la tierra de España viajando me conozco de arriba abajo de de de de Coruña hasta Gibraltar y verdad estoy muy orgullosa de que me esté pasando esto y que a los que no les parezca bien

Voz 5 07:04 yo sinceramente

Voz 4 07:07 mi respeto hacia su ideología pero estoy muy contenta porque ha sido noventa y nueve por cien aprobación y Egoi vamos más contenta que unas

Voz 1995 07:17 Marta Sánchez ya tenía otros himnos como soldados Gabor desesperada ahora ya se confirmaría la idea de que bueno de que en algunos momentos el arte es capaz de unir al menos algunas personas Marta Sánchez es la mujer del día te están esperando eh muchísimas gracias por atendernos bravo enhorabuena por tu éxito no se va a quedar ahí parece que esto va a ir creciendo a ver cómo cómo evolucionan las cosas

Voz 7 07:39 bueno yo no yo no activa más que lo que me ha pasado de verdad no aspiro a nada más con eso ya me doy por satisfecha de haber hecho esto es verdad

Voz 1995 07:50 Marta es la música

Voz 4 07:52 es una por Dios que es lo que tiene la música

Voz 1995 07:55 vale la Marta Yesa yo tenemos el

