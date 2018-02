Acento Robinson: Tony Hawk, leyenda del skateboard (19/02/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1913 00:09 pues nadie refuerza el nombre del primero que no puso ruedas una tabla lanzó cuesta abajo pero sí sabemos que el skate surgió en California a finales de los cincuenta al parecer fue idea de los surfistas para no dejar de entrenar cuando el mar estaba en calma decidieron deslizarse por el asfalto y sortear los obstáculos como si fuera nuevas la idea gustó hoy los primeros sesenta sigue popular aparecieron las primeras marcas de monopatines y también las quimeras competiciones pero la moda duró poco y al final de la década las fábricas tuvieron que cerrar el interés por el sketches fue diluyendo pero cuando parecía que todo estaba perdido llegó la revolución de este deporte en forma de ruedas de un nuevo material el huracán basta

Voz 3 00:55 ya no tengo ruedas de skate de Grecia no proviene del petróleo el metro André podréis hacer los mismos kilos sobre las tablas se está podrán subir por las paredes porque sea

Voz 1913 01:19 esta ruedas permitieron que los patinadores hicieran lo imposible lo demos un equipo mítico los Z Boys

Voz 4 01:32 ahora el siguiente más vista les quitamos

Voz 1913 01:36 los nuevos materiales permitieron giros sorprendentes trucos como el Oli imprescindible aún hoy para cualquiera

Voz 5 01:42 que quiera saltar sobre un skate

Voz 6 01:46 queráis lo ligues movimiento lo que esas dos torcer el tobillo

Voz 1913 01:57 fue también en esa década de los setenta cuando el skate llega a España y apareció también en zonas surgiera en Algorta en el País Vasco

Voz 7 02:04 yo no hago deporte ha irrumpido con fuerza en España el gol popularizado con el nombre de monopatín para practicar el monopatín se requiere inicialmente una dosis de ambigüedad una vez conseguido el equilibrio se pueda alcanzar la más variada gama de acrobacias con verdadero desafío a las leyes de la gravedad

Voz 1913 02:22 en los años ochenta el skate debe una de sus épocas doradas los materiales evolucionan rápidamente cambia la forma y el tamaño de las tablas que se adornan con grafitis se populariza a través del vídeo y también de los anuncios de publicidad que usan el skate como sinónimo de juventud

Voz 1914 02:38 mira mira

Voz 1913 02:48 al inicio de los noventa la popularidad del skate murió bajar pero con la celebración de los ex Kane los deportes de riesgo el skate entre ellos encontraron un escaparate mundial los primeros se celebraron en mil novecientos noventa y cinco

Voz 5 03:02 hoy Tessio Cho Vito

Voz 1913 03:07 a partir de esa fecha televisiones grandes marcas videojuegos se interesaron por el sketch como negocio y como deporte hoy es además una forma de descubrir y usar una ciudad porque donde los paseantes ven un banco una barandilla un skaters imagina giros que desafía la lógica el miedo dicen que son cuarenta millones de seguidores en el mundo y entre ellos hay quienes aún creen que más que un deporte es una forma de entender la vida

Voz 8 03:40 no pellizco que refleja los cinco utilizó el pulso está o no supo no solo

Voz 1546 04:36 bienvenidos a cientos son Igor muchísimas gracias por participar con nosotros es un placer saludarte y dejen mil quizás dándote la enhorabuena por todo lo que has hecho en el mundo del skate BOR no solamente el mundo eh en el mundo de los videojuegos Si bueno por todo lo que estás haciendo una buena

Voz 9 04:56 a Llanos que ha escrito

Voz 2 05:02 sí no tengo queja ha sido un camino de locos pero estoy muy emocionado de haberlo recorrido

Voz 1546 05:07 entiendo cuando era un chaval con el pequeño a es un club inquieto hasta hiperactivo no

Voz 2 05:16 sea sí creo que ahora se utilizaría otra terminología yo siempre está muy activo y me lo pasaba bien practicando deportes pero no me gusta la regla está los deportes de equipo así que cuando descubrí les skate mejor me di cuenta de que mesita

Voz 1546 05:34 entiendo que empezaba sin el mundo del skate board al través de tu hermano Dani no

Voz 9 05:39 hay Inmaculada es si vuelve a You si no lo malo es unos años más

Voz 2 05:44 porque yo cuando él es que Börse empezó a convertir en algo importante en California es bastante en ese mundillo porque a él le gustaba el sur así que él fue hace algo así como

Voz 1546 05:59 California tiene esa el sur supongo que de forma skate bordes como a sus pero en tierra firme no también hay un elemento de Life tallo no estilo de vida alrededores tanto en el sur

Voz 9 06:17 ah sí que el machismo es en sí

Voz 2 06:22 absolutamente y creo que estos dos deportes era

Voz 9 06:25 mucho más parecidos todavía cuando yo entré

Voz 2 06:27 G al final los setenta ahí pero si pies de los ochenta porque muchos de los que Borders de entonces vivían en el sur de California donde empezó la cultura del sur así que ambos deportes tenía elementos comunes pero entonces el skate tomó una dirección en la que empezó a desarrollarse el tema de las calles y se convirtió en un fenómeno muy vinculado a la cultura callejera no se entendía al skate si la forma de las tiras y la música ahí es cuando empezaron a diferenciarse

Voz 1546 06:56 soy de de chaval autocrítico inquieto y simple elevando el listón hasta tal punto que tus propios padres estaban preocupados Poti llegaron es decir de que tú tenis la mente de un adulto ha costado del cuerpo de un niño de ocho años

Voz 2 07:20 personalmente creo que el problema era que yo estaba intentando imitar al es que Botín que yo había visto las revistas que no he visto hacer a las generaciones anteriores yo era muy joven y muy flaco mucho así que físicamente yo no era capaz de hacer las cosas que he intentado hacer ya preocupaba Mis padres principalmente por las lesiones que tú

Voz 1546 07:40 supongo que que duele y cuándo cuando cagas

Voz 2 07:44 pero así especialmente cuando así de pequeño su primera racha de lesiones al yo tenía

Voz 5 07:51 Nos hace doce años

Voz 2 07:54 hoy me estaba haciendo daño de forma regular me rompí los dientes tuvo un par de conmociones cerebrales y mis padres estaban muy preocupados porque yo era muy pequeño

Voz 1546 08:07 pues sí tiene su su logia no porque si tú quieres innovar mejorar a estas ensayando tanto es que te vas a caer popa es es un peaje supongo no para intentar ser mejor mejorar innovar a las lesiones es un peaje

Voz 2 08:28 así es pero también es un reflejo de aquella época la seguridad de los equipamientos no tenía Miguel que tienen terreno por el que montaba modos eran muy mediocre en términos de seguridad que suponía un reto desde muchas perspectivas no era sólo una cuestión de empujar los límites sino que también teníamos el reto que suponía el equipamiento

Voz 1546 08:52 ahora con los doce años ya esas ganando competiciones en California a a los doce años ya te diste cuenta que podía ganar la vida haciendo esto

Voz 5 09:04 un diez series profesional

Voz 9 09:08 hay hay ellas pues el cuerpo

Voz 2 09:13 te diría que sí pero hay que ponerlo en el contexto de lo que significa ser protección algo no era algo demasiado importante era simplemente como ascender de categoría en la competición la novia demasiado dinero ni grandes competiciones era como marcar la casilla de dejar de ser amateur pero poco más

Voz 1546 09:31 bueno a las catorce años ya es profesional y con dieciséis años estas ya considerado como el mejor que hay boda del mundo normalmente la gente está a años y años y años intentando conseguir ser el mejor pero es que no sea el mejor con dieciséis años sigue yendo al cole colegio es ya el mejor del mundo

Voz 9 10:02 yo ya he vuelto a ver

Voz 2 10:05 pues genial y extraño al mismo tiempo yo tenía mucha presión sobre mí en aquel momento aquello lo parecía todo cuando ahora miro hacia atrás que en realidad no era tan importante yo tenía mucha presión y era una paradoja enorme porque en aquel momento yo estaba en el instituto el skate algo popular web siguiera en mi colegio a popular lo que hice a mi me pareció algo muy importante pero nadie lo valoraba así que volvía al colegio yo era como un fantasma iba a una competición en Florida o en Virginia había cientos de miles de personas que estaban esperando para ver menos

Voz 9 10:39 sí sí que vivió una realidad muy extraña intubado Griezmann Baez

Voz 1546 10:43 entonces tus compañeros del colegio ahora un poco frikis lo que

Voz 9 10:46 sí hubo simplemente algo White Borne era algo oculta en aquel

Voz 1546 10:51 bueno las cosas iban también que ya había comprado tu primera casa a antes de ser grabada el colegio

Voz 9 10:59 el fuego

Voz 2 11:02 en realidad ni siquiera había llegado el Instituto yo vivía en mi propia casa con algunos compañeros mientras hacíamos el último curso del instituto y eso supuso un reto en cuanto a mantenerme centrado los estuvo mi padre fue muy importante porque me enseñó a no malgastar el dinero hoy porque yo estaba ganando muchísimo a una edad muy joven no en eh manejar pese a saber que era importante tener un control y me enseñó preocuparme por el futuro estoy muy agradecido de casi fuera

Voz 9 11:33 a mí supongo que habrá sido

Voz 1546 11:35 lo extraño que a estas tú con tu casa con tu propio propiedad etcétera etcétera y los profesores pues pidiendo que haga sus deberes Si te Degaña ni hay tres tú ese se casaron que tenían

Voz 2 11:52 un par de incidentes que ocurrieron en mi vida porque en clase estaba quizá distraído no siguiendo demasiado a las clases hizo saltar a las clases de algunas asignaturas ahora miro atrás ella con las cosas bien no es que fuera un desastre neonazi pero como todo el mundo hubo un tiempo en el que tuve que ver qué es lo que iba a hacer ya lo que me iba a dedicar yo estaba ganando más dinero de lo que nunca imaginé que no era tan fácil al final conseguí mantenerme centrado en el colegio principalmente porque mis padres pensaban que era importante graduar Bonet por lo menos

Voz 1546 12:32 luego en los primeros compases de la década de los noventa por alguna razón no muy claro es que borren vivió una crisis es aquello acabó más o menos no paso

Voz 2 12:49 creo que influyeron elementos diferentes Hulu era que la popularidad del skate board cayó en picado iba también pasó kilos skate park en Estados Unidos especialmente perdieron los seguros o los seguros tuvieron mucho de precio porque los skate park en los ochenta eran muy antiguos así que nadie se podía permitir el seguro de un skate park cerraron muchísimos muy rápido será el lugar al que la gente iba a patinar y nos quedamos sin instalaciones y esa fue una de las principales razones

Voz 1546 13:22 bueno tanto que muchos skaters el eh dejar el deporte empieza a hacer otras cosas y sin embargo tú siempre tienes la fe que es que hay volvería a hacerlo quiera no

Voz 9 13:35 hay que

Voz 2 13:37 es que me encantaba ahí no quería dejarlo me encanta la verdad me encanta ser parte de esa cultura me encantaba que fuera irreverente o no fue que yo pensara que iba a llegar a profesional sino que yo me quería mantener en ese industria fue en aquel período cuando decidió emprender mi propia compañía aunque sabía que era una decisión arriesgada pero me apasionaba demasiado como para no hacerlo

Voz 1546 14:01 si tú estabas convencido que que eso iba a volver no tanto que financiar tu propia casa ya crear una compañía ex no creo que fue eso bueno era un acto de fe por tu parte no muy estuviste muy optimista no ya la compra tenía realmente prospera del todo no

Voz 2 14:25 sí sí eso hace hoy veinticinco años ha sido fue como se creía mucho en ello claro que hubo problemas de llevarlo adelante pero intente crear otras formas para e hice algunas exhibiciones es que cosas relacionadas con el es que me contrataron como consultor sobre cualquier asunto relacionado con el marketing de La Script Bowling si había que preguntar a una entrevista yo era la primera persona a la que llamaban así que para hacerlo funcionar porque quería mantenerme en la empresa allí en la industria

Voz 1546 15:00 bueno como lo mencionamos que por año noventa noventa y uno hay murió un poco el mundo del skate board pero antes que terminara la década de los noventa pues el ciclo había terminado digámoslo desde entonces año tras año de crestas década el mundo es que por pues prosperan la cosa va a más constantemente

Voz 9 15:24 era alto

Voz 2 15:27 así es cuando la situación se dio la vuelta lo hizo con una popularidad que nunca imaginé nunca esperé que se convirtiera en algo tan grande la popularidad que se consiguió o que concibió el skate labor que hizo que tanta gente la obra Zara ni reconocimiento personal ofreció muchas posibilidades que es explotaron al máximo ha crecido constantemente desde entonces como he dicho nunca imaginé que podría dedicarme a esto de forma profesional de la veinte a los treinta años y resulta que lo estoy haciendo incluso los cuarenta

Voz 1546 16:03 el INE el noventa y ocho junto con tu familia crease una Companyia muy Skating Ny ropa que se llama Jo fue aducen

Voz 9 16:15 ah ya mucha Town como pugnaron A Serious Man

Voz 2 16:21 el nació más por una necesidad de mis hermanos porque ellos a finales de los noventa tenían hijos y no podíamos encontrar ropa guay para ellos no encontrábamos ropa que representara el estilo de vida del skate board al sur toda la ropa que había para niños será como para muñeco nosotros no

Voz 1546 16:37 bueno

Voz 2 16:37 así que decidimos crear esa ropa por nuestra cuenta nos instalamos en el garaje de mi hermana hay rápidamente Silver se interesó y empezó a trabajar con nosotros y ahora trabajamos con una organización benéfica internacional y eso es genial que nos permite abrir más puertas a nivel internacional

Voz 10 16:59 no

Voz 5 17:29 buenos días

Voz 1546 17:29 sentir muy orgulloso poquito tuviste la fe en skate board inclusive en sus peores momentos no no solamente eres el número uno como por forma como como patinador digamos pero también tienes la franquicia Shawn hijo skate de que qué es y ha sido y es a él de juego más popular del story con mil cuatrocientos mil guiones en ventas madre mía a noticias que esté sentir muy orgulloso india ha asestado en los peores momentos ya estéis abrazando los grandes momentos y ese amor que siente el mundo ha por Sky Born es básicamente gracias a este

Voz 9 18:18 va ahí Access sea Emin hay hay no vale

Voz 2 18:22 sí en ese sentido me sentí muy afortunado a me sentí inmensamente orgulloso del videojuego que se creó y de cómo representaba el skate pero nunca me esperé que fuéramos hacer una segunda parte luego muchas más casi una docena y haber tenido esas cifras de ventas la gente todavía me recuerda por aquello de estoy muy agradecido a la gente todavía no cuenta cómo se introdujeron en este mundo gracias a los videojuegos ya la banda

Voz 9 18:49 a mí no me puedo creer todavía el impacto que tuvo a a que aquí

Voz 1546 18:55 hoy qué qué papel prefieres de desempeñar aquello de ser vista Ismael un emprendedor o de skaters cuál prefiere

Voz 9 19:07 a eso no hay ahí toda la vida

Voz 2 19:12 todavía me encanta competir no toma todos los riesgos que tomada hace diez años pero todavía me divierte muchísimo hablarte yo también me gustan los retos que ofrece el mundo pero sí negocios así que no puedo decidirme por uno u otro estoy más cómodo sobre el skate por supuesto pero también disfruto leía de hacer más cosas de promocionar el skate de que queremos popularizar nada más a nivel internacional

Voz 9 19:37 muchas galaxias

Voz 2 19:39 quiere hay unidad óptima para

Voz 1546 19:41 va a ser skaters han te pregunto por qué cuando dijo a hiciste tú último giro de novecientos grados tenías cuarenta y ocho años el día veintisiete de de junio de dos mil dieciséis era justo diecisiete años antes cuando lo hiciste por vez primera a una edad óptima para un escritor es desde luego un hito

Voz 2 20:11 presionante

Voz 9 20:14 si juzgamos suicidios fuera

Voz 2 20:18 bueno diría que el esfuerzo fue mayor cuando no lo hice diecisiete años después también un poco más doloroso pero si yo nunca lo dejé y el caso de los cráneos es algo que sientas de un día para otro si me daba cuenta de que ya no estaba en mi momento óptimo si tuviera que elegir la mejor edad para el patinador diría que probablemente son los veintipocos aunque si te fijas hay muchas personas que se siguen superando los treinta y los cuarenta años así que todo es relativo yo nunca pensé que pudiera hacerlo cuando era una niña

Voz 5 21:10 bueno es que de un poco más pero supongo que cuando llega van pasando los años no es

Voz 1546 21:18 tanto el esfuerzo físico sino cuando llamas a cum acumulando años ya empieces a ver peligros peligros a que no valles cuando eres más joven no

Voz 2 21:30 sí sí sí el también algo relacionado con el tiempo de recuperación que necesita respecto al riesgo yo tengo una familia como hijos no quiero llegar al punto en el que no pueda estar ahí para ellos lo que tengo en mi cabeza también que quiero tener una vejez decente para verlos crecer ocio había mente todas esas cosas empiezas a tener en cuenta pero cuando tienes veinti tantos años te crees que eres invencible Novés ese tipo de riesgos

Voz 9 22:01 los europeos bueno récord

Voz 1546 22:04 cuando lo que decía tus padres cuando eres niño eres muy hiperactivo pero ahora viene bien no porque ahora eso en Nate unen emprendedor muy importante junto con Google él a la productora novecientos Finance ha lanzado de Chano es lo más popular

Voz 2 22:31 regularidad en cuanto a contenido un skate board pero si eso fue algo que creía que faltaba un lugar el hotel eludir y consumir noticias y contenidos sobre les que irá también un lugar en el que las empresas pudieran promocionarse con vidrio la idea detrás de aquello que en realidad nos acercamos a Google cuando ellos estaban financiando a algunos Canals así que nos financiaron durante un par de años y luego decidieron continuar de forma indefinida todo muy divertido ha sido genial tener una ayuda así para las personas que buscan contenidos

Voz 9 23:03 a su equipo público equipos que creó ocho

Voz 1546 23:06 hábleme de tu fundación porque claro antes cuando mencionamos quizás que de caía el skate voz durante una época por la carencia ausencia de de de hay lugares para poder practicarle porfiar con tu fundación está trabajando en más cincuenta de EEUU es es podía endeudar mucho entre entrenamiento y a placer para millones y millones de chavales y chavalas

Voz 9 23:42 sí sí bueno

Voz 2 23:44 objetivo de la Fundación es ayudar a la sociedad a partir de construir skate park públicos del camión proporcionar las herramientas para que la gente joven pueda patinar de forma correcta nosotros no queremos simplemente decir hay que construir un skate park y tienes que construir lo que queremos en considerar a esos jóvenes para que el skate les ayude o también ayudamos a diseñadores que quieren trabajar en el mundo del skate y les damos dos medios para dedicarse a esto

Voz 9 24:17 empezamos con ese objetivo en la cabeza y ahora

Voz 2 24:21 quince años después hemos ayudado a financiar más de quinientos skate no sólo en Estados Unidos estoy muy orgulloso de nuestro trabajo pero pero creo que nos queda mucho por hacer por ejemplo a nivel internacional que acabamos de empezar

Voz 1546 24:36 sí con el tema de los Skype Pax realmente o quizás haciendo no exaltando la gente el pescado sino en estas dan la Cani de pesca

Voz 2 24:47 exactamente queremos que los jóvenes también se sientan orgullosos de esto que sientan conectados a esta instalación y que la cuiden eso sería proporcionarles una instalación ni desaparecer sin promulgar cierta conexión no tendría sentido si haces eso enseguida la instalación estropearlo ya está aquí

Voz 1546 25:09 mira si estás haciendo mucho bien ahí para para la juventud por cierto que donde estuvo viste el día la padre el dos mil nueve tú viste

Voz 9 25:23 a ganar Fuencisla Guárico es que bueno

Voz 2 25:26 ese día estaba patinando con mi monopatín en la Casa Blanca

Voz 10 25:29 vale

Voz 5 25:31 Basque

Voz 12 25:33 bueno bueno bueno d'Ebre no

Voz 1546 25:36 lo dice por la Casa Blanca

Voz 13 25:38 dado el esférico a estaba impresionado pero que no me echar ni me detuviera mal poder escuchar el mismísimo Barack Obama ha alabado

Voz 1546 25:50 tu Tous hechos y tus éxitos debe sentir muy orgulloso

Voz 9 25:56 bueno yo he realmente problemas nos vamos

Voz 2 26:00 fue totalmente inesperado obviamente nunca imaginé que fuera ir a la Casa Blanca Tony skate board me sentí muy orgulloso de limitación celebraron el Día del Padre intentando concienciar sobre la influencia de un padre sobre sus hijos también sobre la importancia de estar presente para ellos invitaron al menos otros padres que tienen reconocimiento público que me hubieran incluido

Voz 1546 26:25 supongo tiene ahora debe de parecer como lo hace mil años cuando estabas trabajando en Taco Bell cinco valores del día no

Voz 9 26:36 se ha hecho pues parece fui hace miles de años y estoy orgulloso de haber tenido dificultad

Voz 2 26:46 pues porque eso te hace tener más ganas de hacer lo que estoy haciendo ahora no está asustado de tener tropiezos

Voz 1546 26:54 claro eso pone todo en su perspectiva no absolutamente bueno Toni desde luego hace millones de personas muchísima gente muy feo viéndote en skate también dificultando los videojuegos Baixa no en tú haces mucha gente muy feliz a muchísimas gracias por haber estado con nosotros en acento Robinson

Voz 5 27:21 Roger Coma el placer es todo que enseguida volvemos con más acento Robinson

Voz 14 28:47 hombre

Voz 13 29:35 con acento Robinson el nivel ante el fútbol me divierte es el mejor trabajo del mundo es un oficio en el que te divierte es trabajando tirarte elaborando

Voz 15 29:45 seguro que más de una ocasión alguno de ustedes se ha preguntado qué sucede cuando un deportista o mejor dicho unido lo deja su profesión que pasa detrás de los focos detrás de la puerta de su casa cuando los

Voz 1914 29:57 aficionados Llanos Le llaman cuando ya no le piden autógrafos ya no le invitan en restaurantes Le llaman para ningún evento pues lo que suele pasar es que casi todos desaparecen y no son pocos los que afrontan mal su nueva realidad ese es el caso de Agostino di Bartolomé las últimas palabras que pasaron por su mente fueron me siento encerrado dentro de un agujero Agostino di Bartolomeo nació en Roma en mil novecientos cincuenta y cinco su sueño desde que tuvo uso de razón tan sólo fue un ser futbolista de La Roja no tardó en conseguirlo debutó con su equipo del alma con tan solo dieciocho años en San Siro contra el Inter Icon el número diez a la espalda para poder crecer fue cedido al Vicenç a también le ayudó mucho a madurar una lesión de menisco en su regreso a Roma primero se convirtió en titular indiscutible después en el nuevo capitán fue el santo y seña de la mejor Romà de la historia

Voz 16 31:05 sí o sí

Voz 1914 31:13 di Bartolomeo I era el ídolo de un equipo en el que estaban futbolistas como Tancredi barco Bud Conti Ancelotti o el brasileño Falcao fueron cinco años de auténtica locura romanista con goles importantes decisivos de agua pero lo mejor estaba por llegar o eso parecía la Roma llegó a la final de la Copa de Europa de mil novecientos ochenta y cuatro una final que se jugaban en el Estadio Olímpico de la capital italiana y ahí comenzó el principio del fin para de Bartolomé la Roma caía ante aquel fantástico Liverpool de Dalglish Sammy Lee Ras y un jovencito llamado Michael Robinson los ingleses se llevaron el título en la tanda de

Voz 5 31:53 menos

Voz 17 31:56 Jean Pierre Don des pedagógica son nueve pudo yo pienso que puedo optó

Voz 1914 32:08 en el vestuario rumano no hubo ni una sola lágrima pero sí muchos gritos los de di Bartolomeo recriminando a Falcao que no se hubiera atrevido a lanzar uno de los penaltis días después hago anunció que dejaba al equipo Se marchaba al Milán y aunque fue clave en el equipo rossonero su juego no terminó de encajar con el técnico Sven Goran Eriksson en esa temporada le marcó un gol a su querida Roma y lo celebro quizá con demasiada efusividad granjearse la enemistad de quienes un día le adornaron ya no querían saber nada de su ex capitán tres años después la llegada de riegos aquel Milán provocó su marcha el sesenta y de ahí se fue a las les Mitjana para que su mujer pudiera vivir cerca del mar en el mismo terreno de juego y con las emociones a flor de piel agustino anunció que se retiraba

Voz 18 32:53 algo Pino Bartolomé mostró horno Bertolo de El Chino donó hora llegue emocione prende un Ptolomeo no

Voz 19 33:02 en España

Voz 20 33:05 estoy aquí de la misma manera en

Voz 1914 33:07 la va también a acabar su agujero Bartolomé y trató de continuar ligado al fútbol como comentarista y como técnico de categorías inferiores pero no le funcionaba le faltaba algo balón el olor del césped el frenesí de la competición el calor de los aficionados

Voz 21 33:23 algo todo a la vez hago

Voz 1914 33:26 no pudo soportar acabó con su vida en la mañana del treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro justo el día en el que se cumplían diez años de la derrota en la final de la Copa de Europa desde luego no parece una coincidencia se levantó sin hacer ruido ese fue a la playa que había delante de su casa di Bartolomé I se pegó un tiro en su nota de despedida retumban siete palabras me siento encerrado dentro de un agujero hago tuvo un funeral multitudinario acudieron personas que no vieron lo que pasaba o que no supieron ayudarle una canción de Antonello Benedetti lo refleja a la perfección lleno de amigos solo y abandonado ahí se hubiese amor para el campeón hoy estarías aquí en un mundo absurdo se al campeón cuando ya no

Voz 22 34:19 eh

Voz 5 34:22 el lado humano te el deporte con Michael Robinson

Voz 1546 34:27 los seguimos con más acento Robinson es muy placer presentarles a un hombre que son muy importantes bebido y trabajó con él durante los últimos veinte años medida en el día después y también en Informe Robinson Luis Olmos como estamos muy mal

Voz 20 34:43 tener muchísimas gracias me que

Voz 23 34:50 no

Voz 1546 34:57 yo tengo el enorme placer conocerte bien y la gente no te conocen la cara pero sí conoce de tu trabajo a que están glorioso quiero en acento Robinson que hablamos de algunas historias de de que la gente ha visto el programa pero la gente ven

Voz 24 35:15 que tú te que la gente me iré a veces hay historias y es muy importantes por ejemplo quiero que os contamos por un momento ni de les mete goles

Voz 25 35:25 a ellos fauces extravíos era un atleta absolutamente excepcional al nivel del drama

Voz 26 35:33 Michael Jordan empezaba a flotar

Voz 27 35:37 el gasto

Voz 13 35:38 no

Voz 26 35:40 queda en estos queda uno

Voz 28 35:44 de que en parque de cincuenta a sesenta puntos con una elegancia felina van por ahí perdido Mateo Maté ha cambiado parece que un rayo de luz

Voz 29 35:56 para mí

Voz 26 36:00 antes de que exista

Voz 30 36:01 mira Jordan Jordan era Giulio ser para mí antes de que existiera Jordan Julius Servi existió no Davis yo no soy el más entendido

Voz 1546 36:11 tú de baloncesto pero mi acuerdo claramente y cuando un buen día David Davis ha sido todo un fenómeno social aquí en Hispania a proclamó Asti con Aíto

Voz 20 36:24 la historia de Made es verdad que todas las historias de Informe Robinson empiezan empieza el reportaje pero hasta que empieza el reportaje hay una serie de de películas que quedan para nosotros esta es especialmente llamativa porque me lleva

Voz 31 36:36 vas a un a un a un gran amigo mío o lo que es un

Voz 20 36:41 chaval de mi edad cuarenta y cuatro cuarenta y cinco años que creció en aquel Ferrol del ochenta

Voz 31 36:46 pico eh que vio Annette Davis jugar

Voz 20 36:49 evidentemente yo a este chico le conozco desde que tenemos quince años los dos

Voz 31 36:53 eh siempre me hablaba de las películas de

Voz 20 36:55 Bennet Davis lo que significó de lo que supuso etcétera etcétera y me decía Luis tiene una historia maravillosa este hombre TDT contará el Informe Robinson y yo le decía sí sí la conozco conozco la historia de Nick Davis que revolucionó Ferrol que se fue a que desapareció del mapa que su mujer murió de sida satén una serie de elementos muy potentes a nivel de de contarlos pero yo le decía Nacho se llama Nacho no voy a poder en contra Davis no tenemos tiempo para buscar una aguja en un pajar y una noche de cómo pasan estas cosas en un en un bar de Salamanca como suelen pasar estas cosas llegamos a un pacto de Lillo él me dijo Luis Si yo encuentro Net Davis tú cuentas la historia y le dije Nacho si tú encuentras Ann Davis por supuesto que contamos la historia faltaría más porque es un historial me olvido eso queda como como queda en esa el esos pactos

Voz 31 37:41 de de madrugada Isidro la vida y al cabo de unos meses el recibo una llamada de Nacho insisto es mi mejor amigo entonces pensé que era una una llamada más de de ponernos al día contar nuestra vida y me dicen que tengo como tengo en Davis bueno entonces uno no puede ser como las conseguido

Voz 20 38:02 hoy en día a través de Facebook a través de redes sociales fue buscando nombres de hijos que fueran Nathaniel Davis hijo Se metió en páginas de de de de foros de baloncesto de Facebook de repente dio con el hijo de Davis que en su casilla de páginas a las que seguían Facebook una de ellas era la del Oar Ferrol el equipo de baloncesto de Ferrol entonces era muy raro que un tipo de Carolina del Sur siguiera un equipo de baloncesto una página de equipo de baloncesto tenía que ser él le llamó le llama ahí ya empecé a las averiguaciones Le llamamos hicimos con él y efectivamente comienza una historia de la que todavía guardo unos recuerdos maravillosos me sigo homenajeando con

Voz 32 38:44 con con Eight Easy

Voz 20 38:46 sorpresa para nosotros cada minuto que pasa una sorpresa no te digo para él

Voz 1546 38:51 te digo para nada cuando finalmente te das con la ir como como leves era próspero tienen dificultades que que en torno a ingentes cuando finalmente le incoherentes

Voz 20 39:05 me encuentro con un hombre que tiene prácticamente olvidada su época de jugador de baloncesto en España un hombre que está cercano a la jubilación que está suspirando por la jubilación con digamos problemas económicos un hombre solitario un hombre con

Voz 32 39:20 con dificultades así

Voz 20 39:23 que comienza a tirar un poco del hilo ISI lo evidentemente va abriendo una serie de recuerdos para para Night es un hombre que vive solo que el novio en unas condiciones especialmente cómodas pero un hombre bueno un hombre tranquilo es un hombre con una personalidad muy infantil si me apuras no tiene sesenta y pico años casi pero el nombre que que empezó empezaba a responder a todo lo que me han contado de él que era muy Innocent on que era muy bonachón

Voz 1546 39:50 pero era un trozo de un trozo de pan historia sorprendido que que son quisiera hacer ese retrato

Voz 20 39:58 claro no tenía en los primeros días era como pero porque hacéis aquí no me lo puedo creer no entiendo a qué viene esto ya o lo que es la la la variable más más más bestial del reportaje para mí que él no tiene ni idea de que sigue siendo recordado en España yo le hablo de que en Ferrol ha dejado huella de que en Ferrol hay una generación de gente de cuarenta y cinco años

Voz 31 40:20 que ahora tiene hijos de quince que siguen contando que yo vi jugaran Davis él no no lo puedo entender eso es más no lo entiende hasta que no llega a Ferrol y aún llegando a Ferrol no lo no lo comprende no comprende no sé si me adelantó mucho la historia no retrocedemos cuando se hace el partido homenaje en Ferrol llegamos a la mítica la lata el pabellón mítico de de Ferrol donde jugaba en la década de los ochenta y el Parking está completamente lleno de coches y entonces yo voy conduciendo tengo anécdota al lado le digo Night mira cómo está el pabellón o el hablaba así te acuerdas Michael o pero es tuvo que han impartido digo Noone esto es para ti yo creo que en ese momento el entiende lo que está pasando porque un parking que suele estar vacío lo ve lleno de coches había como tres mil o cuatro mil personas dentro Él no entiende que te que veinte años después un par de coches para verle a él no lo entendía e incluso cuando yo estoy en el coche

Voz 33 41:18 y le digo que todo este parking ha llenado para él él ahí es la primera vez que que que es emociona literalmente que Jordi yo la dentro del coche porque no lo puede entender que les recuerden veinte años después

Voz 34 41:30 la misma ciudad que le vio marchar en mil novecientos ochenta y cinco le recibe veintiocho años después en ese momento made no tiene ni idea de que su recuerdo aún sigue vivo

Voz 35 41:46 lo irá descubriendo poco a poco

Voz 36 41:58 es que no estás casi pelo blanco que tanto tiempo

Voz 18 42:09 bien no es que no se hace muchos años

Voz 2 42:16 no

Voz 18 42:19 no igualmente

Voz 5 42:23 te recordaremos toda la vida aquí si nos alegramos mucho estrés de Ferrol

Voz 37 42:39 dándole aprovechando un partido del equipo local tres mil personas se acercan al pabellón para despedirse del ídolo que se tuvo que marchar antes de tiempo

Voz 35 43:45 lo que es bonito también Luis

Voz 1546 43:48 es que muchas veces nos topamos con gente muy importante el mundo del deporte casi sin pisar nuestra también pero con ley a pie algo como para él eso fue tu llegada la ley la de llegada de Papa Noel está como de avista el regalo más hermoso que inclusive entiendo que cuando EEUU sus propios su propio familia Tanos no sabía que que reitera

Voz 38 44:16 una figura esa es una de las telas de las partes más

Voz 31 44:21 el brutales para mí del documental del momento en el que yo hago la

Voz 20 44:26 a las entrevistas esa entrevistamos a la madre perdona la madre a la hermana entrevistamos al compañero de trabajo y al compañero de piso ninguna de las tres personas es consciente de que en Dave Davies jugó durante dos años o tres años en perdón jugó en España al a nivel un nivel de baloncesto profesional y fue el máximo anotador dos años consecutivos de la Liga estamos dando lo rebajamos al fútbol que tu compañero de piso ha sido pichichi dos años en la Liga de fútbol de España o de Inglaterra una una liga potente no lo sabían él no quería contarlo Él tenía sus el el el hecho un proceso con nosotros también de entre comillas de sanación que es que la forma en la que tuvo que dejar el baloncesto por la muerte de su de su mujer siente que la vida destrozó en lo personal por supuesto pero también en lo profesional entonces cada vez que mira atrás el sufren la verdad es que su vida ha pasado

Voz 26 45:20 por momentos muy difíciles especialmente la lesión de clavícula a él lo mata hermano era

Voz 13 45:33 me volví a casa Estados Unidos provocaciones me iba a quedar en casa hasta que me curaran

Voz 26 45:38 no manchó alguien quiere veinte desapareció del mapa no supe más de él desapareció total se servicio

Voz 3 45:48 no sabíamos si bien no

Voz 26 45:50 sabíamos estaba trabajando

Voz 3 45:53 no no

Voz 26 45:54 nosotros nunca lo pude encontrar

Voz 39 45:57 tu

Voz 1914 46:01 el verdadero secreto de esa desaparición

Voz 37 46:03 no tenía que ver con su lesión tenía que ver con algo que le había ocurrido su mujer dos años atrás durante el parto de Matthew

Voz 26 46:11 el segundo hijo de la pareja sí lo está

Voz 20 46:16 un día llegó a casa con mucho dolor en el estómago y no

Voz 13 46:19 sabíamos que estaba pasando Matthews fue prematuro nació sólo a los seis meses durante el parto han y sufrió una hemorragia hay perdió mucha sangre así que el inyectaron cinco dosis de sangre una de esas dosis estaba infectada de nuevo durante los dos primeros años estuvo bien pues durante el último año cuando todo pasó ya era tarde para salvar su vida

Voz 40 46:39 Mou no tenía ganas de volver a jugar porque es lo que quería era estar ahí para ella hasta el final no quería dejarla sola quería estar con ella como ella estuvo conmigo cuando yo jugaba cuando una perdí yo me Morita

Voz 41 46:55 ah

Voz 20 47:00 por eso no contó no contó nada de de su historia profesional en a su entorno ni su hermana lo sabía ni su hermano lo sabía ni sus compañeros de trabajo de trabajaba de de chico para todo en una en una oficina ni su compañero de piso

Voz 1546 47:15 nada es una mezcla entre quizás sí una tal humildad el dolor no es como ha dejado esa parte es como nunca Hong dejados cajón

Voz 20 47:26 absolutamente yo creo que es además cincuenta cincuenta el dolor devolverá un lugar que le trae malos recuerdos la sensación de que su vida se cortó radicalmente porque él estaba a punto de ser nacionalizado español cuando se tiene que volver a Estados Unidos a cuidar a su mujer que ha contraído sida en una en un parto en una transfusión sin más un accidente terrible

Voz 31 47:47 y al mismo tiempo es el la la forma de ser de

Voz 20 47:51 tan tan reservada tan ermitaño en lo en lo emocional no quiere volver no quiere volver allí por por las dos cosas por su forma de ser y porque volver ahí le duele el él es consciente de que si no hubiera vivido ese viaje a Estados Unidos a a cuidar a su mujer que lamentablemente mueren enseguida

Voz 1546 48:06 el lo hubiera sido un jugador español mide de cuerdas que cenamos en en Ferrol una mariscada nuestro forma comiendo delante un señor que está sonriente oreja oreja a lo largo de las comidas yo no creo que yo he comido con alguien que en el proceso de la comida nunca aviso tantos dientes en mi vida era casi porque él era de verdad da la edad o un hombre feliz en Ferrol

Voz 20 48:39 era una sensación de de no sé si tú lo has dicho antes es dude del día de los Reyes Magos Él era el hombre más feliz del mundo no tenía ni idea de qué se le quería en Ferrol de lo de lo que había marcado tú recuerdas cómo fue la gente le paraba en la calle en Ferrol y la gente creció con la gente vivió con él fue una época maravillosa el del deporte español en un momento de una ciudad muy deprimida o la reconversión industrial de Ferrol la ciudad se vuelca en en en en Ed Davis en el baloncesto y es verdad es verdad que es el primer americano que se ve en España a nivel espectáculo a nivel NBA gloriosa de gente que salta de atletas Net David fue el primer Michael Jordan entre comillas de de la de la de de lo que a la gente veía en España era feliz absolutamente feliz no solo podían imaginar por eso sí volviendo pues yo no quiero hablar

Voz 1546 49:31 la parte triste triste de eso Luis pero Tino una parte triste porque estará tan tan tan tan feliz tan decido de la gente de Ferrol de España ya a esa adoración

Voz 20 49:46 no quiso volver a él quería el tienen en ese momento una sensación de me quiero quedar en España a vivir quiero quedarme aquí donde me quieren etcétera etcétera se vio absolutamente seducido por por un mundo que le adoraba pero claro también tenía la necesidad de volver determinar su con sus contratos laborales de tener sumó de empezar a cobrar su jubilación tenía que volver tenía que volver no podía quedarse en España pero tuvo ese momento decir me quedo me quedo es más nos consta que desde que hicimos el Informe Robinson con él todos los veranos o prácticamente todos los veranos se escapa Ferrol en algún momento del verano a una a una aldea pequeñita llamada es Melle donde vive retirado en una casa que le prestan en la que no hace nada en la que está tranquilo pasea por el campo por el bosque se acerca algún riachuelo coge David sí tiene una canasta al fondo que dicen dicen que tú no la usado dicen que no lo está vuelve vuelve a hacer

Voz 1546 50:46 lo bonito de de su historia Luis es que un hombre que hecho tanta gente sentí tan feliz viéndole jugar al baloncesto años más tarde él podía percibir debe conocer el hecho que bueno ha hecho tanta gente tan feliz el hecho a él aún más

Voz 38 51:03 sin duda sin duda para mí el final del vídeo es el final de la reflexión que es ese esos nuestro

Voz 20 51:11 imagina cuando el juega en el en el en el pabellón hay un montón de dibujos que los niños hacen para Knight el último dibujó el que abre al finalizar el reportaje es

Voz 31 51:21 una cartulina de un niño de un hombre volador un negro volador el día del texto dice mi tapa dice que sabían Molano

Voz 42 51:30 Luis muchas gracias

Voz 20 51:32 gracias Michael

Voz 1546 51:44 es curioso que Tony Hawk de niño tenía esos padres muy preocupados por su hiperactividad a más Tones era tal vez demasiado ese gen que por ser un genio adolescente digamos cosa entendible pero de sus padres sin embargo acaban siendo justos los atributos que la hecho Antoni ser Gines un campeón sobre ruedas y un empresario del primer orden mundial este irreverente inconformista californiano no le bastaba en meramente ser el mejor sobre ruedas sino con sus vídeos juegos con sus skate Pax apodo pero dar placer a millones de personas por el mundo además más de acercas Kate Model al mundo entero de la gracia D'Antoni por haber pasado un rato con nosotros cómodo la gracias a ustedes por estar con nosotros al otro lado de la alcachofa amarilla de la cadena

Voz 5 52:37 el ser