Yo vi jugar a Nate Davis en Acento Robinson

Voz 1546 00:00 prosigue hemos con más acento Robinson y es mi placer presentarles a un hombre que son muy importantes bebida he trabajado con él durante los últimos veinte años medida en el día después y también en Informe Robinson Luis Olmos como estamos muy buenas muchísimas gracias Raquel yo tengo el enorme placer conocerte bien y la gente lote que no hacen la cara pero sí conoce de tu trabajo a que están glorioso en acento Robinson que hablamos de algunos historias de que la gente ha visto el programa pero la gente ven lo que tutea

Voz 2 00:49 que la gente me iré a veces hay historias intrahistoria es muy importantes por ejemplo quiero que contamos por un momento ni de Ingles Mayte Pérez

Voz 3 00:58 pero algunas fotos extraños era un atleta absolutamente excepcional al nivel del gran Michael Jordan

Voz 4 01:07 pensábamos que era mortal es Gobierno

Voz 5 01:13 queda esperar que era una

Voz 6 01:16 de que en un partido ante cincuenta sesenta puntos

Voz 5 01:19 con una elegancia felina por ahí perdido me mate esto ha cambiado parece que ha pasado un rayo de luz

Voz 1546 01:29 para mí era un desastre

Voz 7 01:33 antes de que existiera

Voz 8 01:34 Jordan Jordan era Giulio para mí antes de que existiera Jordan Julius Service existió Neill Davis yo no soy el más entendido

Voz 1546 01:43 dudo de baloncesto promesa el cuerdo a claramente y cuando un buen día en Sweeney David Davis ha sido todo un fenómeno social aquí en España ha pero como todos pastillas con Knight

Voz 9 01:57 la historia de Knight es verdad que todas las historias Informe Robinson empiezan pues cuando empieza el reportaje pero hasta que empieza el reportaje hay una serie de películas que quedan para nosotros esta es especialmente llamativa porque me lleva de

Voz 10 02:09 vas a un a un a un gran amigo mio lo que es un

Voz 9 02:14 chaval de mi edad un tío de mi edad de de cuarenta y cuatro cuarenta y cinco años que creció en aquel Ferrol del ochenta

Voz 10 02:19 y pico eh que vio Annette Davis jugar

Voz 9 02:22 evidentemente yo a este chico le conozco desde que tenemos quince años los dos

Voz 10 02:25 eh siempre me hablaba de las películas

Voz 9 02:28 Bennet Davis lo que significó de lo que supuso etcétera etcétera y me decía Luis tiene una historia maravillosa este hombre Terence contarle el Informe Robinson y yo le decía sí sí la conozco conozco la historia de Nick Davis que revolucionó Ferrol que se fue a que desapareció del mapa que su mujer murió de sida a tiene una serie de elementos muy potentes a nivel de de contarlos pero yo lo decía Nacho Se llama Nacho no voy a poder encontrar Annette David no tenemos tiempo para buscar una aguja en un pajar y una noche de cómo pasan estas cosas en un en un bar de Salamanca como suelen pasar estas cosas llegamos a un pacto de Lillo el me dijo Luis Si yo encuentro Davis tu cuenta cuentas la historia y le dije Nacho si tú encuentras Ann Davis por supuesto que contamos la historia faltaría más porque es un historial me olvido eso queda como como queda en esa de esos pactos

Voz 10 03:14 de de madrugada Isidro la vida y al cabo de unos meses recibo una llamada de Nacho insisto es mi mejor amigo entonces pensé que era una una llamada más

Voz 9 03:25 de de ponernos al día contar nuestra vida

Voz 10 03:28 y me dice que tengo

Voz 1546 03:30 como tengo que uno no puede ser como las conseguido

Voz 9 03:35 hoy en día a través de Facebook a través de redes sociales fue buscando nombres de hijos que fueran Nathaniel Davis hijo Se metió en páginas de de de de foros de baloncesto de Facebook de repente dio con el hijo de Davis que en su casilla de páginas a las que seguían Facebook una de ellas era la del Oar Ferrol el equipo de baloncesto de Ferrol entonces era muy raro que un tipo de Carolina del Sur siguiera un equipo de baloncesto una página de equipo de baloncesto tenía que ser él le llamó le llama ahí ya empecé a las averiguaciones le llamamos hicimos con él y efectivamente comienza una historia de la que todavía guardo unos recuerdos maravillosos me sigo homenajeando con

Voz 11 04:16 con con Eight Easy

Voz 9 04:19 una sorpresa para nosotros cada minuto que pasa una sorpresa y no te digo para él

Voz 1546 04:24 te digo para Haití cuando finalmente das con la Itt como como leves han era próspero tiene dificultades que que entorno encuentre es cuando finalmente le encuentres

Voz 9 04:38 me encuentro con un hombre que tiene prácticamente olvidada su época de jugador de baloncesto en España un hombre que está cercano a la jubilación que está suspirando por la jubilación con digamos problemas económicos un hombre solitario un hombre con

Voz 11 04:53 con dificultades hay que

Voz 9 04:56 comienzo a tirar un poco del hilo ISI lo evidentemente va abriendo una serie de recuerdos para para Night es un nombre que vive solo que el novio en unas condiciones especialmente cómodas pero un hombre bueno un hombre tranquilo es un hombre con una personalidad muy infantil si me apuras tiene sesenta y pico años casi pero en un hombre que que empecé empezaba a responder a todo lo que me han contado de él que era muy Innocent on que era muy bonachón

Voz 1546 05:23 pero era un trozo de un trozo de pan historia sorprendido que que son quisiera hacer

Voz 9 05:30 claro no tenía en los primeros días era como pero porque hacéis aquí no me lo puedo creer no entiendo a qué viene esto o lo que es la la la variable más más más bestial del reportaje para mí que él no tiene ni idea de que sigue siendo recordado en España yo le hablo de que en Ferrol ha dejado huella de que en Ferrol hay una generación de gente de cuarenta y cinco años

Voz 10 05:52 que ahora tiene hijos de quince que siguen contando que yo vi jugaran Davis él no no lo puedo entender eso es más no lo entiende hasta que no llega a Ferrol y aún llegando a Ferrol

Voz 12 06:04 no lo no lo comprende no comprende

Voz 10 06:07 no sé si me adelantó mucho la historia no retrocedemos cuando se hace el partido homenaje en Ferrol llegamos a la mítica Lama lata en el pabellón mítico de de Ferrol donde jugaba en la década de los ochenta y el Parking está completamente lleno de coches y entonces yo voy conduciendo tengo anexa al lado digo Night mira cómo está estar pabellón o el hablaba así te acuerdas Michael o pero esto hay un partido digo Noone esto es para ti y yo creo que en ese momento el entiende lo que está pasando porque un parking que suele estar vacío lo ve lleno de coches había como tres mil o cuatro mil personas dentro Él no entiende que te que veinte años después un parking de coches para verle a él no lo entendía e incluso cuando yo estoy en el coche

Voz 13 06:51 y le digo que todo este parking se ha llenado para él él ahí es la primera vez que que que es emociona literalmente que llora llora dentro de la hora dentro del coche porque no lo puede entender que le recuerden veinte años después

Voz 14 07:03 la misma ciudad que le vio marchar en mil novecientos ochenta y cinco les recibe veintiocho años después en ese momento made no tiene ni idea de que su recuerdo aún sigue vivo lo irá descubriendo poco a poco

Voz 15 07:31 y es que no estás casi pelo blanco tanto tiempo

Voz 16 07:42 en vez de nubes

Voz 17 07:46 caso era muy feliz hace muchos años

Voz 1546 07:50 en general

Voz 17 07:52 con gente Si te recordaremos toda la vida muy bien gracias aquí aquí eras nazi dieras nada de si nos alegramos mucho rato que clorato que los hombres ilustres de Ferrol

Voz 18 08:12 dándome aprovechando un partido del equipo local tres mil personas se acercan al pabellón para despedirse del ídolo que se tuvo que marchar antes de tiempo

Voz 19 08:34 sin

Voz 1546 09:18 lo que es bonito también Luis es que muchas veces nos topamos con gente muy importante el mundo el deporte casi sin pisar nuestra también pero con ley a pie algo como para él eso fue tuyo era la de la de llegada de Papa Noel está como el regalo más hermoso inclusive entiendo que cuando EEUU sus propios su propio Familia Tanos no sabía que era una figura digamos

Voz 9 09:51 esa es una de las de las de las partes más brutales para mí del documental del momento en el que yo hago la las entrevistas es entrevistamos a la madre perdona la madre a la hermana entrevistamos al compañero de trabajo y al compañero de piso ninguna de las tres personas es consciente de qué Neil Davies jugó durante dos años o tres años perdón jugó en España al a nivel un nivel de baloncesto profesional y fue el máximo anotador dos años consecutivos de la Liga es decir estamos hablando lo rebajamos al fútbol que es tu compañero de piso ha sido pichichi dos años en la liga de fútbol de España o de Inglaterra una una liga potente no lo sabían él no quería contarlo Él tenía sus él él ha hecho un proceso con nosotros también de entre comillas de sanación que es que la forma en la que tuvo que dejar el baloncesto por la muerte de su de su mujer siente que la vida le destrozó en lo personal por supuesto pero también en lo profesional entonces cada vez que mira atrás el sufren la verdad es que su vida ha pasado

Voz 5 10:53 por momentos muy difíciles especialmente la lesión de clavícula

Voz 7 11:00 lo mata no era

Voz 0744 11:05 venga me volví a casa Estados Unidos provocaciones me iba a quedar en casa hasta que me curaran

Voz 5 11:11 no manchó allí quiere derepente desapareció del mapa no supe más de él

Voz 9 11:17 desapareció

Voz 5 11:19 servicio

Voz 20 11:21 no sabíamos cómo lo llevaba él si bien no sabíamos si estaba trabajando o no

Voz 7 11:27 los soldados nunca lo pude encontrar

Voz 18 11:34 el verdadero secreto de esa desaparición no tenía que ver con su lesión tenía que ver con algo que le había ocurrido su mujer dos años atrás durante el parto de Matthew

Voz 5 11:43 el segundo hijo de la pareja

Voz 0744 11:49 un día llegó a casa con mucho dolor en el estómago y no sabíamos qué estaba pasando Matthews fue prematuro nació sólo a los seis meses durante el parto han y sufrió una hemorragia hay perdió mucha sangre así que el inyectaron cinco dosis de sangre una de esas dosis estaba infectada de luz durante los dos primeros años estuvo bien pues durante el último año cuando todo pasó ya era tarde para salvar su vida no tenía ganas de volver a jugar porque es lo que quería era estar ahí para ella hasta el final no quería dejarla sola quería estar con ella como ella estuvo conmigo cuando yo jugaba cuando la perdí yo me moría también

Voz 21 12:27 ah

Voz 5 12:30 sí

Voz 21 12:32 Beevor eso no condón no contó nada de

Voz 9 12:35 de de su historial profesional en a su entorno ni su hermana lo sabía ni su hermano lo sabía ni sus compañeros de trabajo que trabajaba de de chico para todo en una en una oficina ni su compañero de piso

Voz 1546 12:47 nada es una mezcla entre quizás su humildad y el dolor no es como ha dejado esa partes como nunca Home y dejamos cajón

Voz 9 12:59 absolutamente yo creo que es además cincuenta cincuenta el dolor devolver a un lugar que le trae malos recuerdos la sensación de que su vida se cortó radicalmente porque él estaba a punto de ser nacionalizado español cuando se tiene que volver a Estados Unidos a cuidar a su mujer que ha contraído sida en una en un parto en una transfusión sin más un accidente terrible y al mismo tiempo es el la la forma de ser de tan tan reservada tan ermitaño en lo en lo emocional no quiere volver no quiere volver ahí por por la dos cosas por su forma de ser y porque volver ahí le duele el él es consciente de que si no hubiera sigue huido ese viaje a Estados Unidos a a cuidar a su mujer que lamentablemente mueren seguida el lo hubiera sido un jugador español

Voz 1546 13:41 mire de cuerdas que cenábamos en en una mano escapan con deseos nuestro forma ir comiendo delante un un señor que estaba sonriente oreja oreja a lo largo de las comidas yo no creo que yo he comido con alguien que en el proceso de la comida nunca aviso tantos dientes en mi vida casi porque él era de verdad da terra edad un hombre feliz en Ferrol

Voz 9 14:12 era una sensación de de no sé si tú lo has dicho antes es dude del día de los Reyes Magos Él era el hombre más del mundo no tenía ni idea de que le quería en Ferrol de lo de lo que había marcado tú recuerdas cómo fue la gente le paraba en la calle en Ferrol y la gente creció con él la gente vivió con él fue una época maravillosa del del deporte español en un momento de una ciudad muy deprimida o la reconversión industrial de Ferrol la ciudad se vuelca en en en en Davis en el baloncesto y es verdad es verdad que es el primer americano que se ve en España a nivel espectáculo a nivel NBA gloriosa de de gente que salta de atletas Net David fue el primer Michael Jordan entre comillas de de de la de que a la gente veía en España era feliz absolutamente feliz no sólo podían imaginar por eso sigue volviendo pues yo no quiero hablar

Voz 1546 15:03 qué triste triste de eso Luis pero Tino una parte triste porque estará tan tan tan tan feliz tan ha decido de la gente de Ferrol de España a esa adoración

Voz 11 15:19 no quiso volver a él quería él

Voz 9 15:23 tienen ese momento una sensación de me quiero quedar en España a vivir quiero quedarme aquí donde me quieren etcétera etcétera se vio absolutamente seducido por por el mundo que le adoraba pero claro también el tenía la necesidad de volver determinar su con sus contratos laborales de tener sumó de empezar a cobrar su jubilación tiene que volver tenía que vuelves no podía quedarse en España pero tuvo ese momento decir me quedo me quedo es más Nos consta que desde que hicimos el Informe Robinson con él todos los veranos o practicamente todos los veranos se escapa Ferrol en algún momento del verano a una a una ha pequeñita llamada es Melle donde vive retirado en una casa que le prestan en la que no hace nada en la que está tranquilo pasea por el campo por el bosque se acerca algún riachuelo coge David sí tiene una canasta al fondo que dicen dicen que tú no la usado dicen que no lo está vuelve vuelve a hacerlo

Voz 1546 16:19 lo bonito es de desear a Luis es que un hombre que he hecho tanta gente sentí tan feliz viéndole jugar al baloncesto años más tarde él podía percibir debe conocer el hecho que bueno ha hecho tanta gente tan feliz ha hecho a él aún más

Voz 9 16:36 sin duda sin duda para mí el final del vídeo es el final de la reflexión que es ese esos nuestro pues imagina cuando él juega en el en el en el pabellón hay un montón de dibujos que los niños hacen para Knight el último dibujó el que abre al finalizar el reportaje es

Voz 12 16:54 una cartulina de un niño de un hombre volador un negro volador