El rifle que usó Nikolas Cruz triunfa en la Feria de Armas de Florida

ya estoy un día aquí en Estados Unidos donde todavía el país está de luto por por esto ocurrió en el sur de la salida el día de la Morena amistades catorce de febrero pasado todavía la gente simplemente no puede no puede concebir que que esto haya ocurrido nuevamente en este país

Voz 5

02:17

es posible Torelló no no apostaría que va a haber cambios reales y significativos en un futuro próximo y la diferencia Tuni yo creo que en está oportunidad tuvo en esta ocasión es que en el pasado cuando ha habido asesinatos masacres en escuelas aquí en Estados Unidos han sido perpetrados por jóvenes compran Nikos no pienso en en creer que cuando murieron niños de cinco y de de seis años y esos niños no pueden hablar lo lo los que sobreviven no pueden hablar en esta ocasión en este este joven diecinueve años entró una escuela de la había sido expulsado el año pasado los supervivientes son pobres como esta niña que escuchábamos ahora no son son muchachos de de catorce quince dieciséis diecisiete años pensantes apasionados