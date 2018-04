IKIGAI: los secretos para tener una vida larga, saludable y feliz

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:05 con Toni Garrido ahora mismo en alguna parte del mundo hay quien está comprando el libro que tengo mis manos libro que se llama

Voz 3 00:14 tratado que indaga en los secretos de Japón para tener una vida larga saludable y feliz hoy es lunes vimos a hablar de las cosas que importa nuestra salud de quiénes somos de quiénes tenemos pero es también un extraño fenómeno editorial este libro sin ninguna promoción en dos años ha superado los doscientos cincuenta mil ejemplares vendidos y ha sido traducido a XXXVIII en treinta y ocho países es un bestseller internacional que en nuestro país pues quizá fue pasaba algo inadvertido los protagonistas de este milagro son Héctor García quiénes escuchas de Tokio textos muy buenos días

Voz 4 00:50 buenas noches que ahora es ahora

Voz 3 00:51 mismo cuál es la diferencia horaria a las siete de la tarde buenas tardes noches porque son lo cómo la gente a que era se va a dormir en Tokio

Voz 4 01:02 a las diez las once de la noche

Voz 3 01:06 más o menos como aquí no como nosotros

Voz 4 01:08 sí pero el sexo antes sea escenas sobre las siete de la tarde

Voz 3 01:14 estamos esperando a Francesc Miralles que no segundos va llegar al estudio en en Barcelona suele decirse que de esa famosa frase de nadie es profeta en su tierra con explicaría el atronador éxito que está teniendo este libro fuera en relación con las discretas ventas que está teniendo en España

Voz 4 01:30 Héctor pues no lo sé es algo misterioso yo creo que es lindo han publicado un tantos países hay algunos que pues que funciona mejor y otros que peor por ejemplo en Holanda e es uno de los países donde más le no sé nada de Holanda ni he estado nunca así que no sé que para mí también es un misterio que ese venda más en un lugar u otro quizás el mensaje qué le llega más al corazón acierto a cierta gente

Voz 3 02:05 si en Estados Unidos vais por la quinta edición que significa

Voz 4 02:10 ahí es una palabra japonesa que significa simplemente si la razón de vivir o largas de ser Hero es esa no traducciones algo así literal razón deseo de vivir pero nosotros hemos explorado más profundamente el significado que está con la verdad

Voz 3 02:34 lo expresadas en ese libro Los secretos de Japón para una vida

Voz 2 02:37 Larga Félix

Voz 3 02:40 vamos a hacer una pequeña pausa si te parece Héctor y enseguida hablamos esas diez leyes fundamentales de ahí

Voz 5 02:47 yo de las y esto

Voz 3 02:49 cinco jóvenes con cinco hay dieron vamos tres es curiosamente es lo que más creo que yo practico valen uno segunda repasamos esas diez leyes fundamentales el hay conector con frases que ya está llegando a la estudiante y ocho minutos nada menos

Voz 6 03:04 Herrerías

Voz 7 03:09 en la Cadena Ser

Voz 3 03:14 Héctor García gadget autores de libro y Kigali los secretos de Japón para una vida leve Felicia tenemos con nosotros es buenos días muy buenos días bueno son diez leyes fundamentales las que tiene hay que exista no se es ahora en casa o trabajando repase la ley vamos a repasar la lista sale porque lo mismo estamos siendo muy que gays que es este extraordinario éxito editorial en el mundo ver sin saber esto sería éste tendría gracia aprendes que hará mucha gente que esté completamente Miliki gay y no lo sabe

Voz 6 03:44 no se lo preguntan es porque ellas también de hecho cuando no nos cuestionamos la vida es que algo falla ya digo hay algo que hay que recolocar en otro sitio o que hemos de descubrir desenterrar talentos entonces si uno está bien consigo mismo no hay problema no necesita ni mirar diez principios el qué

Voz 3 04:01 vale pero de los doscientos cincuenta mil que ya en contra el libro no podemos decir que el cien por cien este mal

Voz 6 04:06 no no de hecho nuestro libro no es para gente que escena mal sino para gente que estando bien no pudiendo estar bien este aún mejor en el sentido que le den la prioridad a tu a su talento a su pasión a su misión en la vida que es lo que busca no desarrollar el propósito vital y para eso primero a veces hay que descubrirlo

Voz 3 04:25 yo voy a repasar la la lista hay ahí os pido Héctor francés un ejercicio de de realidad a ver si en casa leeré de Cuchillo de palo vamos a repasar los diez las diez de diez fundamentales

Voz 8 04:38 ejemplo mantenerse activo Française tu caso

Voz 6 04:45 sí yo trabajo de lunes a domingo sea que puedo decir que estoy activo

Voz 3 04:49 también no

Voz 4 04:50 yo no me no cuadra

Voz 8 04:54 vivir sin prisa

Voz 6 04:57 yo tampoco una mano más complicados

Voz 2 05:01 una aspiración vivieron un poco más con con la calma que tiene más calma que yo Héctor aquí está te pongo X no no has hecho nada pero te bien

Voz 4 05:09 yo yo también con la me lo tomo todo con la calma aunque esto en Tokio Romero todo es muy estresante

Voz 3 05:17 si las siguientes comer sin llenarse el estómago

Voz 2 05:21 no está seis depende lea eh

Voz 6 05:25 no sé bueno se mira yo tenía una profesora de polaco cuando estudiaba Filología que decía yo soy muy estricta pero me encantan las excepciones entonces yo creo que si cumplimos con la Leire el ochenta por ciento que es la aplican en general los japoneses que es no llenar T hasta más de hambre que tiene sino siempre un poquito menos no hay por ejemplo en el desayuno guardar un poco de hambre para el almuerzo en almuerzo un poco de hambre para la cena pues si va siguiendo esa vida un poquito más frugal sin pasar hambre luego te puedes permitir un día por semana pues ésta con tus amigos con tu familia en un homenaje

Voz 3 06:00 bueno hay que decir que en Japón se come muy muy bien aún así mantienes el el precepto tu propio precepto eligió I

Voz 4 06:08 sí yo también yo desde que vine aquí ha adelgazado y sigo sigo dan

Voz 3 06:16 vale pues parece fantástico rodearse buenos amigos es siguiente estalló la cumplo si ponerse en forma un par de veces a la semana que uno intente Max más o menos está bien no

Voz 6 06:29 sí tampoco es necesario ir al gimnasio pero por ejemplo en lugar de coger tanto transporte de coger el coche pues hacer más trayectos a pie la en lugar de quedarse delante del televisor con amigos pues ir a dar un paseo por el bosque cosas así suaves de hecho cuando estuvimos haciendo nuestra investigación en no Gimme en el pueblo de los centenarios hay lo que descubrimos es que la gente están en constante movimiento siempre van de casa de un vecino a otro o están cultivando el huerto o están arreglando algo del exterior de la casa entonces quién mueve el cuerpo de alguna manera pues evita también que se oxida y que vaya perdiendo facultades entonces se alarga la vida se alargan las prestaciones el vehículo para entendernos Úbeda

Voz 3 07:10 sonreír es la siguiente sonreír es espera que la gente sonría constantemente Héctor

Voz 4 07:17 es si donde estuvimos en Holguín y si en Okinawa en el norte de Okinawa es donde va gente más anciana del mundo ahí sigue estuvimos todos los días rodeados de tesón de esas en otros lugares como la ciudad aquí en Tokyo pues no

Voz 2 07:35 lo que es un poco

Voz 3 07:38 es una sonrisa por día al más que sentida y bueno después tenemos conectar con la naturaleza conectar valdría darse un paseo es necesario una conexión mental de algún tipo

Voz 6 07:52 yo creo que sí vivimos lejos de un bosque vale dar un paseo al aire libre sentarse en un parque a leer el periódico leer un capítulo de una novela que nos toque un poco el aire porque está comprobado que hay personas sobre todo las que trabajen en su casa yo estoy pensando ahora en mi época de traductor que habían traductores que estaban un mes prácticamente encerrados y luego salían de la cripta totalmente pálidos no como si fueran vampiros no entonces es importante que no es el aire es si tenemos un espacio cerca de casa donde hay árboles pues estar cerca de estos árboles de estas plantas sentarnos a a charlar au a a tomar nuestro café au a leer un poco es muy reconstituyente tanto para la mente como para el cuerpo

Voz 3 08:35 a dar gracias a textos perdón

Voz 9 08:39 pues yo en ese sentido es un concepto muy asiático pero yo aunque sueco siempre

Voz 3 08:44 ha sido un fuerte y sincero agradecimiento a mis antepasados a esto por ejemplo hoy hemos con Marta Sánchez esto si ello porque ella siempre yo esta no la no si yo hay acuerdo haber

Voz 6 08:58 ya yo tampoco sé mirar más allá de tres o cuatro generaciones pero es un buen ejercicio también poder hacer un árbol familiar y vez quiénes eran los que nos precedieron de que trabajaban que pasiones tenían porque a veces todo esto a partir de las investigaciones de vergel Inger de las consideraciones familiares entender de dónde venimos nos puede ayudar a comprender quiénes somos porque claro Guinea herencia genética muy clara a lo largo de toda esta línea que nos lleva hacia el pasado claro los antes

Voz 9 09:26 no se viven en nosotros nosotros somos una continuación de ellos así que esto

Voz 2 09:31 sí sí no no yo sé lector le el vivir el momento sabes qué pasa si trabajas en la radio vive si os si el aquí el momento no hay otra clave la publicidad

Voz 4 09:43 poner del doble check que yo yo yo no me cuesta mucho dinero de momento tendré las preocupaciones del pasado y el futuro

Voz 3 09:52 para nosotros estar aquí yo la última sería seguir tu pasión sea vale cualquiera el Atleti el Madrid da igual

Voz 6 10:01 vale sí pero cuando decimos sigue tu pasión nos referimos a que el ser humano de forma natural tiene una serie de de talentos de facilidades y de capacidades que de niños se ve muy claramente cuando miras los niños cuando juegan ya ves el que es más corporal en el que se le da bailar au el deporte el que está sentado dibujando el que le gusta encerrarse a leer el que es más comunicativo y todo esto se pierde porque cuando entramos ya en la rueda de las escuelas y la universidad el mundo laboral pues la gente deja atrás sus pasiones aquellas cosas que hacía fácilmente el elemento del que hablaba Ken Robinson para dedicarse a las obligaciones entonces nosotros lo que proponemos es no dejar de acudir a las obligaciones no porque hemos de pagar facturas pero reservar un tiempo cada día para aquello que nos hace feliz y que si hemos olvidado o lo que es sólo hay que mirar un poco echar la mirada atrás Iber que nos hacía la felices de niños que sueños teníamos entonces rescatar algo de eso para no como regalo diario para nosotros

Voz 3 11:02 no no está nada mal en estos tiempos que dentro de la longevidad lo importante de vencer la batalla el tiempo también habría que incluir ahí la calidad discípulo centenario de vosotros estuvisteis la calidad de vida compensaría a la longevidad porque estar mucho tiempo sin estar bien

Voz 8 11:19 no sé si es el mejor plan

Voz 4 11:22 sí él cuando estuvimos en uno Kimi es una de las cosas misteriosas y de este lugar es que además de los que más de todo el mundo también los más saludables de todo Japón tienen los índices más más bajos de de Cannes Ejemplo de todo Japón así que vive en vida saludables hasta los noventa o más de cien años

Voz 6 11:49 sí de hecho hay una anécdota de cuando estábamos allí haciendo trabajo de campo que fuimos los primeros que entrevistamos a todos los centenarios allí vimos a al profesor de tenis de de todo el pueblo que era un señor que tenía ochenta años y que corría por la pista mucho más que tory que y que yo junto sea un nombre con una agilidad brutal que estaba entrenando a los niños el pueblo Nos dijeron a este no lo entrevisté es joven que sólo tiene ochenta entonces ahí se considera que alguien anciano es ya noventa y siete noventa y ocho noventa y nueve de hecho por eso con la esperanza de vida que está creciendo en general en todo el primer mundo ya se está hablando de centenarios súper centenarios que cada vez hay más lo supe centenarios son los que tienen ciento diez años o más

Voz 3 12:32 no sé si eso habla también de la del estado de de ese señor ochenta años como mal de vosotros

Voz 2 12:37 el bien habla mal de nuestras no está bien muy bien cómo cómo interpretarlo en Europa en España llega el término Ci últimamente es un término danés que tiene que ver con un determinado estilo vida tiene algo que ver con el eh

Voz 6 12:53 bueno son palabras in traducible en todas ellas el Higgs que el lago sueco el equipo hay hay algunas palabras españolas que tampoco se pueden traducir a ningún idioma por ejemplo recuerdo que un estudiante griego me decía es imposible traducir la palabra duende el duende del que hablaba Lorca no en ese caso la reacción entre el sigue el ahí es estar cómodo con las cosas cotidianas dentro de casa y lo que aprendimos en Okinawa de Liquigas ahí es que estas personas que viven en esta aldea que a mí me recuerda un poco a la costa valenciana porque tiene mucho cítricos y por el tipo de paisaje que hay ahí incluso a no les molestaba en absoluto cada día hacer las mismas rutinas del huerto visitar a los amigos pasear despedir a los niños que cogen el autobús que se van a al Instituto sino que ellos lo veían como un privilegio cada día podría repetir las cosas que les gustan y en esto el novelista Milan Kundera decía que la felicidad es eso la posibilidad de repetir

Voz 3 13:51 sí ante otro fenómeno esto

Voz 9 13:54 tipo de conceptos es si su y que es finlandés que es un poco como ánimo no te quejas el sexo

Voz 2 14:02 incluso puede haber por ejemplo una caja note que Hassane si su y que esa será ahí decías las cosas que te gustan las cosas que te gustan o el sí sí que sigue sí eso aplica toda la vez lo paradójico es que el secreto de la vida feliz ha mejorado la vuestra vendiendo doscientos cincuenta mil imagino que funciona sea hecho describirlos ha ido bien a vosotros por lo menos

Voz 6 14:31 bueno hay que pensar que el mundo editorial no es como vender pisos eh a lo que se lleva en lo que se lleve al autor es una pequeñísima parte del precio de venta al público luego hay que dar las comisiones a la agencia que lo vende a hay que pagar los impuestos pero así estamos muy contentos sobre todo porque algo que empezó como una pasión de amigos que fue cuando Héctor me contó que esos suegro a había descubierto esta aldea Al centenarios y que fuimos movidos por un interés muy sincero de conocer cómo preveían los más viejos del mundo esto haya llegado a Qantas personas de cuarenta países diferentes dando una visión positiva de de la vejez que hasta entonces todo lo que habíamos leído de ensayos de artículos incidía mucho en los aspectos negativos no en lo que perdemos cuando nos hacemos mayores en la soledad del sentimiento de inutilidad y nosotros inspirados por estas grandes paz personas estos maestros del de la larga vida quisimos dar una visión totalmente distinta estamos muy contentos con la difusión que ha tenido

Voz 3 15:32 pues muchísima suerte

Voz 2 15:35 va a haber una segunda parte de que hay dos mejor aún con más vida con más energía

Voz 6 15:41 esto puede hablar de un libro práctico que hemos hecho y que ya está como mínimo en España hay diez países más puede explicarlo Héctor

Voz 4 15:49 hemos hecho ya ha salido a la venta se llama el el método es es la segunda parte el del libro yenes en la primera planta parte introducimos el concepto ya en la segunda parte hemos introducido pues ejercicios para que cada uno busque pus que siga

Voz 6 16:15 sí son treinta treinta enfoques es un libro más volumen no sé que el primero porque tiene trescientas páginas son como treinta viajes a diferentes aspectos que tienen que ver con el propósito vital pues en uno de ellos trata de la gestión del tiempo en el otro a de lo que se llama el efecto su incansable que es cuando una persona necesita hacer cambios radicales en su vida hay que cambiarlo todo no entonces a este libro lo hicimos eminentemente práctico es un libro de ejercicios porque nos dijeron que el Liquigas hay que este esta obra traducida tantísimos idiomas les gustaba mucho era muy inspiradora pero querían saber más de de cómo descubrir y desarrollar sus talentos

Voz 3 16:58 pues sí que tiene un método para poder aplicarlo muchísimas gracias enhorabuena Héctor García Francesc Miralles autores este libro que los escritores jabón para una vida larga ahí feliz un abrazo y mucha felicidad gracias

Voz 6 17:12 a vosotros

Voz 10 17:14 la quiero es cierto que

Voz 12 17:35 sí pero

Voz 10 17:45 va a ver cuál porque a mí