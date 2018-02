SH475 La campana de Huesca

Voz 1 00:00 pensativo queda el rico mirada interrogante se ha recogido en su trono como presa de un encanto yo como Rey de Aragón tengo deseo apremiante de que se venga la Corte la nobleza más flamante quería hacer una campana que será de tales talante que a oírse en todo el Reino y en las partes colindantes que viene del suceso la parte más importante lo que ocurrió en esa sala lo contaré Dios mediante los nobles fueron entrar nada hay que les espanta pasaron de uno en uno los poderosos de eran tras ellos cerró la puerta el Rey muy serio semblante cómo será esta campana detallado fulminar el Rey cortó las cabezas de los nobles intrigantes y construyó una campana con sus cabezas sangran en medio puso al obispo al que fue más intrigante porque era demanda que muerte más infamante de parte a parte del orbe la noticia bar instante todo el mundo ha conocido el tañido penetrante de la Campana de Huesca que a los futuros spam que la hizo el Rey Ramiro que se sepa en adelante porque así quedara muestra de su valor y Cala

Voz 0772 01:26 acabamos de escuchar en un fragmento de una dramatización que ha preparado para nosotros la compañía Producciones Viridiana de Huesca creando yo creo que uno de los momentos más intensos de esta historia la historia de la Campana de Huesca que iba a ser el primer tema que vamos a abordar en esta segunda hora de Ser Historia aquí desde desde Huesca pues muy cerquita yo esta mañana estuve visitando el el enclave el espacio en donde se cree que que tuvo lugar este hecho legendario histórico pues enraizado un poco en el mundo de las tradiciones y que de alguna forma pues todo ello enriquece no da de alguna forma pues sentido a nuestras propias vidas signos e hace pensar en nuestros ancestros en nuestra propia historia en cómo pensamos en cómo vivimos para hablar de la historia de la de la Campana de Huesca Meco me acompaña lo tengo aquí colocado a mi derecha Carlos arces que es historiador oscense Carlos bienvenido a Ser Historia

Voz 2 02:19 hola

Voz 0772 02:20 Carlos como digo yo creo que es la persona que mejor nos puede ayudar a desentrañar esta esta leyenda no porque yo creo que tiene mucho de leyenda pero tiene también muchos elementos históricos tenemos que viajar a mediados del siglo XII ha reinado de Alfonso I el bateador que fallece sin hijos y hereda su trono su hermano Ramiro II el monje desde luego una persona que quizá por por el el relato no te vamos a pedir que nos cuentes brevemente el contenido de de esta leyenda pero quizá no hacía mucho mucho favor no al apelativo o por lo menos eh a lo que se les suponía que era no

Voz 2 02:58 si el monje porque era el tercer hermano en principio no iba a acceder al trono es la muerte sin sucesión de sus dos hermanos lo que lo lleva al al trono de Aragón como decías leyenda historia hay un trasfondo histórico que además es muy importante esa época es el momento en que nace la Corona de Aragón las propias barras como emblema de los reyes de la de la nueva corona y además habla también de un momento que es muy importante en Huesca porque es justamente Huesca la ciudad regía por excelencia en esos momentos los dos primeros reyes de la Corona de Aragón por ejemplo nacen aquí y la leyenda que hace como protagonista Ramiro el monje habla justamente también de un tema que es muy común a historiad aragonesa hay española medieval que es la de la pugna entre la la corona y la nobleza el el Rey que ha llevado al trono en unas circunstancias muy difíciles cuenta la crónica de De la Peña del siglo XIV que es donde está por primera vez en relato eh no sabe muy bien qué hacer mientras pide consejo a quién había sido el maestro en el monasterio francés de San Ponce de tu miras envía hay un mensajero pero su antiguo maestro noble dice Nadal lo único que hace es llevárselo al huerto del monasterio y ahí se pone acortar las coles que más sobresalen en el cuerpo en la crono casa habla de coles aunque aquí en Huesca muchas veces se ha hablado de flores rosas pero

Voz 0772 04:16 son elementos en cualquier caso muy muy legendarios muy de muy te cuento infantil no me es decir casi no sí sí iré

Voz 2 04:23 eso en torno a las coles luego hace hace una broma casi no Cabra el Rey porque evidentemente el mensaje está claro es lo que tiene que hacer el Rey exportar otra cosa que no sobre las coles que son las cabezas de sus nobles y de hecho cuando recibió el mensaje lo que dice es o para hacer unas buenas coles hace falta carne eso es lo que dice el texto de la crónica antes a vamos podríamos hablar de la campana ese es el motivo justamente de que se sirve el Rey para atraer a la nobleza dice que quiere hacer una campana que van a fabricar la maestros franceses hacer una campana en Huesca que se oiga en todo el Reino

Voz 0772 04:56 lo que hace siempre promete Carlos es reunirlos a todos en una sala y les corta la cabeza que es lo que lo quiero estar escuchando no lo pueden ver pero lo vamos a colgar en nuestras redes sociales en el Twitter arroba SER Historia en nuestro Facebook SER Historia vamos a colgar fotografías de este cuadro de José Casado de Alisal del año mil ochocientos ochenta una época en donde se recrean muchos grandes momentos de la historia de España pues tengo por aquí las medidas mide casi cinco metros de largo por tres y medio de de alto no vemos ese instante en donde el nuevo monarca lo que ha hecho ha sido ejecutar y cortar las cabezas sanguinolenta a la base de del cuadro mientras el resto de de invitados pues le le tocó hip la áticos por por la que acaba de suceder

Voz 2 05:43 si el grupo de los nobles es muy impresionante lo que ha hecho además Casado del Alisal con las cabezas es formar una campana justamente en el suelo e son la base de la campana Illa la que cuelga de la cuerda en el centro sería Albalá

Voz 0772 05:57 el comentabas ahora eh Carlos Garcés Garcés historiador que aparece por primera vez en una crónica la crónica de San Juan de la Peña de del siglo XIV Evans han pasado casi dos siglos de desde que sucediera no lo que ya nos da pie a pensar que quizá es tiene un trasfondo histórico pero quizás también un poco de de leyenda no

Voz 2 06:19 sí hay hay noticias históricas que hablan de que hubo un hecho sangriento en época de Ramiro II el monje que tuvo como protagonistas a sus no a su nobles por ejemplo unos anales toledanos en Castilla para la fecha en que el Rey Ramiro da una noticia muy breve pero muy contundente mataron las potestades en Huesca hay otras noticias en autores musulmanes cómo viven cuidar y ese es el trasfondo histórico a partir de ahí a partirá además de herencias clásicas de autores de serlo menos que que ya contaban una historia parecida os el cronista de la época de Pedro IV el ceremonioso construye el relato que luego ha llegado a extremos

Voz 0772 06:56 en cualquier caso que yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar todos más allá del elemento anecdótico que supone que les cortaran la cabeza escéptico para nosotros a ellos me imagino que no les haría mucha gracia no o incluso yo creo que ni se dieron cuenta de de la hay que les podía hacer pero lo has comentado un poco al principio Carlos y quería Cal Carlo el el hecho de de ese de ese momento convulso que se vivía en recordemos que estamos en el en el siglo XII las luchas internas las luchas intestinas que lo vemos en en otros escenarios no políticos de del momento y que quizá pues en el monarca Ramiro II el el monje pues quizá no no tuvo otra salida que ser y actuar de una forma tan expeditiva

Voz 2 07:38 sí sí es que es la crisis más grave que sufre Aragón en en la Edad Media de hecho el reinado de Alfonso el batallador es pues un reinado que se extiende sobre territorios que luego no ya no van a pertenecer Aragón Alfonso es Rey en Navarra en la parte oriental de Castilla es el el que puebla Soria todo eso acaba justamente con su muerte Navarra y Aragón se separan después de sesenta años y un reino que ha estado volcado hacia Occidente y sin salida al mar según une con el Condado de Barcelona con un territorio costero y marítimos vuelco decisivo en la historia de Aragón y de España en su conjunto

Voz 3 08:15 perímetro despachó un heraldo a la corte de Angulo para preguntarle con qué tipo de medidas políticas conseguiría asegurar sólidamente suposición ir regir la ciudad con el máximo acierto entonces tras y bulo condujo fuera de la capital al emisario deberían Dro entró con él en un campo sembrado y cada vez que veía que une espiga sobresalía la cortada acabó por destruir lo más espléndido y granado del trial y una vez atravesado el habrán tío despidió al Heraldo sin haberle dado ni un solo consejo

Voz 4 08:49 ah sí

Voz 0772 08:53 escuchábamos en la voz de nuestro compañero Julio López un fragmento del libro quinto del pasaje noventa y dos de Heródoto en donde se Nos relata un trasfondo que vemos reflejado totalmente en esa historia que casi dos mil años después podemos ver en esta historia de la de la Campana de de Huesca no así que poder los intuir que con ese trasfondo histórico la leyenda tienes supuso quizá inspirado no como sucede en los cuentos infantiles en otros relatos populares que que un arquetipo una idea de cómo solucionar Un problema de como ajusticiar un bueno pues buscar la solución a un entuerto determinado pues se puede conseguir de de de muchas maneras y insisto ese arquetipo parece que ha viajado desde Oriente hasta el extremo de de de

Voz 2 09:41 el Mediterráneo si esta historia la de un gobernante que tiene problemas pide un consejo y recibe ese misterioso mensaje desde corte unas plantas como como hemos oído se se aparece en la obra de de Herodoto pero también en en autores tan importantes como Aristóteles au Tito Livio referido en unos casos aún gobernante el griego en otros hombre y primitivo de Roma la lo que cambiar son las plantas aquí son coles allí son amapolas o tribales pero el ahí

Voz 5 10:07 Soria es la misma es muy interesante porque lo que nos cuenta en definitiva

Voz 2 10:10 que quién compuso la crónica de De la Peña estamos hablando ya de un Protos renacimiento en el siglo XIV conocía ya esos modelos clásicos hay que pensar que en esa época por ejemplo un habrá tan importante como las vidas paralelas de Plutarco antes que al latín o al francés el castellano se traducía al aragonés partir es una figura fundamental Gran Maestre hospitalario Juan Fernández de Hervías de pronto el renacimiento en el que la las obras clásicas están empezando a recuperar en inglés y en ellas estas historias tan simple

Voz 0772 10:41 ya como última pregunta Carlos Garcés e historiador oscense que conoce perfectamente esta leyenda esta historia de la Campana de Huesca eh en cuanto a la conocí pese digo seguramente mucha gente muchos investigadores han intentado buscar los restos de de esos ajusticiados intentando buscar pues ya había sido decapitados no

Voz 2 11:03 esta investigación se ha llevado a cabo había noticias en la primera historia de Huesca que se publicó en mil seiscientos diecinueve lo sitúa las tumbas con campanas en en el exterior en la antigua iglesia de San Juan de Jerusalén la Iglesia hospitalaria cosa que en realidad ese templo como ocurre muchas veces con las leyendas es un poco los te digo ahora a esta época hay familias nobles también que entroncan con con los nombres de dos de los ajusticiados que aparecen igualmente en la crónica a cuenta de la Peña aunque no pertenecen exactamente a esa época e6 Ken Huesca se puede hacer todo una ruta entorno a la campana que está el cuadro la sala de la campana que sus fans fantástica de estancia del Palacio Real en el museo irregular la propia tumba del Rey que es muy singular además que están San Pedro el Viejo porque es una tumba real aprovechada en una tumba de segunda mano podemos decir porque es un sarcófago romano en el que sí estaba todavía en el siglo XII el romano para el que se hizo que es una maravilla de la escultura clásica lo sacaron ayer

Voz 0772 12:05 una historia realmente increíble que recomienda a todos los Nos están escuchando a los que están aquí con nosotros imagino que muchos ya la la conocerán pero que intenten indagar un poquito más y si vienen a a Huesca conocerla de primera mano pues se van a sentir cautivado solo por una un relato realmente a mí como decía al principio en la presentación que hecho a nuestros invitados me ha sobrecogido no por eh ética del cuadro y sobre todo pues el el trasfondo que hay detrás de ella esta mañana estuve visitando el Museo de Huesca en donde hay algún cuadro también alguno de los bocetos del mismo autor que que recrea esta misma escena ya antes de empezar el programa mismo han regalado un libro que quería recomendar desde aquí la campana de Huesca de Sandra Guás ida de David Guirao que es un libro ilustrado para para niños pero bueno todos somos niños un poco de cuarenta y ocho años aunque seamos mayores o menores y eso es realmente recomendable para intentar conocer no solamente la historia de de la campana sino de todos esos grandes protagonistas de la historia de de Huesca Carlos Garcés muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia