SH475 Románico en Huesca y el Alto Aragón

Voz 0772 00:53 continuamos en este salón del Justicia del Ayuntamiento de Huesca haciendo nuestro programa especial eh el día de esta semana que celebramos el Día Mundial la de la radio escuchando un fragmento de una película del año dos mil cinco El Reino de los Cielos una una película de Bruce Lee Scott que fue rodada en un castillo que se encuentra muy cerca de donde estamos el castillo de lo que ya tuvimos ocasión de hablar de él hace unas temporadas aquí en en Ser Historia pero que queremos retomar pues quizá como la excusa perfecta para hablar de todo el románico que podemos encontrar no solamente de la ciudad de Huesca sino en todo el Alto Aragón en toda la provincia

Voz 6 01:31 Antonio García humedades bienvenido a Ser Historia siempre con vosotros

Voz 0772 01:35 Antonio García humedades el ese médico retirado jubilado pero yo creo que es un entusiasta del mundo del románico creo que es la la una de las personas que mejor conoce la historia de de este de este movimiento artístico medieval en la en la ciudad de de Huesca y en la provincia también hemos empezado con con este fragmento rozado en la en la película o mejor dicho en el castillo de de loas Red que siempre que hablamos de románico pensamos en edificios religiosos en iglesias ermitas monasterios en conventos pero también conservamos edificios de corte civil de corte militar como este castillo no

Voz 6 02:12 si el románico como dices es un arte sagrado y fundamentalmente prácticamente el ochenta por ciento son templos religiosos pero también quedan vestigios aunque menos de arquitectura civil como es el caso del castillo de lo barre a veces te encuentras en el campo con iglesias pequeñitas hechas en piedra que están son las que están aisladas y piensas bueno esto porque está aquí qué pasa el problema es que en las casas de la gente que vivía al rededor bautizado Weise casaba allí se enterraba que todavía siguen de esos sitios sus casas eran de madera de adobe y Tsonga ha llegado hasta nosotros lo que lleva es la enjundia del arte sagrado que para cómo estaba encomendado adiós tendría que ser lo mejor con sillares bienes cuadrados firmas con las marcas de cantero con del arco de medio punto al estilo de Roma por eso se llama románico y sobre todo y ante todo impulsado por la orden benedictina de Cluny de todo esto en Aragón tenemos mucho y muy buena

Voz 0772 03:07 además en el modo de del románico sirve de alguna forma de de aglutinante de muchas de esas ideas muchas de esas sensaciones que se vivieron de una manera muy intensa en la en la Edad Media no yo tengo aquí por ejemplo de uno de esos enclaves mágicos que yo por desgracia todavía no conozco pero que quiero disfrutar dentro de muy poquito tiempo es es al juez De la Peña no con todo ese no solamente la belleza del lugar sino el trasfondo histórico hay alrededor de él de de esa leyenda de del Grial de que son argumentos que en definitiva pues no hacen casi viajar en el tiempo mil años atrás y compartir un poco la sensación es de toda la gente que vivía con con pues con esa pasión no la religiosidad y los y los objetos que la evocaban

Voz 6 03:50 San Juan de la Peña que citabas es uno de los sitios emblemáticos porque tiene energía telúrica es que ese junta todos los cristianos en cuenta te encuentras conteo familias como la piedra

Voz 3 04:02 el agua El árbol

Voz 6 04:03 todo eso fragua en un momento pues de un movimiento ERE mítico que triunfa porque no solamente tuvo ese ese sitio donde los ermitaño gente que nos remita años es refugiaron a partir de setecientos once con la invasión musulmana pero San Juan de la Peña estuvo favorecido por hechos históricos va a veces que son leyenda triunfó en los demás y bueno las dinastías reales navarras empezaron a enterarse allí siguieron enterrando se las los reyes privativas de Aragón nuestros tres primeros reyes privativo están Dalli Ramiro I Pedro I Sancho Ramírez y sus dos siguientes descendientes porque Huesca tenemos una suerte tremenda eh tenemos tres panteones reales que es poco conocido pero es uno de los motivos para hacer rutas y venir a visitarlos esta que estamos hablando de San Juan de la Peña tenemos San Pedro el Viejo que tenemos a los dos segundo Reyes privativo ir Villanueva de Sijena que estuvo enterrados de Pedro Pedro II con lo cual bueno tenemos hay un boom un montante histórico que merece la pena recorrer recoger visitar porque detrás de eso está en nuestra historia

Voz 0772 05:12 desde luego que sí yo además el el hecho lo comentabas ahora Antonio el S quizá trasfondo mágico más sagrado que subyace por por debajo de todos ellos porque son lugares eh que hoy son considerados sagrados como tales fueron considerados sagrados en la Edad Media y seguramente miles de años antes porque todas las iglesias eh que tenemos en en la provincia de de de Huesca vemos que por debajo pues quizá hay una mezquita debajo hay un monumento prehistórico es es el CIS son lugares telúricos como los definidas ahora sagrados con una energía especial que algo al hombre primitivo hace cinco mil diez mil años le hizo elegirlos para para devoción de de esas divinidades que seguramente no entendían nosotros tampoco ahora como personas en sofisticadas y avanzadas del siglo XXI pero esa magia de alguna forma ha seguido viva no a lo largo de de todos esos miles de años hasta practicamente la la actualidad bueno practicamente hasta hasta ahora mismo

Voz 6 06:11 antes de entrar estábamos hablando precisamente de la mitad de los santos Juan de Juan y Pablo ente ella en el Sobrarbe que es una ermitas la más antigua del Sobrarbe documentada por su liberando teca que es de mil dieciocho cuando te colocas delante de llaves detrás un arrope enorme que se llama el punto donde las brujas y más allá el cañón de añicos y está el dolmen de ella enlazando con lo que decías que hay más historia de bajo pero es que antes de estar en la ermita cristianismo data de hace dos mil años yo estoy seguro que ya había aquelarre en su punto desde el punto donde las brujas en la Iglesia que son muy listos no lo prohibieron porque sabía que deban hacer caso que hicieron pues transformar el aquelarre en romería ya ya está esa admita cuando esclavas algunas de las iglesias de la primera época como ha ocurrido en San Pedro de esa como que en Santa Cruz de las Eros te encuentras con templos hispano visigodos debajo de ella porque esto va evolucionando y siempre se va haciendo una iglesia encima de otra la arqueología no es lo está no lo está demostrando el cristianismo es una religión que lleva dos mil años pero es que la historia en tu bien los aves lleva mucho tiempo atrás entonces qué haces muchas preguntas de por qué ese sincretismo de dónde vienen esas raíces porque a veces cuando ves los tramos pues esas personas con cabezas de animales que lo que te están evocando pues son al juicio de Horus de los egipcios la Iglesia tuvo el acierto de sincretismo de captar aquellos movimientos religiosos de raza el dios Sol lo peor de cualquiera de los que veamos el de Taüll es el más conocido yo soy la luz es el sol que se levanta cada día cuando entras en las iglesias benedictina desde Occidente a Oriente si eso es la

Voz 0772 07:55 la luz vas tomando las tomando de una religión y de otra los los elementos más característicos haciendo los propios que quizás la mejor manera de llegar al al gran público como uno de los eh lugares mágicos que he tenido la posibilidad de visitar hoy

Voz 7 08:11 la iglesia y Claustro de San Pedro el Viejo de Huesca están situados en el casco antiguo de la ciudad de marcado acento medieval Monumento Nacional desde mil ochocientos ochenta y cinco fue edificado en el siglo XII en el lugar donde existía

Voz 8 08:26 yo un templo en época romana posteriormente una iglesia visigoda y luego mozárabe

Voz 9 08:35 cuando Pedro I conquista Huesca dona el viejo templo al monasterio francés de San Ponce de Tomeo convirtiéndose en monasterio Benedicto

Voz 10 08:44 en mí

Voz 9 08:45 ciento diecisiete se decide derribar el antiguo edificio y edificar la iglesia y claustro que hoy vemos más las dependencias monásticas necesarias para la vida en común de las que no queda nada actualmente

Voz 0772 09:04 lo escuchábamos un fragmento de un vídeo que podemos ver todos en la página web de San Pedro el Viejo San Pedro el Viejo punto com donde nos sirve de de de entrante de de acceso a este lugar maravilloso uno de los emblemáticos de el del románico de de Huesca que yo le quiere preguntarle a nuestro invitado Antonio García o o es experto en el en el mundo románico que una de las cosas que yo primer aprendí en el colegio y luego estudió más a fondo en la en la carrera cuando estudia en la Universidad de Valladolid era eso es denominamos el taquillazo Jaques que es un emblema morbo es un elemento decorativo típico de esta de esta zona vamos a colgar algunas fotografías en nuestras redes sociales para que la gente que no sepa lo que es el que ha quedado Jaques lo lo identifique idea pues esto lo he visto yo en otros lugares relacionados con el con el mundo del del románico elementos como este ajedrez dado con entrantes y salientes de de dados de de piedra en un friso en un en un arco en una jam va es son elementos característicos de ser románico que nace en en esta provincia en Huesca que lo que se extienden por todo por toda la Península

Voz 6 10:15 sí lo estamos demando un poco de forma chovinista baja agregado Jaques pero mucho antes de Jaca ya está oeste esta decoración de cuadros en de ska que pues según sitios arqueológicos interesantes como Corral de Cabo encima de Luisiana ya tienen esa decoración lo que sí es cierto es que a partir de Jaca por hackers hackers uno de los sitios emblemáticos en los cuales Bin vinieron a beber muchos escultores después los fueron lo fueron con motivo distribuyendo a lo largo de todo el Camino de Santiago el modelo Clooney hacen se es un modelo que es muy muy repetido es como una marca como una multinacional y cuando vas a Frómista o vas a León Yves los ábside de la iglesia de Santa esto lo he visto yo he tiene el Takeo a como en Jaca o como en tantos sitios porque realmente era una multinacional que repetían unas ideas que les habían ido muy bien

Voz 0772 11:01 ya como última pregunta Antonio García humedades y qué es lo que veía en las órdenes de monacal es para sentarse en tan número con tal calidad de edificios y lugares en esta provincia

Voz 6 11:16 eh yo cuando hablamos de este tema siempre retomó una idea del profesor Domingo Buesa que es mi presidente en la Academia a la que pertenezco de Bellas Artes de San Luis y decía que es que los benedictinos triunfaron porque subir supieron hacer una magnífica gestión de la muerte te quedas un poco sorprendido cuando lo escuchas pero es cierto porque te cuentan que el milenio completo está a punto de llegar que va a llegar a las venida de Cristo a juzgar a vivos y muertos que esto se acaba que hay que ser bueno porque siendo vas al infierno y te enseñan unas imágenes tremendas de nadie quiere ir al infierno entonces sí contribuye con tu donativo a las iglesias de buen gusto o a veces no tanto pues de garantizar a través de las misas tu salvación de eterna que pasa que con todas estas prebendas la orden los benedictinos de Cluny se hacen importante se hacen fuertes pero no sólo esto porque todo el mundo quiere enterrar se cerca de la Iglesia sino que los nobles son los primeros interesados no sólo por ir al cielo sino porque aquellos monjes benedictinos de Cluny van a dar garantías de que ese linaje que se entierra allí con sus sarcófagos magnífica magníficamente tallados son la legalidad son los padres o los abuelos de los que están reinando en ese momento de alguna forma están oficializa ande garantizando las líneas regias osea que es que es realmente su movimiento como marketing es perfecto triunfaron después llevaron todo el Camino de Santiago los vemos por todos los pero el triunfo fue la gestión de la muerte