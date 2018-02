SH475 Pioneros oscenses

Voz 2 00:00 eran las mujeres de alta sociedad dieron un poco alocada las que se atrevían a montar en bicicleta eran las más liberadas de la época al ir en bicicleta se sentían libres podían desplazarse a sus reuniones la suplen pistas inglesas y norteamericanas adoptarán la bicicleta harán de ella un símbolo de la liberación femenina

continuamos en Ser Historia en este programa especial celebrando un montón de cosas el Día Mundial de la Radio los ochenta y cinco años de la Cadena Ser en Huesca que no lo he dicho al al principio y de alguna forma el recuerdo de de muchas personas que a lo largo de la historia en el hueso K tanto en la capital como la provincia Alto Aragón han desarrollado han realizado pues una labor encomiable que por desgracia luego ha pasado por diferentes bueno pues avatares del destino pues a un segundo plano o incluso han sido olvidadas comenzamos escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia hablando de las de la historia del de las bicicletas como las mujeres protagonizaron pues su momento bastante curioso en esta historia a finales del siglo XIX pues empezaron a utilizarlas y fue quizá uno de los primeros grandes gestos de liberación de la mujer en una sociedad terriblemente machista la de la del siglo XIX donde bueno pues la tomaron como digo como una herramienta de deliberación delante de nuestros micrófonos en los que nos están escuchando lo van a poder disfrutar ahora en breve con algunas de las fotografías que vamos a a colgar de esta maravillosa bicicleta que es la la pionera la primera bicicleta podemos decir que se hizo en España la hizo un oscense marino catalán iba a decir marino catalán bienvenido a Ser Historia pero no quién nos acompaña para hablar de de Marino catalán y de otros grandes pioneros de la de la historia que tuvieron la suerte de nacer en en Huesca ese Vicente la chef decente eh marino catalán es el genio que hizo esta bicicleta que tenemos aquí aquí delante eh esta mañana dando una vuelta por por Huesca recordaba un poco las anécdotas que él había vivido de esas exhibiciones que le que les solicitaba a la gente no le pedía de dar vueltas por el la plaza del Coso por la plaza de toros en aquella época estamos hablando

Voz 3 02:49 eh de mil ochocientos sesenta y siete

Voz 0772 02:51 echarle cuando hizo la primera vuelta con la con la bici debía de ser como si hubiéramos ahora aquí en el patio de de enfrente en la de vejez del Ayuntamiento pues eh bajar un ovni no algo parecido

Voz 1 03:04 es algo parecido a la gente acostumbrada a andar nos ha acostumbrado en los cargos que iban de repente pues después de construir la bicicleta de sus ensayos que estuvo durante varios días dentro de la plaza de toros hasta que le cogió el tranquillo no salir de repente por la ciudad pues la gente se tuvo que darse desde luego más que sorprendida

Voz 0772 03:21 bares no catalán que por desgracia ha pasado un poco a la al al ostracismo no al al olvido y es uno de esos grandes genios de hay que decir que la idea no era suya la había traído de de París eh Joaquín Costa no que haya copiado los diseños del inventor de la de la bicicleta en la última exposición internacional en en París pero él sale encendió la la bombilla de intentar hacer algo parecido aquí en en España Isère pues el lo que en definitiva fue un pionero

Voz 1 03:48 exacto sí además puso la construyó seis uno para él seis otra obra pero los amigos pues yo creo que en su momento lo debería hacer a manera de pasar el rato como como aquel que dice no vamos a probar vamos a hacerla ya por qué tal nuestro deseo goles fue muy

Voz 0772 04:01 bien además hizo esa esa especie de primera competición de ir hasta Zaragoza Zaragoza volver

Voz 1 04:06 era de madrugada volvieron además pues la gente que ve a la bicicleta ahora pues diríamos que es un trasto porque es es de hierro pesa mucho pero bueno tiene sufre desde luego fue un pionero y fue una aventura en la que organizaron porque además hoy yo creo que son trece catorce años es poesía hubo un boom de la bicicleta en Huesca pues porque el Ayuntamiento yo creo que es catorce años después hizo ya el primer reglamento de uso de la bicicleta en la ciudad pues porque

Voz 0772 04:31 eh casi saturado en las calles de bicicletas suele por tener unos gemelos a uno no quiero ni imaginar Melo florido tampoco aquí en esta sala seguro me consta que hay muchos ciclistas verdad Fernando pero está escuchando desde el final de la santidad sale yo también soy ciclista estoy convencido es que a mí me subese esa bicicleta y es imposible que de una sola pedalada se

Voz 1 04:51 tal y como lo sabrá cuesta mucho de imaginar esa bicicleta soledad por la bicicleta en sí sino por cómo estarían las rutas las carreteras en aquella época dirá esto Zaragoza devolver y además en el mismo día que había que tener buenas piernas desde nuevo

Voz 0772 05:05 si hay otro personaje en en este proyecto de de pioneros que estés realizando junto con Domi no venir elevado que que recogió un poco la la figura de treinta grandes personajes de treinta grandes pioneros de de la historia de de Huesca que es un personaje que a mí me ha sobrecogido que es e iremos Rosetta no fueron una farmacéutica nacida en Foz en mil novecientos doce que es la descubridora inventora inventor habrá que decir una farmacéutica de Corominas exacto como es la Historia

Voz 1 05:42 el vetada el que conocemos ahora todos pues bueno pues se a trabajar y entonces el yo creo que fue el descubrimiento que tuvo que Corominas hasta que en los que tenemos ya una edad siempre que volvíamos con las rodillas fastidiada los juegos que hablábamos supe accidentados pero bueno su un gran descubrimiento porque fue el primer desinfectante que tuvimos de bajo coste sagrado al alcance de todo el mundo lo podías tener en tu casa pues me imagino claro la sanidad no es la que tenemos ahora en los pueblos pues a veces el médico tampoco entonces las tropelías que todos hemos hecho de críos a todos los accidentes los percances poder curar te en tu casa de una manera fiable y económica pues desde luego que fue un paso muy importante

Voz 0772 06:23 no se sabe cómo llegó a ese a ese logro no

Voz 1 06:25 no se sabe no sabe luego se sabe que sí que vendió la fórmula a unos laboratorios de Barcelona hay tal sobrevivirá Cambrils Aisa retiró y ahí se pierde la pista además imagino que luego es una una patera que ha distribuido y ahora se encuentra en no sé si vamos ahora hay una cosa que ha generalizado entonces todo el mundo también pero bueno en su momento esto de poder arte ya en casa supuso desde luego paso muy importante

Voz 0772 06:48 personaje que quería hablar contigo Vicente la Jayne sobre estos pioneros de la historia de de Huesca es un protagonista de del mundo de la educación a caballo entre el siglo XIX ya el siglo XX máximo no Cano era un profesor profesor rural a mí me recordaba lo comentábamos antes de comenzar este programa la figura de Saturnino Calleja por por tener esa iniciativa de volcar lo absolutamente todo eh en pro de la educación de de los chavales de intentar innovar de ser pues en definitiva no pues un verdadero pionero quién era Machine broca

Voz 1 07:22 pero yo era maestro era da buscado pues conocido de de Ramón Acín muy conocido aquí en Huesca entonces pues bueno pues como muchos maestros muchos profesores de la época pues se tuvo que marchar para buscarse trabajo estuvo trabajando en distintas partes de España estuvo por Valencia tuvo la Andalucía y al final recaló en Las Hurdes en Las Hurdes estas muy Ciudad Real de Las Hurdes cuando era la la comarca más pobres que había en España con diferencia no pues llegó a Las Hurdes vio lo que había otros pues bueno pues un poco a trabajar con los críos pues con nuevos métodos de trabajo deshizo sus propios libros compró imprentas las pagó de su bolsillo hizo revistas pues para encontrar un poco los críos es lo que vivían allí que eso que hacían caso que tenían siempre tuvo un vínculo con Huesca porque las las revistas que hacía y en la de Las Pajaritas que es uno de los monumentos más importantes que tenemos aquí en Huesca a la vez fue también pues se preocupó de de ponerse en contacto pues con personajes relevantes de la época pues con el pobre Marañón claro presiones Roger Las Hurdes lo aquí dando clases tenemos una región más que miserable en España entonces pues venimos aquí echar un vistazo porque hay que sacar a toda esta gente adelante hay que echarles una mano yo poco a partir de ahí fue llegó luego la visita del Rey jugando

Voz 0772 08:34 siempre pasa con un poco más Mazar ante la comarca es eh yo tengo que lo acabas de decir lo comentado antes la idea de que hoy estamos acostumbrados a imprimir la absolutamente todo en casa pero en aquella época cumbre el una imprenta para que los niños e imprimir en sus propios trabajos me parece de de quitárselo

Voz 1 08:52 bueno pues que además pues es un poco el panorama de el de Maximino cuando llegó al al pueblo que el veto a clase pues no es dices vamos a hacer una imprenta si íbamos a hacer una revista somos hacer unos libros tendría

Voz 0772 09:03 en y cuadernos no tenía ni cuadernos yo creo que habrían

Voz 1 09:05 leer ni sabrían escribir entonces primero habría que empezar enseñarles a leer las señales unas nociones básicas de ortografía lo que quieran contar vamos a organizar letras aprender y luego ya vamos a plasmar un poco lo que estamos haciendo sería a partir del cero más absoluto

Voz 0772 09:20 el adaptó un poco no las estaba inspirado por las pautas nuevas e innovadoras de de enseñanza que había en el a principios del siglo XX con Célestin Freinet que era un un francés es de las la supo adaptar perfectamente a la idiosincrasia de de los niños españoles

Voz 1 09:40 exacto sí sí porque a veces pues es un poco el papel de la educación ponerte en el papel de de tus alumnos es ver un poco lo que están viviendo o las necesidades que tienen todos cómo puedes enseñar pero yo me dedico también al mundo de la educación entonces con los críos no puede generalizar también entonces tienes que adaptarte un poco a lo que tienes en ese momento y a los conocimientos de cada uno más en esa época lo que decimos comprar una imprenta donde compraría la imprenta pero desde luego en Las Hurdes tampoco la comprarían

Voz 0772 10:08 desde luego que no hay son muchos más los pioneros que podemos ver en este trabajo que recopila un poco esos eh treinta pioneros a través de fotografías no que que es un poco también el el el relato que queréis hacer no ellos fueron los pioneros en un momento histórico porque los hay desde la Edad Media a la Edad Moderna está hasta hasta nuestros días y habéis buscado como ese paralelo no para todos no solo

Voz 1 10:30 personas de que de aquí de Huesca también que la actualidad están haciendo un poco lo mismo de los pioneros que queremos reflejar en la exposición entonces la línea argumental de la exposición son las manos pues porque todos trabajamos con las manos aunque tengas muchas ideas en la cabeza y quiere sacar muchas cosas adelante si no tienes manos pues difícilmente puede desplazar y realizar el cosas todos los yo trabajo con la cámara de fotos tú trabajas con el con el micrófono entonces también las manos coges algo enseguida identificase el trabajo lo veces también es otra manera de de plasmar que hemos tenido unos pioneros pero los tenemos ahora también que no han sido flores un día por decirlo de alguna manera

Voz 0772 11:04 bueno todos los que estén interesados y seguro que buscan en internet este proyecto pioneros de de Huesca iban encontrar toda la información con muchas de las fotografías es una excusa más para descubrir la historia de esos protagonistas del pasado en en Huesca

Voz 4 11:22 muchísimas gracias por habernos ayudado uno cero más