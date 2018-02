SH475 La Cartuja de las Fuentes

Voz 2 00:00 señoras señores saludo a todos ustedes les invitó a visitar La Cartuja de las fuentes debo darme a conocer yo soy un pobre pariente de un Cartuja aquí presente al que he venido a visitar por razones evidentes ellos no pueden hablar me han pedido que les cuente la historia de este lugar de notable arquitectura con murales de pintura pasemos a disfrutar Filarmonía hermosura casi parece un misterio como tan sólo un pintor lleno de luz y color todo este monasterio Isidro fray Manuel Bayeu pintó techos muros y capillas ya todos los maravilla esta ingente labor su impresionante trabajo y su buena relación con los grandes personajes que hubo en la Ilustración pasemos pasemos al interior

Voz 0772 01:09 continuamos intentando hacer un poquito más de historia como último bloque de nuestro programa de hoy un programa especial que lo estamos realizando en el salón del Justicia del Ayuntamiento de Huesca hablando un poco de todas esas glorias de todos esos momentos brillantes de la historia de esta provincia hemos dejado para el final pues quizá uno de los emblemas no solamente desde el punto de vista arquitectónico sino también desde el punto de vista eh pictórico porque aúna en un sólo edificio en la Cartuja de de las fuentes un montón de de de referencias históricas que nos van a ayudar a conocer un poco pues como fue el desarrollo sobretodo a partir del siglo XVIII de este lugar tan tan emblemático Alberto serás bienvenido a Ser Historia bueno qué tal encantado Alberto Lasheras es preguntado antes como quieres que te presente vice contador de historias de la Cartuja de las fuentes que a mí me ha sido un ha sido un eh una etiqueta que me ha me ha cautivado porque realmente de lo que hace él es contar historias a todos aquellos que se acerquen a conocer la la Cartuja el ese guía de este de este lugar es una Cartuja que realmente el el edificio que conocemos en la actualidad es de el del siglo XVIII son edificio barroco como la música que escuchemos de de fondo pero los orígenes hunde sus raíces como sucede con todos los edificios en el siglo XVI tiempo atrás no

Voz 4 02:34 si a principios del siglo dieciséis Precisamente ayer se cumplían quinientos once años de la fundación de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes el motivo de de fundar esa Cartuja te deja hoy un dibujo para que para que lo hubieras es de dignificar un poco la la tumba el enterramiento el sepulcro de donar tal de Aragón heredero de Blasco de Alagón de Beatriz de Luna la madre

Voz 0772 02:57 no se conformó con que su hijo descansa se en una sencilla ermita románica sino que le quiso dar más pompa la cosa decidió fundar una Cartuja una Cartuja que ha llegado hasta nosotros ha sido un edificio que recuperada la Diputación en los los últimos años estaba en manos privadas e realmente que salvar guardar un lugar donde esto de este calibre de este de este valores realmente muy muy muy muy muy costoso ya hay que agradecer un poco el trabajo de la de la Diputación que ha entrado a meter para recuperar y compartir con toda la sociedad este este enclave tiene también el esos momentos valle de de la historieta todos los edificios no en el en el siglo XIX a principios con la guerra de la de la independencia luego que la desamortización de Mendizábal en mil ochocientos XXXVI eh pues e hicieron corren peligro no al a la a la Cartuja

Voz 4 03:47 efectivamente por la Cartuja han pasado digamos que todas las guerras y todas han hecho muchísimo muchísimo daño no eh después de la de la desamortización de Mendizábal parece ser que digamos la Cartuja ya se había recuperado un poco cuando pasó a manos privadas la primera familia que que la que la tuvo fue la Familia Martínez de Bengoa Juan Romero Martina de vengo a la compró y su heredero hizo allí un balneario estableció allí un balneario entonces resultaba espectacular en en el siglo XIX que salían los balnearios salían como setas y luego también fueron desapareciendo no tener en un edificio tardo barroco una arquitectura que servía de soporte a unas pinturas murales excepcionales pues a la gente que asistía al balneario la verdad es que le causaba le causaba una una grata impresión

Voz 0772 04:34 has traído algunas monedas con el rostro de Carlos III sí que estoy viendo que las podemos luego como siempre

que se pueden tocar

Voz 4 05:01 bien son monedas del siglo XVIII huesos duros de plata reales ocho reales de plata no Gamoneda más potente que había en la época vienen a cuento porque es algo muy poco conocido que la Casa Real el Príncipe de Asturias en concreto hijo de Carlos III futuro Rey Carlos IV de España donó un buen montón de estas monedas de plata para terminar de pagar lo que era el retablo del siglo XVIII de Carlos Salas las Vilaseca terminaré pagar la decoración no entonces por eso las bueno las las enseñamos y las comentamos con nada

Voz 0772 05:32 acción también es quizá uno de los emblemas de esta de esta Cartuja no las pinturas de fray Manuel Bayeu que era cuñado de de Goya parece que todo venía de un poco de de familia no que fuera política el el hecho de de de haber plantado todos esos cuántos kilómetros cuadrados

Voz 4 05:51 pues unas doscientas cincuenta composiciones que sumarían entre dos mil y dos mil quinientos metros cuadrados de pintura mural no sólo convierte en en un conjunto pictórico excepcional y en palabras de Don Arturo Navarro yo recuerdo decir que después de los Reales Sitios la catedral de Toledo la y el Pilar de Zaragoza La Cartuja de las Fuentes es el conjunto de pintura mural del dieciocho más importante que tenemos que eso

Voz 0772 06:15 te ama religiosos que ayudar un poco a bueno en entrar un poco en la dinámica de de formación de los Cartoon junto al igual que la propia estructura del edificio no que continúa un poco la la estética de de esta orden

Voz 4 06:26 sí EFE entramos en la Iglesia y en el techo en la bóveda de cañón vemos el ciclo de la Virgen María digamos no en las paredes del templo está en la vida hay pasión de de Jesucristo la Virgen María es fundamental para los Cartuja no la vida de Cristo por supuesto también Cristo es el primer Cartuja por eso la la capilla del Sagrario sería la celda de de Jesucristo pero luego en el que auxilio de las capillas están las alegorías que pintó fray Manuel Bayeu en estilo rococó que nos indican cómo debe ser el comportamiento de un buen Cartuja debe guardar silencio debe ser obediente debe ser humilde y además ir a propósito de lo que se comentaba antes del sincretismo con otras religiones y demás eh el silencio ya existía un silencio la cultura egipcia luego los griegos toman forma en el dios para genes el dios del silencio que era un niño aquí en la Cartuja de las fuentes tenemos el alegoría del silencio que es un anciano haciendo el gesto del silencio con una interpretación y una explicaciones preciosas

Voz 0772 07:24 esa temática de las de las pinturas yo no he tenido la suerte de de visitarlo pero son pinturas barrocas de una calidad extraordinaria que han estado a punto de perderse algunos tramos que se han se han perdido están peor conservados pero hoy se pueden disfrutar de una manera magnífica pues casi como si hubieran pintado el en en aquellos años de del dieciocho

Voz 4 07:44 hay pinturas que preguntan están restauradas pues no las del techo e ya dado que las familias propietarias las podrá desamortización hacían las labores más frecuentes de conservación Se están están perfectas no

Voz 0772 07:58 sé que hay que contar que este lugar ha sido cuartel ha sido balneario ha tenido un montón de finalidades que nada tenían que ver con la finalidad última para la que fue construido y a pesar de todo pues se han conservado muy bien ya salvado

Voz 4 08:11 una parte muy importante bueno por ahí pasaron las las milicias de la Columna Durruti luego fue también cuartel de general González Gallarza de las cosas de cazabombarderos todos dejaron sus huellas y su rastro es también no en mil novecientos cuarenta el Gobierno de Franco requisó el edificio de la iglesia para utilizarlo como silo como almacén de grano entonces todo eso ha ido dejando dejando muchos daños hay graffitis también de la guerra pero se ha salvado una parte muy importante lo me lo hubiera sido que se hubiera venido abajo todo el edificio si hubiese perdido eh ese conjunto excepcional no eso sí que hay que agradecérselo dicho a la Diputación Provincial de Huesca porque hace falta ser valiente es un gesto valiente decidido de compromiso con el territorio y con con con el patrimonio también para salvar eh pues lo que nosotros llamamos La Bella durmiente del patrimonio aragonés quiero decirte que que realmente ha estado ahí escondido olvidado ha sido propiedad particular está acudió en dos mil quince entonces y es a partir de ahí cuando lo compré la Diputación cuando La Bella Durmiente empieza a despertar

Voz 0772 09:10 esa bella durmiente que también a la conoce como Cartuja de

Voz 4 09:13 de Monegros que estándolo de hecho está en en Sariñena una locales