Juan Revenga: "Los supuestos 'adelgazantes' no han demostrado que adelgacen"

Voz 1 00:00 Alimentación y Nutrición sin letra pequeña

Voz 0927 00:07 Juan Revenga que tal cómo estás hola qué tal Jesús uno de nuestros dietistas nutricionistas de cabecera oye que te ha pasado que hemos visto te hemos visto muy movido en los últimos días en las redes sociales estás poniendo el foco en uno de los principales fabricantes de productos adelgazantes y otras muchas cosas Arco Pharma qué pasa qué te ha pasado

Voz 2 00:26 Ellos a ver si pretendidamente adelgazantes vamos a ir porque vamos a eso no no es que no

Voz 1234 00:31 legislación dice eso no se pueden hacer este tipo de alegaciones que se antes no bueno yo llevo mucho tiempo caliente no con el laboratorio Ancic Amir sinceramente laboratorio estén y me ha hecho nada

Voz 2 00:42 especial ni sin nada en especial especialmente malo con respecto a sus competidores en el mismo sector no y eso es porque no son los únicos en el mercado además claro

Voz 1234 00:50 no era efectivamente lo que sí que ocurre es que es tan flagrante flagrante es tan visible lo que hace precisamente Arco Farma que de alguna forma se me ha subido la pólvora la al campanario ir decidido a ver si lo que yo veo tan lógico y tan coherente que que que debe pasar pues tiene alguna algún sentido lo que he hecho ha sido reclamar ante auto contra Paul parte de la publicidad que realiza este tipo de este tipo de laboratorios en concreto a Arco Farmar porque hay que concretarlo en una reclamación concreta no y lo más curioso es que lo que está haciendo Arco Pharma con respecto a varios productos pero mucho más en concreto con uno que se denomina podía TIC que en el punto de venta habla de la pérdida de peso que se va a conseguir precisamente con el uso de ese complemento alimenticio no a base de extractos deje tales siendo que curiosamente el Real Decreto mil novecientos siete mil Barral mil novecientos noventa y seis relativo a la publicidad y promoción comercial de productos actividades sus servicios con pretendida finalidad sanitaria prohibe textualmente que la publicidad de estos

Voz 0927 01:54 para todos sugieran propiedades especifica al bastante se contra la obesidad ellos lo dicen textualmente en su caja dice concretamente la primera gama para adelgazar a base de prohibió y plantas veinte días quema grasa siete días de tops

Voz 1234 02:07 así es como lo dicen textualmente me parece que se es un producto que se ciñe a esta legislación que la está incumpliendo por eso precisamente me puse en contacto con autocontrol realice la correspondiente reclamación en base a estos a estos textos legales si efectivamente al cabo de dos semanas y en este sentido hay que reconocer que autocontrol pues ha funcionado de maravilla que hace apenas esta misma semana principios esta misma semana recibir incomunicado de de autocontrol

Voz 0927 02:36 han dado la razón

Voz 1234 02:37 me han dado la razón a la empresa reclamada me escribe autocontrol no se ha informado por escrito que abro comillas nos comprometemos a cesar de manera definitiva la discusión de dicha comunicación comercial es decir ellos mismos a su medida gracias a la mediación de autocontrol se han dado cuenta unos han dado cuenta ya lo sabía negro se ha dado cuenta de que hay alguien que lo está mirando con ojo inquisitorial y sabiendo que están en pecado han decidido dejar de hacer el pecado

Voz 3 03:07 porque oye Juan

Voz 0927 03:09 la eficacia de estos productos supuestamente adelgazantes repetimos no de esta marca sino otras muchas marcas no está para nada demostrado

Voz 1234 03:18 está demostrado y es más cuando hacen algún tipo de elevación con respecto a esa pretendida eficacia debería de estar justificado en en los reglamentos europeos que regulan este tipo de cuestiones no lo está quiero decir no lo está quiere decir que al mismo tiempo están incumpliendo además otros textos legales en relación precisamente a su eficacia es decir hacer alegaciones o de alguna forma más o menos sibilina

Voz 4 03:40 o con mano izquierda o dando muchas vueltas

Voz 1234 03:42 para entender al consumidor que va a conseguir una serie de beneficios que no son que no son demostrable sí que no están demostrados que por lo tanto no no son legales

Voz 0927 03:51 ya sabes que estas cosas me indignan porque me parece muy bien que tú hagas la denuncia me parece muy bien que autocontrol te acabe dando la publicidad lo que no deja de ser vergonzoso es que esto que es público y que están las farmacias ahí las autoridades los los responsables de consumo de las comunidades autónomas como siempre o como casi siempre estén mirando para otro lado oye para terminar Juan además la toma de este tipo de productos que ahora cada vez es más habituales en estas semanas ya estamos pensando en la primavera tal puede implicar incluso riesgos

Voz 1234 04:19 puede implicar el riesgo fundamentalmente de seguir una dieta desequilibrada ahí estará asociado pues la consecución de vaya usted a saber qué beneficios sobre la salud a través de métodos que no tienen ningún sentido con lo cual se está retrasando una verdadera intervención terapéutica sobre esas sobre esa situación Ése es el mayor de los riesgos amén de la posibilidad no quiere mencionar aquí a ningún laboratorio de que ya se ha contrastado sobre todo en otros mercados incluido el americano también en el español que este tipo de preparados a base de plantas que incluyan algún tipo de sustancia que no está declarada y que evidentemente va a desconocer el el consumidor

Voz 0927 04:55 exactamente algo que se ha denunciado ya más de una vez bueno seguiremos la pista de esta historia que me parece que no terminado aquí Juan no te vale por Juan Revenga como siempre un fuerte abrazo hasta la próxima un abrazo a todos