La Vida Moderna es jugar un partido contra la droga en el Comunio

Voz 0470 00:00 no prosperaba no lo buenas tardes

Voz 1 00:19 de hoy de la vida moderna viene patrocinado por la edad

Voz 2 00:21 esa de seguridad de la Cadena Ser que no sé cómo será la verdad José cadenas en Cadena Ser Cadena Ser seguridad te ofrece de este programa tenemos ya ha subido a dos también ya están ya o de seguridad al estruendo

Voz 1 00:40 que un comando miramos

Voz 2 00:43 Nico siento punto celíacos dónde está

Voz 3 00:45 están esperamos also antidisturbios mientras tanto fuerte aplauso para David bronca

Voz 4 01:00 hay que quepa

Voz 0470 01:04 qué pasa que te estás viendo un duelo entre un qué pasa un silbo gomero pero se hace cuánto aguanta pero gana yo ya estaba hablando que qué pasa qué pasa no pero es que no te osea al que pasa claro responde con otro que pasa

Voz 0759 01:22 a veces no lo sabíais esta norma las normas de Broncano qué pasa

Voz 5 01:29 Eckert

Voz 0470 01:31 ahora mismo no pero estos son los partidos los vientos prestados

Voz 3 01:36 dicho vosotros ayer cuando me hundir el fango público leer mucho mejor

Voz 0470 01:41 el público de canadiense voy siempre con qué pasa ahí con corte que pasa el tengo una noticia bastante vida moderna pero es que esta ojo dice PETA que los se esta de prensa de animales pide Nickelodeon la cadena de animación vamos que las nuevas Tortugas Ninja coman pizza navegan

Voz 6 02:08 vete a la mierda hombres esperando que lo eh

Voz 0470 02:18 en pleno diciendo el artículo dicen las la tortuga ninja siguen siendo uno de los personajes más importantes de la industria del entretenimiento

Voz 0759 02:23 estamos cosas ojo quién lo diría viendo las

Voz 0470 02:26 Atocha no salir visto las al viento la estación en Atocha que están haciendo heridos hay que hacer es asqueroso que nubes encima de otra y se come ese convento entre ellas os lo menos dinámico del mundo pero aún así en el mundo del entretenimiento las tortugas dice los niños y algunos no tan niños siguen adorando al Leonardo Michelangelo Raphael y Donatello pero yo me enteré el año pasado decretó la niña viven en Nueva York Alcantarilla provincia de Murcia yo pensaba sargento lo en Murcia Alcantarilla pensaba que ahí es donde estaban Leonardo oído Michelangelo todos allá de Rafael Peset pero no es Nueva York índice Nickelodeon plantea una nueva serie de las tortugas en la que la periodista April O'Neil verdad es que es una de las que es amiga de uno de ellos en la que el Lille es afroamericana osea negra e claro hay gente esto de que hay gente que esa queja creyendo que como pueden cambiar ahí Neil queda blanca y ahora es negro

Voz 0759 03:24 sí

Voz 0470 03:25 que esto no tiene sentido claro porque no todas las sería sí lo tiene

Voz 1 03:28 no

Voz 0470 03:29 Errejón latente lo podía firmar vamos a es todo Wikipedia y aparte ojo a la gente que se quejan esto cuando cambiaron a Inés la hija de Cuéntame hosca ya hace la inaugura volverá a nadie y nadie dijo nada es cierto que si cambian a Inés por una chica negra habría sido borrar bueno pero hay que ser inclusivo si diálogo de Antonio y Merche Merche

Voz 3 03:50 eh

Voz 0470 03:51 Merche joder la música salido de ladrón gays ha vuelto negras que le traigan heroína otra vez PETA ha mandado a la que de televisión una carta en la que pide que dentro de esta nueva dirección que sorprendente dada la serie se introduzcan cambios en la alimentación de los serios y eso afectaría sufrimiento predilecto la pizza hay como aprovechando eh como April en negra pues ahora es ahora pide sabe ganar eh abriendo huella en plan joder la el problema es que claro referente no toros que esto pasa también con la peli con Black patriota de puta madre porque joder ahí hay que hay que poner referente para para para grupo minoritario para los claro un niño negro que está ahí en Luisiana vea Black Panthers o hay el O'Neal haciendo cosas guays y dejó del pues no tengo pues esto me anima joder eso guay pero claro quieren quiere ver aún Vega no en la ficción a quién ánima esa mierda ese vídeo hay en Badajoz diciendo Padre he visto a una tortuga comiendo tozuda arriba la barbacoa toma te machote padre soy tan por ahí no no va a suceder nunca antes de despedirse dice toma el presidente que escrito dice quiero creer que las tortugas ayudarían a salvar a otros animales y pudieran eh falso mentira falacia absoluta esto lo hemos habla ahora una tortuga porque son son lentas y son la mierda pese no te comen las ojos Rice evitó en Atocha se comen entre ellas las de goma y lo acabo diciendo la pista de Ghana popular es más saludable respetuosa con los animales que a pizza tradicional Peta considera que es algo que ayudaría mucho a los héroes con caparazón

Voz 0759 05:21 que tanto queremos

Voz 1 05:25 que yo sé aún

Voz 0470 05:28 el año Si la edad para jugar a la Play vale pero joder la tortuga niña son superhéroes tienen necesitan proteínas en la gente joder de uno lanzan les a resolver crímenes a base de leche sin eche no puede ser joder una alguna tortuga ninja ve ganase te convierte en Atocha

Voz 3 05:46 exacto

Voz 0470 05:47 qué hace pues nada dejar vivir y esperar que les lleguen las fuertes pronto no va a querer salir así que joder un aplauso para esa gente una palabra damos es todavía más

Voz 7 06:53 el Pozo Murcia tres Fútbol Club Barcelona uno Héctor de Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 6 07:19 con todo los resultados

Voz 0470 07:22 ya tres Barcelona uno innato ha dicho pero de que deporte y aquí de cortar Chopin que el el el Barça que tiene muchas divisiones pues tengo la división de embutidos Goya gana El Pozo Murcia al vamos le dio un repaso claro joder bueno hay dos está Fernán jugó no es nuestro amigo pero no marcó pero bueno marcar porque el auto jugadores que

Voz 0759 07:46 el contestar contestar

Voz 0470 07:49 su espíritu claro eh mira que tengo lo goles el gol

Voz 1 07:53 le llevaron pongo como a Coentrao que hace grupo tabaco

Voz 0470 08:01 en los goles como Pepe Reina goles lo goles son de tengo aquí los cuatro goles uno cero pito dos cero pito dos uno Joselito puesto que José

Voz 1 08:12 sí

Voz 0470 08:13 pito Piti Joselito veces mencionado monumento una adivinanza

Voz 1 08:16 yo lo que no ha pasado el fútbol grande que es la propia pito pito

Voz 0470 08:19 el Vernon en pitos delitos

Voz 0759 08:22 por favor hombre un apodo ahí Pelusa verdad

Voz 0470 08:27 bueno tacos están en el estudio central de la SER Hoy música hoy normal hoy a cara perro simplemente a pedir un aplauso para indagar se quería

Voz 3 08:35 claro Nati os paga terrateniente Cry americana y camisa la amparó

Voz 1 08:44 sí yo dije que iba a venir detrás no dije en qué condiciones dime algo porque si no te sangra el naranja con frutos rojos Gómez pero el fuerte como el gol así así

Voz 0470 09:03 y si adivinan trucos

Voz 1 09:06 pero también la tienda hoy tengo trucos para adelgazar del otro no me tocó para desgastar es el suelo y espera que mi la muerte bueno que bueno que Lin

Voz 0759 09:25 Ignatius tendrá que eliminar esa camisa sí y eso cuesta dinero entonces

Voz 0470 09:31 somos que siempre lo encauza bien

Voz 0759 09:34 sí sí sí el otro día dijimos que la semana pasada dijimos que íbamos a ir a Alicante el trece de abril dijimos claramente yo me recuerdo a mí mismo diciendo las entradas salen a la venta el lunes vale hoy por ayer por ayer

Voz 0470 09:50 vaya vaya laberinto temporal eh

Voz 0759 09:52 sí sí dijimos que íbamos a actuar a Alicante entonces me llamó Ana de PC la

Voz 0470 09:59 la promotora merecer la promotora que vende nuestros

Voz 0759 10:02 a mí me llamó el viernes para contarme dice me ha llamado quién el del teatro de Alicante porque para insultarme que está hasta los cojones que le han entrado seiscientas llama

Voz 0470 10:16 cuando que han averiguado su número personal de no

Voz 1 10:19 es lo bien le el de Ana del teatro de Alicante

Voz 0470 10:24 pero a Alicante hable bien tú te preguntando tú escuchas el programa

Voz 1 10:30 yo luego lo que habléis vosotros aquí nos luego lo escucho en mi casa

Voz 0759 10:37 vamos a ver gentes de Alicante dejad en paz a ese señor claro sí

Voz 1 10:40 ya están las entradas a la venta ahora sí

Voz 0759 10:43 la azzurra así que hasta aquí la promoción no escrita pero de ellos diplomáticos suecos simple y más vamos a lo importante estamos necrópolis llamadas

Voz 1 10:53 la aldea de Alicante no sí pero si podían entrar o que yo lo entiendo

Voz 0470 11:00 ahora está porque ya estamos los tres en el mismo estamos todos hemos entrenado

Voz 0759 11:06 quizá tarde pero bien están pasando cosas gravísimas en España joder de todo cosa que nosotros vemos a España como un ente pero luego oye nosotros vemos a España como una masa informe una masa deforme sí pero luego localmente pasan muchas cosas como una tortilla de huevos yo quiero preguntaros quiero preguntarme en voz alta

Voz 8 11:28 esto que pasa da paso

Voz 0759 11:34 el en Badajoz

Voz 0470 11:37 puesto para julio en julio cuando cuando agrava la voz te vibra el va es increíble al principio eh

Voz 0759 11:44 porque es que escribiera habría que hacer sediento index pero en Las Hurdes de está pasando en Badajoz lo que está pasando en Badajoz Quién te gusta un poco Alami bajó como todos sabéis está pasa el río Guadiana eh por la Ciudad de Badajoz no jodas esto así como te lo cuento están investigando pasa algo de aquí no saben qué pasa del Guadiana iba este año pasa más caudaloso no no lo creo pero están intentando despobladas

Voz 1 12:22 Extremadura como propusimos diez

Voz 0759 12:25 yo creo ya ellos solos lo está haciendo bastante bien qué pasa en el Guardian pasa que en una orilla del Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz la ciudad pacense hacia pacense ciudad que dar un paso más en Porto así literalmente el segundo bien en en esa orilla digamos hablará hoy en esa área del Guadiana han llegado de repente que de la nada que nudistas venidos como emanados del cielo cuatrocientos gansos o gansos en Badajoz precioso ojo cuatrocientos gansos mucho gasto eh

Voz 1 13:08 amante un nuevo caso carpas

Voz 0759 13:10 estamos ante un nuevo caso carpas caso tortugas de Atocha caso animal que se les va la olla que no están donde deberían estar el ganso

Voz 0470 13:19 de dónde no es autóctona llevado de donde de donde remanente

Voz 0759 13:23 nadie sabe muy bien de dónde ha venido pero el caso es que hay cuatrocientos gansos tienen un problema porque es una orilla que esta que la gente va a pasear van montar en bici demás engancha leo directamente de él el diario hoy el problema de masificación de los animales va más allá de las molestias se acercan a los niños se cuelan entre las mesas de los quioscos de de vida hay comida y además puede tener repercusiones en el ecosistema de Río claro hubiese dicho comer CIG hija con lo vamos a ver una foto real de uno de los gansos de Badajoz nos estamos enfrentando

Voz 0470 13:57 es una foto de excepción bueno estoy intente Radio es un es una es un primer plano suelen al fondo es un puto LOC en primer plano un punto loco gansos sigue una cabeza gigante otra pero fíjate lo que les sale lo que les sale de la está comiendo árbol se ha comido un ciervo así si ese está mirando con cara de cómo te como la cámara vea vaya dicho sea me hace que sois mansos había problema el Ayuntamiento claro lo tienen este verano aquí la distribución del ganso común ICANN en Badajoz jamás no hay no hay no agarró el es todo no no

Voz 0759 14:33 nada no hay

Voz 0470 14:35 toda Asia Central

Voz 1 14:37 pues hay que enfrentarse a cuatrocientos de hostias me imagino esas conversaciones ahora en esas casas de Badajoz de hermano vamos a cazar

Voz 3 14:50 al insulto comido a padres que el Ayuntamiento

Voz 0759 14:57 no hay iniciado pues eso las gestiones para eliminar a los ganchos eliminar

Voz 0470 15:02 de alguna manera porque ya van a actualizar y a ver cómo lo haces es van a subir a la nube

Voz 0759 15:07 además ya está dice una enferma están naciendo gansos con problemas en sus salas derivados de la cantidad de carbohidratos que comen esto se debe a un sanitos y el pan duro que va la gente está olvidar

Voz 0470 15:19 la gansos

Voz 0759 15:21 tan cese más

Voz 3 15:24 el Ayuntamiento de Echenique

Voz 0470 15:30 ganso mutantes alemán

Voz 0759 15:33 sí

Voz 0470 15:34 el superhéroes siempre tienen algún accidente uno fallo nuclear tocan solos están hasta porque me pelotazos y ganchillo sitios le

Voz 0759 15:41 efectivamente el verdadero enemigo por fin muestra su verdadera cara si esto es real una de las primeras medidas que el Ayuntamiento se planteó la tengo que apuntada la buscar absolutamente real el Ayuntamiento se plantea ofrecer a una empresa de paté los Paco

Voz 0470 15:59 fue Koke

Voz 1 16:04 no te lo expongo

Voz 0470 16:06 de como ricos

Voz 0759 16:08 esta buenísimo sí estará entiendo que haya gente no podía poner un ancho las tortugas

Voz 3 16:17 sí

Voz 0470 16:20 que el Ayuntamiento se planteó es

Voz 0759 16:22 a José Blanco traer un cambio un saco de la OSCE da no cabían los gansos entonces cogerlos

Voz 0470 16:28 a los pero bueno claro es que la guerra a los cantos caso vuela

Voz 0759 16:34 más te pican los ojos pues se conoce que hay un un refugio de animales en Sierra de Fuentes el ayuda que pertenece que lo gestiona la Junta de Extremadura ido calentando coño pole vamos hay problema que es un espacio habilitado para para especies silvestres de salvajes ya con problemas y demás no para especies domésticas zombis como supuestos de Badajoz entonces la Junta de Extremadura de José y si aquí me tras los gansos Leo el titular la Junta sólo aceptará los gansos del río si el Ayuntamiento de Badajoz los en vía muerta

Voz 0470 17:10 sí pero así también los hacen Toyota lentamente con los pies por delante

Voz 0759 17:17 de las diez de sólo entrarán sigan muertos pero además tiene que matarlos el Ayuntamiento antes de enviarlo no quede claro los enviamos de de guerrillas contra animales están proliferando muchísimo muchísimo bueno yo creo que esto claro pues tenemos que hablarlo con gente que sepa con gente que sepa más que nosotros y creo que tenemos al teléfono a Carlos Rosa a los Rosal quién es

Voz 3 17:41 Álvaro de Marichalar

Voz 0759 17:46 dando esos gases a España va a hablar

Voz 1 17:50 he Carlos Rosa veterinario muy buenos días

Voz 9 17:54 hola buenos días buenas tardes ya aplauso para Carlos restos

Voz 3 17:56 sí

Voz 0759 18:00 es la pregunta la pregunta es clara Carlos qué hacemos con los gansos

Voz 9 18:06 pues te regalan vamos como ella

Voz 0759 18:08 cómo te lo regala a sí

Voz 0470 18:11 pero espera estás haciendo comedia transite Carlos

Voz 10 18:17 se me ponen los carnavales cuatrocientos más ancho por aquí fue pero se han quedado si o dos lecciones

Voz 3 18:23 no tengo doble vueltita o yo pensaba que era el próximo lo entrar en el club de la comedia estar adelantando por ladrón

Voz 0759 18:32 Carlos mientras ponemos en marcha la web adopta un ganso que podemos ir haciendo cuál es tu propuesta como veterinario matando a matarme

Voz 10 18:42 la propuesta que ha presentado en el Ayuntamiento ha sido porque tenemos la suerte de que Portugal quita como muy comentado

Voz 0759 18:50 a dárselos aportada lo que es exactamente así nosotros buena idea hueca pues tengo

Voz 10 18:57 es es el ellos tienen mucho parque interno dentro de las ciudades y realmente están despoblados de este tipo de ave

Voz 0759 19:04 que era en serio mandarlos a Portugal vale vale vale no

Voz 10 19:07 los kilómetro cuando estamos hablando

Voz 0759 19:10 no que sí pero como como lo cuando lo hace como pastores es decir venga por aquí a Portugal

Voz 10 19:17 bueno que tiene con los hidratos de carbono que hoy comentado tiene una bolsita de también

Voz 0759 19:22 mitos

Voz 10 19:23 hace tras atraca cordial precioso tiene ocho puntos

Voz 0759 19:28 el ganso eso no es autóctonos de Carlos no no como coño han llegado allí era pregunta por qué

Voz 10 19:37 Ana es una ave ornamental para tenerlas en casa en el campo va pues nada es como tienen una fácil producción más incluso de lo salvaje para qué voy a él

Voz 0759 19:48 tengo lo doméstico tiene más que el otro

Voz 10 19:51 y encima que lo desplaza lo al entrar comunes Pato común de tu pueblo desplaza lo aparta de ahí donde ha surgido

Voz 0759 20:03 ya ya bueno pues Carlos Alonso entonces tout digamos tu solución sería a Portugal no que ya lo gestiona

Voz 10 20:11 no incluso hay gente que unos han pedido también el oye yo no me importaría en casa casa campo mi parcela tener unos Aganzo

Voz 0470 20:19 el porque pero pero si quieres un caso claro

Voz 10 20:25 claro vamos nosotros tenemos aquí no tenemos terreno tenemos campo y queremos parcela individuales cada uno tiene pues su guineana

Voz 0759 20:34 sí a Rato guineana

Voz 10 20:36 he dicho si son no

Voz 0470 20:39 que hay que te hablando

Voz 1 20:41 otro tipo de esta dado que la frontera debajo con Portugal hay muchas cosas que cuando en la manta que están saliendo muchas cosas en el que estamos hablando claro yo volvería a rodar Los santos inocentes pero con gancho utilizar todos

Voz 10 20:55 a ver nada hay muchos tipos de aves que somos amigos de cuénteme cómo como sí

Voz 0759 21:02 bueno pues mira si te parece ve como perro como perro tampoco Carlos osea claro tres veces al día alguien soy recogerla

Voz 0470 21:12 dame el hito pero bueno mira desde aquí aprovechamos

Voz 0759 21:15 lo aprovecharon la ocasión se quiere no se hace un llamamiento imagen nosotros tenemos una alguno no que si nuestra audiencia quiere un ganso yo se alcanzó un punto com usted claro

Voz 1 21:29 el programa para de intermediario con gente de soledad

Voz 0759 21:33 para redistribuir eso da Amengual

Voz 1 21:36 el caqui claro las gentes de moderador

Voz 0759 21:38 para que adopten un ganso calabozos son cuatrocientos no lo podrá salir ahora vale lo puede mandar a cualquier punto de España y eso hay que hacerlo bien vale pues muchísimas gracias Carlos hasta aquí la polémica colocan en solucionar lo que está pasando

Voz 6 21:56 Palacios

Voz 11 22:06 Juan Ignacio Delgado Alemany granadino

Voz 0759 22:08 ya en mil novecientos setenta

Voz 11 22:11 tres

Voz 12 22:16 el lío runner a la que le

Voz 13 22:27 la pena de porque no quiere ver la foto otra vez

Voz 0470 22:36 no es que no lo son casas no no es común cine mal

Voz 1 22:40 de hecho el Robert De Niro

Voz 0759 22:44 son son son lo la Socas por ejemplo que son muy agresivas y tienen dientes que dice son pocas no tener pocas hay ricos que no tienen perros para que le tiene no cuidado con la oca

Voz 1 22:57 este hallazgo hay que los convirtieron en eso en una centralita de redistribución animales ya acabemos cuadrando la ecología para que cada uno en su sitio web siendo venga tú para acá ir remodelando y balanceando ahí el país a ver si la gente se tomó la palabra

Voz 0759 23:14 hola qué yo sé

Voz 1 23:17 yo sigo con el tema del Club de la comedia que tema el remita que les

Voz 0470 23:21 en el que en su momento que existe moverme

Voz 1 23:24 el tema es sencillo hicimos a contactar como José Miguel Contreras

Voz 0759 23:27 podemos hacer mareados de José Miguel

Voz 0470 23:30 es el creador y director del club de hace veinte años pero como yo dije digo habría que organizar una cuota mínima de padres tinerfeños separados mío porque para este año recordemos que no te han llamado no me han llamado

Voz 1 23:40 entonces es decir es que el otro día un taxista me preguntó que si yo era me estuviera el taxi preguntó qué sé yo era el de el crudo porque viene gente confundió no se me preguntó quién hay partido adiós yo pienso yo pienso que como a comedias ha hecho ya algo como que no define a todos hagamos lo que hagamos me pregunte hotel del Club de la comedia yo le dije que sí

Voz 3 24:06 la mira mira os conté intentar ignorar métodos estos años J ha servido de nada funcione por ahí como si fuera ante el Club de la Comedia no

Voz 1 24:22 en serio me me pareció gracioso impulse esto por Twitter M contestó José Miguel Contreras

Voz 0759 24:27 la casquería muy amablemente el dueño me con

Voz 1 24:30 todo por Twitter que te dijo lo que lo que voy a leer a continuación tomo nota Ciudadanos a las a las puertas del Gobierno foral Davy que que con programas propios el club de la comedia suplica al nuevo Ignatius su incorporación inmediata es Prime Time te necesita joder poderosos lobbies han financiado estos años campañas de desprestigio en tu contra al final lo ha tumbado el problema es quién nos va a financiar ahora

Voz 3 24:59 Kohl se Guido he conseguido hombre por favor

Voz 1 25:09 el preguntaba financiar ahora pues padres separados tinerfeños miope lobby claro mil truco mi truco es convertir a los tinerfeños miope en un lobby de Pérez son en un Lobe de influencia y de momento no somos muchos Brad Pitt es padre separado pero bueno le queda la otra mitad para pero la gente no se empieza a ser emojis nos han hecho el emojis de los padres separados

Voz 0470 25:35 tiene un un emojis grande impreso en una tres satinado

Voz 1 25:39 Nos pegatinas que pega la gente entiendas para que se sepa que esta tienda

Voz 0470 25:44 sí sí padre Frank este para tres años pase pase Themis eh

Voz 1 25:51 la el el o Jassé tienen los hechos en han hecho el símbolo

Voz 0470 25:55 es un los padres este mola mucho eh

Voz 1 25:57 estoy encontrando los hizo Carles Ponzi

Voz 0470 26:00 padres separados OPS sale a ver si sales tú como separado una mujer con el niño porque pese parados tu tu de miopía

Voz 0759 26:08 y la boca abierta tampoco la boca abierta

Voz 0470 26:11 aparte tinerfeña por los colores blanco lo que que

Voz 1 26:13 pero es eso explicárselo como el lobby Rosa el lobby gay que hubo en los ochenta o el lobby masónico sea crear una especie de grupo no digo de inversión o también fuera un poder en la sombra que sea capaz de presionar a gente para él este caso incluir me en el programa del club de la Comedia sabes que Antena tres ha cancelado el programa A

Voz 3 26:39 hay

Voz 1 26:40 estaba ya pensaba he estado buscando ejemplos históricos Frank Sinatra se toda la vida que estaba apadrinado proclamado por la mafia si Sanlu desde los años veinte la ley seca hay una larga tradición de artistas el crimen en este caso Frank Sinatra pero no se pero siempre hemos dicho del Club de la Comedia digamos una comedia la burbuja inmobiliaria de la mano de la mano una cosa fue creciendo cree si no sería el primer ejemplo de que un lobby desde la legalidad o desde la legalidad

Voz 0759 27:13 ampara a un artista a los artistas ampara a la farándula caso de Taburete tal

Voz 1 27:18 el caso está apoya

Voz 0759 27:21 a las FARC

Voz 1 27:25 entonces yo quiero ahora narra la historia que me sucedió el otro día sabes que no nada más quiero decir la vueltita sabéis es público es público el tuit porque bueno José Miguel contra las lo puso me respondió ahora o los estoy contando pero vosotros sabéis que yo actúo en Erbil Station qué tal la vuelta de tuerca

Voz 0470 27:46 sitio que en el centro de Madrid pequeño exacto

Voz 1 27:49 me vengo arriba todos los lunes y los jueves actúe me vengo arriba José Miguel Contreras me responde yo ya me pongo a mí mismo en cierta posición el otro día una persona al terminar la actuación del Pi S me dirige muy nerviosa pero me voy algo

Voz 3 28:16 lo que quiere

Voz 1 28:19 no parece poderoso

Voz 3 28:24 semi semi

Voz 1 28:28 José Miguel Contreras

Voz 3 28:33 el público hice dado esto me daba un papel papel semilla con trece

Voz 0470 28:55 la foto Robert De Niro

Voz 6 28:59 pero pero pero pero pero que alarde interpretativo es explico eh

Voz 3 29:05 me decía fascinado nervioso pues ya

Voz 1 29:11 yo

Voz 3 29:15 no os quepa

Voz 1 29:17 no no puede entrenando las cosas que el hijo me decía José Miguel Contreras estaba entre el público esta noche viendo tanto actuación hay recuperar resuello enviada me da un papelito aparatito suman se fue diciendo estamos entrando desde fuera oye hay tiene hay que crearlo no personaje con papel cojo el papel de lo abro el número de teléfono y José Miguel Contreras hostias me ha fascinado a Rajoy

Voz 0470 29:46 el te lo podía haber dado no tenemos los dos eh

Voz 3 29:50 lo ha pedido

Voz 0470 29:56 eh

Voz 1 29:57 no llegó a mi casa les llaman de voy a llamados Emilio Contreras Mellado me responde superfluo será eso enseñamos a ver también se desea lo decís José Miguel contra tío cuyo Vic Taín a lo mejor estas oportunidades de veloz el inglés me repitió es José Miguel Contreras un videojuego que él fue profesor mío en la universidad y me me dio clase en comunicación audiovisual de José Miguel de verdad después tantas yo que en su día le di un guión a ver si me admitían de guionista define la comedia cruda comedia que nunca más supe seguían porque se perdió el no me respondió

Voz 0470 30:41 se perdió no se perdió

Voz 1 30:44 yo sólo me acuerdo que el guión que yo lo en mano a en aquella época se titulaba el vampiro copiloto

Voz 3 30:50 eh

Voz 0470 30:52 no no color vas a morir de verdad eh

Voz 1 30:57 el vampiro copiloto sólo me acuerdo del título nunca me reprendió dijo años después José Miguel José Miguel agradezco mucho esta llamada diferencias pero llamarme me dice José Miguel Contreras me dice

Voz 3 31:19 era él mismo la misma persona

Voz 1 31:24 no era una broma todo

Voz 3 31:28 la misma persona que me dio el papel el vídeo era José Miguel Contreras disfrazado me había hecho una puta broma para que yo me debilidad arriba es una broma ante había hecho con Chiquetete me me y luego todo esto eso es una nueva puesta en escena para que yo me crea que por fin va llegan de momento te voy a decir una cosa no voy en broma ha llegado mi momento porque el lobby de los padres separados tiene fallos mio está aquí para quedarse y tengo muchos en cabeza propia selva

Voz 14 32:04 lo hace sobre los padres separado teléfono nueve mil seis fotografiado en carne viva César menos Artesanal de Tierra donde te lo digo todo

Voz 6 32:24 una por lo corre

Voz 0470 32:28 imponer Ignatius bien

Voz 1 32:31 me pongo todas enfrente de todas todas vacías todas y luego les pone la chapa el cabrón hay dos que quedan llena y señores y señoras y El otro paso para convertirme lobby económico

Voz 6 32:54 ella está muy buena

Voz 3 32:57 eh por Gil estamos dando la Colombia desde el alcoholismo como se hizo en la ley seca en los años veinte en Chicago Fire el crimen vuelve a amparar aún un cómico un artista resignado

Voz 1 33:10 yo

Voz 3 33:10 que hice a poco también empezamos a tener nuestros Rey

Voz 1 33:13 estos como lobby de padres separados tinerfeños me López diese el rito de el juego de la botella he inventado bueno y hasta inventarse una versión del la colaboración mucha

Voz 0470 33:25 de inició en el sexo conozco la botella

Voz 1 33:28 quiero la colaboración para que se vea que no son los poderes económicos fabricando cerveza desde la clandestinidad sino también con nuestros propios ritos como los masones si somos capaces de enfocar el lobby hacia la presión para que yo salga de cruzar a comer pido la colaboración de un grupo de cinco seis jovencitos tenía sí en la cerveza haciendo círculo ahí delante yo girar en la cerveza del teleactos no puedo de los Cerveza Cerveza al que apunte a ver si te va a salpicar la iniciación de padres separados tinerfeños Miñambres y salta la sorpresa la boca lo matan no deberá que no se trata de eso es simplemente visita apunta la botella que yo al jovencito que la punta de la boca de la botella le voy a hacer LODE tenemos que tenemos apoyándose en la garganta

Voz 0470 34:13 a los invitara en la boca si tiene que ser jovencito

Voz 1 34:15 a Sito confuso o cualquiera que que se considere dentro de ese rango o personas sanas para este este sábado Charles de la brasileña de Chacón vale Music haciendo un círculo de suelo donde en qué es lo que hay en el suelo gente vale girará en octubre besito confuso señoras señores no solo

Voz 3 34:37 no sólo a nuestra pequeña no nosotros tenemos la bebida en los padres separados mi Opel sino también nuestros ritos pandilla esto se va a convertir en un lobby poderoso capaz el primer paso es salir de club de la comedia pero quién no nos dice que esto me va a llevar a la presidencia de este país señora lobby de los pequeños miopes empieza hoy aquí desde el tocando fondo hacia arriba un círculo por favor que forma Shane circo

Voz 0759 35:08 hay cuatro pescado estáis nerviosos pues un poco

Voz 15 35:14 qué es lo que espera hay de todo esto saxo

Voz 6 35:18 claro

Voz 0470 35:23 en el micro a Juan Ignacio

Voz 15 35:27 a lo mejor la cámara enfoca dónde está

Voz 1 35:30 la botella la botella bajarán a haya apunte yo me abalanzarse sobre él vale hay él tendrá que abrir la boca yo gritar en su garganta tenemos que tener a a como Kevin Spacey

Voz 16 35:44 todo el mundo para dos

Voz 5 35:50 empero

Voz 0470 35:57 no habrá comió pan

Voz 17 35:59 o de girar por ahí ahí

Voz 3 36:01 tú eres el elegido

Voz 0759 36:04 sí

Voz 18 36:07 todo el mundo

Voz 6 36:15 un aplauso para incidir iba crecido Tito al que me enfrentaba el calor sí

Voz 4 36:21 el ser humano tengo espere espere amable esperamos esperé esperé y esperé

Voz 0470 37:52 la vida moderna es jugar un partido contra la droga en el momento que pero espero que que que pasa que me has quitado

Voz 1 38:01 lo que la gente está queriendo probarlos sino sólo me quedan allí Ignatius Bier punto com ejercer presión pero eso sí adopta

Voz 0470 38:10 juntado al chaval que le ha hecho el grito en la en la boca ha dicho bueno repito no por favor cómo cómo ha sido la sensación para la gente de casa

Voz 0759 38:16 eh

Voz 0470 38:17 bueno Ignacio M está metió su boca en tu boca hipócrita ha a tu a tu alma que han sentido

Voz 0759 38:23 agobio pero en contraste vale algo placentero cuántos

Voz 0470 38:28 si tienes dieciocho sí