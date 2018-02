Voz 0313

00:00

no tengo nada contra Marta Sánchez y contra su idea de ponerle letra al himno de España tampoco tengo nada favor la verdad porque me parece algo tan cursi que echa para atrás pero bueno simplemente mi opinión en Marta Sánchez es un artista con su arte puede hacer lo que le plazca en lo que sinceramente no podía imaginar es el nivel de de ridículo sin paliativos al que será bocado algunos políticos proponiendo que esa letra se conviertan oficial que secante la próxima final de la Copa del Rey de fútbol o que incluso el presidente del Gobierno haya proclamado que donde se habla de amor de Dios de rayos de sol de rojo de amarillo hoy de corazón entre otras cosas dice Rajoy que sale te representa una inmensa mayoría de españoles yo sinceramente me siento bastante vergüenza ajena leyendo ese tuit o el de Albert Rivera glosando la la valentía de Marta Sánchez como si esto fuera un acto heroico no sé porqué es muy penoso todo eh muchísimo de verdad hay sólo el sol el vendaval patrio Otero que se ha levantado como respuesta al independentismo catalán explica esta falta absoluta de pudor lo malo lo malos que algunos podemos como estamos haciendo lo podemos criticar podemos hacer bromas incluso entre gente que se lo toma en serio pero todo bastante en serio y además el trasfondo es peligroso si porque ahora ya estamos enfangado en discutir sobre la lengua en utilizar la lengua como arma arrojadiza nos faltan dos telediarios para que alguien diga que sea tenemos el castellano para qué carajo no marean con otros idiomas estamos aún puntito así de que esa corriente de pensamiento salga de las catacumbas IESA créanme sería la penúltima estación antes del desastre total lamento repetir ya asequible han escuchado en otras ocasiones pero estoy de banderas del color que sea me da igual ir de patrias y ahora de Nos hasta los mismísimos y creo que no soy el único