Marta Sánchez pone letra al himno de España

Voz 1 00:05 desde que Marta Sánchez sorprendió con en su actuación con con esta interpretación con letra e incorporada del himno de España oye llevamos unas horas de debate político de de de en fin de las redes sociales hay discutiendo tú cómo lo ves

Voz 1546 00:28 con mucha seriedad pero no con Roberto Sánchez hace hace un poco yo me recuerdo yendo a Sudáfrica para final del Mundial de de Rumpy no a Nelson Mandela llevado un poco más que un año en el cargo cuando él llegó crece el presidente de todo Sudáfrica todos África poquito durante a pata Ait a Vic tren también lionés de la raza negra que no plato en su país no tenía derechos algunos entonces cuando Mandela llegó al poder pues cambiar también el himno nacional tuvo tuve la suerte de atestiguar la final del Mundial en Ellis Park cuando cantaban su nuevo himno pero también compuesto por cinco idiomas que representaba todo el pueblo Sosa zulú sexto africana inglés y así pues los cantaban todos idiomas unificando todo el país sino solo

Voz 0313 02:04 ah muy bien este ejemplo de Sudáfrica que ponen Michael porque es es muy interesante cuando abordamos según qué asuntos mirar un poquito al exterior hoy vamos a hacerlo con varios ejemplos porque somos de los pocos países que tenemos un himno sin letra pero de momento quedémonos en casa porque tenemos la fin la versión más conocida pues es a la a la oficial digamos eh

Voz 0313 02:30 sino que además Stein obtuvo letra una letra compuesta por José María Pemán en mil novecientos veintiocho por encargo de Primo de Rivera

Voz 0313 03:05 desde entonces

Voz 9 03:30 la gente se da cuenta de lo destacando el corrompe

Voz 0313 03:33 aplausos hemos leído hace un ratito en el en el diario El País un artículo titulado el el populismo de Rajoy arropa el embarazoso y no de Marta Sánchez mucho la atención ya me invitados autoras Omar momentito a La Ventana Rubén Amón compañero buenas tardes cómo estáis qué tal Rubén fue muy bien pues pues muy bien tratando de entender que no es fácil de cómo ha crecido esta última bola de nuestro de nuestro paisaje que tú tienes alguna explicación no lo entiendes lo veas venir

Voz 0958 04:04 si el una cosa así bueno yo yo veo el oportunismo como razón fundamental que es la situación en la que inmediatamente se ha adherido Mariano Rajoy él está necesitado de de puentes con la sociedad que más o menos trata de presidir en cuanto ha visto la oportunidad allí que se ha avanzado yo ponía el ejemplo de la perdí la prisión revisable permanente y se IS es un ejemplo muy grave porque se legisla no ya en caliente sino de cuerpo presente pero pero en este otro caso lo que pondera es la adhesión a lo más racial y lo más elemental además atribuyéndose la representación de la voluntad de la ciudadanía de la gente eso de que tanto buscamos a los populistas pues Rajoy lo lo ha desarrollado en extremo ya conseguido incitar la carrera con Rivera para ver cuál de los dos es más patriota no yo creo que aquí Marta Sánchez es víctima de victimarios es las dos cosas ha hecho muchísimo daño esta letra conviene ser muy beligerantes contra ella porque ya prosperó en Chang Change punto org la posibilidad de que cuaje como como letra puede ocurrir de presos es mucho

Voz 0313 05:08 pues Rubén no no me digas eso

Voz 0958 05:10 sí perfectamente por eso hay que ser muy vigilante y por eso hay que es poner a todo lo que podamos

Voz 0958 05:15 vacunar los de de esa atrocidad de letra y sobre todo evitar que vaya más lejos esta carrera para ver quién es más nacionalista o para quienes más

Voz 0313 05:25 perdimos pero confieso cosas Rubén vamos a ver yo Fillon luz lo decía al principio que Marta Sánchez ya tiene la idea de poner letra al himno oí Cinia así que hay que haga lo que quiera que es un artista puede hacer lo que lo que bueno o muy bueno más o con los matices pero eso es una cosa pero ayer el presidente del Gobierno el el el líder uno de los principales líder de la oposición bueno es líder de la oposición del Gobierno que sabe Rivera lanzándose en en en tromba a saludar esto bueno ida más bueno de García Albiol que proponga que esto sea ya la letra oficial y que está a un referéndum padrino González Pons

Voz 0313 06:00 oye pero tú presidente del Gobierno y un y un presidente de un partido y en esto atinó te sorprende sinceramente eh

Voz 0958 06:06 yo creo es un ejemplo de mucha carrera que ya de banderas sí pero es un ejemplo de desesperación política eh creo que Rajoy está tan lejos de la sociedad que cuando veo una oportunidad para acercarse a ella la aprovecha incluso haciendo el ridículo a mi esto me parece un ridículo en mencionaba antes Robinson sumó su experiencia en Sudáfrica ya hay una anécdota no sé si si apócrifa ya utiliza muchísimo e Isi utiliza o mal me arrepiento de ella y que vincula Robinson con una experiencia con Irlanda porque el encontrar un antecedente que le permitió jugar contra Polonia un partido no acordándose bien de cuál era el himno de Irlanda

Voz 9 06:39 coqueteo es suyo pensando el canal de Polonia yo no sé no sé si es exactamente así pero me parece una buena nota era era Irlanda emite selección contra Francia con pensando que semblante ofrezco cuando salga del no tan bien a las cámaras lo que no lo identifiqué para nada el casi y de repente salto te te antecedentes ante la francesa expandir la mía no lo reconocí no día pasa olímpicamente del mil vemos que instaba masticando chicle qué tal muy diferente mente para ver si sí

Voz 0827 07:19 a mi me parece que que hay un Angulo que hay en el que hay que profundizar porque una cosa es verdad que es lo que haga Marta Sánchez como bueno si lo hubiera hecho la tuitera Casandra no sé de qué estarían hablando hoy estas personas no pero claro estamos hablando de uno de los símbolos del Estado el himno la bandera y el escudo que está tan regulado en su utilización en su uso en cuándo debe hacerse que la partitura están un decreto ley con notas y con sus cosas y entonces el presidente de gobierno tiene que preservar esto no puede decir que bien ahora abramos la vida para que cada uno componga la letra del himno que les de la gana el himno oficial al de España en estos momentos es uno no puede gustar más menos alguno podrá pensar que necesita letra o que no necesite pero que se suban por lo que decía Rubén por oportunismo a este carro inmediatamente sin pensarlo yo creo que es un asunto político de calado no es un no es una anécdota es un asunto político de calado porque ya bueno pues ésta los símbolos se puede jugar si al presidente de Gobierno o al a quién sea pues le apetece sumarse a ese carro

Voz 1546 08:27 no otra cosa es que si su aplicación lo suyo para incluir a todos los africanos es que a lo mejor el himno español debe tener en castellano o Trinca tan otro en euskera a otro

Voz 0313 08:38 casi todos los sería el momento más oportuno para plantear pero claro

Voz 0958 08:46 tiene todo el sentido del mundo digo yo no pondría en no comparto nada esa teoría porque vamos hacia la solución pedagógica me preocupa todavía más el himno que reconozca a todos yo creo que el himno ha demostrado ser inasequible a cualquier intento de ser sometido a una letra y creo que esa es su naturaleza que los ha habido y muchos en todas las épocas ha habido concursos públicos y no hay forma el himno no digieren una letra tampoco lo dije el de Kosovo y Bosnia el de San Marino todo el entorno balcánico Getxo yo me acordaba de un amigo mío que tocaba la Filarmónica de Londres y que tuvo que grabar doscientos himnos con ocasión de los Juegos de Londres no los Juegos Olímpicos doscientos himnos llegó a la conclusión de que los sin los himnos y esto es una buena idea Se podrían intercambiar entre sí porque se parece mucho a los unos a los otros en grandilocuencia en énfasis castrense en este sentido un poco megalómano que debe reunir la letra de un himno sí que la de Marta Sánchez no reúne porque a mi me parece que es un anuncio de El Almendro vuelve a casa por Navidad detalles

Voz 0313 09:50 la preocupado que Rubén tenga todavía alguna de no no sé si esperanza pero que le otorgue alguna posibilidad al hecho de que es talento

Voz 11 09:56 era vaya adelante este toda Francino yo ya lesionarme razón tiene que no porque no

Voz 0958 10:02 yo he pensado también que el himno del independentismo catalán podría ser el de España pitado no sea si se pone la misma música se pitan sobre sobre el digno y de ahí se obtiene

Voz 0827 10:12 yo tengo una duda razonable Rubén y es que en no sé lo qué pasaría si se repita este himno cantado por Marta Sánchez porque claro tiene la digamos la melodía que es el himno oficial de España pero la letra entonces no se sabe muy bien si estás pitando a Marta Sánchez o no si te puede empeorar un fiscal o un juez de repente como se ha intentado como otras pintadas

Voz 1546 10:39 inclusión ultimamente que lo que más necesitamos en este mundo es alguien entregarnos en

Voz 0958 10:48 bueno en realidad ha habido condena firme no por abuchear el himno por Carlo efectivamente hace un par de meses

Voz 0313 10:54 sí sí lo lo cual coloca el respeto

Voz 0958 10:57 por encima de libertad de expresión yo siempre he sido contrario por completo a sancionar en los tribunales a el abucheo un himno me parece un gesto mala educación pero pero la educación no sé exacto no se corrige con el Código Penal y creo que habría que ser mucho más laxos en la aplicación del Código Penal

Voz 11 11:13 Rubén Amón compañero del país un abrazo muy grande gracias por estar en La ventana este ratito es a vosotros un abrazo ella te mucho vamos a echar una ojeada al algún algún

Voz 0313 11:21 país por ahí fuera ver cómo tienen lo del himno lo que dicen las letras de esos himnos como Se cómo seguir en como los tienen asimilados los ciudadanos y demás vamos a marchar por ejemplo a Londres con Begoña Arce Begoña buenas tardes hola qué tal es París con Carmen Vela o la Carmen

Voz 1546 11:38 hola Carmen Carmen Vela bueno

Voz 0313 11:41 a Joan Solés en en un minutito lo vamos a saludar también está Joan horas Joan

Voz 0946 11:45 bueno era conocer a Joan qué tal y Carmen

Voz 0313 11:48 niñas en Alemania Carmen hola

Voz 0391 11:50 hola buenas tardes Carmen empiezo por ti

Voz 0313 11:52 eh el himno alemán yo creo que son más antiguo de los que manejamos no

Voz 0391 11:57 fue seguramente la letra del himno alemán cumple este agosto ni eh ciento setenta y siete años perdón su historia está ligada como no podía ser de tal modo claro a la convulsa historia alemana del siglo XX deseo diecinueve Verdonk la música fue compuesta por Joseph Haydn mil setecientos noventa y siete como melodía del himno nacional del imperio austrohúngaro y la letra fue escrita por Heinrich Hoffmann en mil ochocientos cuarenta y uno Se titula de Deutschland o Canción de los alemanes y consta de tres estrofas hay que tener en cuenta que fondo cuando fue escrito no existía Alemania como Estado estábamos hablando de la Confederación germánica que estaba formada por treinta y nueve estados en un imperio cinco reinos once Principado etcétera Hayden lo concibió como un llamamiento a sus compatriotas para lograr la unidad no por encima de los intereses particulares de los Príncipes hasta mil novecientos veintidós no fue elevado a la categoría de himno nacional con la República de Weimar pero durante el Tercer Reich claro los nazis se apropian se apropiaron para su ideario de de este himno para crear una Alemania fue de por qué porque la primera estrofa del himno habla de una Alemania grande por encima de todas las cosas en el mundo dice Deutschland Deutschland rivales que en español significa Alemania Alemania sobre todo sobre todas las cosas en el mundo además incluía cuatro límites geográficos de Alemania como el francés que Vigón francés discurso totalmente en su totalidad por la Francia actual Bélgica el italiano no digo yo que Italia y que más Welt el Bel que pertenece a Dinamarca irme Mel que soy un río lituano total que está letras interpretó como un símbolo del talante bélico alemán ni de sus ínfulas de grandeza así que después de la Segunda Guerra Mundial los ideados de los aliados consideraron que esta estrofa era un ofensa de hecho en la zona ocupada por Estados Unidos estuvo prohibido cantarla prefirió utilizar sólo como himno la tercera estrofa para evitarse herir sensibilidades no esta tercera estrofa la que ha permanecido hasta nuestros días y habla de unidad de justicia

Voz 13 14:33 al no

Voz 0313 14:43 hola buenas tardes hola qué tal os mirando y repasando lo que dicen las letras y algunos himnos La Marsellesa tiene tela quiero decir que es violento donde los haya

Voz 0390 14:55 tras una hora la guerra hay una orgía de sangre si estoy donde Lasa ya es terrible Si Si nos fijamos en su en sus estrofas en sus palabras es tremenda ese canta casi siempre la primera estrofa si iba a ABC es la sexta y la séptima de Villa por su puesto no bueno yo creo que casi todos nos la sabemos desde tiempos inmemoriales no aunque no sé no sé sepamos yo creo que los franceses tampoco se dan cuenta de lo que significa no empieza diciendo marcharemos hijos de la patria ha llegado el día de la gloria contra nosotros la tiranía alza su sangriento estandarte hoy los campos de bramido de aquellos feroces soldados vienen nuestra vuestros mismos brazos a degollar a vuestros hijos y esposas Illa es el estribillo nada menos que a las armas ciudadanos vuestros batallones marcharemos que una sangre impura inunde When Pape nuestros surcos ocupa hoy no sabéis no hay mucha polémica sobre la letra Bono un nadie piensa en ella como decía pero de hecho el presidente Hollande y uno de sus primeros ministros Manuel Valls decretaron hoy por cierto muy admirado en España por un lado y por el otro decretaron que se cantara todavía más en los colegios de manera más regular invisible tras los atentados de París y Saint-Denis no y y bueno no yo creo que no hay ninguna discusión aunque en los años sesenta tras la revolución del sesenta y ocho es verdad es que hubo una pequeña intentona de algunos cantantes de cambiarla Víctor Hugo también propuso una una nueva versión pero nunca nunca se ha vuelto a tocar este tema no es un canto patriótico de la Revolución francesa pero que que que que nació o como en la contra Alemania yo acción el ring contra Alemania y fue adoptado luego por un bate a John de Marsella que fue el que entró uno de los primeros que entraron en en en tu yeserías en el Palacio de tuberías en en mil setecientos noventa y dos este palacio había sido la residencia oficial de los reyes franceses fue también la de Luis XVI al ser expulsado de Versalles y antes de entrar en la cárcel para ser guillotinado no bueno como decía pues pues es muy muy muy violento pero nadie lo pondré

Voz 0313 17:35 opone es crece amor cada vez que me voy para no operan olvides que sintiéndose etc etcétera rojo amarillo colores que brilla en mi corazón digamos que tiene menos porta y el himno italiano

Voz 0313 18:33 este y no tiene consenso entre los italianos Joan

Voz 0946 18:41 bastante arcaico retórico por ejemplo dice estamos listos para morir pues es ampliamente aceptado y cantado de derecha izquierda incluso por la extrema derecha o los comunistas porque apela a la unidad en la diversidad recuerda la historia de esta península desde la época romana símbolo de la democracia vigente juntas la dictadura fascista de Mussolini aquí sucede algo interesante es cuando hablando con los amigos son los conocidos explica es que el himno de España es el mismo de la dictadura de Franco sin letra los italianos se lleva las manos a la cabeza

Voz 16 19:16 es incomprensible como el himno

Voz 0946 19:19 como si si el himno fascista juventud del tiempo de Mussolini siguiera siendo el himno de la democracia italiana o la canción de Alemania himno del nazismo fuera todavía eh de la Democracia alemana eso es lo que es la sensación que produce los italianos el hecho de que el mismo himno eh actual de España sea el de la época anterior del régimen de Franco

Voz 0313 19:54 bueno hay por justicia e si antes escuchábamos sólo es Sex Pistols yo creo que ahora

Voz 0313 20:21 si hay un Rey que algún día posiblemente lo haya que se cambiaría sólo la palabra o Ken

Voz 18 21:20 Elena extra diecinueve una estrofa que

Voz 0273 21:24 es un poco es interpretar como que había una pugna con los escoceses también con los galeses e os debo decir que por ejemplo en el año dos mil seis con motivo de los Juegos de la Mancomunidad hizo una encuesta el cincuenta y dos por ciento de los consultados prefería otra canción que es el ceremonial que es muy que es Jerusalén es enormemente popular sólo unos versos de William Blake es muy muy popular y otro himno también muy famoso eso que también se utilizan ceremonias oficiales es la tierra de esperanza Gloria que también conocida como de pompa y circunstancia que seguro que todo eso recuerda además de esto Escocia y Gales tienen sus respectivos himnos a mí me Flor de Escocia al primero ir a la tierra de mis padres los galeses que no tiene himno es Inglaterra y esto también ha sido motivo de debate pero en fin todo el mundo asume que el himno oficial en estos momentos y también en algunos países de la coman Manguel en las antiguas colonias es el Dios salve a la Reina

Voz 0313 22:25 si se usa mucho Begoña

Voz 0273 22:27 sí usa muchísimo se usa en las ceremonias oficiales hija por supuesto en competiciones deportivas pero también en las escuelas en cualquier

Voz 19 22:34 qué ceremonia in realmente es una exaltación más que de los valores patrios de la Monarquía es una canción muy muy muy monárquico

Voz 4 22:50 el lado bueno atracón Deimos nos hemos dado esta tarde en La Ventana Begoña Arce Carmen Vela Joan Solés Carmen Viñas abrazos