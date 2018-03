Play Basket: "Metamorfosis blaugrana" (19/02/2018)

creo que es un partido muy emocionante no muy emocionante porque hemos tenido el último balón para ganarlo después de haber hecho un muy buen comienzo creo que el final del tercer punto del segundo cuarto y el inicio del tercer hemos han castigado mucho la sensación de de que bueno esto pasa en partidos grandes como este lanzado que pierdes un poco la confianza en tus bueno creo eh es para estar muy orgulloso de cómo el equipo ha sabido dar la vuelta no todo lo que he dicho ahora pues igual no sería lo mismo si hubiéramos metido al triple ganado creo que el Barcelona ha hecho un muy buen partido con justos campeones Si para nosotros pero baloncesto siempre te da una segunda oportunidad con lo cual salgamos de hoy con la cabeza bien alta por el trabajo que hemos hecho en estos días en Las Palmas pensando que tenemos partidos por delante

el Real Madrid que ni mucho menos bajo los brazos luchando hasta el final de un partido que no estuvo en vilo hasta el último instante y un cara a cara que por cierto aunque sin un título de por medio volveremos a ver esta semana en la Euroliga y un Real Madrid en el que el trabajo no para en las oficinas con la renovación de fabrican paso acordada con un deseo el de la continuidad de Luka Doncic que como ha contado Pacojó preocupa y mucho en las altas instancias incluido el presidente hablaremos de la final pero hablaremos también de lo ocurrido en el resto de partidos del Iberostar Tenerife que consiguió plantarse en las semifinales que supuso la eliminación en cuartos del Valencia y en definitiva de todo lo que ha pasado este fin de semana en Gran Canarias Gran Canaria sede de uno de los grandes eventos del fin de semana Los Ángeles fue la sede del otro el All Star de la NBA sin españoles pero con Booker batiendo récords en el concurso de triples con Donovan Mitchell rindiendo tributo a Vince Carter en los mates ir con el Team Le Bron ganando en el Partido de las Estrellas con el propio Lebron como en bip bip por tercera vez en su carrera el All Star y la Copa que ya han quedado atrás lo que viene una nueva ventana de selecciones con España concentrándose desde hoy en Guadalajara de cara a los dos Pro hemos partidos contra Bielorrusia y Montenegro que se van a jugar el viernes día veintitrés el lunes veintiséis partidos para los que Sergio Scariolo ha citado a dieciséis jugadores sin Euroliga sin NBA Icon caras nuevas respecto a la última ventana Javi Beirán y Pablo Aguilar que no pudieron estar por lesión Rodrigo San Miguel si Darío Aubry fuera Icon un cambio de última hora entra Alex Suárez en lugar de Albert Oliver Scariolo habla así

a disfrutar en el campo yo creo que se ha visto tiene este torneo muy bueno hemos casa increíble mis compañeros todo el mundo han hecho un gran bueno gran esfuerzo destacó intensidad dominio de rebote provocando muchas pérdidas al rival jugón talento en ataque verdad sí sí bueno bastante en segunda parte no estamos humano no hemos sido muy listo en este en estos momentos pero bueno al final ya hemos ganado oí han tenido ya El tilo Ultimo yo creo que ha sido un una final bonita no también para para la ficción en bueno ya hemos ganado entonces vamos a pensar en el partido ya no

el gracias sensacional no se bueno nada no lo esperaba mucha gente pero el equipo estabas confiados en esta Copa sabíamos que era una oportunidad buena para nosotros con un bueno con Pesic que no ha dado un poco de confianza un poco de bueno de ahí de nuevo en la avenida bien y creo que hemos jugado muy bien muchos momentos sobre todo lo hemos pasado mal hemos superado los malos que es lo que nos ha costado muchos partidos este año a nivel particular muy feliz porque has hecho un gran baloncesto bueno estoy muy contento sobre todo por ha podido devengo no me un año lesionado eso es lo más duro un deportista ahí después bueno el primer título

que que hizo una gran final en lo que es el partido creo que hoy hubo corazón de de sobra de dejamos todo no hacíamos hasta el final pero creo que por el momento no falto un poco de jugar al baloncesto de ser solidario como veníamos siendo estos últimos partidos e lo hicimos por momentos pero con momentos no falto eso eh ya al final eh sí sí entraron entraba creo que la la igual pero bueno duele obviamente no no lo hago mentir duele pero bueno tenemos revancha el balón se toda revancha y hay que mirar para adelante

eh de Sito bueno claro que esto es una cuestión yo entiendo perfectamente también que son jugadores nuevos no se jugadores diferentes no de otra manera es que el Barcelona va va penúltimo recordemos en lo que es su clasificación en la en la Copa de Europa no entonces claro que en algunos dicen es que el Barcelona va penúltimo en la en la Copa de Europa en la verdad Euroliga pues no sé

si no la falta quiero decir es que la falta nosotros no se puede ser otra cosa que es una falta muy clara pero igual que no creo que la última copa el Real Mail a ganara por aquel campo atrás que no le señalaron contra Andorra si no recuerdo mal

sí porque además sobre todo ahora que estamos hablando precisamente de esas de las carencias que tuvo el Real Madrid que yo clásicamente también lo resume en una palabra hambre el Barça tenía mucha y el Madrid parece que no tanta porque la intensidad que demostraron en los primeros minutos ambos equipos así lo dejó claro no es un partido de hombres y ha ajustado a John precisamente por la cosa destaca es que cuando la cosa se pone complicada dura hay que dar el todo por el todo hay que batirse el cobre pues el mexicano normal que estuviese destrozado porque está acostumbrado a este tipo de batalla si el Madrid en este caso el otro todo muchísimo de menos ahora sólo falta que recupere la otra pieza fundamental que para mí es clave obviamente es muy fácil acordarse de los que no estaba pero obviamente todas la afición del Real Madrid pies pensará en su futuro internos si llega a estar Sergio pero bueno no estaba el Madrid yo también creo que en ese sentido minusvaloró inconscientemente

pues sí sí que lo no empezaron bien yo creo que compitieron eh había todas estas adversidades que tú que tú comentabas que fueron importantes pero bueno hombre yo creo que que el premio no y además lo hemos vivido aquí en el hotel de concentración están aquí no después lógicamente de vagar por por no haber tiraba que delante y tal pero pero bueno yo creo que que el insisto el premio estaba estar aquí ellos lo intentaron empezar o que no el partido luego ya se fue se fue girando porque Herbalife le perdió los nervios del principio de anfitrión ya se centró más en el partido pero bueno vamos a ver este final de temporada para para Fuenlabrada bueno es entrenador que realmente no para ahí en el banquillo externas terrible tras ahí cómo cómo vive este hombre los con los partidos pues bueno vamos a ver eso que es un pescado a los Fuenlabrada

lo que demostró más nevadas fijáis no son grandísimos números comparados ni siquiera ya conoce se pueden lograr un partido de temporada regular no es así lejana eso no imán comparado con los cincuenta puntos que vivo Santos ese tipo de cosas que hemos visto en el malestar no pero la verdad es que pudo he un un esfuerzo grande

pues jugando defendiendo si yo no estoy contento la verdad porque veo brotes verdes no de algo que esta gente se empieza a concienciar de que no puede ser una pachanga y en un evento de esta magnitud no pues una pachanga como hemos visto en los últimos años y que se busque alicientes para que entre ellos se dediquen me creo que es necesario para que chiringuito yo creo que al final Le Bron a nivel social a nivel mediático a nivel también deportivo erigió en el líder de esta pequeña resurrección también del del All Star y creo que es bueno para todos porque bueno las últimas cualquiera que vea el marcador pues bueno a partir de cuarenta puntos nos destaca yo creo que el All Star nunca va a destacar por una defensa durante todo eso ardido pero sí que vivimos que en los últimos cinco minutos es defendió muy bien se defendió muy fuerte había cuentas pendientes si había jugadores involucrados por ejemplo se puso las pilas y al final ya dio la última defensa si lo puede ver cualquiera en en Twitter en You Tube donde sea se ve que se están apretando las tuercas y eso es un poco lo que yo creo que quiere el aficionado no quiere ya no impresiona como antes con los mapas de con cosas que durante el juego y un pelín de competitividad sólo han dado ciento cuarenta y ocho a ciento cuarenta y cinco