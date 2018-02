Play Fútbol: Factor Giroud (19/02/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo

Voz 0311 00:26 muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany el nombre de todo el equipo que hace posible este programa los equipos de la Premier League amenazan con ir de verdad ahora sí a por la Champions League dos mil dieciocho Liverpool y Manchester City tienen ya pie y medio en los octavos de final en Tottenham protagonizó

Voz 0301 00:45 uno de los mejores momentos de la semana pasada en competición europea levantando lo que era un dos a cero y consiguiendo la igualada en el Juventus Stadium dos a dos al final con exhibición de Eric Chen impulsa Dembélé en Inglaterra hace un tiempo se dieron cuenta que tenían que cuidar mejor las canteras trabajar con métodos modernos de entrenamiento y avanzar en en el plano táctico visualizar on tenían problemas en la pizarra que cuando se medían en Europa a los mejores entrenadores del mundo caían derrotados ya han fichado a algunos de los mejores estrategas de los banquillos así han ido llegando a la Premier League o volviendo Ende como Mourinho Guardiola Jurgen Klopp Antonio Conte y compañía percibieron que estaban teniendo problemas importantes también con los goles encajados con la poca seriedad de sus defensas y así han focalizado su dispendio económico en mejorar sus dagas en fichar defensas en definitiva se han hecho competitivos y esta semana amenazan Chelsea y Manchester United al Barça y al Sevilla

Voz 0311 01:48 vamos a casi a Play Fútbol vamos a hablar de la Champions evidentemente el nada en tertulia con José David López y Gabilondo nuestros analistas habituales van a pasar lupa la lupa a lo que va a ser la jornada de

Voz 0301 02:01 esta semana tendremos la sección del Mundial como siempre del centenario a luz Nicky esta semana vamos a hablar de delanteros centro y enseguida se pasa también por el programa Axel Torres los va a hablar del Wigan Roberto Martínez palabras mayores hora y media del mejor fútbol internacional que arrancamos ya

Voz 0311 02:39 arrancamos fuerte con el himno de la Champions porque tenemos una gran semana en competición europea

Voz 3 02:46 el Chelsea el Barça este martes el miércoles en el Sánchez Pizjuán Chavela medir el Sevilla y el Manchester y además tenemos un Shakhtar Roma y un Bayern Besiktas para acabar de vestir la semana

Voz 0301 02:58 casi nada que diría aquél por ahí anda ya

Voz 3 03:01 Alex Gabilondo en Liga hace pillamos siempre actualmente

Voz 0311 03:06 cada lunes hola qué tal muy buenas qué tal muy buenas y ahí

Voz 0301 03:10 también el gran José David López cómo estás David bueno qué tal vivimos una gran jornada de Champions la semana pasada en general el martes con esa retransmisión el especial de de Play Fútbol con los partidos de Basilea Manchester City del Juventus Stadium entre la Juve y el Tottenham pero nos viven una semana espectacular yo arrancaría por ese duelo entre el Chelsea y el y el Barça duró entre campeones de Europa el duelo entre los campeones de la Premier y el in la día la española en este caso hace dos años el el Barça Bono un auténtico partidazo al irse me llega me parece con alguna duda en el once de del Chelsea porque como ha ido variando bastante Conte incluso de dibujo en las últimas semanas puede haber alguna duda ahí sobre todo en el centro del campo me parece

Voz 4 03:58 sí bueno lo primero que hay que decir es que ya son un partido clásico en Europa no por las eliminatorias que hubo recientemente entre estos dos equipos Si bueno por el potencial que ha ido adquiriendo el Chelsea que le ha hecho equiparase a los grandes de Europa no es el caso del Barça sí es cierto que ha ido moviendo algunas piezas Conte yo creo que ese bajón esas dudas que ha tenido hace unas cuantas semanas y que se han traducido en resultados no tan buenos pues le han hecho incluso es común hay algún jugador que eran muy importantes verdad que también ha tenido lesiones caso de Morata no que que parece que no está al cien por cien pero que ha ido entrando también en la convocatoria el otro día estuvo también hizo tuvo incluso minutos también viene de jugar y CAP que no es lo mismo que jugar la Premier a nivel de de ver exactamente qué qué planes tiene el técnico que reservas o qué descansos puede dar pero bueno una eliminatoria preciosa además en Stamford Bridge con todo lo que supone el fútbol inglés y recibir a un equipo en el que está Messi yo creo es un una eliminatoria para no perderse

sí pues mira tengo el once adelante porque esta noche me tocará

Voz 5 05:36 sí pues mira tengo el once adelante porque esta noche me tocará

Voz 1670 05:40 con ello justo ahí espejo

Voz 5 05:42 lo mismo que tú pero yo creo que va a ser con todavía más defensivo porque es una de las cosas que está haciendo esta temporada entonces se ha puesto porque también va a meter en la medular con lo cual eh se caerá de mi plan respecto a lo que tú has comentado William

Voz 1670 05:59 no sé si es muy fácil es verdad si estarás

Voz 5 06:01 solamente Giroud arriba yo también pienso que va a estar Giroud y sobre todo porque timorata masiva de las dudas pues el otro día jugosos los media hora además la aclimatación de Girona ha sido bastante buena yo lo que venían buscando K delantero de estas proporciones de de corpulencia más de área más rematador más de juego aéreo porque creo que quiere explotar todavía mucho mejor la cantidad de balones que son capaces de generar Panda tanto Moses como Marcos Alonso por cierto la donde juegan mouse es también puede entrar era porque está haciendo muy bien últimamente además viene jugando también en la derecha algún partido de falta hay aussies ha pegado un bajón respecto a lo que era el año pasado pese a que suele presidir pese a todo antes que el italiano pero creo que el italiano está ganando a su compatriota negaban que yo también puedo jugar decía lo de los extremos en este equipo son fundamentales la entrada de Fàbregas también lo es por eso creo que más allá de que se va a armar muy bien como ha venido haciendo normalmente conté ha criticado en ese sentido allí en Inglaterra porque estos cambios casi siempre desde la perspectiva de una cita más defensiva yo creo que canté vaga Yoko va a blindar absolutamente la medular con con Cesc como como hombre para todo con absoluta libertad para que ponga talento en las

Voz 4 07:14 dijo en rueda prensa evoca Yoko igual no llega porque está lesionado con con problemas ir de hecho lo dijo él no que no tenía muy claro que pudiera llevar osea que quizá eso también les pueda hacer modificar los planes de inicio que yo creo que también tiene mucho que ver con ese con con blindarse defensivamente como decía David

Voz 0301 07:32 sí ha dicho en la previa que quiere el balón bueno al final son muchas las que se dicen en un partido de la importancia del que va a tener el de el de mañana me quiero fijar en la figura de Giroud porque más o menos coincidimos todos en que seguramente será la puesta de de Conthe arriba me comentaba Fermín Suárez que ya sabéis que si ya en los partidos de del Barça al dedillo también en la retransmisión en catalán aquí en Cataluña en el que el Barça en general este año contra delanteros muy físicos que pueden aprobó a aportar bastante en el juego directo Quique el otro día en el caso del Partido de Ley también gente muy física como Jorge Molina les ha hecho sufrir Haritz Se van enfrentará a Giroud que en eso es un maestro a yo dudo sin duda es el delantero centro titular de tu equipo si quieres ser el campeón de la Premier pero para él el Cleba no es directos que te juega de espaldas a portería que te gana espacio el otro día contra el Hull City fue un espectáculo haciendo eso ganando metros dándole espacio y tiempo para pensar a a Willian y Pedrito que jugaron por detrás de él

Voz 4 08:34 sí absolutamente yo creo que además no sólo es un buen rematador de cabeza un gran rematador de cabeza sino que sobre todo para mí lo mejor que tienes el juego espaldas supo lista que fija mucho a los centrales en ese sentido tener muy estáticos y muy metidos en su área o muy cerca de su portería a Piqué y Umtiti pues es una manera de que el Barcelona vaya defendiendo cada vez más atrás también es cierto que Piqué y Umtiti han mejorado mucho y se compenetran bien en esa la labor de poder defender el juego aéreo que es algo que también sufría mucho el Barça incluso en córners en ese tipo de jugadas hasta hace no mucho pero pero sí es una alternativa que no tenia al Barça en cuenta cuando le tocó el Chelsea en el sorteo pero con con esa incorporación de Giroud en el mercado pues ese abre otra alternativa es bastante diferente a lo que es Morata Hay que le puede generar problemas evidentemente en el partido

Voz 0301 09:24 el veremos también donde sitúa los laterales a los carrileros y Antonio Conte Marcos Alonso y Moses que yo creo que seguramente puede ser una de las claves de del partido y hay ahí es donde vamos a ver si el planteamiento más más allá de los nombres que presenten el once veremos ahí si el planteamiento de Conthe es realmente defensivo o no va a ser muy cortante canté en esa lucha en la zona de Leo Messi también barriendo hacia los lados y luego David el el Barça tenía un problema si un problema táctico el único te diría casi que ha tenido el equipo de Valverde ha sido la defensa de las bandas al al jugar con cuatro cuatro dos al final los volantes los que juegan en en la banda en el centro de del campo tienden mucho a a cerrar por dentro y recuerdo por ejemplo no recuerdo quién jugaba de lateral con el Valencia pero con le des y el lateral izquierdo que subía le causaron muchos problemas a pesar de que acabó ganando en el Bernabéu en el primer tiempo Marcelo y Cristiano le generaron problemas y bueno ahí Marcos Alonso es un genio llegando sobre todo a al espacio y en en carreras y Se junta ahí bastante con Hassan en ese carril izquierdo de del Chelsea busca más la banda de lo que es la habitual yo creo que ahí tiene un filón el equipo de Conthe también eh

Voz 6 10:35 sí seguramente la banda izquierda y se posiciona sobre esa zona

Voz 5 10:41 sin ninguna duda una de las mejores de las que más en forma está además en estos últimos meses lo que Marcos iba crecido mucho porque es verdad que defensivamente pues evidentemente siempre se les tacha de críticas alguna merma en ese sentido a la hora de correr para atrás demás aunque a mi me parece que no es tan grave teniendo en cuenta el esquema que juega pero

Voz 6 11:00 yo desde luego que todo lo que te aporta arriba

Voz 5 11:03 de la capacidad que además ha ganado esta temporada más presencia a la hora de lanzar incluso faltas el mismo jugador que va muy bien el juego aéreo en ese sentido cualquier combinación que pueda generar también para dar un poco la zonas e Izquierda de deja Hazard y que el belga pueda moverse con más autonomía por diferentes lugares más para mí parece que una de las claves doce digamos que el Chelsea sí que puede ser superior

Voz 6 11:31 la al Barcelona que no hay tantos puntos en Les

Voz 5 11:34 aspecto que que puedan ser positivos para el Chelsea desde luego de lo que pueda salir del dúo entre Marcos Alonso hijas Arbas es fundamental

Voz 0301 11:43 Marcos Alonso que este año ha marcado seis goles ni más ni menos en en la Premier League ese Chelsea Barça duelo el martes a las ocho cuarenta y cinco en Stamford Bridge como decía antes Arts un auténtico clásico ya de la de la Copa de Europa de la Champions League el miércoles Mourinho vuelve a a Sevilla esta mañana tuit de Abba Arts que me ha hecho recordar de estaba pensando cómo encarar un poquito la la tertulia me gusta pensar en Mourinho y en aquella final fantástica de de la todavía llamada por aquel entonces Copa de la UEFA entre el Celtic y el Oporto en La Cartuja en dos mil tres ganó el Oporto por dos goles a tres fue la la el primer título continental de José Mourinho hace ya quince años eh

Voz 4 12:25 el origen de de ese gran equipo no que luego fue campeón de Europa no con unas eh con una generación excelente jugadores portugueses bueno es un partido también para medir un poco la exigencia de del United no está teniendo serios problemas de continuidad está arriba en la en la I por lo menos está peleando por les el subcampeón que ahora mismo es lo que Guardiola ha dejado disponible para el resto pero yo creo que no disipa los fantasmas que ha tenido esta estas últimas temporadas sigue siendo un equipo con polémicas internas que no resuelve ahora de repente ha salido la de Pogba que parece que se llevaba mal con Mourinho Mourinho lanzándole mensajes indirectos en ruedas de prensa es decir al final hay un caldo de cultivo negativo como casi siempre por cierto en todos los equipos de Mourinho hizo el equipo no termina de dar con la tecla hecho una buena fase de grupos en la Champions es verdad que estaba en un grupo probablemente el más sencillo o uno de los más sencillos de todos le toca un rival más asequible teniendo en cuenta lo que hay también enfrente hizo lo va a tener que demostrar ante un Sevilla que está yendo a más que con monté La por fin ha dado con la tecla Hay que le va a poner las cosas muy difíciles

Voz 0301 13:36 tiene bajas en defensa el equipo de Jose Mourinho podría jugar seguramente con un once formado por De Gea en portería Valencia Illán en los laterales con es Molin podría ser Bailly podría seguramente entrar Linden ahí en la pareja de centrales en el centro del campo Matic Paul Pogba línea va de mediapuntas para Lingard y Alexis y arriba Romero un Lukaku pero sobretodo y es lo más importante David con mucha movilidad para los cuatro te diría los cuatro atacantes sí

Voz 6 14:07 bueno tengo mismo once me cada de la ruta por la

Voz 5 14:12 especulación defensiva que pueda tener a jugar fuera de casa

Voz 0301 14:15 Mourinho Veselin claro

Voz 5 14:17 veamos de repente aparecer Ander Herrera por ejemplo un poco más inquisitiva más en sabedor de que quita prefiere hacerlo

Voz 0301 14:26 dado ande de ella llega yo no sé si llega si llega lo va a hacer muy justo que que en Piece de inicio va va a ser complicado pero sí que es verdad que es otra opción meterlo al final el nombre da un poco igual no meter otro centrocampista más claro sí sí sí

Voz 5 14:39 toda una vocación un poquito más colectiva no no tan individualista como eficaz yodo sentido lo también la presencia de John Jones atrás pues más o menos estás tú las pero

Voz 6 14:51 que desde luego a mí también

Voz 5 14:53 deja la misma situación que pese a contar todas las semanas cuando acaba el partido necesito lo lo mismo que que es un equipo que que no demuestra ningún momento una identidad de saber que pretende digo que que quiere más allá ya de de dejarlo todo a la suerte de individualidades que tienen arriba y que son los que evitan que se pueda criticar demasiado por ahora lo que se está logrando ese proyecto de Mourinho es decir no parece que es un equipo que saca totalmente por individualidad que pasea eso está

Voz 6 15:21 quizá evitando mostrar

Voz 5 15:25 déficit de de carencia quiso mayores cuando fichas a Alexis Sánchez eh pues sabes lo que te no porque es uno de los jugadores totalmente aquí matado en la Premier y que funciona muy bien pero por ahora ni siquiera hemos visto una buena regionales en los partidos que lleva porque todo queda muy a lo individual

Voz 0301 15:43 tanto el como Martín

Voz 5 15:44 como Lukaku al final son jugadores de espacios en jugadores para salir velocidad eso cada vez se va multiplicando más en la manera de entender el juego de Mourinho que al final prefiere formarse mucho atrás cosa que con los defensas sobre todo que tiene dos centrales pues tampoco a ninguna autoridad en ese sentido hizo en cuanto encuentra esa más o esta actividad defensiva sale al contragolpe con los jugadores muy rápidos que tiene en esquemas tan básico que el día que te sale bien puedes ver una goleada brutal El día que te sale más Sete que era una cara de de realmente

Voz 4 16:19 Ari no pues que estaba pensando justo en lo que está diciendo David en que es un equipo que ha fichado bien este año el United Alexis es un buen fichaje matices un centrocampista sensacional Live the love les salió mal pero también tenía muy buena pinta el Lukaku Lukaku el otro día leía llevaba más creo que son cuatro cinco temporadas marcando más de veinte goles en todas las en todos los competición esos es que es un delantero ya contrastado y con y con números por detrás no pero no termina de funcionar a nivel colectivo hoy y es una pena porque yo creo ve plantilla tiene de sobra como para sacarle un poco de rendimiento

Voz 0301 16:53 hay otro a cosa importante David ya para cerrar con este partido también es que estamos hablando del United como muy favorito contra el Sevilla que yo creo que que lo es porque el Sevilla también viene en bastante irregular me parece sobre todo en cuanto a juegan en la en los últimos meses incluso diría ya antes incluso de la llegada de de la evidentemente pero es que muchos de los que en teoría tienen que ser pilares de este equipo son jugadores jovencísimos que todavía en en Champions te diría que tampoco han han sido súper trascendentes al final estamos hablando de Pogba poco va tiene veinticuatro años lo mismo que Lukaku Marcial tiene veintidós todavía el Lingard veinticinco y es verdad que ya está prácticamente esta temporada tampoco Se sea asentado es decir que no estás jugando contra un Manchester United en los Runi Fair digna por contra gente muy muy asentada en en esta competición con tanta experiencia en la Copa de Europa como para ser tan favoritismo contra contra el Sevilla

Voz 6 17:49 no en totalmente favorito por la aureola que que genera

Voz 5 17:54 está apalabrada Maxi estoicamente te evidentemente por lo que genera también el verle la Premier son jugadores yo que se les multiplica se les sobrevalora muchísimo en un tío

Voz 7 18:06 la final son jugadores muy muy joven

Voz 5 18:08 está diciendo que la mayoría de ellos a lo mejor no son tan jóvenes pero no tienen es príncipes nacionales en Champions porque claramente el manchego Inés ha ido decayendo en los años pues practicamente ha sido testimonial su paso tanto pueblo lo Pari como como por la Champions al final te hace entender que más allá del concepto más además es que es un equipo que está todavía en ciernes para lo que teóricamente debería ir

Voz 8 18:35 que el tema es que ninguno de ellos

Voz 5 18:37 eh más allá de nivel individual Instituto muestra algo más a nivel a nivel colectivo no hay una base sobre la que también pensar que todos ellos pueden progresar en entorno a una idea sino que al final en esa falta experincia se topa también con la falta de de la mano de la falta de un estilo que que pueda definir por tanto en ese sentido yo creo que es más favorito por lo que supone y por lo que representa el machete que por lo que realmente es es más allá de que evidentemente el le ha costado dinero que sevillanos jamás que va tiene un sueldo que nunca jamás podría pagando del Sevilla esas diferencias son abismales y eso hace que a favorito pero por lo demostraron meternos gol también la experiencia que además sí que acumula Sevilla en en competiciones europeas me parece que no hay tanta diferencia ni mucho menos

Voz 0301 19:27 para cerrar aunque sea un puntito rápido y luego vamos con la quiniela de de cada uno de de los tres Arts el Bayern Besiktas el martes también el día de del Barça algo que te apetezca en especial lo digo como ves ese partido de de la Alianza Elena

Voz 4 19:43 de bastante favorito porque ha cogido la la velocidad de crucero con Heynckes es Sandro Wagner el ya marcó el otro día ahí es una alternativa Lewandowski que además siguen marcando oí el Besiktas no que lo vendido al al Ewerthon y que era su gran estrella hay máximo goleador que hubo como lo que pasó con el Basilea la semana pasada frente al City M equipos ha reforzado el otro ha perdido a sus mejores piezas para mí claramente el Valle favorito

Voz 0301 20:09 el Shakhtar Roma David viene jugando a muy buen nivel Under el el futbolista turco de de tan solo veinte años de de la Roma

Voz 5 20:18 sí digamos que ha despertado porque se señor expectativas él hasta el otro día cuando debutó esa cuando dejó buenos momentos y el evento en un partido que está está muy bien a su capacidad pues no habíamos visto liderazgo el otro día ya sin embargo fue en jugadas fundamental que rompe el partido un partido muy reservado viernes se me parece que que de todas maneras le le va a costar todavía ACS continuidad en el equipo teniendo en cuenta que la Champions es pues seguramente un un escalón más de lo que él mismo está acostumbrado pero sí que por lo menos una nueva a un estímulo de nuevo dentro de un equipo al que creo que es muy largo que empezó muy bien en Champions pero desde que ganó desde que consiguió un buen resultado en está por la verdad que las sensaciones sobre todo no tanto resultados pero sí el Vianés ha ido decayendo bastante me parece que tiene una eliminatoria muy complicada ante el ante charca que viene líder también en ahora mismo en España que viene de golear esta semana que viene de dar descanso a jugadores importantes es verdad que viene también de una época en la que no antes yo partidos y eso aquí tal pues lo vimos el otro ya con exportamos cuando el Athletic Bilbao la UEFA acaba acaba goteando hay que ver cómo se adapta pero me parece una eliminatoria seguramente la masiva de todas

Voz 0301 21:29 estoy de acuerdo pero bueno vamos con con la mini porra yo digo vengo yo caliente de la

Voz 4 21:36 de la porra la semana pasada te dije pero cortos

Voz 0301 21:39 le podría poner en aprietos al Liverpool o sea que la verdad es que fue algo bastante atípico pero bueno averigüe decir va versa digo Bayern digo Manchester United precisamente este acuerdo con David me parece de las más igualadas es decir Roma pero tampoco las tengo todas pero digo Roma Arvydas aquí es apuntan en las cosas te has visto que no pasa factura a lo clásico

Voz 4 22:03 esta vez Barça y Bayern Manchester United y Roma

Voz 1038 22:07 eh yo yo yo dije yo veo que ahí está

Voz 0301 22:11 también David cerramos yo di

Voz 6 22:14 lo mismo pero pero digo que el Shakhtar va eliminara

Voz 1670 22:18 bueno todo igual Bayern Barça ahí

Voz 5 22:20 el Manchester United

Voz 0301 22:23 te que sino gracias a los dos la que viene más un abrazo David la próxima igualmente solo pues cogemos el avión y nos vamos hasta Rusia para como siempre abrir del Centenario al luz Nicky nuestra sección sobre el Mundial de Rusia dos mil dieciocho

Voz 0311 23:13 aquí estamos fiel como siempre a nuestra cita semanal con la excepción del Mundial va a ser la de Rusia dos mil dieciocho una cita con grandísimos delanteros centro les hemos preguntado a nuestros colaboradores de que un nueve va a ser el Mundial cuando rellenemos nuestro equipo ideal al final de Mundial el catorce de junio más o menos

Voz 0301 23:34 aquí en situó haremos en el vértice superior hay varias candidaturas esta Harry Kane el Kun Agüero Lewandowski y Luis Suárez Diego Costa Mbappé es acabas jugando de nueve que lo tiene ahora mismo demasiada pinta Gabriel de su último bueno mucho donde elegir pero vamos a centrar nuestro debate en dos porque hemos ido preguntando a nuestros analistas habituales y los que más votos han recogido entre los colaboradores han sido Harry Kane Luis Suárez va a ser un debate entre Fermín Suárez y Montse García cada uno va a defender una candidatura empezamos con la de Harry Kane con la del delantero en este caso del Tottenham que la defiende Montse García Montse García analista colaboradora de Play Fútbol espían y es radio

Voz 12 24:19 yo creo que la mejor carta de presentación que ahora mismo tiene Hurricane es que los goles que estar mermado de forma en

Voz 7 24:26 viable en dos mil diecisiete ha sido su gran año la demostrada superada a Cristiano Ronaldo a Messi es un jugador que sobre todo yo no lo veo todavía que haya alcanzado su techo sino que tiene todavía margen de para crecer es práctico es inteligente que no necesita brillar pero sí que hace brillar a los que está a su alrededor y no tiene intención donde abusa de la dación el motivo es práctico e que era un jugador que tiene la cabeza muy bien amueblada sabe cuáles son sus limitaciones lo que tiene que corregir lo que tiene que mejorar Isabel hecho que la progresó las últimas tres temporadas siempre ha superado los veinte goles sabe interpretar el juego sabe leer los partidos donde encontró la debilidad de la defensa rival para hacer el movimiento adecuado en el momento preciso para irse de los centrocampista juego lel cuál es la situación que de sus propias centrocampistas que hace poco Ademar vi un reportaje sobre en el que elaboraba que en su comienzo eran por detrás del delantero como diez repartiendo un poco el juego que porque él no se veía capacitado para ser delantero bueno sabía todavía con esa capacidad para para goles para esa lucha en el uno contra uno con la defensa rival sin embargo en un segundo plano se siempre no de todo lo que veía fue mejorando y es un jugador que es de necesidad de rápido pero que sin embargo luego es rápido en las distancias largas idea ha ido mejorando hasta que ha sabido cómo enfrentarse en ese uno contra uno sabe leer a los defensas rivales para superan le para buscar sus debilidades para recibir de espalda fomentar el juego y además que no es un delantero hecha es decir es generoso evidentemente siempre intenta él finalizan la jugada pero si no es sino en todo el sedal o la situación propicia pues el favorece para que un compañero llegue hace la pared para jugar a un toque y que sea otro el que se lleve los galones que yo creo que sobran lo lo para calificar ahora mismo Hurricane y yo creo que es uno de los más en forma de sobre todo que sigue teniendo esa proyección porque es tiene veinticuatro años y parece que ya es todo un veterano oí yo creo que lo que le da aún más valor a qué jugador

Voz 0301 26:29 sensacional descripción del juego de Harry Kane por parte de de Montse García que además sustenta su argumento de que para ella es el mejor delantero que vamos a ver en Rusia dos mil dieciocho en el salto de calidad que está dando Harry Kane en la Champions esta temporada

Voz 7 26:44 este año ha dado un salto de calidad evidentemente en Champions hay que recordar hija actriz que anota el marca al Borussia Dortmund ha sabido conectar leer los partidos que he jugado un muy completo además es muy sacrificado lucha ir yo creo que bueno que ese salto de la Champions sabido comportarse destacar lo tienen que trasladar evidentemente a la selección y yo creo que va a dar un plus porque el Inglaterra no brilla pero yo creo que pueda hacerlo y que se jugador que que vive me dice y para mí va a ser jugado del Mundial por eso los goles que va a marcar por esa progresión que tiene que da por esa explosión porque no va a sorprender

Voz 0301 27:23 es evidente que Harry quien está funcionando de la mejor manera en el Tottenham de Mauricio Pochettino la pregunta es si va a poder llevar eso también ese rendimiento a la selección sin le van a acompañar igual de bien en Inglaterra que le acompañan los Ericsson de Le Ali y compañía Montse lo tiene claro cree que sí y señala un hombre muy importante en ese encaje Rahim Sterling yo entiendo que sí

Voz 7 27:48 se puede complementar con cualquier perfil de jugador precisamente porque él es un jugador que Cazorla Quintín a su alrededor que saben leer las características y virtudes de cada jugador potenciar esas virtudes y anulan los efectos que pueda tener que sabe hacer ese sacrificio para apoyar al al compañero problemas a lo mejor tiene en el Tottenham tiene las ideas muy clara el equipo sabe cómo tiene que jugar va quedándose en Inglaterra pues todavía es un equipo que está en construcción que que no se sabe muy bien llevado un poco más de un año del seleccionador actual veremos a ver cómo plantea al equipo en en el Mundial de Rusia pero lo que está claro que será Kane y diez más eh puede ser Sterling para disgusto yo creo que salen está dando unos pasos agigantados esta temporada yo creo que está trabajar con Guardiola dictaminó yendo muy bien tenía un potencial muy grande tenía las virtudes tienen talento pero quizás la cabeza pues no la tenía del todo amueblada él se concentraban los partidos yo creo que con Guardiola pues sabe darse ha ganado la confianza que necesitaba sabe donde ha tenido que mejorar los compañero también lanza vida arropar y es un puñal por banda además ha mejorado esa capacidad asociativa E ha aumentado su ratio goleador así buena sobre todo también hay esa lectura del partido para anotó los goles en los momentos más decisivo creo que especializado marcar gol a partir del minuto ochenta integrado en esa enseguida se puede complementar muy bien Hurricane que Hurricane a lo mejor en menos explosivo puede darle mucho valor a este libro saliendo sólo a él

Voz 0301 29:18 bueno argumentos más que de sobra para defender la candidatura de Harry que en los que ha mostrado ha sacado a la palestra Montse García nos queda la candidatura del delantero centro del Barcelona y de la selección uruguaya de Luis Suárez que en este caso la va a defender Fermín Suárez

Voz 13 29:34 periodista analista en Play Fútbol especialista en Estados

Voz 14 29:37 estoy en las retransmisiones del Barça en Cataluña

Voz 0301 29:40 no tengo ninguna duda de que Luis Suárez va a ser el mes

Voz 14 29:42 por delante en este Mundial básicamente porque es su Mundial venían dos mil diez que Uruguay hizo un gran torneo pero no era jugador franquicia era Diego Forlán en dos mil catorce recordemos que llegó muy tocado con esa lesión de menisco que se recuperan dos semanas yo creo que el punto de madurez álgido de su carrera llega en este Mundial dos mil dieciocho encima con un grupo de una fase de grupos que creo que es favorable y con un Suárez que si todo va bien llegará con la vitola de tener al menos dos o tres títulos en su haber

Voz 0301 30:11 veremos cuántos títulos gana con el Barça sí que es verdad que como punto de madurez es el mejor Mundial posible seguramente no a nivel de edad para Luis Suárez pero hay una gran duda en el aire porque vivimos a don Luis Suárez tan bajito de forma en el tramo inicial de temporada que se debe el gran cambio porque es verdad que ahora va como un tiro el charrúa responde Fermín

Voz 14 30:31 seguramente tuvo que ver un punto físico y otro punto de de obcecación pero es un jugador que cuando ya llega a su a su punto cuando ya le va entrando todo realmente no tiene no tiene rivales del delantero o top por por antonomasia de de de todo del panorama mundial un jugador con un instinto superlativo que yo creo que no se puede equiparará a ningún otro en cuanto a variedad de recursos varias superficies que que domina a la hora de de rematar izquierda derecha cabeza es un jugador con una ambición una voracidad que va por encima del resto yo creo que un peldaño por detrás están Lewandowski y Cain pero Suárez es el número uno

Voz 0301 31:08 le hemos preguntado también a Fermín cómo cree que puede casar Luis Suárez con algunos nuevos compañeros que están apareciendo en la selección de Uruguay desde el jugador de Boca Juniors los Bettencourt Valverde Torreca el mediocentro de de la Sampdoria uno a Uruguay bastante diferente de la que hemos visto en los últimos tamaño año Si el Maestro Tabárez empieza a dar entrada a todos estos futbolistas encajará bien hay Luis Suárez

Voz 1038 31:33 pues me parece un delantero que no necesita

Voz 14 31:36 tentación para para brillar para para cazar goles para acabar marcando sí que es cierto que otros

Voz 1038 31:41 delanteros que necesitan ese ese flujo

Voz 14 31:43 de de asistencia eso de pases para sentirse activos y para para rematar llegar a portería pero Suárez me parece en ese sentido un rara avis el partido puede Esther puede estar muy muy enrevesado puede ser muy complicado y aún así el aparecer en cualquier rechazo en cualquier jugada aislada ir con contextos más cerrados más abierto Suárez siempre acaba pareciendo que yo creo que es una de las grandes grandes diferencias con respecto a Kane que creo que ha de estar mucho más alimentado Ike creo que sólo funciona en un ecosistema

Voz 0301 32:09 Tottenham lo demás de momento es una incógnita Suárez au Cain Kane no Luis Suárez vosotros podéis en el eh también vamos a colgar una encuesta ha hecho el miércoles o jueves cuando ya haya pasado al menos mínimamente la vorágine de tanta champions os vamos a dar más opciones de si vota es vosotros también y indecisa el que os parece el mejor delantero el que creéis que va a ser el mejor delantero en el Mundial de Rusia como nos hemos fijado en los nueves hoy la pincelada la píldora cita histórica Le hemos pedido Alberto López que sea sobre nueve sobre dos delanteros centros alguna actuación que le haya gustado especialmente al bueno de Alberto ya elegido Jurgen Klinsmann en el Mundial de Italia noventa

Voz 15 32:50 Jürgen Klinsmann no fue el Mundial en el que hizo más goles pero me parece que fue absolutamente clave en la selección alemana campeona del mundo en tiene el noventa la selección que jugaba cinco tres dos con un hombre libre y la potencia de Klinsmann permitía desplegarse al equipo de manera fantástica en campo contrario yo creo que si tuviéramos que que encontrar una sola palabra para definir a Jürgen Klinsmann sería potencia son mundiales que hace tres goles de Alemania comienza arrasando cuatro uno Yugoslavia cinco uno Emiratos a ver el marcan en los dos primeros partidos un gol en cada uno de ellos jugaba arriba con Ruby pole Rudy volver a todo lo contrario sutileza e inteligencia para el desmarque y quizá más mayor calidad individual pero Klinsmann por arriba era incontestable al espacio era delantero demoledor y luego le pegaba francamente bien con las dos piernas Jürgen Ismael en el partido de octavos de final contra Holanda Yolanda domina tiene el balón Alemania y repliega quiere que salir a la contra es fundamental más aún en un partido en el que Ruiz molesta es Le Permira expulsado por ese problema con fijar Klinsmann es absolutamente clave hacer un gol que es el último golpe hacer el campeonato del mundo pero en en esa eliminatoria ese partido de octavos de final ante ante Holanda esas flotante clave por eso es tan cada demoledoras que cuando arrancaba es que era un jugador absolutamente imparable el comienza a destacar a finales de los ochenta en aquel Stuttgart que que es finalista de la Copa de la UEFA ante el Nápoles de Maradona en ochenta y nueve IU destaca precisamente por eso por la condena un Athletic caerá un superdotado en ese sentido Jürgen Klinsmann muy elástico alcanzaba remates que para otros jugadores será muy complicado sí de cabeza asaltaba muy muy muy arriba eran futbolista especialmente dotado para el juego aéreo para rematar efectivamente con varias superficies del pie con las dos piernas y luego hay un remate con el pie derecho especialmente de Klinsmann que manejaba muy bien que eran los remates que votaban primero antes de llegar a portería hay muchos goles uno dos tres son suerte

Voz 7 34:44 muchos de los bares su carrera

Voz 15 34:47 esa suerte porque él remataba para que Picasso primero abajo en el suelo y superar al portero por arriba si si nos fijamos en los goles de clima no hay muchísimos así

Voz 0301 35:26 en su puesta de seta porque estamos viviendo una intensa emocionante jornada de la F ICCAT de la Copa inglesa en la que por ejemplo el rock del colista de la tercera categoría en Inglaterra ha enviado al Tottenham al al Ripley pasó ronda el Manchester United lo hizo también el Chelsea ganando con solvencia fue el viernes pasado al Hall City iban a esta noche queda uno de los platos fuertes partidos estrella porque lo juega el Manchester City líder de la Premier y uno de los principales favoritos a llevarse el título de la FA Cup porque lo juega al Wigan fue la final sino me corrige ahora Axel creo que dos mil trece o dos mil doce ahora no lo sé seguro creo que dos mil trece pero ahora nos lo dirá Axel Torres que nos quiere hablar de este Wigan del Wigan Roberto Martínez por decirlo de de alguna manera Axel Torres muy buenas qué tal muy buenos es dos mil trece dicho bien a la primera por por darme pasa bueno fue fue en un año sonado porque el el Wigan en la misma temporada descendió a Segunda Categoría es verdad que tenía un un equipo bastante una plantilla muy limitada hay que decirlo claramente pero al mismo tiempo consiguió el el título jugando además contra el Manchester City en aquel momento eh

Voz 0267 36:37 sí sí fue una temporada extraña una temporada extraña porque en determinado momento la sensación era que que era el año que el Wigan iba a pasar menos apuros para salvarse realmente creo que esa sensación la tenían dentro dentro del club que iba a ser un año más tranquilo que los que los anteriores por plantilla pues es cierto que era una plantilla pues bueno a la plantilla floja fue un milagro ganar la FA Cup de hecho si uno analiza y he leído algunos artículos en estos días ha habido muchos artículos sobre aquel Wigan porque se rememora no con este Wigan Manchester City ahora se rememora aquella final de de F ICCAT y he leído muchos artículos uno de ellos decía que bueno que que visto con perspectiva todavía parece más milagroso que ganara el el Wigan la final ante el Manchester City bien

Voz 18 37:24 yo a dónde han ido a parar los jugada

Voz 0267 37:26 es que que formaron el once inicial del Wigan esa tarde en Wembley no que es muy poquitos han tenido trayectoria en Premier League los años siguientes practicamente todos au han decrecido en cuanto han iberos no han tenido continuidad en sus equipos no han bajado divisiones lo han ido al extranjero y han ido cuesta abajo muy poquito realmente han han hecho una carrera digamos hacia arriba aparte

Voz 18 37:50 de de aquello no ir hiciese

Voz 0267 37:53 cierto que que como te decía la sensación que que tenía era que que podía ser un año en el que salvarse fuera más accesible porque la sensación era que se había mejorado la plantilla pero es verdad que luego entra una plaga de lesiones en defensa y deja al equipo sin centrales y eso es lo que a mi modo de verle acaba costando el descenso al equipo especialmente la lesión de Iván Ramis jugador que está en el Eibar ahora Levy el sábado en Ipurúa en este Eibar Barcelona de hecho se lesionó a acabó sustituido en el descanso no que que que un poquito Nos Nos debo a a la mente

Voz 18 38:30 lo problemático que ha sido

Voz 0267 38:33 en su carrera en el tema de las lesiones y que le ha impedido tener una carrera mejor la lesión de Ramis que está jugando a un nivel altísimo lo hizo muchísimo daño a aquel Wigan y luego ya se sumaron otras lesiones y al final uno repasa la alineación con la que gana la la final el Wigan es increíble osea la jugadores fuera de posición acaban jugando de laterales MacArthur que no es lateral ni mucho menos y Espinosa dos centrocampistas acaban jugando los dos de laterales es bueno pues fue fue increíble usa por un lado la sensación era que el equipo iba a acabar bien en Liga pero que no tendría ninguna opción en Copa y fue todo lo contrario no

Voz 0301 39:12 el equipo ahora mismo está en la tercera categoría no es verdad que en buena posición segundo clasificado con muchas opciones au opciones como mínimo porque está muy apretada la clasificación de de subir me contabas Axel preparando la la sección que bueno que hay cierto debate Si sobre si tendría que haber priorizado Roberto Martínez en aquel dos mil trece el hecho de intentar salvarse como fuera priorizando clarísimamente pues eso que los mejores jugadores estuvieran en Premier y no en los partidos de de Cap y al final el gol lo que decimos no que el equipo acabó ganando la Copa inglesa que es complicadísimo en cambio acabó bajando por el debate

Voz 0267 39:54 el debate está fuera está fuera de Wigan no está en Wigan es decir en en lo que es el club nadie nadie piensa que que hubiese sido mejor mantener la categoría no ganarla eficaz absolutamente nadie y estos días insisto de leído muchos artículos y muchos comentarios de aficionados en los artículos y la opinión generalizada unánime es que no cambiarían en ningún caso haberse salvado sabiendo que luego venía incluso eh fíjate que en aquel momento no lo podía saber pero pero ahora sabiendo que que incluso bajas una decisión más que nadie hubiese cambiado el salvarse por por no ganar la FIA hablan los aficionados de que la sensación que que tuvieron ganando un título que es algo que nunca en su vida habían podía ni soñar que es algo irrepetible y que justifica una vida de afición nada de un equipo como el Wigan Athletic que estaba acostumbrado a jugar en cuarta división practicamente siempre no ha por lo tanto en entre la afición no hay ninguna duda entre los jugadores que que vivieron en ese partido Ben Watson el autor del gol los escribía en un artículo de decía nadie en ese vestuario hubiese cambiado salvarse por no ganar la Copa es decir hemos pasado a la historia hemos ganado un título y esa sensación no no se puede comparar con ninguna permanencia que que hayamos vivido estando ahí incluso los propios dirigentes hoy leía una una entrevista al presidente del club que es el nieto del del que era presidente en esa época del propietario del Milan que por cierto va va a dejar de ser propietario van a vender el club inminente mente ya lo decía ABC y lo hablamos a veces con el abuelo hoy ninguno de nosotros piensa que hubiese sido mejor permanecer en en la Premier League que dicen dicen bueno es muy fácil decir eso cuando no eres el Wigan cuando no sabes lo que es estar en un club que nunca en la vida ni se ha planteado poder ganar algo cuando además tú no has vivido lo que representa ganar aquello es decir desde fuera es muy fácil decir no no mejor seguir en la Premier y no ganar un título al final que es un título no bueno al final títulos lo más Isea juega para para ganar títulos dijo

Voz 0301 41:58 que estamos hablando tú lo de la defiende siempre aquí Axel de la Copa inglesa que es la competición de clubes más antiguo de del mundo

Voz 0267 42:04 exacto y al final la conclusión a la que llegan todos en el Wigan es esa opinión sólo la puedes tener si eres el director financiero de un club de fútbol es decir que si sólo lo local curas en función de de económicamente cómo te va ir si permanece en la Premier o no que es que si si te remite a lo que es la esencia del aficionado que son los sentimientos que son el el el el vivir una experiencia única al final no puede haber ninguna duda porque eh

Voz 18 42:35 yo cito a aficionados que han que

Voz 0267 42:37 sobre esto al final cuando tú eres aficionado un club no es que te da igual porque no te da igual pero tú vas a ir a ver a tu equipo cada semana y lo vas a seguir yendo a ver en Premier League con Lee Kuan Si eres aficionada real de este club y la sensación de ir a acompañar a tu equipo va a ser la misma en Premier League One bueno habrá menos repercusión mediática etc etc pero bueno eso como aficionado al club no es lo que más te importe en cambio la sensación de ganar un título es algo que es incomparable con cualquier cosa y lo decían aficionados que habían estado en las permanencia es agónicas decir no se puede comparar lo que vivimos en Wembley esa tarde con lo que vivimos en las permanencia se agónicas pero ganancias agónicas pues sí fueron un alivio muy bien pero lo de la FA Cup es algo que justifica una vida de aficionado y te lo dicen ahora que han vivido insisto descensos ha al igual que si me dejas terminar también con un apunte eh porque muchas veces se ha hablado de ello como si Roberto Martínez eligiera ganar la FA Cup eh a costa de descender a esto esto no es que no sea así es que es es casi lo opuesto te diría Roberto Martínez cuando empieza esa F y Capi lo recuerdo perfectamente porque porque recuerdo que yo estuve visitando el campo entrenamiento del Wigan en la Navidad previa que empezara el camino de fe y Cap de aquel año la idea era priorizar la Premier League absolutamente de hecho Si uno Si uno ve las alineaciones del Wigan en las primeras rondas de FK Juan todos suplentes juegan todos suplente o sea a la primera a la segunda y la tercera ronda que juegan los titulares ni la pisan la FIA es decir la idea era priorizar la Premier League la idea era Pérez es la Premier League porque evidentemente Sevilla como al gol

Voz 18 44:21 Jano el poder ganar

Voz 0267 44:24 la que pasa es que cuando ya ganan en Goodison en cuartos de final contra el Ewerthon con muchos suplentes también ese día no tantos pero con muchos que por cierto es el partido que a la postre le vale el fichaje por el Ewerthon a Roberto Martín es decir el presidente el Ewerthon cuando dice este tiene que ser nuestro entrenador es en esa victoria del Wigan en Goodison cuando ven que ganan ganan bien en en Goodison y el equipo entran en un estado de pensar que pueden ganarla y luego evidentemente en la semifinal y en la final saca el equipo titular porque cree que es posible ganarla y que será histórico ganarla que que eso te puede distraer en las últimas jornadas mentalmente pues no sé hasta qué punto pero vamos es decir no no fue en ningún caso una L en cuanto a carga de partidos imposible porque insisto el equipo titular jugó dos partidos dos partidos el cuando realmente se vio que había una opción de ser campeones se apostó porque el equipo estaba jugando en Liga y que siguió jugando en Liga también jugara esos dos partidos de Copa pero pero no fue en ningún caso una una elección la verdad es que que el Roberto lo quería todo eh Roberto lo quería todo yo te aseguro que lo quería todo y de aseguró que estaba convencido de que conseguiría las dos cosas y que incluso una vez ganó la FA Cup que ya era casi imposible salvó Marsé porque tenía que ir al campo del Arsenal que se jugó a meterse en Champions y ganar en el campo del Arsenal para llegar vivo a la última jornada Yell estaba convencido de que lo lo iba a hacer

Voz 0301 45:52 para lograr si él estaba convencido de que conseguirán actos

Voz 0267 45:54 cosas al final lo de la permanencia no pudo ser

Voz 18 45:58 bueno las la historia escribió así

Voz 0267 46:00 no pero yo creo que el el recuerdo que ha dejado es es es muy bonito muy bonito para para todos los que estaban relacionados con ese con ese equipo con ese club

Voz 18 46:10 ibamos a ver

Voz 0267 46:13 decías que va segundo Juan ha ido primero con cierta diferencia

Voz 1038 46:17 sí sí que la yo sí que percibe

Voz 0267 46:19 lo que que esta eliminatoria contra el Manchester City

Voz 1670 46:23 un poquito centrado no son dos derrotas poquito