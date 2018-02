Múñoz Molina: “La capacidad humana para la tontería es ilimitada”

Voz 1 00:00 cientos de esta vía para fomentar la obra quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Javier pero buenas tardes amigos cómo estar Javier Sagarna director de escritores que tal luego la que hay que te mandamos esta semana de participantes en el concurso Relatos en cadena puesta con seguimos en esa línea afirmando confirmando el mando brevemente las cumbres estamos en novecientos treinta más de novecientos hembras siempre a vez me estoy pero Álvaro jugar sí sí sí empezando a preocupar yo creo que va a morir de éxito este muchacho volcó vidas Days bastó a la hora de seleccionar ONU os va costando nos va

Voz 3 01:01 costando porque claro tenemos nuestros equipos de siete profesores para hacer las lecturas repartimos en función de los que haya hay claro hemos pasado de algo menos de cien a que están leyendo sea en ciento treinta ciento

en la en la en la eh

Voz 0313 01:48 de entrada para decirles que el jazz forma parte de la banda sonora de este libro del vamos a lograr esta tarde una novela particular especial singular escrita a modo de de paseo un libro que es en realidad un un deambular por algunas ciudades una historia de oídos de ojos de tiradas de cuadernos escritos a lápiz de pasos que al escucharlo suenan yo creo que más raros que nuestras voces esta tarde no España Antonio Muñoz Molina acaba de publicar un andar solitario entra la gente con seis Barral dio su libro empieza exactamente así

Voz 6 02:24 además sin sino

Voz 5 02:26 escucha los sonidos de la vida sobre todo y te escucho con mis ojos escucho lo que veo en los anuncios en los titulares de los periódicos en los carteles y letreros de la ciudad a voy viajando a través de una ciudad de palabras y voces cruces hacen vibrar el aire llegan por miedo interno al cerebro convertidos sin impulsos nerviosos las palabras las oigo al pasar o cuando alguien se queda un rato a mi lado hablando por un teléfono móvil o las leo en cualquier lugar en cualquier superficie hacia la que mire cada pantalla las palabras escritas me llegan como sonidos de voces notas que he leído en una partitura a veces queriendo distinguir varias palabras simultáneas deducir las que no oído porque sean alejado muy rápido Demi o porque las borraron rito más fuerte las diferencias en las tipografías forman una incesante polifonía visual soy una grabadora en marcha oculten el teléfono futurista de un espía de los años sesenta en el Iphone que llevo en el bolsillo soy la cámara que quería ser Christopher hay ser Bud en Berlín y una mirada que no quiere distraerse ni para un Tadeo el bosque tiene oídos dice al pie de un dibujo del Bosco los campos tienen ojos en el interior del tronco hueco de un árbol pues florecen en la oscuridad los ojos amarillos de una lechuza un árbol corpulento tiene dos orejas grandes como de elefante que casi rozan el suelo una escultura de Carmen Calvo es un gran portalón viejo de madera tachó de ojos de cristal las puertas tienen ojos las paredes oyen los enchufes olla

Voz 1 04:00 de Gómez de la Serna

Voz 0313 04:05 Antonio Muñoz Molina buenas tardes tiene olvidar muy bien la verdad venido paseando a la radio me imagino

Voz 7 04:11 dónde ha devenido en taxi periodista he visto un par de deterioro interesante por el camino se ha uno que decía que si cuidamos de autoescuela Palomino ostras punto cuidamos de Ci parece que con un grupo de personas que están ocupadas

Voz 0313 04:29 lo miro Palomero porque no lo ha visto y no Palomero Iturriaga yo me he acordado por eso sí existía otro estupendo decías

Voz 7 04:36 vive todas tus vidas al máximo

Voz 5 04:38 sí

Voz 7 04:39 que parece de Pessoa no entró ánimo de Pessoa es una cadena de hoteles momentos fíjate que en un rato viviendo hasta que ya ha encontrado

Voz 0313 04:49 entonces llamada es verdad que la que sobre todo la primera parte de de tu novela cuando cuando el lector se adentra en ese en ese territorio que bueno alguien por el que te va acompañando sí que proliferan muchísimo los los mensajes los los eslóganes casi los imperativos de mucho caso no me una especie de de catálogo de órdenes uno se traslada casi al mundo de Blade Runner no con mucho luce mucho oropel mucho fogonazos de sobretodo mucho mucho mensaje a gesto a otro no dejes de vivir esto no dejes experimentar lo otro en qué momento te empezó a a agobiar restó como para plasmarlo en un en un libro

Voz 7 05:21 es decir del mundo de Price Runner pero claro ahora sí sí aparte que la fue pronto yo lo cuento en el libro no a mí siempre me ha llamado mucho la atención la publicidad no lo veía mucho la atención las cosas las cosas efímeras que que hay por todas partes no porque esas cosas tienen son las más valiosas que desaparecen enseguida no entonces yo me voy pronto empecé a fijarme más no me acuerdo bajar al metro no parar de recibir órdenes entonces sentía que que que que había como un sistema de vigilancia dedicado

Voz 8 05:56 a darme órdenes a mí no ponga la mano

Voz 9 05:58 en la en la en la eh

Voz 7 06:01 el infante no corra y así no continuamente una orden tras otra no no no no ponerse no es no dejarlo asiento para las personas con discapacidades todos son órdenes todos son instrucciones no es que claro la mayor parte de esa órdenes instrucciones de invitaciones nosotros no lo hacemos porque están tan presentes pero si tú hacer esfuerzo de fijar este es como una llamada continua una apelación continua no sabe a qué no ese descubre esto acrílica aquí compradora no veces

Voz 10 06:38 es esa especie de imperiosa de de de de

Voz 7 06:43 coacción continua o de seducción continuo no y eso está eso está tu alrededor eso no es una cosa que que sea está nada más salir a la calle

Voz 0313 06:53 vivimos en territorio a medias entre coacción y seducción nuestro día a día entre lo sugieren Carles

Voz 7 06:59 muy llamativo no porque el sistema digamos publicitario comercial en el que trabaja gente de de una de un talento enorme sofisticación extraordinaria eh eh un sistema que se basa es la promesa permanente de algo extraordinario que está reservado exclusivamente para ti hay hay una hay anuncios hay un anuncio me gusto es muy gusta mucho tengo una colección completa no que dice la playa entera sólo para ti no va sólo para mí para mi yo este este tú quién no el todos los poemas no pudo los poemas de amor no

Voz 10 07:40 ileso es

Voz 7 07:42 claro la la la seducción es para para vender cosas para que las cosas sobre todo para que sientas que estás eligiendo no es muy llamativo no en un mundo en el que el que no tenemos nada que que prácticamente no dejan elegir

Voz 0281 07:56 con Álvaro oye ya ya que ya que has pronunciado tú la palabra quería que Yola la lectura que hecho de de un andar solitario entre la gente pues claro es un libro que siga la tradición de los libros de de andarines de Robert Walser en España Bono y los Versos y oraciones de un caminante de León Felipe incluso incluso la colmena todo esto pero yo diría que es un a mí me ha parecido que es un libro de amor es un libro de amor a la libertad de vivir entre todas esas órdenes pero a tu bola con cuadernitos no con un Ipad en la en el bolsillo con lápices yo creo que es un libro de amor a a la cultura el homenaje a los autores que hay que hay en él desde luego es un libro de amor a a su mujer a Elvira Lindo déjame que le aun trocito porque es maravilloso cuando cumplió cuarenta años me excitada que fuera una mujer tan atractiva que parecía al menos diez años más joven la miro después de los cincuenta y no me parece que puede haber alguien más deseable lo es todavía más porque ha cumplido cincuenta la enriquece el tesoro del tiempo tiene la piel tan suave que no hay roce que no sea una caricia suegro de amor precioso de este no

Voz 7 09:01 pues sí también otras cosas sí sí yo lo pensaba cuando cuando estaba escribiendo y después pensaba tu libro hay un libro que se encuentran cosas muy feas no pero también se cuentan es decir es la la la sensación que yo tenía al principio era querer mirar por contar contarlo inmediato no no contar algo construido recordado lo que cosa que que he hecho otra vez se que que se puede hacer muy dignamente sino ir por la calle de pronto decir esto cómo se cuenta cómo se cuenta la vida no se cuenta la vida inmediata lo que está pasando lo que me pasa a mí es una crónica entonces tienes pues eso tiene el el el que te enfurece el hecho de de de de la basura o desde o de una sociedades despilfarro insensato pero también está a la belleza que ve por la calle la ira como decía Benjamín la la la cultura entendida como la la la posibilidad de disfrutar de lo de lo mejor que se ha hecho en cualquier campo de la vida no también por supuesto el el el amor y la eh es decir la la la realidad

Voz 0281 10:06 es eso viene se hubiera más en la paradoja de que sea un libro en el que habla de Pessoa algo de Tomás de Quincy o de Baudelaire pero al final tú dices que la idea del libro sale de una frase que el escuchas a alguien que no sabes quién es el un café que no llegas a distinguirlo y que dice el gran poema de este siglo sólo podrá ser escrito con materiales de desecho al final de un anónimo el que te da libre no es Pessoa no

Voz 7 10:25 bueno es el único personaje de ficción pero es es un personaje además que yo tenía tenido hace mucho tiempo no pero fue era ese personaje es una manera de aislar la historia también una manera de como de contar la propia digamos la la propia poética de la que está hecho el libro no es decir cómo se puede comparar este en este mundo que está lleno de basura de desperdicio de cosas efímeras como se puede contar puesto puede contar a través de una basura a través del desperdicio a través de lo efímero no porque porque ahí es donde está este El Mundo que nosotros tenemos nuevo otro no yo hay una cosa que que que tenía mientras escribía la tenía muy fresco muy delante de mí no a decir esto es lo que hay esto es el mundo que hay aquí esto tú tienes que buscar los instrumentos de tu oficio para dar cuenta de esto que está pasando ahora mismo igual que otros lo han hecho en su época no salen estos esto todo esto escritores que hicieron lo mismo que se hicieron algo que no era literatura en su momento Quincy o podrá leer lo que escribía cuando escribió sobre la ciudad escribieron artículos de periódico no tenía escribir sobre la ciudad no tenía prestigio lo que tenía prestigio era la curación hacia de otro tipo pero escribir sobre lo inmediato escribir como hace Baudelaire sobre los los ómnibus que empezaban a a hay un momento en el que habla de la estrépito de los ómnibus no es decir el momento es es es la celebrar aquello que que en ese momento no tienen ninguna belleza porque es lo inmediato lo inmediato nadie encuentra ninguna belleza venido ninguna pongamos por caso a no ser que te fijes con cuidado de pronto ve que hay muchas posibilidades de belleza no la manera en la que avanza por la gente que va dentro cada persona con su vida por los anuncios que hay en en el en los lados del autobús no

Voz 9 12:22 ese es es la belleza lo que dijo a

Voz 7 12:25 y sobre todo la belleza convulsa no la la la la belleza de lo cotidiano

Voz 0313 12:30 el esto es lo que hay que decía Antonio llevado hasta las últimas consecuencias es que en mitad de un de un paseo o de un deambular que son conceptos distintos en los coloco profundizar hemos de repente te asalta la realidad la realidad plagada no sólo de anuncios no sólo de mensajes no sólo de órdenes sino de hechos hechos cosas que suceden que puestas una continuación de la otra

Voz 0281 12:52 tienen un impacto brutal como como una bomba

Voz 11 12:56 no

Voz 5 13:00 la noche de las bestias asesina a su madre anciana a martillazos en Madrid la guerra sucia vuelve a sobrevolar Colombia un centenar de fallecidos al derrumbarse una iglesia nigeriana un hombre se suicida con productos químicos intoxicado a los policías que descubrieron su cada

Voz 12 13:16 pues ochenta de fines mueren al suelen

Voz 5 13:19 una playa de Florida un ciervo irrumpe en un restaurante y provoca el caos asesinos sin cara acorralados en Mosul encuentran a una mujer encadenada como un perro al menos veinte muertos en un atentado con coche bomba en Mogadiscio dos niñas kamikazes se inmolaron en un mercado en Nigeria un vigilante abofeteó a una joven en la puerta de una discoteca maestra encarcelada por meter a un alumno en un cubo de basura el verano más caluroso registrado nunca niña de doce años muere de un coma etílico detenido por estafa un cirujano plástico cuando se operaba mismo el pene vientos de terror en Oriente Próximo dormía con harapos en volviéndose el cuello para no ser devorada por las ratas supernova más brillante de la historia en realidad fue un cataclismo cósmico fallece un cantaor flamenco japonés el terrorismo golpea el corazón de los cristianos coptos en el tren

Voz 0313 14:19 la pregunta es cómo seguir un paseo o cómo seguir andando después de este de esta ducha de realidad

Voz 7 14:27 eso fue un descubrimiento que yo hice porque al principio lo que hacía era como un juego no un tanteo pero libro pero otra cosa no entonces a mí me gusta mucho la me gusta mucho el pues no hay ordenador con esto mucho una cierta poesía visionaria no me di cuenta de qué seleccionando esos titulares todos son titulares eh no hay nada no hay nada no hay no hay una sola palabra pues no son titulares ordenados con una cierta intención métrica no me da a cuenta de que eso eso cobraba como una como como con una cosa apocalíptica no como un recitado apocalíptico que que era como un como un poema no pero común poemas tiene de eso de la Apocalipsis lo porque hizo son cosas que que están a diario en el periódico yo lo único que tenía era que hacer las ponla una detrás de otra no por lo tanto existe Manolo los materiales en Río no como contar este mundo lo cuenta así porque eso que se cuenta ahí este mundo

Voz 0281 15:31 sí hay titulares y también hay hay diversos hay hay citas hay una maravillosa de Walter Benjamin que dice habitar es dejar huella creo que que pone

Voz 13 15:41 aquí en el fondo también

Voz 0281 15:43 se trata de eso no y al final un libro es una huella no cuenta una cosa Antonio que me conocía y me ha hecho me hace mucha gracia porque es una de mis poetas favoritos de Dickinson de lo poquito que público uno de los poemas que publicó en un periódico estaba tan chiquito en un sitio tan mezclado con noticias y con titulares y con los follones del momento que prácticamente no se veía capaz de Vidic

Voz 7 16:05 ahí está en su fase con los titulares fue muy emocionante para mí porque lo viven una exposición ellos no tuve pienso en un libro de texto en Podemos pero cuando lo ves cuando se publicó por primera vez está en una hoja enorme de un periódico rodeado de anuncio de contaría se y además los poemas se publicaba anónimamente no es como cuando ves los los el esprín de París se publican en trocitos en al margen del periódico eso es pero claro esa es la la la realidad no es el la la la la gran poesía muchas veces no ser

Voz 10 16:42 vivimos en un mundo en el que era

Voz 7 16:44 el que muchísimas cosas brillan muchísimo pero pero pero cosas fundamentales que después de a haber que eran fundamentales no no son visibles no me me gustaba seguir como tú dices la huella de gente que ha dejado porque parecía que iba a dejar muy poca huella no porque tanto Benjamin como de Quincy por como son personas personas marginales marginales socialmente no ganan dinero persona que no tiene en consideración ninguna

Voz 0313 17:12 incluso llegan a pedir dinero para que les ayuden a Nuria sobre su vida claro claro que yo no sabía eso

Voz 7 17:18 sí sí sí decir piensa un hombre una persona como Benjamin no que es un es una ola grande e inteligencia del siglo XX no un señor que está en París para usar un verbo duro Auckland Pando porque no hace caso nadie está él solo allí escribiendo un gran grandísimo el proyecto que es ese proyecto de las de las arcadas de París y de los Itu es como ese hombre está entregado a eso en cuerpo y alma y el mundo se está derrumbando alrededor porque Alemania está a punto de invadir Francia no es de fiar pobre Benjamin que que que el el pecado es que leía un titular terrible en el periódico Le Parisien estaba dirigido a él

Voz 0313 18:00 no dirigido a desgarrar diseñar por pero sí tenía razón no es como

Voz 7 18:03 aquel no era paranoico y lo perseguía

Voz 0313 18:06 los paseos recogen también ecos de las calles no de los pasos de las botas alemanas e por el centro de de la ciudad pasear también sirve para eso luego te preguntaré por el distingo entre lo de pasear irían volar Yesa ciencia nueva que no sé si está que es la de ámbulo logia Jaurena