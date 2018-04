Haga una nota sobre España

qué tal buenas noches arrancamos los pasos perdidos venga pensando en un periodista europeo de algún país al que le ha tocado informar hoy a sus oyentes a los lectores de España porque hay un español que ha llegado a un sitio en Europa aún van con nada menos los suele pasar con español llegue a un puesto de proyección europea menos aún al Banco Central Europeo no esto es un paripé en el que deciden que residen básicamente los estados independientemente de lo que digan los parlamentarios lo que no hay que olvidar es quiénes Luis de Guindos bueno hace una nota sobre España pongamos que le han pedido a ese periodista europeo y a lo mejor el periodista ha entrado en las costas españolas para ver qué hay y se ha encontrado un debate sobre el himno que no tiene letra Si hay un debate tiene que haber claro opinión de los partidos porque aquí todo tiene la opinión de los partidos por ejemplo vamos a escuchar a Carmen Calvo que fue ministra de Cultura que comparecía esta mañana en la sede socialista de la calle Ferraz

Voz 0376

00:48

Nuestro himno no tiene letra no está no es ni bueno ni malo ni nada en la realidad que tiene este país por razones históricas no guste o no guste no tiene letra por lo demás Marta Sánchez digo yo que he tenido responsabilidad de cultura ahí es un mundo al que aprecio mucho conozco aquí valoro tiene una de las mejores voces de nuestro país