Hora 25 Deportes: Barça y Sevilla entran en escena (19/02/2018)

Voz 4 00:14 de que una investigación sobre una trama de apuestas en la Segunda División B y la Tercera División de fútbol español mal Level jugadores que forzaban atención penaltis córners para luego cobrar las apuestas en relación con la mafia china bueno mira la policía

Voz 0919 00:32 ha descubierto una trama de amaños en estas dos categorías Segunda B y Tercera División ha llevado a cabo registros en dependencias y sedes de clubes españoles de Barcelona bajete Murcia y otras provincias están implicados jugadores y ex jugadores que repito forzaban penaltis saques de esquina fuera de juego todo muy cutre pero todo muy delictivo Pilar Velasco últimos datos de la investigación buenas tardes

Voz 1743 00:58 qué tal Gallego buenas tardes la cifra final a esta hora es de treinta y un detenidos en esa macrooperación que contabas con registros en Madrid Barcelona Murcia Albacete y Badajoz los registros se han producido en despachos instalaciones de artistas de varios clubes contra el amaño de partidos si apuestas los cabecillas son dos ex futbolistas y nos acaban de confirmar también que uno de los nombres sería el de Jonan García ex del Atleti retirado en dos mil quince ha sido detenido esta mañana en Barcelona estos dos ex futbolista será los cabecillas de la operación y a través de una red de intermediarios compraban jugadores en activo de eso segunda B y Tercera División les instruía en para forzar jugadas amañadas sobre las que se hacía las apuestas penaltis saques fueras de juego y operaban a través de una casa de apuestas en China aunque también tenían contactos en otros países son unos confirman fuentes policiales el dinero de las apuestas se lo repartían entre cabecillas intermediarios y futbolistas las fuentes consultadas aseguran que los amaños investigados son de la temporada pasada y también de la actual el operativos está coordinando desde Madrid instruye desde el juzgado de Instrucción número uno en Zafra Badajoz en Zafra Jesús es donde la Fiscalía Provincial de Badajoz remitió las actuaciones del al juzgado decano en marzo de dos mil diecisiete por el posible amaño de partidos de Tercera División de fútbol en Extremadura al haber detectado distintos Tassos en agosto de dos mil dieciséis y otros que se están investigando

Voz 0919 02:15 vamos que lo mismo ha sido a ver a tu equipo de Tercera División los últimos años y has dicho que penalti tan tonto pero como la tiras a córner pero cualquier chorrada así resulta que estaba amañado para que unos impresentables se llevaran el dinero increíble lo que pasa en el fútbol modesto suena toro muy cutre pero esperemos que la actuación judicial encuentre a los culpables y que devuelvan la pastas es que se la lleva la Liga en Primera División cierra su jornada dentro de veintiocho minutos en Getafe Getafe Celta zona la tranquila de la tabla donde están los dos equipos novedades ambiente Óscar Egido buenas tardes hola

Voz 1269 02:56 ha llegado el momento casi nadie en el Coliseum Alfonso Pérez donde viene de empatar en el Camp Nou de cuatro empates consecutivos de cinco partidos sin perder mientras que el Celta suma dos jornadas sin ganar y tres victorias en sus últimas cuatro salidas en el Getafe es baja por sanción y en el Celta se ha quedado fuera de la lista Fontàs al final del Getafe Cabrera entran en lateral zurdo por Antunes Bruno se mantiene como pareja de tiene vuelve al once Jorge Molina que se quedó fuera ante el Barça pues saca el once esperado con Yago Aspas en la delantera

Voz 1621 03:26 el jugador que no le marca todavía no le ha marcado

Voz 1269 03:28 Juncal Getafe a un Getafe que no pierde en casa desde la visita del Real Madrid el pasado catorce de octubre el partido pieza a las nueve de la noche lo pita al asturiano con al Sporting

Voz 0919 03:38 hoy y mañana vuelve la Champions con ese gran partido que juegan en Londres el Barça el Chelsea el miércoles Sevilla Manchester United enseguida repasamos las novedades de esos equipos pero antes como siempre

Voz 5 03:50 vuestros mensajes de Whatsapp en el Whatsapp del programa por dos tardes Gallego vaya tarde ayer de sobresaltos no graderío el baloncesto al final lo tuvo se las llevó el Barça pero bueno por lo menos plantaron cara y lo fue un ridículo parecía en el tercer cuarto que nos pasaron por encima en el fútbol que empezaba bien que luego Nadal un baile no hubieran venido la primera parte espectacular la segunda remontamos y luego lo peor lo peor con Mónica Marchante que vive un hombre bajito calvo con unas gafas que es susto me llevé pero no

Voz 0919 04:25 con un abrazo tampoco está tan mal don Lorenzo Serra Ferrer dejamos otro mensaje

Voz 7 04:50 a quién te gustaría quién te gustaría que entrenara al al Real Madrid sobre todo la temporada siguiente bueno o u otra temporada caso de que no se que decidan como yo sé que tú quieres que se vaya pues quién te gustaría que viniera que no me pongas eso ya hace que te gusta mucho

Voz 8 05:10 sí pero no vale otro otro otro

Voz 7 05:14 vale bueno que te gustaría o Twentieth entiende que sería más mejor

Voz 0919 05:30 exprésate yo no quiero que se vaya a Zidane pero sí se va a Zidane que venga que selló

Voz 8 05:38 Guardiola ha empezado

Voz 9 05:51 un partido que se juega en Stamford Bridge entre el Chelsea el Barça siempre es un duelo histórico que recuerdos cuánto tiempo hace ya del Iniesta hizo llevar ni nueva ni menos que nueve años y mañana en la ida de los octavos de final a lleva a estar Iniesta lleva estar Messi mucha

Voz 0919 06:09 gente Nueva Valverde en el banquillo del Barça vamos hasta allí porque ha terminado la rueda de prensa del entrenador de Ivan Rakitic con ellos ha estado Adriá Albets hola Adrià buenas tardes

Voz 0017 06:20 hola qué tal Gallego buenas tardes ya que estamos en la sala de prensa de Stamford Bridge

Voz 0919 06:24 donde hace un rato han hablado Valverde

Voz 0017 06:26 Ivan Rakitic y el Barça que lleva media hora ya entrenando sobre el césped del estadio entrenan veintiún jugadores los veintiún futbolistas que Valverde se ha traído hasta Londres entre ellos Vermaelen que ayer recibió el alta recordemos que lo están Coutinho que no puede jugar la Champions ni Semedo que está sancionado Valverde ha dicho que su equipo llega al partido bien física y anímicamente tras la victoria en Éibar que fue una buena prueba para lo que les tocará vivir mañana que siempre es mal momento eso sí para enfrentarse al Chelsea campeón de la Premier Ike esperan hacer un buen papel porque llevan mucho tiempo dice vale pensando en este partido y Rakitic ha dejado claro que mañana es fundamental marcar aquí en Stamford Bridge que tienen una ilusión dice tremenda in máxima motivación y hablado de Iniesta evidente RACC lo que significó aquel gol el Miniestadi y sabe también lo importante que es Iniesta para el Barça de hecho dice que le da miedo pensar que Iniesta se pueda marchar a China a final de temporada

Voz 10 07:23 Time y mucho y no lo quiere todo lo que es en llega por el a todo color pole esto esos momentos especiales que podemos seguir con Andrés Santana especiales también no solamente lo que está haciendo en Alcampo también han efectuado con el Barça paran en una persona muy importante para mí a un gran amigo

Voz 11 07:43 es decir ojalá se quede

Voz 10 07:46 muchos años más con nosotros pero lo que lo que quiero es que el está contento que está disfrutando que decide con con su coche

Voz 0919 07:54 bueno pues ya veremos Iniesta esta mañana en el equipo de Valverde ya sabéis que Coutinho no puede jugar la Champions así que no ha viajado con el Barça y el Chelsea bueno pues el Chelsea no está ni mucho menos en su mejor momento pero creo que Valverde ha dicho que no se fía del equipo de conté la última hora de los británicos la novedades de mañana por donde pasan Lluís Flaquer buenas tardes

Voz 1296 08:16 qué tal Gallego muy buenas nunca es buen momento para enfrentarse al Chelsea ha hecho volver hace un ratito a entrenar al equipo inglés esta mañana con la buena noticia para Conte de la recuperación de Marcos Alonso que tras perderse por los en los últimos partidos sé que podrá reaparecer mañana ante el Barça será uno de los españoles que estarán en el once Se espera que sean titulares Azpilicueta hace Cesc en el centro del campo e incluso Morata podría ser titular arriba una superados sus problemas de espalda aunque la tiene que competir por esa plaza de referencia arriba al que va a arrancar en el banquillo de inicio va a ser Pedrito además especial atención a Courtois ya Asad también titulares mañana vinculados con el Real Madrid de cara a la próxima temporada el Chelsea ha recuperado confianza con las últimas victorias la última el viernes ante el Hull en Copa respeto máximo al Barça pero confianza en poder estar en cuartos se recuerda lo mucho que le cuesta al Barça jugar ante ellos una única victoria de lo de los azulgrana en Lara Messi en Stamford Bridge estadio que se va a llenar hasta arriba comparece en estos momentos Eden Hazard en rueda de prensa aquí en Stamford Bridge

Voz 0919 09:07 bueno pues es el partido de mañana recordemos que el miércoles en el Pizjuán Se juega la ida de octavos entre el Sevilla y el Manchester United de José Mourinho a dos días del partido como está el Sevilla de la noticias Florencio Ordóñez

Voz 12 09:20 qué tal muy buenas tardes Gallego pues que ninguno quiere perderse el partido ha habido problemas en las últimas semanas pero hoy han estado todos en el entrenamiento Banega Muriel que ya estuvo la Palma aunque no jugó Nolito y Correa que tuvo que ser sustituido en ese partido frente a Las Palmas mañana selva probar para ver si Correa un hombre fijo para monté puede llegar o no a ese partido que tanta ilusión ha despertado los futbolistas a los aficionados a todo el Sevilla en general escucho sino lo que dice un titular también para Monte la el francés Lenglet respecto al partido y cuál es su referencia para pensar que sí que pueden eliminar al United poca poca gente piensa que

Voz 13 09:59 vamos a pasar esto nos da pasan para para demostrar a todo el mundo que no somos un equipo pequeño oí que podemos usar contra cualquiera lo hagamos eh hemos demostrado contra el hace chico

Voz 0919 10:14 yo creo que podemos hacer

Voz 13 10:16 buen partido si tenemos a montañita de de animales como animales Gallego

Voz 12 10:23 hemos de Pardos ha dicho muy claro dardo animal Liga para animar cualquier de Pardo en particular

esto es hora25 deportes en la SER

Voz 0267 12:06 sí sí va a competir además desde la posición que le gusta Antonio Conte es decir desde cierto optimismo desde saberse inferior

Voz 12 12:13 tribal desde que asuma el favoritismo

Voz 0267 12:16 el contrincante así le ha ido muy bien con la selección italiana por supuesto eliminó a España siendo peor equipo en la última Eurocopa le fue muy bien con el mismo Chelsea el año pasado cuando nadie lo va como candidato al título y además consiguiendo recuperarse de una desventaja importante tras unas primeras jornadas desastre cosas del equipo incluso en Italia cuando cogió a la Juventus la Juve venía de varios años sin ganar títulos así que siempre le ha ido bien no ser favorito a Antonio Conte en su carrera como entrenador a partir de ahí yo creo que el Barcelona es favorito porque está dando una sensación de equipo sólido equipo fiable de equipo ganador ir porque además está en mejor momento pero quizá no la veo tan clara como estoy escuchando y leyendo

Voz 0919 13:01 bueno pues eso mañana el Manchester United de Mourinho que tampoco está haciendo la temporada de su vida llega al Pizjuán el miércoles ya te pregunto es el favorito en el United obesa Sevilla con las mismas posibilidades veo ligeramente

Voz 0267 13:15 de favorito al United creo que es una eliminatoria entre dos equipos que no están siendo equipos fiables es decir que que que sí que no puedes apostar a una regularidad aclara que cuando te esperas que mantengan una línea continua pues te te hacen un partido totalmente en contra de de lo que venían firmando y eso hace que el pronóstico sea difícil pero al final la cantidad de individualidades que tienen ataque el Manchester United sobre todo después de este mercado invernal aún más lo hacen favorito pero insisto creo que que ni el United un equipo que sepa aseguró que va a dar su mejor cara ni tampoco lo es el Sevilla que hasta ahora con montera donde mejora respondió ha sido en partidos de eliminatoria

Voz 0919 14:00 lo contaremos gracias a ser un abrazo un abrazo noticias del día el Levante ha tenido una reunión larguísima para ver si Muñiz seguía siendo entrenador del equipo fuera destituido José Manuel Alemán finalmente que está decidido hola hola muy buenas

Voz 20 14:13 después de cinco horas de una intensa reunión han confirmado que Muñiz seguirá siendo su entrenador después de una racha de doce partidos consecutivos sin ganar y con una paupérrima imagen ofrecida en Anoeta ante la Real Sociedad habla el presidente Quico Catalán

Voz 10 14:25 estamos en una situación delicada lógicamente eh pero los catorce partidos por delante y estamos en una situación de privilegio con respecto a otros tres no mi mensaje es confianza plena en el trabajo en intentar reconducir la situación intentar reconducir los errores que estamos cometiendo que seguro que estamos cometiendo errores porque sino no llevaríamos dos puntos en jornadas que llevamos él

Voz 20 14:50 antes se mantiene fuera de la zona de descenso porque el Deportivo Las Palmas y el Málaga están mucho peor y por ese motivo el próximo lunes se enfrentará a un ultimátum frente al Betis

Voz 0919 14:58 sí que Muñiz la próxima semana ultimátum la sabes cómo va lo de los ultimátum en el fútbol y la otra noticia del día que se confirmaba es que el mejor jugador de la Unión Deportiva Las Palmas jugador español joven de proyección Jonathan Viera Se marcha finalmente a la liga china cómo está cambiando esto Nico López buenas

Voz 1621 15:18 ha quedado gallego así es al final luz verde para la venta de Jonathan Viera al Beijing Guoan el futbolista firmará un total de seis millones por temporada más variable durante los próximos tres años y en la tarde de hoy ha estado pasando reconocimiento médico en Portugal donde se encuentra curiosamente su nuevo equipo de gira antes del inicio de la Liga china en las negociaciones ha quedado les lesiva una cláusula de carácter confidencial para no ser pública las cifras por las cargas impositivas que rigen en el fútbol chino pero por lo que ha podido trascender en Beijing se habla de una operación de once millones de euros en la Deportiva Las Palmas de un total de dieciocho más un treinta por ciento de una futura venta si la hubiera este es en los medios oficiales el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez

Voz 10 16:02 que no estoy nada contento es la Unión Deportiva Las Palmas en lo económico asegurar negocio lo deportivo así un pésimo negocio es verdad que perdemos mucho con la salida de Jonathan pero bueno Paco tendrá que agudizar el ingenio y con los veinticuatro jugadores restantes que tiene buscar alternativas y solución

Voz 1621 16:19 por cierto que hay que decir que el club no tiene habilitada ninguna afecta en estos momentos no podría fichar ningún agente libre en estos instantes pero teniendo en cuenta que en China el mercado está abierto en la Liga están buscando algún tipo de subterfugio para que la Unión Deportiva pueda completar su plantilla

Voz 0919 16:35 gracias que le vaya bien el segundo de la clasificación es el Atlético de Madrid que ganó al Athletic de Bilbao mantiene los siete puntos de distancia respecto al Barça y tuvo una baja significativa la de Lucas en ese partido de cara al próximo jueves que el Atlético vuelve a la Europa League ante el Copenhague Pedro Fullana

Voz 21 16:54 cómo está buenas tardes muy buenas no podrá jugar porque es una lesión en la musculatura tutora del muslo izquierdo pronto descartado para ese partido muy difícil además para que pueda jugar en Sevilla otro partido importante el próximo domingo y en Atlético Madrid que evidentemente no puede dejarse ningún tropiezo ya en el camino porque es la alternativa en la lucha por el título de Liga sólo nueve goles encajados esta temporada Oblak ya encaja y tiene partidos a cero en comparación con el fin

Voz 0919 17:19 creíble lo del portero del Atlético de Madrid y también en el Madrid una baja en el partido ante el Betis la de Marcelo un problema muscular que hace temer Si llega en perfecto estado a la vuelta aunque quedan todavía dos semanas la vuelta de la Champions en París con el París Saint Germaine como está Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes bueno el incluso no

Voz 22 17:40 mixtas aunque mañana saldremos de dudas mañana van a hacer la prueba esa ecografía resonancia magnética para saber alcance cáncer de Marcelo sino llegar a Marcelo que creen que si jugaría Nacho no hay confianza en tengo que ayer lo que jugó como toda la temporada muy inseguro y no está a la altura del Real Madrid tampoco estuvo bien Gareth Bale en el Madrid se habla evidentemente de los Xisco de los Nacho de los Lucas Vázquez y cómo no de Marco Asensio que está que la rompe ahora que ya no tiene mochila ni piedras en la espalda parece que puede jugar con Zidane la pelota en el tejado del técnico francés

Voz 0919 18:13 el más hoy ha hablado Lopetegui sobre Isco y Asensio juegan en Madrid irán a la selección esto ha dicho Julen

Voz 23 18:19 queremos que todo jugadores tengan protagonismo en sus equipos e Isco en por qué preguntas e hizo hace poco un partido extraordinario ante el PSG en partido importantísimo supone importante para subir

Voz 5 18:32 bueno te contesto lo mismo que con Isco y con todos los jugadores de nuestra selección queremos que sean protagonistas que éramos felices en el mensaje

Voz 0919 18:40 hace directo pero está claro si juegan en el Madrid mejor Asensio diez goles segundo máximo goleador del equipo jugando de titular muy poco seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 20:46 más allá de la Champions vistazo al fútbol internacional porque por ejemplo hoy hay partidos en Inglaterra jugará el City el súper City de Guardiola Bruno Alemany hola hola

Voz 1621 20:56 a Gallego muy buenas pues si juegan partido de FA Cup está a punto de arrancar lo hace ahora menos de cinco contra el Wigan partido de octavos de final de la FA Cup a partido único sale con mayoría de suplentes Guardiola David Silva titular en ese partido por cierto que está jugando también en Alemania el encuentro entre el Inter de Frankfurt el RBE light sic ha empezado con retraso porque a partir de ahora se va a jugar con regularidad los lunes eso no les gusta dada a los aficionados en Alemania han planteado los aficionados del entra una manifestación a las puesta puertas del estadio y como no había nadie como estaba el estadio medio vacío lo han arrancado con veinte minutos prácticamente de retraso además de este fin de semana victoria del rival del Real Madrid en Champions el parece que le metió un cinco a dos al de Estrasburgo ICAL sí ya recuperó la titularidad con el Oporto después de la goleada encajada ante el Liverpool en la Champions Casillas titular en el Oporto cinco Rio Ave cero

Voz 0919 21:48 Play Basket esta semana mucha Champions no

Voz 1621 21:51 dentro de toda la jornada de la Champions bueno bueno Felipe y si con una cosa

Voz 0919 21:54 me pero ya

Voz 1621 21:56 cuando además con Axel Torres hablamos de el Wigan el rival que tiene hoy el Manchester City bueno miramos también hacia el Mundial nos preguntamos quién será el mejor nueve en Rusia dos mil dieciocho

Voz 0919 22:06 cosa se pone a hablar Palacio de baloncesto y lo y lo PETA raro Copa del Rey de baloncesto ayer no sé si sorprendentemente el Barça se proclamó campeón en un igualadísimo partido ante el Real Madrid con una jugada polémica una posible personal de Claver que lo sabio no pitaron el día después de los campeones con ese Pesic que ha revolucionado el Barça de baloncesto en apenas dos semanas como es Javier es eso

Voz 1982 22:34 hola qué tal Jesús vaya tiene usted FES y que hace diez días estaba esquiando en Austria y ahora pues gana la Copa con el Barça si esa jugada última donde yo creo que bastante clara de seis a falta de de Víctor Claver a Teilor pero el Real Madrid estuvo por por debajo tres cuartos y el Barcelona bueno pues al final acabó acabó ganando ha sido un día donde el Barcelona llegado de madrugada no habido no habido entrenamiento la habido nada y en estos momentos

Voz 7 22:57 un hotel de Barcelona los jugadores

Voz 1982 23:00 la plantilla del estafa están haciendo una celebración privada el viernes vuelve a jugar el Barcelona frente al Real Madrid en partido de la Euroliga y ahí lo celebrarán con la afición Thomas Heurtel Pesic paupérrimas Ante Tomic son los nombres propios Jesús de un Barça que vuelve a los títulos títulos no ganaba la Copa desde el dos mil tres

Voz 0919 23:18 quién se lo iba a decir hace apenas dos semanas gracias avisó selección española de baloncesto el equipo de Scariolo se ha concentrado preparando partidos ante Bielorrusia Montenegro que dice Scariolo de del grupo y de cómo está esta clasificación Quique Pastor buenas tardes

Voz 29 23:36 perdona Gallego aquellas la selección ha llegado esta tarde a Guadalajara después de ejercitarse descansa ya es lotes extracción en la capital alcarreña es para que va prepararán hasta el jueves esos dos partidos en el Mundial los dos próximos ante Bielorrusia el lunes sea perdón el viernes y el próximo lunes en Zaragoza ante Montenegro en la lista hay dieciséis jugadores de los que todos repiten de la primera ventana con cuatro caras nuevas que son Pablo Aguilar Javier Beirán Rodrigo San Miguel y la segunda ventana Azziman segunda decir jugadores Euroliga pero después de ganar los dos partidos de la primera ventana en España según el seleccionador Sergio Scariolo ya no piensan

Voz 30 24:20 la primera fase de clasificación nos ha dado los primeros dos partidos no han dado un valor añadido como grupo que antes no teníamos porque nunca habíamos coincidido no con este grupo de jugadores

Voz 0919 24:35 a ver si lo hacen también como en la anterior ventana que ganaron todos los partidos NBA Javier Blanco buenas tardes Gallego muy buena el All Star lo ganó el equipo de Le Bron al equipo de carril

Voz 31 24:44 sí lo ganó por ciento cuarenta y ocho haciendo cuarenta y cinco y además Lebron James fue el invitado del partido con veintinueve puntos diez rebotes asistencias rozando el triple doble hice voy a decir gallego que se lo están tomando un poco más en serio que anoche sí que hubo un poquito más de intensidad tuvo un poquito más defendieron sobre todas las líneas juegas más corriente en los contactos evitan las lesiones porque evidentemente es un partido para celebrar no para competir como tal pero oye un poquito de Pi qeu estuvo estuvo mejor que otros años y además hubo varias horas en las que fijarse por ejemplo pues el reencuentro ahí en el mismo equipo de Durant y Westbrook de Le Bron con Irving ex compañeros que en la última época parece que se han distanciado cambiar de equipo pero la verdad que estuvo muy bien y sobretodo un detallado el Le Anthony Davis con su compañero los IMS que sabes que tuve una lesión el donde aquí les ha perdido esto este All Star pues salió con una camiseta suya que bonito a la cancha y se llevó toda la ovación del este y eso en cuanto al Partido de las Estrellas el sábado hubo concursos

Voz 9 25:41 evidentemente el más el en el que no

Voz 31 25:44 digamos siempre más en el de los mates que se llevó Donovan Mitchel siempre con un poquito de polémica el ganó con un último mate en el que homenajeó a Vince Carter pero polémica porque por ejemplo para ni el mejor mate de la noche fue claramente uno de Dennis Smith júnior saltando haciendo un tres sesenta pasándose el balón por debajo de las piernas pero bueno la Ésa es que las puntuaciones siempre cada uno tiene su criterio donde no hubo polémicas en el concurso de triples que es lo adjudicó de Inn búnker que impuso al gran favorito que era Clayton sobre los Warriors quieren de habilidades quizás un bueno gitano seguro el más bacalao de los concursos se lo llevó Spencer Linguistic de los Brooklyn Nets recordar que hay parón hasta la madrugada del miércoles al jueves no volverán

Voz 0919 26:19 gracias Javi ahora sí Play Basket Marta cazas hablaremos de la Copa del Rey mucho esto

Voz 1509 26:24 te lo imaginas bien Gallego escuchamos a los protagonistas en el Vestuario nada más proclamarse campeones pero el programa se pasan Thomas Heurtel Pau Ribas ya dan Hanga y escuchamos cómo no al gran artífice a Pesic también hablamos con del Real Madrid y escuchamos a Pablo Laso y por supuesto todo el análisis miramos al All Star y dos protagonistas más Dario Agritubel duela jugador del Movistar Estudiantes que vive su primera concentración con la selección española y Rafa Jofresa

Voz 1621 26:48 jugador del Joventut de Badalona con el que hablamos de la delicada

Voz 1509 26:50 la situación que vive la Peña

Voz 0919 26:52 Premios Nacionales del Deporte hoy los han recibido Lidia Valentín Saúl Craviotto Craviotto José si unos premios que han estado marcados por los últimos fuegos por esa ha sido protagonista muchos de los piragüistas que llevaron medalla hace año y medio con los reyes mediante han tenido como ganadores como Saúl Craviotto a Marcus Cooper también a Lidia Valentín a Maialen chorradas que han compartido galardón a Teresa Perales a García Bragado primero Lidia Valentín también todos los escuchamos

Voz 32 27:18 el premio más representativo que tengo es el premio

Voz 1621 27:22 imagino que me puedes

Voz 32 27:23 ahí ir muy contenta muy muy feliz de estar discrepando

Voz 3 27:26 otras como un juego para mí este premio cosas eh muy especial yo creo que otros comer

Voz 0919 27:31 enhorabuena a los premiados ahora continúa hora25 con Ángels Barceló no perder la tertulia que siempre muy muy muy bien y media El Larguero un saludo del gallego adiós