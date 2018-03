El padre de Iniesta: "Andrés se irá del Barça cuando él quiera"

Voz 1375 00:00 ahora seguimos con Ramón Besa y con Marcos López y con el resto de protagonistas de ese Barça Chelsea de mañana en Londres pero queríamos saludar a esta hora al padre de Andrés Iniesta Don José Antonio Iniesta que está en sintonía El Larguero en la SER José Antonio buenas noches

Voz 1 00:14 entonces como estábamos hombre como está bien poco

Voz 1375 00:20 en Londres hoy en no no en España en Barcelona

Voz 1 00:23 estuvimos envía aquí

Voz 1375 00:26 qué esperas de esta eliminatoria que que espera de este Chelsea Barça en este momento en el que llegan los dos equipos

Voz 2 00:32 bueno pues sinceramente soy optimista no pienso que podemos sacar la eliminatoria ni una pequeña ventaja de jugar la vuelta en casa y que eso es un poquito de ayuda psicológica y por otro lado creo que el equipo está bien puede puede pasarla sin sin olvidar que delante está el Chelsea no es un equipo de los que en cualquier momento te puedo hacerlo pero bueno

Voz 1375 01:00 para la que está el equipo este año con con Valverde en y una derrota en Liga sólo esa derrota Icon con el Espanyol en en la Copa pero pero pero haciéndolo muy bien no

Voz 2 01:11 sí bueno equipo está bien está entero están todos ha habido dos cosillas por ahí un poco puntuales pero la verdad es que tácticamente el equipo ocupa mucho los espacios es un equipo muy bien trabajado muy bien consolidado y creo que hay un grandísimo entrenador también no te has sabido darles el espacio a cada jugador

Voz 3 01:34 porque creo que se puede ser uno de los éxitos de este año

Voz 1375 01:36 se dado cree usted más importancia o más peso no sé si la palabra es importancia o peso o influencia del juego otra vez al al centro del campo

Voz 2 01:45 yo quiero pensar que si no no por darle más peso no a veces lo sistema las tácticas son las que los jugadores son los mismos no pero esas prácticas puede pesar más en unos jugadores no en las formas de manifestarse en el terreno yo creo que que que que esta táctica que está usando Valverde creo que me va muy bien al equipo por por los componentes que tiene no conforme desarrollan en su fútbol no siempre El éxito del centro del campo no sale todo para adelante y ese contrarresta todo lo de atrás

Voz 1375 02:17 me decía el otro día Guardiola dice el favorito para la Champions el Barça dice bueno el equipo que tenga Messi es el favorito

Voz 2 02:24 bueno a ver nadie va a descubrir quiénes Messi Messi es como digo yo la franquicia de de de en estos momentos del Barça y de la selección argentina en Argentina pero de todas maneras yo creo que una competición como la Champions igual que en la Liga se necesita de de de los veinticuatro jugadores que tiene la plantilla de los Veinticinco no me ese es el punto es el iceberg de este equipo de hecho todo el mundo lo llevamos apreciando pero si no tienes un equipo consolidado no vale para nada eso está claro

Voz 1375 02:55 está clarísimo Iniesta está siendo un buen año no Andrés

Voz 2 02:59 bueno hombre siempre yo sé a ver yo soy el padre

Voz 4 03:02 porque si la palabra quiere es claro

Voz 1375 03:05 es este el padre el amor del Padre siempre se tiene

Voz 2 03:07 pero yo pero yo casi siempre le le quito más de Quito más chicha a él por ser el padre no

Voz 1375 03:13 ya ya eso pasa del andén

Voz 2 03:15 cuando está bien todo el mundo sabemos claro como su fútbol y como juega no cuando estás un poquito mermado pues pues no pueden desarrollar no coges el ritmo pero estando bien Andrés siempre va a ser André no por por su forma como desarrolla su fútbol y cómo juegan los demás Iggy ellos leí dígame la verdad que no no

Voz 1375 03:36 no se trata de hablar ahora de de de Luis Enrique de De ni bien ni mal irregular pero usted no estaba algo preocupado en en el año pasado el anterior entre lesiones que no tenía mucha continuidad que no no acababa de entrar en el partido más que un par de partidos seguidos usted le llegó a preocupar en algún momento la cabeza de Iniesta que decía quiero saber si soy aquí importante o no

Voz 2 03:56 no Andrés sinceramente y es verdad con el con la mano en el corazón el año pasado no es porque quiera ser importante no lo que era ser a ver Enrique es un grandísimo entrenador lo ha demostrado lo que no tenemos a nadie que que apelar nada pero también es verdad que Andrés tuvo dos tres pinchacitos hay un poquito a destiempo y luego pues quiero coger el ritmo cuando lo estás cogiendo pues también sinceramente Andres con treinta y dos años Luis Enrique lo conoces sabe de lo que puede darle al equipo también lo quiere usar Papa partido los partidos importantes tenerlo no pero yo creo que en ese peaje de entre que lo quiero tener Palogrande espero que el ritmo no lo intento de coger con con ese pinchazo que tenido ahí vino un cúmulo de cosillas para no ver al mejor Andrés el año pasado proporcionado por todas esas cosas no pero no es el peso porque Andres tenía el peso que tiene hoy el lleva ya muchos años ahí todo el mundo confía en él sí creo que eso Enrique también confiaba en él Yllera supuso una de largo manos una era eh Enrique no osea que no es porque no quisiera ponerlo más sino por el temor de que Cospedal pinchazo lo quería guardar para los partidos grandes Iris la verdad es que eso partido bueno esos partidos pero luego el ritmo les faltó un poquito cogerlo es verdad

Voz 1375 05:17 en todos estos años que lleva Iniesta en el Barça con quién ha disfrutado usted más al lado de Iniesta con Xavi por ejemplo con Busquets porque Iniesta es el futbolista es el fruto de Iniesta universal en la selección en el Barça donde quiera que haya estado o donde quiera que hubiera podido haber ido pero con quién ha dicho usted cómo se entiende con este como es que esto todavía es mejor todavía

Voz 3 05:42 hombre a ver los

Voz 2 05:44 es muy relativo no ha habido grandes jugadores en el Barça tú lo has dicho no pues Xavi que decir lo Bushi que estaba con él yo creo que Andres entiende con lo futboleros me entiendes o no al el dale jugadores como Messi al lado como Xavi se podría decir trescientos se pero que podría decir mucho más pero pero eso es el fútbol que Andrés entiende no qué porque porque al nació con eso no ponerse a visiones ese toque con yo creo que con Messi con Xavi qué duda cabe que que fue un buen triángulo no y ahora con también pero yo creo que la Andrés así hace grande a todos igual que Andrés claro claro sólo te quiero decir que yo creo que que mejor entiende hoy hoy puede ser Messi porque llevan ya doce años juntos o trenes

Voz 1375 06:38 entre Madrid Cuenca asignada Casino sabes que yo creo que la pareja Xavi Iniesta no ha habido otra en la historia del fútbol en el centro del campo

Voz 2 06:46 bueno ha habido muchas parejas ir seguramente va a ver mañana no lo que pasa es que también es verdad que la época dorada de de de por por por título no de fútbol español quiso que ellos dos estuvieron ahí tanto en la selección como en el Barça hombre algo tuvieron que ver en esto

Voz 1375 07:05 pero que hay un grandísimo

Voz 2 07:06 compañeros de ellos que también han colaborado

Voz 3 07:09 los hay me entiendes

Voz 1375 07:11 en estos nueve años que han pasado desde aquel Iniesta hizo que que comentábamos al principio te han pasado ya nueve años desde desde aquel golazo en Stamford Bridge en qué ha cambiado Andrés como lo de su padre en esta casi de cara a que llevamos ya desde aquel gol en en en el campo el Chelsea

Voz 2 07:27 hombre cambiar el tema deportivo él ha ido haciendo años no va posiblemente la juventud que tenía hoy no la tiene pero claro la veteranía que tienes no la tenía entonces entonces yo creo que perdió algunas cosillas de de de de esa juventud que eres rebeldes del campo y que te vas sin pensar en que te pueden dar un viaje tener un pinchazo eso hoy la veteranía le dice llego hasta aquí no hay esfuerzo allí he tenido ha ganado cosas pierdes otras no pero lo que no ha perdido ni han perdido que tiene lo mismo es la sinceridad y la clase dijo que era entonces la humildad que le estará al lado de su familia aquel día ocho años después

Voz 1375 08:14 siempre se dice Xavi siempre decimos lo ha dicho alguna vez Xavi volverá al Barça como entrenador Piqué cuando se retire presidente bueno ya veremos no lo que pasa con la vida de cada uno e Iniesta cuando se retire que ojalá sea dentro de mucho como futbolista le ve usted volviendo al Barça también

Voz 2 08:30 bueno eso es un amante del fútbol entre otras cosas Andrés tiene dos hubiéramos decirlo así es como que tiene dos nacionalidades no tiene su tía Herráiz tiene el Barcelona deja no entonces el corazón de Andrés tiene la forma del escudo del Barça no yo yo creo que que Andrés llamo por respeto al Barcelona no sino que el Barça le ha dado todo Andrés igual que él también nada todo el Barça creo que que que tiene que estar agradecido siempre este club no quiero pensar lo contrario él claro que va querer volver al Barça cuando toque cuando se haga con dos exculpa cuando cuando el vea que tiene que volver pero su Barça que no lo toques de que salir imagina usted pues bueno André es muy imprevisible hay mucha gente que lo ve índice parece tímido parece serio porque ahí yo te digo que que que en un grupo de amor dos El que mueve a todo chistoso es él

Voz 4 09:32 entonces yo no

Voz 2 09:34 lo ves qué tal yo buena en el momento y a veces lo hablaba oye he entrenado por mi padre yo sé lo que es el entrenador llevo muchos años y es lo que sufren pero pero es verdad que de un tiempo aquí está cambiando su formar de ver las cosas quizás eso sea uno de sus motivos

Voz 1375 09:54 le gusta esto

Voz 2 09:56 sí está cambiando es ya no es previsible el tío ya tiene ideas propias con cariño y gusto et Is hubiera bases de fútbol eso está claro

Voz 1375 10:05 pero como Joaquín contando chistes no es no

Voz 2 10:07 y no de cara a la acería

Voz 4 10:11 de Córdoba galerías no en petit comité en privado no pero te digo una cosa si le preguntas los a sus amigos si se va semanal que se revuelcan todo de Oslo eh claro esa es la claras yo no conocen a través del sabes

Voz 1375 10:26 el Ibex iré entrenador por ejemplo se lo imagina no

Voz 2 10:30 hombre yo ahora mismo es muy prematuro decirte si va a ser entrenador no yo eso no te lo puedo decir porque siempre les dejo que elija

Voz 1375 10:39 claro es José Antonio quiero que escuche esto que ha dicho hoy Ivan Rakitic cuando le han preguntado por su hijo por Andrés Iniesta esto respondido por su futuro está preocupado porque se pueda marchar y tal esto es lo que ha hecho Rakitic

Voz 5 10:53 siempre da miedo infirió mucho y no lo quiera ojalá se quede muchos años más con nosotros lo que quiero es que él está contento que está disfrutando y que decide con con su

Voz 1375 11:05 es un que decida con su corazón pero me da miedo mucho que se pueda ir aunque ojalá no que se quiere eso ha dicho Rakitic que le dice usted a los aficionados del bar

Voz 4 11:14 esa

Voz 2 11:16 no yo no puedo haber esto tengo que ser sincero yo no puedo decirle nada porque llevo en esto no

Voz 4 11:21 no ni pincha ni corta pues yo no lo hago

Voz 1375 11:26 adónde algo irá al padre de la criatura dos

Voz 2 11:29 bueno yo creo que lo que quiero decir es eso no que yo hago la labor de padre

Voz 4 11:33 ya han dicho eso

Voz 2 11:36 pregunta dijo yo lo doy consejos a mí me pregunta la gente siempre digo lo mismo Andrés dirá creo que lo dejó muy claro

Voz 3 11:45 en la última renovación el

Voz 2 11:49 dirá que se marcha pero siempre siempre cuando crea que que que aquí no puede sumar o cuando él vea que que que que no va a poder jugar lo que él quiera para poder disfrutar porque él disfruta de jugar lo que quiere dejar es gente tranquila de que cuando se vaya es el día que él elija entre lo entienda lo va a hacer por eso debo estoy seguro que si tuviese veinticinco año vamos de vendría mal que le preguntas pero no en la edad que está entrando pues un día otros yo ya te digo eso lo decidirá él cuando él no tenga que decidir ya está dicho tampoco

Voz 1375 12:28 las Xavi salido a acatar luego volverá el Barça va Andrés a Iniesta cuando se ahora mira con XXXV XXXVI me voy a China jugó dos años y me pongo al Barça otra vez tampoco pasaría nada

Voz 2 12:39 no hombre eso es lo más digno que puede haber y la gente lo entenderá lo cuando Bandrés diga me marcho la gente elevaba yo creo que la gente le va a aplaudir porque saben lo honesto que ida verdad que que siempre ha tenido aquí en este club no nunca ir a como él dijo a competir en contra del Barça nunca lo pudo hacer muchas veces y durante muchas veces ha estado tentado y no lo ha hecho pues creo que ahora con la edad que tiene con todo a su carrera prácticamente realiza pues creo que no va a ser el momento de que lo haga

Voz 4 13:16 o sea que si no acaba la carrera el Barça tampoco sería una sorpresa

Voz 2 13:22 bueno si no acaba la carrera de la carrera El jugador

Voz 1375 13:25 digo como jugador

Voz 2 13:26 sí como jugador él su carrera la va a acabar en el Barça cuando él la decida si él quiere tener otra experiencia porque cree que aquí en el Barça hay que estar con los sentidos y hay tres partidos por semana ahí la edad se cumple

Voz 1375 13:42 está claro tú puedes jugar igual basado

Voz 2 13:44 por diez partidos au quince al cien por cien porque porque si está al cien por cien el va a poder jugar eso pido pero que digo yo

Voz 1375 13:52 notorio que que el el el vino es el corazón loco que está saliendo en el minuto ciento dieciséis que está agotada me han dicho habrá que llevarlo también habrá que exportarlo por ahí el mundo un poco no

Voz 2 14:02 sí bueno ya lo habrá que llevarlo a pero que lleva

Voz 4 14:05 claro que sí se lleva China unas botellas Andrés tampoco tampoco viene mal ya tenemos mercado hombres

Voz 1375 14:12 sí vale un poco allí de embajador tampoco ahora que que burradas de que burradas de dinero en China no es difícil decir que no a esas ofertas no

Voz 2 14:21 no lo sé porque tampoco yo me lo he planteado no sé lo que es eso yo te digo una cosa tengo para para disfrutar el día a día está mi familia ya me falta más sabes esa eso que hoy ese nos periódico que lo ves pues claro que es una burrada no pero

Voz 1375 14:37 nada bueno estamos viendo algunos jugadores que se han ido pero pero cobrando cosas que son inimaginables en Europa

Voz 2 14:44 ya pero que que te quiero decir eso que todo lo que veas en los periódicos es que de esto si quieres que te diga llevo tres años viendo viendo cosas así de Andrés si la gente te dice claro es normal que la gente te te comente no pero oferta vestido

Voz 1375 14:59 así ha tenido

Voz 2 15:01 a ver ofertas esto pasa como en toda esa tienen ofertar durante nos dieciséis diecisiete años que lleva en su carrera profesional lo digo ahora ahora ahora yo no lo a mí no a mí no me lo yo nadie me ha lo que te doy lo que serían en el pero sigo por ejemplo entiendes gente porque es que aunque me lo diera o mencionar nombres

Voz 4 15:20 no puedo disponer de esa idea tiene como ha aprendido cómo aprendí

Voz 1375 15:25 si usted con los años José Antonio

Voz 4 15:26 que no que no que es que te estoy diciendo la verdad que yo no he visto sube como decía mi abuela hasta que hasta que no entre en último caso no entrado

Voz 1375 15:38 a ver si el equipo Gato gato hoy la última parte ya le dejó les saludo en Marcos y Ramón y FLA quiere quieren comentar algo el fichaje de Coutinho le ha gustado

Voz 2 15:47 hombre es un grandísimo jugador hombre pero claro que sí es un grandísimo jugador siete que acoplar pero es un las perspectivas de él es que tengo un recorrido aquí no por la edad y por el juego es un juego común muy bonito que gusta Guillén

Voz 1375 16:02 campe a sus futbolistas futbolistas del estilo jugador del Barça no

Voz 2 16:06 yo creo que sí es un jugador del estilo

Voz 3 16:08 por sol y creo que en cuanto se acople y aquí coja el sitio será un jugador muy importante no Barça eh

Voz 1375 16:16 cree usted que será el heredero a medio plazo de en esa zona del campo donde también se desenvuelve Coutinho cuando Iniesta termine su carrera en el Barça cree que es un buen heredero para Andrés

Voz 2 16:27 hombre yo quiero pensar que sí me entiendes o o a mi me gusta mucho el fútbol y lo he visto jugar en y lo veo aquí lo a entrenar Hay yo quiero creer que va a ser un grandísimo jugador sino en el centro del campo un poquito más arriba donde el entrenador decir que jugar porque esto es así al fin y al cabo no pero para mí no me cabe duda que será un grandísimo jugador sucesor de Andrés yo no te lo puedo decir porque hay que estar aquí quince años estará

Voz 1375 16:57 juegan en casi nada o casi nada en está por ahí además de Ramon Besa que ya les he saludado está con lo que no sé si queréis algo para para don José Antonio Iniesta Marcos hola

Voz 6 17:06 hola qué tal muy buenas noches a todos a José Antonio A que al que hay que entenderle y hay que interpretarlo todo lo que dice entiende bien entiende además pero quizá quizá porque tanto Ramón como yo hemos hemos hemos compartido mucho con José Antonio la aquí en Fuentealbilla pero ha dicho una cosa de Valverde que para mí funda mental de Valverde que ha sabido darle el espacio cada jugador creo que Iniesta dado el espacio que necesitaba en el momento que necesitaba Iniesta se lo está devolviendo con para mí una de las mejores temporadas de los últimos tiempos sobre todo por la continuidad por la influencia que está teniendo en el juego del equipo de porque está siendo absolutamente decisivo en la medida que esto siga siendo así pues igual este año Joseba China igual va el año que viene pero es evidente que si el sigue jugando a este nivel el Barça yo creo que puede estar tranquilo al menos hasta final de temporada luego ya luego ya se verá no José Antonio

Voz 3 17:59 sí sí sí por ahí van los los hilos creo que como tú dices Andrés cuando se vaya Barça seguirá siendo el Barça allí seguro que mejora porque no todo mejora como con el tiempo no

Voz 2 18:14 si lo que dice es verdad Valverde la dar espacio a cada uno soy yo lo que dije un día yo sé que jugadores unas son buenos otros son mejores nunca hay ninguno peor no pero cuando tú le das a cada uno el sitio bueno que él sabe desarrollar pues te lo devuelven como tú dices te lo devuelven con eso con un ganar partidos con con con con no saber perder y eso es lo que han contra el Barça que en aquella época de Guardiola que no sabemos perder que ibas perdiendo dos cero faltando el minuto lo estabas cantando porque ganaba si al final ganaba eso pasa ahora es que cuesta ver un partido del Barça y creerme que va a perder es que no me lo creo aunque esté aunque tenga el de amó lo digo no pierden no

Voz 4 18:55 Ramón algo el madre de Iniesta no José Antonio

Voz 7 18:58 no no nada saludarle

Voz 1785 19:01 preguntarle por ningún pronóstico porque yo de la pasada temporada que que no iba a renovar por lo tanto mejor me callo estaba convencido de que de que Andrés no iba a continuar en el Barça o pensaba que tenía más opciones de no continuar que de seguir hice celebrar pues que que siga entre otras cosas no sólo por porque si en el Barça sino porque

Voz 1375 19:22 esta bonito de ver porque para mí el fútbol

Voz 1785 19:24 siendo regate y desequilibrio más que transportar pelotas y entonces si hay un jugador que lo hace de maravilla en el Barça es Andrés Iniesta es el cordón umbilical entre las dos la doble pareja que en este momento maneja el equipo no que son Piqué y un Titi los dos delanteros que eso Luis Suárez y Messi a partir de aquí pues podemos hablar de Busquets Iniesta es decir que el cordón umbilical ojalá pueda continuar muchos años y quién lo de China pues me parece muy bien pero que vaya allí a llevar cajas de vino sea caso pero el fútbol que guarde algún tiempo

Voz 1375 19:57 él no esté agotado no en el minuto ciento dieciséis agotado no José Antonio

Voz 4 20:01 si eso lo hacemos a la carta

Voz 1375 20:06 pero espectacular ese ese ese extinto no exento blanco extinto el blanco tinto y blanco de minuto científico el coro Corazón loco es blanco

Voz 2 20:16 no lo creo también hay caga

Voz 1375 20:18 bien los dos ah vale vale pensé que uno de ellos era sólo blanco bueno pues nada José Antonio Iniesta que gracias por estar en El Larguero suerte mañana en ese partido lo haber usted en casa tranquilo en casa con la familia sin más no

Voz 3 20:29 exacto sí así lo haremos

Voz 6 20:31 lo tranquilo no serían tranquilo tranquilo porque igual después por fuera de su casa cuando queden diez minutos igual está paseando en solitario