Los amaños y las apuestas vuelven a salpicar el fútbol español

Voz 1375 00:00 Albacete Ibar a entre otras localidades e investigando despachos instalaciones de varios clubes deportivos e ante la sospecha de amaño de partidos de apuestas ilegales según han confirmado fuentes policiales

Voz 1 00:14 a la a la Cadena Ser eh

Voz 1375 00:17 ya contado en la portada de El Larguero que la trama

Voz 2 00:19 va a los cabecillas de esta trama

Voz 1375 00:22 son dos ex futbolistas uno de ellos el ex del Athletic Jonan García detenido esta mañana en su domicilio en Argentona eh junto a él otro exjugador e ellos repito eran los son los cabecillas de esta trama ya a través de una red de intermediarios compraban jugadores en activo de segunda B de Tercera División eh y así Se amañando partidos ahora vamos a dar más detalles pero hasta el punto de decir pues cuantos córners cuántos penaltis cuantos fueras de juego e una una operativa que se gestionaba desde China está por ahí Pilar Velasco compañera tribunales de informativos de la Cadena Ser hola Pilar muy buenas

Voz 1743 01:02 qué tal Manu buenas noches treinta detenidos

Voz 1375 01:05 a esta hora de la noche confirmados ya no sé si tenéis algún detalle más la última hora de esta operación Pilar

Voz 1743 01:10 pues sí eso son el balance final de la operación hasta ahora son esos treinta y un detenidos y con registros en Madrid Barcelona Murcia Albacete Badajoz Jerez en despachos e instalaciones deportivas de distintos clubes españoles contra como contabas el amaño de partidos y apuestas los cabecillas presuntos cabecillas Jonan García del ese ex del Athletic Bilbao detenido a primera hora en su domicilio y otro exfutbolista eh que Nos dicen que su nombre no es relevante no es muy conocido aunque no ha trascendido su identidad los jugadores en activo a los que intentaban comprar y a los que presuntamente compraban eran de Segunda B y Tercera División hay amañada en todo tipo de jugadas Si triquiñuelas como nos contaba los investigar lores desde el número de penalti saques de esquina fueras de juego paradas del portero y también sobre los resultados finales del partido operaban a través de una casa de apuestas en China aunque no se descartan más detenciones y más actuaciones porque también tenían contactos en otros países europeos y en otras tasas de apuestas el dinero se lo repartían pues entre los cabecillas los intermediarios los futbolistas se investigan hasta ahora mano amaños de partidos de la temporada pasada y también de la actual el operativos está coordinando desde Madrid instruye desde el juzgado de Instrucción de Zafra en Badajoz porque es ahí donde la Fiscalía Provincial remitió las actuaciones al juzgado en marzo de dos mil diecisiete por un delito de estafa y corrupción negocios en este caso han sido partidos de Tercera División de fútbol en Extremadura por varias apuestas deportivas sospechosas y el Ministerio Público hizo diligencias tomó declaraciones y concluyó que al menos en unas fechas de agosto el siete el catorce y el veintiuno pudo haber amaños por poner un ejemplo sólo por un partido un jugador de la plantilla Jerez Club Deportivo ganó unos cinco mil euros apostando al número de córners tampoco seguramente me como Navarrete contaban si desea que la operación nos cuentan fuentes policiales que sigue abierta seguirá abierta

Voz 3 03:01 nada de mañana puede haber algún detenido más recordar que la cortina la UDEF de la Policía Nacional y con la colaboración de de Interpol Europol y han contado con la colaboración también de la Liga de Fútbol Profesional

Voz 1375 03:14 esta es la última hora que nos cuenta Pilar Velasco de esta de estas apuestas ilegales y amaños de partido gracias Pilar hasta luego

Voz 1743 03:20 a vosotros un abrazo bueno no son grandes cantidades

Voz 0231 03:23 Antón Meana en principio que se sepa pero no es la primera vez que ocurre Ny probablemente sea la última es algo muy habitual en el fútbol modesto correcta letal Manu buena no sólo investiga la Liga que tienen Software propio para seguir las apuestas como el campeonato es una herramienta que tienen propia Ike e identifica situaciones anómalas que puedan encubrir un presunto amaño trabajan en directo durante los partidos y cuando ven algo extraño lo anotan es Cygan si ven elementos suficientes denuncian ante la Policía que tienen un acuerdo con de colaboración con la liga para este tipo de temas existen grupos de whatsapp en varios puntos de España donde la gente del fútbol se entera de los amaños esta investigación como es habitual se ha llevado con secretismo pero nos consta que en el mundillo del fútbol amateur se filtró se sabía ya había gente que estaba muy nerviosa estos días y que se han librado de detenciones que ellos contaron con lo mejor les podía tocar por cierto esto puede dejar a gente fuera del fútbol nos lo explica el responsable de integridad de la AFE Javier Edo

Voz 4 04:22 amañar es un delito y además no hay ninguna actividad que por sí mismas sean menos grave como como usted leyendo que se dedica eh esto que se está destapando de respecto de un penalti que si no toda actividades absolutamente grave y eso es lo que les transmitimos a los futbolistas porque en cualquier caso constituye un delito y en todo caso una infracción administrativa que va a conllevar la inhabilitación una persona

Voz 5 04:45 en un momento dado el abandono por lo tanto de su carrera profesional como

Voz 4 04:49 colista esto Manu no les sorprende a nadie

Voz 0231 04:51 a mí lo que me da rabia es primero como periodista no llegar a ello y segundo que gente que está en metida en el fútbol y que lo sabe no nos ayude al resto para destapar de una vez por todas a

Voz 1375 05:02 niños en el fútbol español hay un montón de partidos que sea mañana es resultados Goles córner fuera de juego un montón de de de partidos del fútbol modesto de Segunda B de Tercera División no es la primera vez que ocurre pero el caso es que cada vez que conocemos algún dato parecido o algún caso parecido a este luego vemos que las consecuencias son cero una nunca pasa nada por eso siguen insistiendo aunque no sean muy grandes las cantidades era posible lo ve llevar crudo es no me va a pasar nada sino Boada no va a ocurrir nada tenemos por ahí le quiere hacer cuatro preguntas a a Francesco Aranca que está en sintonía Larguero que es el director de Federer Bet el organismo europeo de casas de apuestas que lucha contra los amaños de de de partidos en diversos deportes Francesco buenas noches

Voz 6 05:45 buenas noches y para que los oyentes

Voz 1375 05:48 eso tengan lo más claro posible Francesco quería hacerte cuatro preguntas muy concretas e cómodo

Voz 7 05:52 detecta is Servet el amaño de un partido

Voz 6 05:56 está bastante fácil detectar una mañas de partido porque cuando están una partida amañada esta una inyección del llenaron que está guardan ordinario la votación se vuelve loca

Voz 1375 06:12 eh de eso lo detecta es muy fácilmente has dicho y además creo que te leí en una entrevista Francesco que esto pasa continuamente

Voz 6 06:19 esto pasa continuamente claro es hablamos cuánto tiempo antes un años antes más o menos lleva digamos que estaban montón de partidos amañados y nada ha cambiado va a aumentar cada de es ahora es muy muy preocupante porque detectamos algo raro también en la liga de honor en la división de de de de de las segunda del equipo con medio de Disa no de años

Voz 1375 06:49 cuando lo detecta is Francesco a quién avisaréis

Voz 6 06:53 antes tiene vamos una una un acuerdo con la liga española es la terminado queda Liga española es ahora una división interna y antes todas las veces que tiene vamos una una adultas una partida tiene vamos en contacto con la liga española

Voz 1375 07:10 que no ala la porque no la Federación pregunto eh porque la Liga no tiene competencia sobre estas estas categorías que porque al porque a la diga no a la federación

Voz 6 07:19 queda Liga tienes ganas de luchar con el amaño de partido la Federación para nosotros cuando empezábamos esto trabajo no tiene vas a Ana de luchar contra lo esto tipo de problema

Voz 1375 07:35 pues así la Federación mañana os lo solicita se lo comunicaría también a la federación

Voz 6 07:40 muy muy placer vale

Voz 1375 07:42 bueno sin embargo a pesar de todo ese afán que tiene Tebas por destapar y por descubrir casos de amaños de partidos luego nunca pasa nada no y además no es competencia de la Liga o sea que la Liga está muy bien que advierta pero que la Liga no puede hacer nada

Voz 6 07:55 pues claro que no la sensación

Voz 1375 07:57 no eso es la sensación que tenemos Francesco es que luego nunca ocurre nada no

Voz 6 08:04 ahora mira si ahora en en empezamos da un concepto fundamental es importante hablar de este problema es que yo no yo creo que la policía dadas la fiscalidad la Guardia Civil va a intervenir si tienes es que pasa algo más cine es uno va a hablar no puede entender qué pasó en el caso de esta en que esto de esta investigación yo no soy seguro que pasó teníamos que esperar más noticias pero no me parece algo raro porque se habla de número de córner de horas de juego de fuerzas vengo e ir esto no es un amaño que es civil hacer con apueste en China que lacado de apuestas de China de Adrià no vano fe ofrecer este tipo de de de especialidad

Voz 1375 08:53 ya sea que crees que hablando de una excitante

Voz 6 08:56 Haro muy pequeña muy muy pequeño

Voz 1375 08:59 ya cantidad hablamos

Voz 6 09:00 hablamos de cinco mil euros que es nada

Voz 1 09:04 o sea que crees que

Voz 1375 09:07 puede ser que esas casas apuesta no estén en China sino que estén en España

Voz 6 09:12 se iban a apostar de de China o el córner lo lo lo Zaid claro que están en España

Voz 1 09:19 eh eh gracias Francesco

Voz 1375 09:23 oye si la Cadena SER estuviera interesado en contratar el servicio a a Federer Bet de cuánto estamos hablando para que no avisara is de cada vez que hubiera un caso de amaño en el partido cuánto cuesta ese servicio

Voz 6 09:32 no podemos hacer paradas para hacerle visión ahí cuanto

Voz 1375 09:37 cuánto paga la Liga por saber cuánto pagó la Liga

Voz 7 09:39 cuánto pago la Liga si para todo

Voz 6 09:42 se monitor hace de de no no ceses en información en la información reservada más te puedo decir una cosa que para un equipo de fútbol estos servicios como para nosotros tomar un café en el bar

Voz 1375 09:56 o sea que no osea que da la Federación tampoco le supondría un gran desembolso económico

Voz 6 10:01 no seguro que no seguro ese busto de voluntad no de ingenieros

Voz 1375 10:08 muy bien Francesco te agradezco el

Voz 8 10:11 la llamada de El Larguero que hayas atendido la llamada del Larguero

Voz 1375 10:14 hoy gracias por las explicaciones a a los oyentes de la SER

Voz 6 10:16 gracias a vosotros siempre disponibilidad para votos muy amable chao chavales que gracias hasta luego hasta luego

Voz 9 10:22 de esta poner José Ángel Peláez que es el presidente de la Federación Cántabra y el responsable de la comisión de Tercera División

Voz 1375 10:29 cargado todo el fútbol de Tercera visión digamos la pata de la Federación José Ángel buenas noches

Voz 4 10:34 buenas noches y gracias por estar ahí

Voz 1375 10:36 Larguero lo primero no sé si tiene alguna información más de la que hemos estado contando en la SER hace unos minutos

Voz 4 10:44 bueno pues prácticamente la misma porque también nos basamos informa de informaciones periodísticas en este momento la verdad que no hemos tenido todavía acceso a finales ha puesto en contacto con nosotros para para darle más información de la que podéis de vosotros tenéis

Voz 1375 10:57 eh en pueden escuchar los oyentes y pensar que hay tanta corrupción en el fútbol de Tercera División de donde ustedes el el digamos el responsable la pata de la federación que de la que depende la tercera división tanto amaño tanta corrupción puede haber en el fútbol de Tercera

Voz 4 11:12 hombre yo entiendo que no piensa que todos los fines de semana se juegan multitud de partidos en Tercera División si bien es cierto que son una categoría donde hay muchísimos jugadores piensa que son trescientos sesenta equipos una media veintidós jugadores por equipo pues imagínate todos los fin de semana la gente que se pone disputar un partido entre ellos pues algún garbanzo negro siempre puede haber

Voz 10 11:32 y que además añadido

Voz 4 11:33 que la tercera edición es una categoría muy complicada para poder monitorizar y hace Bosquese pues tiene necesidades económicas pues bueno pues haya hecho estas cosas

Voz 1375 11:42 la acabo de Pérez

Voz 9 11:43 para el responsable de de las casas

Voz 1375 11:46 la puestas el organismo europeo que Federer ve que lleva las casas de apuestas que que detectan irregularidades su amaños en en algunos partidos y los decía no contaba ahora mismo que en cuanto lo detecta lo que hacen es avisará la Liga no a la Federación que parece que no tiene tanto interés o que no ha puesto tanto interés en destapar este tipo de triquiñuelas como si que tiene la Liga no sé qué tiene que decir Peláez

Voz 4 12:08 bueno no sé no tengamos interés claro que tenemos interés y Massimo lo que pasa es que los medios que nosotros disponemos son más precarios y Javier Tebas a través de la Liga de club profesional con los contratos que tiene para monitorizar los la primera de división el culo profesional pues les mucho más sencillo acceder a este tipo de de programas también es verdad que la Liga ha trabajado muy bien lo que es la integridad en el mundo el fútbol guión eso no puedo final al contrario quizá nosotros tenemos que aprender

Voz 5 12:37 a trabajar mejor en ese campo eh

Voz 1375 12:40 pues no estaría mal no porque si entre la Liga y la Federación se suman fuerzas en eso también también sería positivo aunque la sensación que hay José Ángel lo que puede o que podemos tener todos desde fuera es que al final nunca pasa nada no

Voz 4 12:51 bueno ahora ya va a estar en manos de los jueces ahora se desarrolla una investigación policial esa investigación policial dentro todos los respetos a a la misma hay por supuesto respetando el principio de inocencia la presunción de inocencia que es un derecho constitucional que el mundo tiene pues ahora cuando los jueces tomen cartas en el asunto y empiezan a investigar de manera más profunda pues se verá qué es lo que sí lo que no pero es verdad que bueno pues pues ha habido gente seguramente no sé si esto llegara a cambiar algún día que es como todo en la no el que tiene necesidades al final pues un camino para trampear la esa necesidad y bueno pues es es muy complicado y luego tampoco puestas de un volumen tan grande o para que salten las alarmas

Voz 1 13:32 gracias por estar en El Larguero

Voz 1375 13:33 Ángel nada más ser un abrazo ocho

Voz 1 13:36 hasta luego pues es que

Voz 1375 13:38 de verdad os contamos esto porque es noticia al día y ahí contarla pero es que no se lo estoy contando y tengo la sensación seguramente que muchos de vosotros que nos estáis escuchando va otra vez amaño del partido los chavales de Tercera División y segunda B que están arreglando partidos con no sé qué para sacarse un dinero da les han pillado pero si no pasa nada mira es este asunto que nos vamos a hablar de fútbol con Kiko Cañete y Álvaro Benito y Gustavo que os acordáis del año pasado que estuvimos durante varias semanas hablando del tema de los amaños de partidos del Eldense y de algunos clubes más os acordáis que había conversaciones grabadas notas de voz del guasa mensajes que demostraban que había varios culpables estaban implicados jugadores directivos un segundo entrenador aquí uno llorando os acordáis yo recuerdo de aquel tema acabe diciendo no sé si me equivocaré pero dentro de un año seguro que aquí no ha pasado nada bueno pues ha pasado más de un año da es Raúl Belda en Radio Elda hola Raúl buenas noches hola mano buenas noches qué pasa con todos aquellos que estaban implicados en aquel gran amaño que habían descubierto entre la Liga y todos qué ha pasado con todos ellos

Voz 10 14:41 pues altamente nada que siguen en libertad con cargos recuerda que no está de corrupción entre particulares el día cuatro de abril ahora concretamente un año que fueron detenidos Nobile Capuani que era el cabeza visible del supuesto grupo inversor italiano que llegó al Eldense el también supuesto entrenador Filippo Vito di Pierro que no tenía titulación Iker entrenaba cuando Fran Ruiz Casares un entrenador del Almería le ponía el carné Idol futbolistas Maiky Fernández y Nico Cháfer Nobile Capuani Filippo Vito Di Pierro están en Italia de vez en cuando aparecen cuando se llama a declarar siempre que no pongan objeciones de motivos de salud y demás Fran Ruiz Casares está por tierras almerienses Mike su Hernández está jugando en el club de fútbol La Nucía que precisamente compiten los grupos esto dónde está el Club Deportivo Eldense y Nico Cháfer está en el Guadalajara en el Grupo XVIII también de Tercera División

Voz 1375 15:35 por esto es así la liga se le llena la boca se pone la medalla esta noche ya está contento Tebas cuídense pone la gorra inspector a ver si pillo por aquí alguien que además no tiene competencias de ningún tipo o sea simplemente le paga un dinero como no ha confirmado Francesco le pagan dinero a esta empresa para que dé para que les avisen consiguió pago a los policías están aquí debajo de Gran Vía desde oye cuándo seis alguno que robo alguna cartera me avisaréis que yo sólo contó a la policía pero luego yo no tengo ninguna competencia para cerrada simplemente yo me apunto la medalla llamó la policía digo policía que he visto aquí a dos robando pues es lo que hace la Liga oye que policía que que haya amaños de partidos en Tercera pero si no que hacéis a nadie pero si lo siguen haciendo pero creo que milongas estéis vendiendo cada día así lo van a seguir haciendo si es que se despelote de risa no ya tenemos aquí un investigador aquí presionó hacéis nada sus tantos igual que hace un año y pico jugando igual y están amañando partidos todas las tardes y los fines de semana y los lo ha dicho el de las apuestas toda la jornada Ignacio nadie nada eso sí la medalla si yo estoy aquí investigando el fútbol haber si cojo hoy una amaño por favor

Voz 1 16:34 iros a Esparraguera lo tienes que hacer