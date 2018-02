¿Ha llegado el momento de que Asensio sea titular?

Voz 1 00:00 pues en un ratito vendrá Raúl Raúl Rico con su historia de cada lunes pero antes hola Santi Cañizares qué tal buenas noches hola aquí que una hola buenas noches Carreño Álvaro Benito por ahí hola Álvaro buenas noches está a Gustavo López hola somos cuatro

Voz 2 00:13 qué tal muy buenas cuarteto el escuadrón de la bueno jugamos con cuatro centrocampistas señor a ver mañana con que juega el Barça o algo bueno que jugó al Chelsea que ya queda poco a poco lejos pero

Voz 1 00:26 que es pareció el el Madrid ese olvido aún alguno sí

Voz 1375 00:30 otros no pero otros gustó el el Madrid Illa veis Se clasificándose para cuartos de final a mí el partido no

Voz 3 00:37 esto me pareciéndose equipos buenos dieron un buen espectáculo yo creo que pudo ganar cualquiera en resultar muy bueno para el Real Madrid porque en el momento crucial del partido supo marcar diferencias creo que está a la vuelta más abierta de lo que parece que todo el mundo da como clasificado al Real Madrid que yo creo que se va a clasificar pero que habrá que sufrir seguro seguro en París como siempre alguna decepción que otra u como es lógico también un partido de grandes expectativas pero

Voz 4 01:06 general yo creo que

Voz 3 01:08 pidió la Champions con entusiasmo no es en general

Voz 1375 01:12 Álvaro he que esperas del partido de vuelta sobre todo lo ves fácil lo ves hecho

Voz 0104 01:16 no ni mucho menos mucho menos yo creo que que además el Real Madrid no sabe jugar a a mantener un resultado y creo que el interesa salir a hacer algún gol algún gol tiene muchas papeletas para pasar yo yo veo un partido abierto igual que la ida porque ya lo vimos que fue un partido de transiciones donde donde los dos equipos quizá tenía los mismos problemas Emery yo creo que acertó a pesar de los palos que le han dado desde que hizo el Campbell el el el París tuvo

Voz 0749 01:43 no

Voz 0104 01:44 diez doce quince minutos para matar la eliminatoria a partir de ahí Zidane también respondió a eso con dos cambios que que CAM es sobre todo la Asensio pues fue determinante en el partido pero yo yo creo que vas va el Real May va a tener momentos de sufrimiento tiene que pensar que tiene que marcar en París porque sino se le va a hacer muy largos

Voz 1375 02:02 seguro oye Asensio tiene que ser titular empiece deportiva Álvaro está haciendo méritos para ser titular o necesita partidos para hacer méritos

Voz 0104 02:11 yo creo que el fútbol es es el momento presente no sé yo creo que Zidane cae dando más cuenta que que los nombres está muy bien pero que el campo dicta la verdad no el campo dictar sentencia el campo no engaña a nadie a día de hoy está por delante yo no he dicho que ya no digo ahora ni que que no vaya a dar cosas que esté acabado ni que haya que venderlo lo mismo te digo con Karim sino a día de hoy el rendimiento superior no hay bueno pues yo creo que has hecho

Voz 1 02:41 qué tiene que jugar no que los otros dos no lo no lo pueden hacer con él no

Voz 0104 02:44 que decidan los distribuya como quiera pero si es por rendimiento día a día de Asensio está por delante sin duda

Voz 1375 02:50 siempre decimos Kiko muy bueno a todos pregunta que no tiene esto jugadores necesitan un entrenador que se atreva a ponerlo

Voz 3 02:55 los no

Voz 1266 02:56 sí pero en el Real Madrid claro te tienes que atrever a la mayoría que son todo bueno para poner a uno tiene que cargar tenía otro ese que te va a cargar seguramente que viene gente de otro lado y también lo los pondría yo es que soy de de aprovecharlo decía ahora Álvaro por el momento la confianza y la autoestima yo creo que ha habido momentos lo que le ha faltado Asensio regularidad de continuidad en la que no ha estado a la altura de cómo estuvo a principio de de temporada y que ahora cada rato que sale aporta muchas cosas ya aporta cosa que le viene muy bien al a este Real Madrid lo que es a la hora de del vértigo ser vertical rápido y buscar el uno contra uno a mí hay mucho caso de jugadores del Real Madrid y Manu que se les dan muchísima oportunidad de mucho minuto ya otro a la primera de cambio cogen en el banquillo lo pone y eso al final de lo que es la la confianza en el caso de Benzema Gareth Bale auténtico crack pero se suma la influencia la productividad sumado muy poco sin embargo tiene que hacer Luca y Asensio auténticas virguerías van a tener una media oportunidad ello ha echado en falta en muchos momento de de la temporada más de a esta gente que se lo han ganado en un momento determinado us

Voz 0749 04:13 yo creo que lo que le está pasando Asensio fue lo que le pasó Morata el año pasado no que teniendo la BBC por delante lo dijo por activa y por pasiva que van a jugar ello estando sanos no estando bien que son dos cosas diferente no una cosa de si están bien por qué tienen que jugar siempre y otra cosa es cuando están sanos y sólo dijo Zidane le pasa Lucas le pasa Asensio son jugadores que cada vez que lo hacen lo hacen francamente bien que salen desde el banquillo hice notas la influencia y la incidencia que tienen el juego ofensivo del Real Madrid pero lo dijo siempre que estando sanos y la BBC Habana van a terminar jugando lo mismo le pasó Aiko cuando tuvo sus sus grandes actuaciones y a medida que fue perdiendo protagonismo fue desapareciendo del equipo que hay para mí el único que puede llegar a tener el puesto asegurado Cristiano y lo demás yo creo puedan ir alternando y Asensio es uno de los jugadores que tiene que tener mucho más minutos en el equipo

Voz 1375 05:07 es que siempre se está claro que no estando la BBC estando la BBC pero hay jugadores que que cuando llegan a un momento de su juventud necesitan que alguien diga tú vas a jugar está ya se está la BBC ya sé que está BBC que han un pastizal pero tú vas a tener mi confianza eso hace falta que un jugador estas características tenga ex entrenador que diga me atrevo a ponerte como ven como en su día pusieron a Guardiola Xavi a Raúl

Voz 3 05:32 y luego hay para eso hay entrenamientos más atrevidos que hagamos le atrevidos valientes au confiados en la gente joven y otros que lo son menos por ejemplo Del Bosque Zidane son entendamos que les cuesta muchísimo que les ha costado siempre muchísimo quitar a una estrella del equipo para meter a un chaval que viene fuerte que viene bien y que vienen condiciones llámese Asensio Lucas au Isco y hay otros entrenadores por ejemplo Valdano Valdano no tuvo ningún reparo meter a Raúl Butragueño futbolista de este chico está para jugar este chico está para jugar y juega no claro yo pienso que Zidane en ese sentido es bastante cómodo no en a la hora de hacer la alineación muchas veces y elige lo que sabe que de alguna forma pues quizá la ofrecido garantías en el pasado y quizá pues está justificado también que juegue no porque son jugadores de gran talento y jugadores de gran sí de grandes años pero le pasó a Vicente del Bosque mucho no y eso acabó con él en la selección española no no supo darle un poco de gira un poco de savia nueva de refrescar la selección española hasta que la selección española ya mostró un nivel que no tenía nada que ver con el que había mostrado en en en campeonatos anteriores ese paso es complicado de dar hay entrenadores que lo hagan con más decisión y otros que le cuesta yo creo que en ese grupo que lo que le cuesta esta Zinedine Zidane

Voz 1375 06:50 de lo que decía Kiko no atreven a ponerlo

Voz 1266 06:53 a quitar al que era uno proyectará otro sea Quique Setién ahora no firma del órgano júnior no está hablando Cañete creíbles ni a Sergio León y tenía dormí si tiene gente importante ahí en dos partidos le ha dado la oportunidad da a los chavales ya como entrenador que le cuesta mucho más trabajo hoy y es cierto que que a la hora de de sumar una cosa y otra te sorprenden hola la oportunidad de que le das a uno porque que viendo de verdad Manu yo viendo alguno partido del del Real Madrid el otro día sin ir más lejos contra el Real Betis Balompié momento de Gareth Bale que era como una desidia de uno contra uno después tiene dos jugada que rapidísimo te la puede armar pero lo que es en general y el colectivo el bajón y las oportunidad además sorprendido al tema de Benzema en partido que te juega todo si O'Shea después y que que la falta de ritmo la la la falta de de de todo no que que tiene el francés sin embargo sigue jugando unas una y otra

Voz 1375 07:49 Clemente ellos han tenido la sensación de que eso de que no han tenido mucha competitividad a que hicieran lo que hicieran se han sentido siempre titulares y eso también a lo mejor te perjudica aunque tú no lo sepas de puede llegar a perjudicar no tener una competencia de verdad para para tu puesto os iba a preguntar por lo de ayer al descanso cuando iba ganando el Betis imaginabas la segunda parte que luego se vio porque siempre decimos los equipos de la primera parte pero en la segunda se pueden venir abajo imaginabais algo como lo que pasó o parecido a lo que pasó

Voz 1266 08:17 a mí tanto les comienzo del Real Madrid y parecía que estaba desconectado físicamente que que era de los partido post Champions que que te puede costar trabajo puede terminar perdiendo debido a la hora de de esa charla no al mejor Zinedine Zidane frente a dos mucho más tranquilo a la hora de motivar pues le puede costar ocurrió todo lo contrario al Real Betis Balompié es un equipo que lo partido Manus hace muy muy largo porque porque quiere Juan contrario super numérica presionar muy arriba y mantener el ritmo con tres atrás en el centro del campo contra el Real Madrid que a las primera de cambio baja lo que es el físico va a tener espacio para correr te la lía pero a mí me la verdad que me sorprendió muy gratamente la manera que salió el Real Madrid del en los veinte primeros minutos del segundo tiempo con un karate todo lo contrario que había demostrado después del gol que se relajó viviendo pero este facilísimo

Voz 3 09:09 el de hoy yo creo que eso es lo que pasó Kiko un que al minuto quince un momento que de que el Real Madrid pensó bueno queda mucho partido voy a descansar un poco porque esto lo veo muy fácil pues las condiciones del rival yo creo que el Real Madrid le viene bien jugar contra un equipo como el Betis contra un equipo que que que que sea abre mucho contra un equipo que no tiene una gran disciplina sin balón que pasó aunque el Betis obviamente hizo dos goles porque cuando el Betis tiene la pelota en campo contrario es un magnífico equipo de esta Liga entonces le hizo dos goles e incluso pudo ser alguno más de una vez que entró en el descanso y reflexionó un poquito todos los jugadores dijeron hoy vamos a ver que no podemos perder otro día que estoy es un que esto ya empieza el verano no podemos perder en el momento en que el Real Madrid otra vez retornó luego ya es más brillante de menos brillantez decisiones a lo mejor bueno momentos de forma también es muy es muy agradable volver a ver a Carvajal que se parece al Carvajal que todos tenemos en mente por ejemplo en la jugada que hizo ayer efectivamente pues ya otra vez el Real Madrid se impuso al Betis porque creo que para el Real Madrid les resulta sencillo ganarle a los equipos que juegan como el Betis juega no

Voz 1375 10:16 según baño la primera parte Álvaro El Betis al Madrid y luego fíjate que segunda parte no

Voz 0104 10:21 sí sí pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cañete yo lo dije al principio de de la retransmisión en Carrusel que para mí eso era un rival propicio porque porque sabes lo que te va a hacer no un equipo que te jugada desde atrás que saben los parámetros que quiere para progresar con la pelota si tú eres uno de los de los equipos que cuando arrobas arriba pues teniendo la calidad que tiene en la delantera hay en el centro del campo pues es un rival propicio y porque te deja mucho espacio de hecho mirad cómo son los goles de la segunda mitad no quitándole Ramos que es a balón parado el resto son en transición eh con un equipo que tiene que en teoría que asegurar un botín que ha cogido contra el Real Madrid en la primera parte pero el Betis es fiel a su filosofía y yo creo que el Real Madrid lo que ajustó realmente fue fue ese problema que tenía con los carrileros y apretó mucho más arriba y les salió bien no porque robó muchos muchos balones y a partir de ahí le hizo le hizo mucho muchísimo daño al Betis pero yo estoy con Cañete van a mí me parece esos rivales para los equipos grandes

Voz 9 12:48 eh ayer decíamos en el en el

Voz 1375 12:51 Adrien del domingo que algo está cambiando en el Atlético y os contaba hace unas semanas que en por mucho que el Barça esté rondando en la puerta de Griezmann que lo está que lo está y lo sabemos todos eh el Atlético salió todo lo posible y lo imposible porque Griezmann se quede evidentemente mejor dándole más aún económicamente y haciéndole ver que es un o que tiene que ser el jugador en torno al que gire el proyecto del Atlético y por eso lo que vimos ayer en la grada en el Metropolitano el Cholo con el número siete que no sé si Griezmann no porque estamos a siete del Barça bueno eh pero evidentemente hay una campaña de vamos todos a darle cariño a Griezmann que hace unos meses no se veía pues probablemente estaban molestos por todo el flirteo que había tenido con algunas declaraciones que ya verdes y que ya verá si no sé qué pero parece que eso ha cambiado no sé si

Voz 10 13:36 Gustavo hoy Kiko sois más óptima

Voz 1375 13:39 estas evidentemente es el jugador que necesita el Atlético que siga no porque por cien millones no encuentras André a nadie ni parecido a Griezmann ahora mismo

Voz 0749 13:46 ninguna duda sin ninguna duda aunque es el jugador franquicia del Atlético de Madrid se lo está ganando a pulso su ese yo creo que de reencontrarse con agente no sólo por las declaración el Cholo sino por el juego por lo que está demostrando ser reencontró con el gol empieza a tener mejores sociedades yo creo que la avenida de Diego Costa él también lo hizo muy bien entre en un nueve de referencia del tener un poco más de juego entre líneas banda después lo que es encomiable es el trabajo que tiene no lo sacrificado y lo solidario que es para el equipo cien el el hombre franquicia el hombre top del Atlético de Madrid se pone el traje de faena trabaja baja defender como en temporadas anteriores demuestra de la humildad de Ecuador y reencontrarse con la afición es lo mejor que le puede pasar no sólo a él sino también al equipo los buenos resultados también acompañan para esa alegría a mano

Voz 1375 14:36 la verdad está gastando una pasta el Atlético Kiko eh por petición del Cholo quiere decir el Cholo siempre va poniendo como condición yo sigo yo sigo pero Oblak que no se mueva si lo quiere el PSL damos lo que le el pesebre Griezmann que no se vaya al Barça porque le daremos lo que le da al Barça

Voz 1266 14:50 que es que se quiere quedar en claro que allí

Voz 1 14:53 ahí está más difícil si está la cosa

Voz 1266 14:56 está la cosa tirante está ahí la cosa en la que casi que a día de hoy el club a hacer un esfuerzo me consta importante de subirle lo lo que pueda y que es mucho pero la duda la tiene el el portero de lo que es de cara al al futuro el tema de de la afición en la fuerza que tiene el Cholo Cholo hacen llamamientos a la bandera y Nobel la India está en fila india que vamos a intentar convencer hay que estar con Griezmann el francés se lo gana Manu en el día a día es de verdad es un ejemplo a seguir para muchos crío del trabajo que que tienen

Voz 1 15:33 bueno de juego esta temporada pero ella como atrás

Voz 1375 15:36 sí pero se ha puesto lleva un mes y medio que de verdad

Voz 1266 15:39 en todo lado y encima con Diego lo decía Gus a arriba yo creo que algo también se ha podido escuchar over the de la buena sintonía que tiene con alguno compañero en El Vestuario de que él haya dicho algo que diga oye pues éste está dudando lo mismo hay alguna posibilidad que otra porque en su momento era todo clarísimo irse veía ya fuera de repente como que todo el mundo ha dicho oye vamos a intentar algo que es una obviedad a la hora de hacer un esfuerzo grandísimo por un futbolista que junto con Oblak la portería Jiménez Lucas Koke Thomas Saúl Diego Costa todos los seis de Griezmann estamos hablando de un pasillo de seguridad de importantísimo con el Cholo no saben perfectamente cuál es la filosofía y la juventud que tiene es decir que que con Griezmann se tiene que hacer un esfuerzo realmente grande y algo habrá comentado cuando todas la alarmaron al

Voz 1375 16:33 que por la cabeza tiene que pasar también de Griezmann decir que allí Messi Suárez Coutinho el otro Dembélé

Voz 1 16:40 la promesa más también que digan Oye pues también vamos a traer a poco vamos a intentar trae a esta este claro

Voz 1375 16:48 vamos a ver oye de lo de mañana

Voz 1266 16:51 que cómo lo veis Cañete

Voz 1375 16:53 Álvaro están muy fuertes los equipos ingleses pero veía este Chelsea capaz de eliminar al Barça a este Barça

Voz 3 16:59 yo creo que no es cómodo nunca jugar con un equipo inglés nunca en ningún caso por lo tanto yo creo que efectivamente lo tienen mucho mejor equipo que el Chelsea que además llegan mejor forma que el Chelsea en general pero que no espero un partido cómodo en Stamford Bridge para el para el Barça para Bassani para ningún equipo ha pasado por allí y todos los que llegan allí sufren porque es un ritmo alto de partido sí porque es un juego obviamente al límite del reglamento porque porque aprieta mucho siempre cualquier equipo inglés sobre todo en su estadio porque tiene un gran entusiasmo porque tiene un gran coraje porque sobre todo a nivel europeo ha mejorado muchísimo ya no es tanto fuera de casa acordaros que hace unos años hacernos dos años pues ha habido mucha diferencia entre un equipo inglés en Inglaterra y luego fuera ahora ya empieza a recortar esa distancia porque juegan en una liga muy competitiva eso quiere decir que no tienen partidos cómodos prácticamente ningún día

Voz 1375 17:50 fin de semana por ejemplo al contrario que el PSOE allí

Voz 3 17:52 los datos de lo que comentabas abrió entonces no no es ahora es verdad que llegan un buen momento eliminatoria para el Barça porque está mejor que el que el que el Chelsea es mejor equipo llega en mejor disposición ahora Si alguien piensa que esto va a ser un paseo militar pues yo creo que se está equivocando yo creo que tendrá que tomar todas las precauciones el Barça tomarse la competición como merece porque es una competición de alto nivel si compite al alto nivel que que exige la competición posibilidades para ello tiene por supuesto pero tiene el equipo no debería tener problemas para eliminarlo pero sin sufrir sin bajas el autobús imposible

Voz 1375 18:27 Decía Guardiola el otro día el favorito es el equipo que tenga Messi no no el Barça no el equipo que tenga Messi sí pero luego tampoco salgan a todos los años la Champions por tener a Messi lo hará tan fácil tampoco es porque tengo a Messi no

Voz 0104 18:39 es muy difícil ganar la Champions muy difícil

Voz 1375 18:42 sí sí a los eliminados dos veces no

Voz 0104 18:44 que cualquier día malo te vas para casa y él no lo que decía Cañete yo yo creo que el Barça tiene que ser inteligente fíjate si no jugar el partido del parque para mí la clave es el partido de ida si sale vivo entre comillas a nivel resultado de Stamford Bridge y yo creo que en el Can Nou sí que puede someter más al Chelsea pero el otro día fíjate qué que yo estaba viendo el Eibar Barça Hay decía iba el Eibar para Mel marca el camino de porque él hizo muchísimo daño al Barça simplemente con balones en diagonal buscando la caída de metiendo mucho balón en el área provocando que hubiese mucho balón dividido y en eso que el Eibar es es tan bueno y tan eficaz y realmente le les sometió le le provocó muchos problemas más más que ningún otro equipo seguramente este año la Liga española y el Chelsea yo creo que va a provocar es un partido de mucha

Voz 1375 19:31 puta de mucha segunda jugada que haya mucho valor

Voz 0104 19:34 pues en el área porque obviamente el juego tiene continuidad en pase y le dejas al Barça marcar el ritmo te somete no en esos son los números uno así que bueno yo yo creo que el partido de ida va va a marcar mucho la eliminatoria que va a estar muy competido seguro

Voz 1375 19:48 bueno pues a ver qué pasa mañana y a ver qué pasa luego el Sevilla United ya hablaremos también Kiko el miércoles es para terminar la semana de Champions que va a ser otro partidazo e imagine el Sevilla que solo

Voz 1266 19:58 cuartos de final de Copa del Rey que estaba jugando contra el Atlético Madrid Mourinho el Manchester United y es una cosa muy parecida le llega en buen momento en pasa que a mí lo de Mourinho a doble partido me parece un equipo muy perro ahí muy difícil desde de meterle mano en la Liga no van del todo bien regular pero el Sevilla se que ha acogido la senda importante la recuperación a ver qué tal está Correa que ya hoy estaban podido mejor y sobretodo Banega porque el equipo el once de de Monte la no claro a día de hoy día a nadie como ha demostrado en él los cuartos final ante el Atlético de Madrid que que lo superó con contundencia al lado haría hay yo realmente bien pero yo sé Muriño enfrente a doble partido tiene que tener mucha mucha paciencia porque lo que te va a jugar es a eso a al error ya que te organiza la parte de atrás para coger una contra

Voz 1375 20:53 a ver si no tienen manía a los árbitros a costa hambre como dijo ayer Gustavo que tiene le tiene manía tienen hablando de descansar

Voz 11 21:01 la verdad que anoche dice le tienen manía de tendrán todo pero éste no porque esté tenía que haber echado cuando hizo el gesto de está loco de verdad que viene de un penalti que lo le pitaron de tal pero pero es es tremendo costaba Gustavo

Voz 0749 21:15 cuando te compras a Acosta para cualquier equipo sabe que detrás trae lo bueno y lo malo y lo bueno es un jugador que te contagia a la afición y al compañero

Voz 12 21:23 qué te da goles que te da ese vértigo en ataque

Voz 0749 21:26 la calidad pero también de compras lo otro no que en cualquier momento te pueden dar algún gesto pero algún insulto fuera alguna pelea pero Diego Costa es así con lo bueno y con lo malo

Voz 12 21:36 arreglarlo Gustavo el Cholo ya dice Si bueno no el Cholo puede arreglar muchas cosas que presenta

Voz 0749 21:43 si se presenta en una rueda de prensa y dice que Pantic y Kiko

Voz 12 21:46 vuelven porque puede ser importante al final Atlético de Madrid en en la presentación tienen setenta mil persona aplaudiendo aquí cuya

Voz 1 21:53 qué puedo hacer kilómetros me lo pido

Voz 12 21:59 el Cholo el suelo de paraguas en un desierto se quedan sin ninguno de la realidad pero arreglar a Diego Costa hay sí sí así

Voz 1 22:09 no por una palomita algo con el mono

Voz 12 22:14 ya lo estoy mira El día después que le dice a Núñez se tiene que ir más

Voz 1 22:18 muerte hombre Daniel a Núñez al central del Athletic le respete más fuerte hombre

Voz 12 22:25 si le

Voz 1375 22:27 voy cierto pero tienes que tiene que que yo creo humano quitan eso sí motiva claro suele dar como diciendo no me vale con eso no me voy

Voz 0749 22:38 Exactamente Él sabe que se siente importante y le mete más lucha más codazo de Bush cuando les morrillo a un rival que el esquema fuerza