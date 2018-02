La difícil ‘travesía’ de Nazif Moha para poder jugar en el Algeciras

Voz 2 00:00 cree que Raúl Ruiz me me me me encanta esta ciento noventa Bello que pena que pone los pelos de punta fina es eso Laura vez solventados centra un come como una congoja como una angustia oye que

Voz 3 00:31 qué buena historia tres hoy Hall hasta oliendo está viendo parte bueno cuéntame cuéntalo tú sí porque tú lo cuentas mejor

Voz 4 00:36 eh vosotros sabéis si os habéis hecho eco incluso en Cuatro

Voz 1806 00:40 que ha sido ya a agravar la agresión que sufrió un chico de alma de África desgraciadamente estas agresiones cobardes físico de de de alma de África es equipo de inmigrantes que ha sido noticia no que que que que les rompieron las exactamente desgraciadamente pero luego hay otras buenas noticias en el fútbol que también vale resaltar que también han sido protagonistas como la de África de este programa en el Larguero te acuerdas de la historia de moja Si

Voz 3 01:09 en cuanto a fue hace pues hace año

Voz 1806 01:11 desde Navidad dos meses si podrá porque estaba a punto de conseguir los papeles el disco este había a bordo en patera jugándose la vida había cruzado África desde Togo ha estado al de Togo FT ya le faltaba nada para para conseguir los papeles pero aún así le ha costado le ha costado tanto que hasta este domingo no ha debutado alentó todos los vuelto ha debutado por fin en el primer equipo Algeciras en Ceuta perdieron uno cero el juego cuarenta y cinco minutos pero ha debutado ya conseguir los papeles no eso ya es es un motivo de orgullo notan no sólo para ella sino también para el club no tenemos por ahí monja que nos diga cómo cómo ha sido o no ese ese de Guti que guíe cómo cómo cómo lo ha vivido no tanto tiempo

Voz 3 01:53 hola moja

Voz 5 01:55 hola qué tal hombre y usted

Voz 3 01:59 muy bien fenomenal deseando que me contara Raúl esta historia qué tal fue el debut como fue

Voz 5 02:06 fue fue muy muy contento no

Voz 6 02:09 claro claro sí sí sí de todo muy claro a Marte al que nosotros somos tienen planes bueno hombre

Voz 1806 02:16 bueno el resultado nació el pero pero tuyas Por fin has conseguido lo que tú decías y cuando llega llegaste aquí a España ser futbolista conseguir jugar en el Algeciras

Voz 5 02:29 sí sí ha conseguido lo que

Voz 6 02:34 yo cuando vino aquí en España

Voz 1806 02:38 y todo esto es gracias también al esfuerzo de de del club y uno de ellos su director deportivo a antiguamente aquí hablamos anteriormente con el presidente vamos ahora con Rafael Mellado que es el director deportivo que como dice moja es uno de sus padres no aquí en España Hola Rafa

Voz 3 02:55 hola Rafa buenas noches

Voz 1806 02:58 sí oye cuéntame porque cuando nosotros hablamos aquí luego ya no fue tan fácil no tuvisteis que

Voz 7 03:04 andará a moja a Ghana

Voz 1806 03:07 acoger un visado saque que hubo

Voz 7 03:10 o un muchos trámite

Voz 1806 03:12 ya después no tuvo que sí porque él él salio de Togo pero resulta que el paso pasaportes ghanés a vale vale sabes entonces claro ahí vino todo el problema porque ellos se reunieron con la embajada de de de Togo pero luego resultó que él era ghanés

Voz 3 03:29 no ha lo fácil Rafa

Voz 8 03:30 no no para nada ha sido muy muy muy muy complicado y la verdad es que hemos estado las bonos momento por tirar la toalla porque era demasiado el problema no hemos tenido a nivel de tu lado bueno no eh tuvimos que tenía firmar se citaba el visado para el visón les ha citado a avisar lo ver personalmente tu país

Voz 1806 04:02 claro porque cuando salió de allí cuando dicen no cuando iba a venir en patera el visado en patera no entonces claro

Voz 8 04:09 a si así es el Bella sin papeles ninguno y entonces bueno poco que mandarlo allí con el riesgo que tenía de que pudiese quedar no porque bueno en España estamos aquí pero allí lo que podía

Voz 3 04:25 a luchado porel porque os porque les interesaba tenerlo en el club en el Algeciras porque nos consta que es un buen jugador pero también ya por una cuestión personal no de ayudó la chaval y de todo lo que hay detrás de esta historia no

Voz 8 04:37 de hecho era ya ya era un reto no retoques a día plantear club como humanitario con convoca y que bueno ahí hemos echado el resto no si al final el el alcalde de Algeciras pues ha tenido que intervenir también porque con las relaciones diplomáticas ahí la verdad es que no ha echado un capote ya alquilar pero es cierto que el equipo ha tenido el club antes tenido que hacer un esfuerzo importante en cuanto a medio de todos los tipos no porque había que montar a lo salió de Málaga Málaga Lisboa Lisboa gala luego los papeles no se arreglaban en dos días y hemos tenido que tenemos un hotel sé que ha sido un pero bueno yo creo que lo más importante al final es el resultado de que ya está aquí que que puede jugar al fútbol hacer lo que él quería cumplir con los deseo que él tenía no

Voz 1806 05:41 fíjate que que ha trascendido todo habla del alcalde pero habla un poco de la sociedad que desde Algeciras porque sabes que estábamos en Carnavales si hay concursos no sólo en cabe sino también en otros concurso de chirigotas comparsas en Algeciras y en el en el teatro de La Florida y una comparsa de Algeciras se más sueños pues decidió coger el tema de de monja y hacerle y hacerle una letra mira cómo suena a monja

Voz 9 06:16 son miedo eso soy soy que decía como se inmediata qué te parece la al que sí no se me Teresita esperamos hecho el guió

Voz 1806 07:33 llega un momento de de de esta comparsa que están en el teatro como te digo lleno por cierto que dar un terceros mira yo acabo bueno yo eso aplausos si es que en este momento de la canción aparece monja con la camiseta del Algeciras en escenarios Carlos dice imagínate todo esto tenemos a Rafa Velasco también otros Rafa acompaña si el que hizo la letra de de de monja que nos explique por qué Rafael porqué

Voz 3 08:16 hola Rafa

Voz 6 08:17 hola muy buenas se juegan convertido

Voz 3 08:19 en todo un símbolo no para el equipo y para la a ciudadano

Voz 6 08:24 pues sí la verdad es que la historia de demora ha trascendido oí hay una cosa que vamos que en una historia Buda Musa lusa de mucho esfuerzo y con un final muy muy bonito porque ha alcanzado un sueño que que es muy difícil de conseguir

Voz 3 08:44 pues la letra de la comparsa espectaculares como contáis como lo lo ancho que era el estrecho de lo que costaba cruzarlo que hemos hecho a la al mal en la patera como fue luchando hasta conseguir ese sueño desde eso que lo que ha cumplido sí

Voz 1806 08:58 no claro y como el momento que decís hacer eso que tú qué haces llamas a monja le dices ven escucha esto cómo cómo es

Voz 6 09:08 fue sí principio conocimos la historia por la entrevista que le hicieron a Moha y la verdad es que no llegó vamos Moussaoui a partir de ahí pues seguimos informando sobre el tema y cuando teníamos echar a la letra nos pusimos en contacto por mediación de Manu Cerdán un compañero que tenemos de la comparsa no pusimos en contacto con lo vamos el vino con como ahí de mal levantamos la peña El Paso pasodoble así después puede no me acompañaron al teatro ahí en bambalinas yo soy el autor yo no estoy cantando yo estoy en bambalinas que estaba con él también con como ahí alley vamos un un momento muy muy emocionante el poder canta les hoy y que lo lo viviese allí teatro y le dieran

Voz 4 10:02 también el público es apoyos firmado monísimo emocionante no dice la verdad que sí te sabe pesaba una comparsa uno

Voz 5 10:15 eh pero bueno he la casa estaba muy muy buena

Voz 1806 10:20 pero tú te la sabes tú sabes cantar eso moja

Voz 10 10:25 no no te ensayando vete

Voz 3 10:30 no

Voz 10 10:31 aprender oye

Voz 1806 10:34 esto lo cuentas en en tu país tu Barça gane Le cuentas un teatro lleno de gente gente cantándote Haití y que tanto a una ovación no solo qué bien

Voz 8 10:42 no es verdad que la gente no vas a escribir

Voz 4 10:46 eso se lo has contado ya la familia les Simon sí sí sí la Florida están muy muy muy contento sí

Voz 3 10:55 qué grande de la historia de Mohammad tremendo y encima encima debutó que es el sueño que perseguía que que lo llevó a cabo aunque plasmaron uno cero pero pero bueno contra contra el Arteta no ha hecho más que empezar a empezar jugando cuarenta y cinco minutos nada Rafael Mellado director deportivo el Algeciras contra aquí la siguiente jornada

Voz 5 11:14 bueno vamos con el onubense

Voz 4 11:16 bueno a ver ahí a ver a ver qué tal moja a ver qué tal ese partido hay digo que ganáramos Havel yo sí sí o sí sí sí sí sí

Voz 3 11:30 pues nada Oye enhorabuena Rafa Velasco también esa comparsa

Voz 6 11:35 a para alcanzar el sueño oí al equipo danés por luchar tanto poder

Voz 3 11:40 sí señor sobre todo con eso nos quedamos con la pelea y con la lucha inagotable por el objetivo que tenía entre ceja de conseguir queréis aval consiguiera los papeles si pudiera jugar al fútbol en España y así lo han conseguido pues un abrazo a los tres Rafa Rafa ahí moja cuidaros mucho a quedar Sao suerte suerte Moja hasta luego