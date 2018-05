El Larguero: El padre de Iniesta, los amaños en fútbol español y el Sanedrín de exfutbolistas (19/02/2018)

Voz 1145 00:00 muy buenas noches bienvenidos a al piloto siendo empezando aquí el larguero

Voz 1386 00:50 bienvenidos al larguero tiempo para el deporte en la SER once y media en punto una menos en Canarias que semana tan bonita tenemos de fútbol

Voz 1375 00:58 con los partidazos de Champions de mañana ese Chelsea Football Club Barcelona del que enseguida os vamos a hablar con el Barça ya en Londres el Bayern de Munich Besiktas jugada bien mañana y el miércoles ese partidazo también en el Pizjuán entre el Sevilla y el Manchester United tenemos un montón de protagonistas que seguro dos van a interesar y a los que vais a escuchar con mucha atención también tenemos noticia en nuestra Liga porque acaba de terminar la jornada número veinticuatro con el partido de lunes

Voz 3 01:24 Getafe tres Celta cero

Voz 1375 01:28 ha marcado Ángel Rodríguez por partida doble en el XXXVII y en el ochenta y cinco y entremedias Jorge Molina que hacía el dos cero a pase precisamente de Ángel Se pone el Getafe noveno con treinta y tres puntos que adelanta el Celta precisamente que se queda undécimo con treinta y dos está por ahí

Voz 1621 01:46 Óscar Egido en el Alfonso Pérez hola Óscar muy buenas hola mano muy buenas por cómo está yendo la gente cada algunas semanas y otra también del Alfonso Pérez sí la verdad es que lleva el Getafe llevaba cuatro empates consecutivos llevaba cinco jornadas sin perder con la de hoy son ya seis jornadas consecutivas del Getafe sin perder un solo partido además venía de empatar en el Camp Nou así que la victoria de hoy hace bueno es empate y los cuatro anteriores con objeto que ha estado muy sólido en defensa y que luego en velocidad Si bien contrataque ha sido muy efectivo ante el Celta de Vigo el héroe del partido ha sido Ángel Rodríguez el delantero canario el Getafe que lleva ya diez goles en Primera División en qué le voy a poner el pinganillo mano porque está con nosotros en en sintonía del Larguero Ángel Rodríguez muy buenas buenas enhorabuena diez goles en Primera División muchas gracias muchas gracias porque al final la cifra

Voz 1269 03:08 de la ANP librito de primer hay ya entrada podríamos haber salido aquí domino es el reloj preparado

Voz 1145 03:14 le daba tiempo a mirar al cielo a ver cómo caía el balón que el portero pero luego las Pinchao las las tocaba

Voz 0704 03:20 dice hoy sin dejarla caer si si de verdad que me ha salido bien como diría antes de dar salida a alguien domino las bien lo has visto ya o no no no no lo has visto no lo hubiesen tu cabeza todo bueno lo lo veo lo ver en televisión y no una vez sino varias luego volverá luego lo hubiera seguramente y luego él se

Voz 1375 03:38 el segundo del equipo tú has marcado el primero logró el tercero este golazo el segundo son pase tuya Jorge Molina también no declarar dicho toma mete la tú no

Voz 0704 03:45 super agradecido también de que de que él también tengo una asistencia que tengan un perdón que al final Jorge también necesitan necesita estar con confianza porque es un jugador que no ayudan mucho oí la verdad que muy muy feliz también por él

Voz 1375 05:59 vigesimocuarta enseguida la información del Chelsea Barça y del Sevilla Manchester United pero también os cuento que ha habido partido de Copa en Inglaterra y que el Wigan acaba de eliminar al Manchester City de Guardiola

Voz 1621 06:12 lo Gullón que ahora mismo es un equivalente a un segundo

Voz 1375 06:14 pero en el fútbol español está por ahí en Manchester

Voz 1386 06:17 el eh en el campo del Wigan Álvaro de Grado hola Álvaro muy buenas

Voz 0107 06:21 hola buenas noches mano pues efectivamente ha sido uno cero el gol lo ha metido el famoso ya archiconocido Will

Voz 5 06:26 que os acordaréis de la Eurocopa en el minuto

Voz 0107 06:29 el ochenta ha metido al uno cero solitario de este tipo que ahora mismo sería pues como

Voz 5 06:32 segunda B

Voz 0107 06:33 en España que ha ganado al Manchester City elimina al al sitio Guardiola una posibilidad de titulo recordemos que este domingo juega la final y en la cara de la Copa de la Liga contra el Arsenal juega otra final y lo que ha pasado en el partido es que en el descanso por un lado ha habido una especie de trifulca en el túnel de vestuarios entre los dos entrenadores entre excepto Arriola puesto junten a intenta poner un poquito de calma entre el entrenador local y varios de su staff técnico y luego al final del partido debido a la invasión de campo que se ha producido de los aficionados del del Wigan pues sabido pues varios hinchas que también para los jugadores del Manchester City y Agüero ha respondido con uno de ellos ha habido un par de manotazos Kant Cárpatos han captado las cámaras por ahí con el delantero argentino hay varios así arte del Wigan en medio de la derrota el City

Voz 1621 07:16 mañana veréis las imágenes pero ya están por ahí

Voz 1375 07:18 dadas en la web de La Ser también de un Pep Guardiola muy nervioso en el descanso el partido efectivamente intentando separar pero con con demasiada tensión en ese túnel de vestuario y al final no han podido remontar ese uno cero así que queda eliminado de la Copa eh en octavos de final contra un Segunda B contra el Wigan hasta luego Álvaro un abrazo

Voz 0107 07:36 hasta luego buenas noches bueno en esta portada de larguero

Voz 1375 07:38 todo esto de última hora en un día en el que ya conocerás sea lleva a cabo una macrooperación contra amaños de partidos en Segunda B y en Tercera División enseguida vamos a dar todos los datos y todos los detalles de esta macro operación íbamos a tener alguno de los protagonistas de este asunto que se parece bastante a otra historia con la que ya eh que ya tratamos durante varios días la temporada pasada que acabó como sirven acabar casi todas estas

Voz 3 08:05 sin consecuencias de ningún tipo se denuncia

Voz 1375 08:09 se dice que haya maños que ha habido apuestas ilegales y luego nunca pasa nada

Voz 3 08:14 pero nunca es nunca

Voz 1375 08:16 yo creo que a veces nos toman el pelo saca un tema de esto una vez al año alguien no que están amañando partidos pero aquí nunca pasa nada a nadie ni en el fútbol profesional ni en la primera ni en la segunda en la segunda ven en la tercera esto repito me recuerda mucho a lo del año pasado que luego recordaremos os contaremos cómo están ahora las cosas un año después de aquel asunto del que nos ocupa que enseguida os daremos todos los datos hay ahora mismo treinta y un detenidos XXXI detenidos en diversas ciudades de España en Madrid y Barcelona Tarragona Albacete Badajoz en despachos instalaciones deportivas de varios clubes españoles contra la baño de partidos y apuestas ilegales en una trama cuyos cabecillas son dos ex futbolistas uno de ellos Jonan García que seguramente recordáis muchos fue el jugador del Athletic Club de Bilbao pero repito todo esto el titular es muy llamativo es todo muy

Voz 1621 09:10 hay pues eso parece que ya parece que ya se ha hecho algo contra la corrupción y contra Simon pero

Voz 1375 12:59 en Londres hoy en en no en España en Barcelona

Voz 11 13:02 ese mismo día aquí

Voz 10 13:05 en casita tranquilamente no hay a ver el partido

Voz 11 13:10 aquí volveré con ella

Voz 1621 13:13 si es que lo de lo de el avión sigue dándole pavor no

Voz 10 13:16 no

Voz 11 13:17 si bien

Voz 1375 13:22 a ver si puedo a ver si a ver si a ver si puede colocarse un poquito mejor el teléfono José Antonio un poquito

Voz 1386 13:27 lo peor a ver si a ver a ver ahora

Voz 1375 13:31 ahora ahora ahora un poco mejor ahí está es que debíamos un poco peor digo que que lo que lo del avión no hay manera no

Voz 11 13:36 o no decidir

Voz 10 13:43 que no se podía aire yo qué sé por carretera

Voz 1375 13:46 una paliza no

Voz 11 13:48 bueno decidió

Voz 0107 13:56 o sea si está ahí casita seguimos tranquilos tampoco

Voz 1375 13:58 pues tampoco es usted deber muchos partidos no

Voz 11 14:01 sí hombre yo veo todo lo que pasa es que me gusta ver cosas aprieta un poquito pero todo esto

Voz 1375 14:14 el ha visto unas cuantas veces no

Voz 11 14:17 bueno pues aquel todo saliera todo todo

Voz 10 14:34 lo complicado

Voz 1375 14:35 pero estaba el Barça eliminado ese zapatazo que se nos quedó a todos grabado para para siempre no irá desde entonces han pasado han pasado ya unos cuantos años en ahí sigue Iniesta no con la camiseta del Barça con la que muchos quieren que se retiren no todos todo el mundo quiere quinientas acabe retirando en el Barça no

Voz 11 14:55 me dicen

Voz 12 15:02 la carrera deportiva ya sabes cómo va

Voz 11 15:04 el está bien

Voz 1375 15:10 vamos a José Antonio peleábamos ahora mismo otra vez dije es que se oye un poquito

Voz 1621 15:14 peor está por ahí Ramon Besa hola

Voz 1375 15:17 muy buenas Ramos buenas noches Londres ahí está junto a junto a Lluís Flaquer es verdad que es imposible no hablar del Iniesta cada vez que habla de un Chelsea Barça no

Voz 1785 15:29 sí por más que a Valverde ha dicho en la rueda de prensa Aguilera muy pequeño y que los antecedentes sirven para la previa pero no para el partido es evidente de que los duelos como decía Flaquer el Chelsea el Barça están presididos por muchos momentos y ninguno como el que protagonizó Andrés con aquel gol por insospechado no porque tal como iba el partido no parecía que iba a llegar quién lo marcó porque Iniesta rematando desde

Voz 1386 15:55 de la tampoco era una jugada muy común porque llevó al Barça a Romay a partir de ahí pues el Barça de Guardiola pues hizo una de las página para el Barça en un partido

Voz 1785 16:07 memorable fue el inicio de una gran aventura hay que acabó también curiosamente con el Chelsea con otro gol de el Niño Torres en el Camp Nou se éramos poner el principio del fin que supuso el último partido de Guardiola practicamente en el Barça o la despedida Guardiola en que hubo la final de Copa el jueves mi LOCE me parecen en el último partido entre los dos de alguna forma los dos mañana tanto el Chelsea como Barça vienen a decir que quieren esa rivalidad como decía FLA aquí y transportarla al año dos mil dieciocho se ha pasado en cuanto tiempo y desde entonces salvo el Barça que ganó en Berlín los dos han sido dos equipos que más bien Aído extraviados por Europa y buscar un poco cuál es su sitio

Voz 1621 16:49 lo recuerda Ramón Besa con el que ahora con el que ahora hablamos es verdad que que ya habéis lo eliminó el Chelsea al Barça en dos mil doce también lo eliminó en dos mil cinco dos veces ha eliminado al Chelsea al Barça está por ahí José Antonio Iniesta nuevos Antoni

Voz 1375 17:00 a ver ahora si es un ahora te ahora tuvimos mejor hombre ahora tuvimos un poquito mejor eh que esperas de esta eliminatoria que que espera de este Chelsea Barça en este momento en el que llegan los dos equipos

Voz 5 17:11 bueno pues sinceramente estudios ciclista no pienso que podemos sacar la eliminatoria ni una pequeña ventaja de jugar la vuelta en casa que eso es un poquito de ayuda psicológica por otro lado creo que el equipo está bien puede puede pasarla sin sin olvidar que delante está el Chelsea no es un equipo de los que en cualquier momento te puedo hacerlo

Voz 1375 17:38 bueno ahora que bien está al equipo este año y con con Valverde en y una derrota en Liga sólo esa derrota Icon con el español en en la Copa pero pero pero haciéndolo muy bien no

Voz 5 17:50 sí bueno pues está bien está entero están todos ha habido dos cosillas por ahí un poco puntuales pero la verdad es que tácticamente el equipo ocupa mucho los espacios es un equipo muy bien trabajado muy bien consolidado y creo que hay un grandísimo entrenador también no si has sabido darles el espacio a cada jugador y creo que es uno de los éxitos de este año

Voz 1375 18:15 se cree usted más importancia o más peso no sé si la palabra es importancia o peso o influencia del juego otra vez al al centro del campo

Voz 5 18:24 yo quiero pensar que si no no por darle más peso no a veces lo sistema las tácticas son las que los jugadores son los mismos no pero esas prácticas puede pesar más en unos jugadores no formar de de manifestarse en el terreno y creo que que que que esta táctica que estaba usando Valverde creo que me va muy bien al equipo por por los componentes que tiene no conforme desarrollan en su fútbol no siempre el éxito del centro del campo no sale todo para adelante y ese contrarrestar todo lo de atrás

Voz 1375 18:55 me decía el otro día Guardiola dice el favorito para la Champions el Barça dice bueno el equipo que tenga Messi es el favorito

Voz 5 19:03 bueno he haber nadie va a descubrir quiénes Messi Messi es el como digo yo la franquicia de de de en estos momentos del Barça y de la selección argentina en Argentina no pero de todas maneras yo creo que una competición como la Champion igual que la Liga se necesita de de de los veinticuatro jugadores que tiene la plantilla de los Veinticinco no me ese es el punto es el iceberg de este equipo de hecho todo el mundo lo llevamos apreciando pero si no tienes un equipo consolidado no vale para nada eso está claro

Voz 1375 19:34 está clarísimo Iniesta está haciendo un buen año no Andrés

Voz 5 19:38 bueno hombre siempre yo sé a ver yo soy el padre

Voz 1145 19:41 por qué ahora queda claro que existen

Voz 5 19:45 amor de padre siempre se pero yo pero yo casi siempre le quitó más de Quito más chicha a él por ser el padre no ya ya eso para él ya Andreas cuando estás bien todo el mundo sabemos claro como tu fútbol y como juega no cuando estás poquito mermado pues pues no puedo desarrollar no me coges el ritmo pero estando bien Andres siempre va a ser André no por su forma por cómo desarrolla su fútbol y cómo suenan los demás

Voz 1375 20:12 yo sí dígame la verdad que no no

Voz 1621 20:15 no se trata de hablar ahora de de de Luis Enrique de ni bien ni mal irregular pero usted no estaba algo precoz

Voz 1375 20:20 o en en el año pasado el anterior entre lesiones que no tenía mucha continuidad que no no acababa de entrar en el partido más que un par de partidos seguidos usted le llegó a preocupar en algún momento la cabeza de Iniesta que decía quiero saber si soy aquí importante o no

Voz 5 20:35 no Andrés sinceramente si es verdad ahí con el colaban en el corazón el año pasado no es porque quiera ser importante no lo quiere hacer a ver Enrique es un grandísimo entrenador lo ha demostrado hombre claro que no tenemos a nadie que que apelar nada pero también es verdad que tuvo dos o tres pincha sito hay un poquito a destiempo y luego pues quiero coger el ritmo cuando estás cogiendo pues también sinceramente Andres con treinta y dos años Luis Enrique lo conoces sabe de lo que puede darle al equipo yo también lo quiere usar Papa partido los partidos importantes tenerlo no pero yo creo que en ese peaje de entre que lo quiero tener para los grandes pero que el ritmo no lo intento de coger con con ese pinchazo que tenido ahí vino un cúmulo de cosillas para no ver al mejor Andrés el año pasado proporcionado por todas esas cosas no pero no es todo el peso porque Andrés tenía el peso que tiene hoy el lleva ya muchos años hoy todo el mundo confía en él y creo que eso Enrique también él Yllera a su supuso una vez de largo manos una era eh así que no osea que no es porque no quisiera ponerlo más sino por el temor de que Cospedal pinchazo lo quería guardar para los partidos grandes Iris la verdad es que eso partido buenos partidos pero luego el ritmo les faltó un poquito cogerlo es verdad

Voz 1375 21:56 en todos estos años que lleva Iniesta en el Barça con quién ha disfrutado usted más al lado de Iniesta con Xavi por ejemplo con Busquets porque Iniesta es el futbolista es el fruto de Iniesta universal en la selección en el Barça donde quiera que haya estado o donde quiera que huir ha podido haber herido pero con quién ha dicho usted cómo se entiende con este como es que esto había es mejor todavía

Voz 5 22:20 no hombre a ver los es muy relativo no ha habido grandes jugadores en el Barça tú lo has dicho no pues Xavi que decir lo Bussi que estaba con él yo creo que Andres entiende con lo futboleros me entiendes o no

Voz 1375 22:35 ya vale de jugadores

Voz 5 22:38 Messi al lado como Xavi podría decir trescientos se les enderezó pero que podría decir mucho más pero pero eso es el fútbol que Andres entiende no porqué pues porque porque al nació con eso no ponerse a visiones se quede ICO yo creo que con Messi con Xavi qué duda cabe que fue un buen triángulo no y ahora convulso y también pero yo creo que la Andrés así que hace grande a todos igual que Andrés claro claro sólo te quiero decir que yo creo que que mejor entiende hoy hoy puede ser Messi porque llevan ya doce años juntos sorprende en el primer tiempo eso sí nada cansina

Voz 1375 23:19 sabes que yo creo que la pareja Xavi Iniesta no ha habido otra en la historia del fútbol en el centro del campo

Voz 5 23:25 bueno ha habido muchas parejas y seguramente que va a ver mañana no lo que pasa es que también es verdad que la época dorada de de de por por por título no de fútbol español eso que ellos dos estuvieron ahí tanto en la selección como del Barça hombre algo tuvieron ellos que ver en esto pero que hay grandísimos compañeros de ellos que también han colaborado los hay me entiendes

Voz 1375 23:50 en estos nueve años que han pasado desde aquel Iniesta hizo que que comentábamos al principio han pasado ya nueve años desde desde aquel golazo en Stamford Bridge en qué ha cambiado Andrés que como lo de su padre en esta casi de cara que llevamos ya desde aquel gol en

Voz 1621 24:03 en en el campo el Chelsea

Voz 5 24:06 hombre cambiar el tema deportivo hemos ido haciendo años no va posiblemente la juventud que tenía hoy no la tiene pero claro la veteranía que tienes no la tenía entonces yo creo que perdió algunas cosillas de de de de esa juventud que eran rebeldes del campo y que te vas sin pensar en que te pueden dar un viaje tener un pinchazo eso hoy la veteranía al Erice llego hasta aquí no hay esfuerzo allí he tenido ha ganado cosas pierdes otras no pero lo que no ha perdido ni han perdido que tiene lo mismo es la sinceridad y la clase dijo que era entonces la humildad que le le está al lado de su familia o aquel día ocho años después

Voz 1375 24:52 siempre se dice Xavi siempre decimos lo ha dicho alguna vez Xavi volverá al Barça como entrenador Piqué cuando se retire presidente bueno ya veremos no lo que pasa con la vida de cada uno e Iniesta cuando se retire que ojalá sea dentro de mucho como futbolista le ve usted volviendo al Barça también

Voz 5 25:09 bueno eso es un amante del fútbol entre otras cosas Andres siendo dos hubiéramos Recino así es como que tiene dos nacionalidades no tiene su tierra ahí tiene el Barcelona

Voz 1375 25:22 a ver si se deja no entonces

Voz 5 25:24 corazón de Andrés tiene a la forma del escudo del Barça no

Voz 1375 25:29 yo yo creo que

Voz 5 25:32 Andrés llamo por respeto al Barcelona no sino que el Barça dado todo Andrés igual que él también nada todo al Barça

Voz 1375 25:38 sí creo que que que tiene que estar

Voz 5 25:41 agradecido siempre este club no quiero pensar lo contrario él claro que va querer volver al Barça cuando toque cuando se haga con se culpa cuando cuando él vea que tiene que volver pero su Barça que no lo toque

Voz 1375 25:54 de que sólo imagina usted

Voz 5 25:56 pues bueno André es muy imprevisible hay mucha gente que lo ve índice parece tímido parece serio ahí yo te digo que que que en un grupo de amigos el que mueve a todo y en más chistoso Hessel entonces engaña no tal yo en el momento y a veces lo hablaba oye he entrenado por mi padre yo sé lo que es el entrenado llevo muchos años y eso es lo que sufren pero pero es verdad que de un tiempo aquí está cambiando su formar de ver las cosas quizás eso sea uno de sus motivos

Voz 1375 26:33 le gusta esto aquí

Voz 5 26:35 ahí está cambiando es ya no es previsible en tío ya tiene ideas propias con cariño el gusto et Is hubiera bases los fútbol eso está claro

Voz 1375 26:43 pero como Joaquín contando chistes no es no

Voz 5 26:46 y no de cara a la acería de cara a la galería no el Petit Prince

Voz 1375 26:52 o no pero te voy a decir una cosa si no

Voz 5 26:55 preguntan los a sus amigos te va van a decir que se revuelcan todo de Oslo eh claro esa es la cara que no conocen a través del sabes

Voz 1375 27:05 iré entrenador por ejemplo se imagina no

Voz 5 27:09 hombre yo ahora mismo es muy prematuro decirte si va a ser entrenador o no yo eso no te lo puedo decir porque siempre les dejo que elija

Voz 1375 27:18 pero bueno de momento sigue siendo futbolista ahí mañana juega en Londres déjeme que un minuto porque le tengo que preguntar por China todo el mundo está vendida a ver qué dice usted de China no se sabe alguna palabra Jean chino o no y además ya da igual quieren preguntar y saludar seguro que si Marcos Marcos López y Ramon Besa que están por ahí también un minuto hice Ramos con el padre de Andrés Iniesta en El Larguero en la previa del Chelsea Barça de mañana

Voz 14 27:41 un recibo

Voz 8 27:45 recibo dividido entre doce es menor recibo

Voz 15 27:48 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de tu seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa en BBVA BBVA creando oportunidades

Voz 14 28:03 cinco

Voz 16 28:07 Osiris el derecho a ser definido como territorio Audi cinco estrellas

Voz 6 28:11 podría ser una aspiración que suena muy bien

Voz 17 28:14 pero es mucho más es todo un compromiso el compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento en Audi Rizzoli Madrid vender un Audi no es el final del proceso es sólo el principio Audi

Voz 18 28:34 el Madrid war diez del servicio que se mueven miradas que ilumina incluso coches que te dijo Nate

Voz 19 28:42 Renault selección vehículos matriculados cientos mil diecisiete con condiciones que te atrapan y además con hasta cinco años de garantía de regalo

Voz 6 28:49 en reciba consulte colecciones en

Voz 19 28:52 el punto es Renault selección coches que te elige Nati sólo en la red Renault

Voz 20 28:57 el aire acondicionado con bomba de calor tres mil frigoríficos y quita instalación por sólo doscientos setenta y cinco euros veinte dos de escape

Voz 8 29:06 Ariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no están mala

Voz 6 29:09 o sea si total sale una madera encima Yes

Voz 8 29:12 una mesa no el verdadero amor se demuestra

Voz 6 29:14 no pero lo demostramos con Los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero date prisa tu concesionario Opel llega Moratti

Voz 8 29:24 reto de la Comunidad de Madrid con su coche exija su factura correspondiente dado nuestro volumen de ventas en ya móvil estamos constantemente comprando coches con la tasación además Jazzmobile está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes Paul vi desoír hacer kilómetros ya móvil contra su coche al más alto precio com cuéntelo ya móvil

Voz 21 29:47 porque entrar con ganas y puede llegar el tercero puede llegar el tercero

Voz 22 29:51 es como a casa se ven ahora tu concesionario de vehículos comerciales con tres cuotas gratis hasta la final de la UEFA Champions League financiando con R

Voz 8 30:03 Nissan la versión de Adigsa

Voz 1806 30:14 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas vas a subirse al telesilla

Voz 6 30:19 ya a menos cinco grados para qué

Voz 7 30:22 por unos segundos bajando tus solo sobre nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber

Voz 1806 30:27 porque las has hecho tanto Falls Valenti One para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 8 30:32 desde veintidós mil cien euros

Voz 3 30:36 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1621 30:41 doce en punto de la noche estamos en El Larguero con el padre de Andrés Iniesta José Antonio Iniesta en la previa de ese Barça Chelsea de mañana en Londres en Stamford Bridge de los octavos de final

Voz 1375 30:52 José Antonio quiero que escuchen esto que ha dicho hoy Ivan Rakitic cuando le han preguntado por su hijo por Andrés Iniesta esto respondido por su futuro está preocupado porque se pueda marchar y tal esto es lo que ha hecho Rakitic

Voz 25 31:04 sí me da miedo infirió mucho y no lo quiero ojalá se quede muchos años más con nosotros lo que quiero es que él está contento que está disfrutando y que decide con constructoras

Voz 1375 31:17 lo que decida con su corazón pero me da miedo mucho que se pueda ir aunque ojalá no que se quede eso ha dicho Rakitic que le dice usted a los aficionados del Barça

Voz 5 31:27 no yo no puedo hacer esto tengo que ser sincero yo no puedo decirle nada porque llevo en esto no

Voz 10 31:32 no ni pincha ni corta no hago

Voz 1145 31:38 aunque algo irá al padre de la criatura dos

Voz 5 31:41 bueno yo creo que lo que quiero decir es eso no que yo hago la labor de padre

Voz 1375 31:44 ya no eso

Voz 5 31:47 pregunta dijo yo lo doy consejos a mí me pregunta la gente y siempre digo lo mismo Andrés servirá creo que lo dejó muy claro en la última renovación el dirá que se marcha pero siempre siempre cuando crea que que que aquí no puede sumar o cuando él vea que que que que no va a poder jugar lo que él quiera para poder disfrutar porque él disfruta de jugar lo que quiere dejar es la gente tranquila de que cuando se vaya es el día que él elija pues que te lo entienda que yo no voy a hacer por eso debo este seguro que si hubiese veinticinco años vamos de vendría mal que le preguntara pero no en la edad que está entrando pues un día otros yo ya te digo que eso lo decidirá él cuando lo tenga que decir

Voz 1375 32:38 ahora provecho tampoco pasa nada que Xavi salido a acatar luego volverá el Barça porque se va Andrés a Iniesta cuando se ahora mira con XXXV XXXVI me voy a China dos años me vengo al Barça otra vez tampoco pasaría nada

Voz 5 32:50 no hombre lo más digno que puede haber y la gente lo entenderá lo cuando Bandrés diga me marcho la gente elevaba yo creo que la gente le va a aplaudir porque saben lo honesto que iba a verdad que siempre ha tenido aquí en este club no nunca ir a como él dijo a competir en contra del Barça nunca lo pudo hacer muchas veces y durante muchas veces atentado y no lo ha hecho pues creo que ahora con la edad que tiene con todo a su carrera practicamente realiza pues creo que no va a ser el momento de que lo haga

Voz 10 33:27 o sea que si no acaba la carrera en el Barça tampoco sería una sorpresa

Voz 5 33:33 bueno si no acaba la carrera de la carrera él

Voz 1375 33:36 no os digo como jugador

Voz 5 33:38 sí como jugador él su carrera la va a acabar en el Barça cuando él la decida si él quiere tener otra experiencia porque cree que aquí en el Barça hay que estar con los sentidos y hay tres partidos por semana ahí la edad se cumplen

Voz 1375 33:53 está claro tú puedes jugar igual

Voz 5 33:55 por diez partidos au quince al cien por cien porque porque si está al cien por cien el va a poder jugar ese nacido

Voz 1375 34:01 que esto que digo yo José Antonio que que el

Voz 1621 34:04 el el el vino es el corazón loco que está

Voz 1375 34:07 la saliéndose el minuto ciento dieciséis que está agotado me han dicho habrá que llevarlo también habrá que exportarlo por ahí por el mundo un poco no

Voz 10 34:14 sí bueno llevamos eso habrá que llevarlo pero que lleva a China que si se lleva China unas botellas Andrés tampoco viene mal ya tenemos mercados hombres

Voz 1375 34:23 ya bueno porque si vale un poco ahí de embajador tampoco da ahora que que burradas de que burradas de dinero en China no es difícil decir que no a esas ofertas no

Voz 5 34:32 pues no lo sé porque tampoco yo me lo he planteado se lo que es eso yo te digo una cosa tengo para para disfrutar el día a día está mi familia ya falta más sabes pesa eso que hoy se nos periódico que lo ves pues claro que es una burrada no

Voz 1375 34:48 pero bueno estamos viendo algunos jugadores que se han ido pero pero cobrando a cosas que son inimaginables en Europa

Voz 5 34:56 pero que que te quiero decir eso que que con todo lo que le hacen los periódicos es que de esto si quieres que te diga llevo tres años viendo viendo cosas así de Andrés si la gente te dice claro es normal que la gente te te comente no

Voz 1375 35:10 la oferta de China sí ha tenido

Voz 5 35:13 a ver ofertas esto pasa como en toda esa tenemos que estar durante Noor dieciséis hace siete años que lleva en su carrera profesional

Voz 1375 35:21 lo digo ahora ahora

Voz 5 35:23 ahora yo no los a mí no a mí no me lo yo nadie me echó lo que te doy lo que serían el pero sigo por ejemplo entiende gente doy tal porque es que aunque me lo dieron nombres

Voz 10 35:31 no puedo disponer del eso tienes que como ha aprendido cómo ha aprendido

Voz 1375 35:36 usted con los años José Antonio

Voz 5 35:38 que no que no que es que te estoy diciendo la verdad que yo no he visto tú me como decía mi abuela

Voz 10 35:43 la última no entraba

Voz 1375 35:49 a ver si el equipo gato en la última parte ya le dejó les saludo en Marcos y Ramón y FLA quiere quieren comentar algo el fichaje de Coutinho le ha gustado

Voz 5 35:57 el hombre es un grandísimo jugador hombre pero claro que sí es un grandísimo jugador se tiene que acoplar pero un las perspectivas de él es que tenga un recorrido aquí no por la edad y por el juego es un juego muy muy bonito que gusta quién

Voz 1375 36:13 no a sus futbolistas futbolistas del estilo jugador del Barça no

Voz 5 36:17 yo creo que sí es un jugador del estilo Barça y creo que en cuanto se acople y hay coja el sitio será un jugador muy importante eh

Voz 1621 36:28 este que será el heredero a medio plazo de

Voz 1375 36:30 si en esa zona del campo donde también se desenvuelve Coutinho cuando Iniesta termine su carrera en el Barça cree que es un buen heredero para Andrés

Voz 5 36:39 hombre yo quiero pensar que sí me entiendes o o a mi me gusta mucho el fútbol y lo he visto jugar en fútbol y lo veo aquí entrenar ahí yo quiero creer que va a ser un grandísimo jugador sino en el centro del campo un poquito más arriba donde el entrenador decide que jugar porque esto es así al fin y al cabo no pero para mí no me cabe duda que será un grandísimo jugador sucesor de Andrés yo no te lo puedo decir porque hay que estar aquí quince años estar ahí como entiéndase

Voz 1375 37:09 nada o casi nada en está por ahí además de Ramon Besa que ya les saludado está Marcos López que no sé si queréis algo para para don José Antonio Iniesta Marcos hola

Voz 26 37:18 hola qué tal muy buenas noches a todos a José Antonio al que al que hay que entenderle y hay que interpretarlo todo lo que dice entiende bien entiende además pero sí quizá quizá porque tanto Ramón como llevamos hemos hemos compartido mucho con José Antonio la aquí en Fuentealbilla pero he dicho una cosa de Valverde que para mí fundar en tal de Valverde que ha sabido darle el espacio cada jugador y creo que Iniesta dado el espacio que necesitaba en el momento que necesitaba Iniesta se lo está devolviendo con para mí una de las mejores temporadas de de los últimos tiempos sobre todo por la continuidad por la influencia que está teniendo en el juego del equipo de porque está haciendo absolutamente decisivo en la medida que esto siga siendo así pues igual este año se va China igual se va el año que viene pero es evidente que si el sigue jugando a este nivel el Barça yo creo que puede estar tranquilo al menos hasta final de temporada luego ya luego ya se verá no José Antonio

Voz 5 38:10 sí sí los los hilos creo que como tú dices Andrés cuando se vaya Barça seguirá siendo el Barça Hay seguro que mejora porque no todo mejora como en con el tiempo no sí lo que dice es verdad Valverde la dar espacio a cada uno yo lo que dije un día yo sé que jugadores unos son bueno otros son mejores nunca hay ninguno peor no pero cuando tú le das a cada uno el sitio bueno que él sabe desarrollar pues te lo devuelven como tú dices te lo devuelven con eso como un ganar partidos con con con con no saber perder y eso es lo que han contra el Barça que en aquella época de Guardiola que no sabemos perder que ibas perdiendo dos cero faltando un minuto estaba cantando porque ganaba así al final ganaba eso pasa ahora es que cuesta ver un partido del Barça y creerme que va a perder es que no me lo creo aunque esté aunque tenga el de amor lo digo no pierden no

Voz 1375 39:05 cáncer Ramón algo para el padre

Voz 10 39:08 Iniesta José Antonio

Voz 1386 39:09 no no nada saludarle y preguntarle por ningún problema

Voz 1785 39:14 los Tiko porque después de pensarlo la pasada temporada que que no iba a renovar por lo tanto mejor me callo estaba convencido de que de que Andrés lo iba a continuar en el Barça o pensaba que tenía más opciones de no continuar que de seguir celebrar pues que que siga entre otras cosas no sólo por porque si en el Barça sino porque eso está bonito de ver porque para mí el fútbol sigue siendo regate hay desequilibrio más que transportar pelotas y entonces si hay un jugador que lo hace de maravilla en el Barça es Andrés Iniesta es el cordón umbilical entre las dos la doble pareja que en este momento maneja el equipo no que son Piqué y un Titi los dos delanteros que eso Luis Suárez Di Leo Messi a partir de aquí pues podemos hablar de Busquets Iniesta es decir que el cordón umbilical ojalá pueda continuar muchos años y quién lo de China pues me parece muy bien pero que vaya allí a llevar cajas de vino sea

Voz 1375 40:05 sábado pero el fútbol que no guarden tiempo no esté agotado no el minuto ciento dieciséis agotado no José Antonio

Voz 5 40:12 si eso lo hacen a la carta

Voz 1375 40:17 pues regular espectacular ese ese ese extinto no blanco extinto el blanco tinto y blanco de minuto ciento si el coro Corazón loco es blanco

Voz 5 40:27 no cambió colocó también hay cabalga

Voz 1375 40:29 bien los dos ah vale vale que uno de ellos era sólo blanco bueno pues nada José Antonio Iniesta que gracias por estar en el Larguero suerte mañana ese partido lo va a ver usted en casa tranquilo en casa con la familia sin más no

Voz 5 40:41 exacto sí lo haremos

Voz 26 40:43 lo tranquilo no serían tranquilo tranquilo porque igual si sales por fuera de su casa cuando queden diez minutos igual está paseando en solita

Voz 10 40:52 digo que no haya que vaya bien gracias gracias esta vez Larguero José Antonio Thatcher el padre Andrés Iniesta que que

Voz 1386 41:00 es un forofo del fútbol y un y un uno

Voz 1621 41:03 hombre importantísimo en la carrera de su hijo y que pues habla claramente Ramón y Marcos de lo que puede ser un Barça sin Iniesta sin sin dramas no sin dramatizar pues si se pueda allí dos año tampoco pasaría nada dicho no lleva allí dos años

Voz 1785 41:17 bueno no sé si pasar pasaría algo el problema es de que en en el Barça se teme tanto por Iniesta ahí por Messi que no se disputara disfrutas siempre del presente ese temor a que ha dentro de poco pues pueda desaparecer a Andrés por intereses económicos dato o como lo queramos llamar y que Messi sigue jugando esto extraordinariamente bien a los treinta años pero son treinta años no son ni veinte Connie Veintisiete pues a veces se vuelve nostalgia hay recuerdas más lo que ha pasado que lo que puede ocurrir yo sigo pensando que mañana pues será un placer volver a ver a Iniesta ahí ya veremos lo que ocurre al final de temporada y creo que esta temporada tiene más confianza se siente más protagonista y ese rol de capitán lo que también tiene un sentido de responsabilidad que le hará tomar decisiones y de una forma más serena menos abrupta o por una decisión temperamental no sé quiero pensar que Andres siempre es una persona sumamente

Voz 1375 42:15 bueno

Voz 1785 42:16 Ike muchas veces procesa la los mensajes a los demás como decir vete no Reno

Voz 1375 42:20 me au pídele más dinero o vete Payá o haz lo otro

Voz 1785 42:24 si lo procesa todo su aire acaba tomando siempre la mejor decisión

Voz 1375 42:29 y del partido de mañana flaco y no sé qué ha dicho

Voz 1386 42:32 yo Valverde lo más destacado ya hemos escuchado a Rakitic y sobretodo la duda deportiva al os pregunto a los tres pero que ha dicho Valverde en esa rueda de prensa

Voz 1296 42:41 bueno la duda deportiva al once parece cantado será el mismo de Eibar la única duda radica en Paulinho su rendimiento no convence pero menos lo hace el de sus alternativas como André Gomes que por cierto ha colgado en Twitter ahora hace un ratito una foto justo del con Paulinho dice preparados para la batalla de mañana añaden un poco más de morbo a esa duda veremos si mañana también tiene Osman de algunos minutos que no los tuvo el otro día en el campo de El Eibar ya en cuanto a Valverde pues le pide a sus jugadores la mejor versión que hayan aprendido dice lo que pasó en los partidos de ida de la temporada pasada ante PSC Juventus entiende que la eliminatoria es importante para Messi pero también para él y para el resto de los jugadores dice Valverde que no se acaba de fiar de este Chelsea contra el cual nunca es bueno

Voz 27 43:20 momento enfrentarte a cualquier momento es