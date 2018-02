Gaspar: "Fui patrón de barco y ahora, una vez jubilado, solo quiero estar en tierra"

Voz 1 00:00 hola Gaspar buenas noches desde Alicante gracias por llamar

Voz 2 00:04 sí buenas noches pues mire usted quería comentar que

Voz 3 00:11 hace un tiempo para acá o escucho sino todas casi todas las noches me acuerdo mucho si de un tiempo que era allá por el año noventa y cinco para acá que yo fui ahora estoy jubilado fui pescador bueno mi carrera Isabel Mario m la pesca carrera laborado en aquellos tiempos yo lo recuerdo con mucha nostalgia que estaba iban Un barco Cepesca que trabajábamos por la zona de la costa de Marruecos desde el pico

Voz 4 00:51 sí que me acuerdo que cuando sabía

Voz 3 00:54 Puerto de Málaga de Algeciras poder Puerto de Santa María como yo ahora patrón pues las horas de guardia de navegación la hacía yo de noches normalmente sabíamos a las once de la noche a las doce todas las noches todas las penosas travesías la verdad que me darían mucha compañía y ahí pues muchas Tassos ya que pues nada es que me acuerdo mucho de ese programa ahí sí que me satisface seguir oyendo los en antena

Voz 1 01:33 Gaspar que bonito que bonito recuerdo sí que bien que siga usted con esa costumbre entonces entiendo que ya perdía de vista la tierra escuchaba mientras tanto las Historias del programa

Voz 4 01:44 sí sí sí pero muchas Villa

Voz 1 01:48 con el silencio de la madrugada el sonido del mar sí sí

Voz 3 01:54 a veces desde la cama del estaban poco mar agitada de acuerdo en aquellos tiempos estaba haciendo se placa la violación de un gaseoducto de Marruecos aquí a la península sí aquí hay una movida grandísima de una plataforma petrolífera remolcadores todo un entramado de boyas de señalización y yo pues me tenía que meter de Dios a ir sorteando todos los obstáculos como los que me encontraba tanto pues lo he estado escuchando ya está todo va gente que que llamaba al programa claro yo la verdad es que la compañía para mí para el que estaba conmigo de puentes pues era muy grata de verdad

Voz 4 02:53 estaban los dos escuchando en silencio Gaspar

Voz 3 02:57 navegando

Voz 4 02:58 cómo se pasan a horas se va a bordo

Voz 1 03:05 cómo se pasan esas horas me pregunto si uno habla con el compañeros si se cuentan cosas si se preparan café es si comen a lo largo de la de la madrugada

Voz 3 03:16 a lo largo de la madrugada normalmente pues se va cómo éramos dos de guardia al patrón

Voz 2 03:24 y otro pues Un marinero

Voz 3 03:28 teníamos la Guardia puntos de madrugada pues sólo ida la cocida el café cuando el café y fumar guió entonces fumaba mucho también pasábamos las horas siguiera cama a veces se ponen como usted y tomar como está pues per la pasada noche pero a veces te dio travesías regulares con mala mar y no quiero hablarles de de los magos que en pos de temporada lo que sí pero eso sí muy solitario el muy solitario ahí en El hecho pues te cruzar con un barco de todas clases de anoche percances de todas las paces no contras atlántico con petroleros superpetrolero incluso hasta con portaaviones adultez nos quemamos nosotros lo hemos tenido que ir buscando a deriva unos a otros para entorpecer y para no

Voz 4 04:44 Salvador puerto claro buscar la deriva estaba quiere apartarse

Voz 3 04:51 unos de otros porque allí en El Estrecho de hecho todos los viernes a recabar al mismo sitio a la boca del Estrecho hubo que entrar para el Mediterráneo otro láctico no todo lo que era un barco de gran porte que sólo lotería veinticinco metros

Voz 1 05:17 a lo que pescaban ustedes Gaspar

Voz 3 05:21 yo la verdad generalmente Escamilla tiñe ambas blancas sala eso mayoritariamente Escamilla merluza daba a cavar estaba pesca de arrastre

Voz 4 05:45 dice usted que yo

Voz 3 05:48 pues por las fechas de llegando a la vida como como mucho atún un rojo eran de cuatro cinco por ahí andaba unas piezas

Voz 1 06:01 qué bárbaro eso ya eso luego pescado

Voz 3 06:04 por fuera de las tres pueblos otros por deporte como digamos pero mucho mucho tiempo ya tuvo a mano como funciona

Voz 4 06:18 dado da caña hubo

Voz 3 06:20 aunque esa no eso no era nuestra actividad lo hacíamos si he pasado muchas cosas juegas nada más que irregular escapar

Voz 1 06:29 la mejor Gaspar una bonita una poderosa que recuerde que le venga ahora mismo a la cabeza

Voz 2 06:35 puede

Voz 3 06:38 bueno no a mover todos los hilos mucho al fue a una travesía que dice no haber muchas entre Ibiza que al puerto de Alicante de atender la pesca de aunque fuera de Ibiza fabricantes de acuerdo que hice toda la travesía como un cristal

Voz 2 06:59 llegué a Alicante puedes tardaría Bogotá once horas tomado noche ir por ocho todavía no lo a gusto que va irse muchas veces

Voz 3 07:14 pasa por bancos de sardinas son de Pazos cosas para ver cómo sabiéndose sabiéndose

Voz 4 07:24 aquí la gira

Voz 1 07:29 así que más que un acontecimiento Gaspar lo recuerda es una sensación una imagen

Voz 3 07:38 cuando llegó un barco de noche si hay luna llena es totalmente de resplandece él cuando pasa por un banco le plantó reduce las bolas como antes

Voz 1 07:59 la peor imagen Gaspar el momento más complicado que ha vivido en

Voz 3 08:02 José Tomás complicado que recuerdo pues verde en pleno Atlántico cólera ciento once fueron un nuevo dentro de esas Federación de agobio hoy el que haceros pero por suerte pudimos dominar el juego

Voz 2 08:24 y un barco de aquí lo Alicante venía navegando también iba alegando a

Voz 3 08:35 no Puértolas estaba Moro altura de una población sirva como llamada arriba de Larache si el barco el cuadro eléctrico se prendió fuego digo pues voy corrió el fuego el barco por dentro pero a todos compartiendo el se ahogo luego lo refrescar la manera de agua y un barco que venía ya da igual que hemos puesto a vender entonces aquel también vería estaba amarrado al fútbol lo fue acompañando porque los otros

Voz 2 09:14 Pablo como Ciolos

Voz 3 09:16 no lo ha perdido

Voz 2 09:18 hoy por los torcidas

Voz 3 09:20 ya aquel barco pueblos vino acompañando hasta que llegamos a decir hace unos momentos sería moría noria una una balsa de salvamento acaba en barco al agua por lo tanto pues ya para para el barco para hacer cumplir porque ya se ha pues voy voy

Voz 2 09:42 salió adelante

Voz 3 09:45 Castilla Cabo pues fuerte no pasa nada ni nosotros ningún Pascuala yo lo recuerdo recuerdo un golpe de mar que casi lo saca de a bordo pero bueno tampoco pasó el susto nada más

Voz 2 10:06 no me recupere pronto gracias al oficio luego cosas bonitas al día le dije muchas

Voz 1 10:13 cuántos años navegando

Voz 2 10:15 pues treinta y siete treinta de diciembre a yo no he hecho otra cosa

Voz 3 10:22 el pasado dieciséis veces a mí que me tocaba hacer para librarme de la mili por hijo único

Voz 2 10:30 también lo dice normal

Voz 3 10:34 lo que yo he pasado cosas hubo momentos muy difícil eso ha tenido como patrón que ha sido mucho Layos tenido que tomar muchas determinaciones

Voz 2 10:47 desde siempre era rápidamente

Voz 3 10:52 pero si tengo muy gratos recuerdos de mi vida profesional más leído con muy buenos compañeros que que muchos ya no están pero los mucho lo recuerdo eh

Voz 2 11:09 eso ha sido Mi vida se en una casa de todos los pescadores antecedentes

Voz 1 11:17 Gasparini y ahora está usted jubila

Voz 4 11:20 pero entiendo no yo estoy jubilado ya ahora

Voz 1 11:22 llevamos diez años hice un jubilado del mar suele salir el mar

Voz 2 11:31 yo en mi caso pues no voy

Voz 3 11:33 que yo conozca este acuerdo

Voz 2 11:35 que dónde

Voz 3 11:37 estoy enamorado de Santa Pola que está justo al lado de Alicante aquí en este acuerdo ahí ha habido mucha tradición pesquera barcos de pesca no no que yo sepa a poco todo el puerto ahora porque me desvinculado verde un tiempo para acá a veces veo antiguos compañeros la furia y tal sí pero luego lo colocó en caso de un jubilado volver a otro

Voz 4 12:09 lo tiene ganas no se lo pido que hay lo que sí que ayer

Voz 2 12:14 con mi lado por qué algunos

Voz 3 12:17 en edad saudí Jorge siguen con la tradición de la pesca ayudarle a arreglarse sus redes sus aparejos esas cosas y yo mismo lo he hecho si lo estoy haciendo con un muchacho joven es que ha empezado que poco ha ido a más ha comprado la embarcación raro yo pues como conozco el tema poner arreglo la pareja

Voz 1 12:39 León debe asesora Gaspar y no le pide el cuerpo el salir a navegar el volver a ver esa luna

Voz 2 12:45 no ha dado claro claro es qué hago ya ves

Voz 3 12:54 montar un barco y esos no

Voz 2 12:59 lo que se entiende

Voz 3 13:02 la causa no sé cómo decirlo pareció les va a hacer algún reportaje en televisión video los barcos navegando y con mal tiempo cuando por ejemplo el anuncio de aquel que hacían del barco de Pescanova

Voz 4 13:15 sí como tal golpe de mar

Voz 3 13:19 pero no sabe cuándo lo deja caer a favor más bonito

Voz 4 13:25 no a hacerlo cuando cae

Voz 3 13:27 el barco al agua yo pienso yo digo yo por eso era un barco de unos cuarenta metros optado de cincuenta si los otros íbamos de madera de veinte veinticinco todo no más si llegaba treinta alguno de madera que trabajábamos juntos con ellos con todos y yo jamás voy en barco de soporte no sí queda eso sí que yo estoy viendo esas cosas a los picando picando alabar te digo la cabeza Marco porque no golpe de valiente

Voz 1 14:15 Gaspar que bien que nos haya llamado muchísimas gracias por este ratito de conversación que ahora bueno

Voz 3 14:20 lo que sí

Voz 2 14:21 luego lodo escuchaba

Voz 3 14:25 pero decía de navegar la verdad que lo hacían mucha compañía y ella se perdía la más allá pues eso era muchas millas vamos a poder H todavía hemos escuchado

Voz 1 14:43 pues seguiremos acompañándole

Voz 3 14:45 pero ahora pierda ahora encierra yo creo que ya me voy ganando ya

Voz 4 14:51 se da después de treinta y siete años se lo ha ganado si yo estoy

Voz 3 14:57 vamos

Voz 4 14:58 digo Gaspar muchísimas gracias por este interrumpió el tiempo que estuve

Voz 3 15:04 es la escuela de formación profesional para sacarme el título de patrón de pesca

Voz 1 15:10 cuál es es mucho y lo dicho gracias por llamar