Rafa Sánchez musicaliza su testimonio

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 3 00:08 Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 5 00:34 ah sí

Voz 1 00:38 por otra no

Voz 7 00:51 sí de Roy

Voz 1 01:14 eh

Voz 7 01:43 adiós paz eh ahora ya eh hola ya no

Voz 9 04:17 una a una

Voz 1812 04:19 esta semana Rafa Sánchez que convierte su historia en canción a musical izado el testimonio de José Manuel un conductor de autobús que indicó a una mujer como llegar a una calle idea aquel momento hace ya diecisiete años tres hijos escuchamos su testimonio

Voz 10 04:35 yo sí con nuestros autobuses estaba realizando una línea por una madre correctamente la noche a Las Rozas Ibex subió uno una chica diciéndome que tenía que ir a una entrevista de trabajo igual me como la la parada que correspondía esa peluquería era la segunda después de llegar al final una vez que hiciéramos el día que debe de vuelta otra vez a la segunda parada digo es la última yo siéntate aquí para que no somos vivido allí para recordar otro ya fuimos hablando camine tan pues asuntos pues ese complicando y que llevamos ya dieciocho años juntos casamos tenemos dos niños muy bueno que se si la cosa no no luego no habrá que no muy eso yo les digo bueno quedamos otro dieta niña me decía que no hay y me ha dado la casualidad que al día siguiente yo me examinado unas oposiciones de de el Ayuntamiento de Madrid y bueno claro el dirigente pero examen idea pone tuve la mala suerte que suspende tenemos a tiene que casualmente me la encontraba asiduamente por la por la línea pues claro como yo misma línea considera a fulanito de ciencia comienza coste tiene que estará bajando entonces ella se cambiaba al otro lado me esperaba pero yo no lo sabía yo no la haya quedado la cosa que luego luego ya cuando el tiempo haya cuando ya sabía entonces ya pues pues meses si yo estuve rezando para que suspendiera sino decir no aprobadas por poder seguir viviendo

Voz 1812 06:08 esta es la canción que Rafa ha compuesto para ella

Voz 11 06:26 y qué iba siendo Leele me vaya al día siguiente el seis Sabina ya

Voz 8 07:52 yo no

Voz 11 07:53 pero al día siguiente el seis a Amina no en qué

Voz 1812 09:13 recuerda que se puede poner en contacto con el autor con Rafa Sánchez en su web tres uves dobles punto la vida en canciones punto es para encargarle un tema para que le musical hice una historia o para hacer un regalo especial

Voz 5 09:28 buenas noches Macarena bueno

Voz 12 09:32 muchas gracias por escucharme

Voz 1812 09:35 es un placer Touring placer

Voz 12 09:37 bueno pues yo te quería comentar cosas muy desagradables el año el pasado año por estas fechas necesite tratamiento psicológico un centro de Psicología me asignaron un psicólogo resulta que al principio me trataron me trató muy bien meterte muy bien yo estaba contenta con él todo estará bien pero a mediados ya a los dos otros yo desconfían poco no lo ve muy serio día lo voy muy serio y entonces yo soy muy sensible estoy muy sensible tengo muchas idea entonces decidí dejarlo entonces se lo dije pero se lo dije muy amablemente Le dije Mire Estoy muy contenta con no esté pero he pensado dejarlo he pensado dejarlo porque me me viene muy mal venir lo siento muchísimo aviadores desgracias para verme atendido pero pienso dejarlo ir voy a dejar de venir bueno les sentó tan mal tan mal que sería bueno pues me fui no nos despedimos a la semana siguiente cuando vea la terapia en vez de pasar me consulta siempre lo que tenemos quiere hacerla relajación a la segunda planta bueno me lo creí a no está el despacho ocupado tenemos que hacer la relajación en la segunda planta yo me quedé un poco sorprendida pero bueno vamos a subirnos a la segunda planta bueno se puso conmigo madre mía cómo se puso gritando me grito humillando me bueno yo decía tras me tierra me puso a que no podía aguantar yo digo Dios mío hay liada mirando a la cara frente a frente pero de una manera maltrato psicológico pero verdaderamente es que yo nunca nunca creí que un profesional podía acertada una persona como él me bueno a esto toda la sesión estuvo conmigo esta forma maltratando psicológicamente que me sentí derrumba

Voz 1812 12:04 pero pero qué horror porque no se marchó usted en el mismo momento en el que empezó a agredirla verbalmente

Voz 12 12:10 jugaba en Macarena eso era lo que tenía que hacer eso era lo que me dijo luego mi hija que tenía que haber hecho pero yo la tonta llora tonta eso lo hacen con las personas mayores

Voz 1812 12:22 no tonta no Puri lo que pasa es que esta usted muy vulnerable en ese momento y probablemente se quedó congelada no

Voz 5 12:27 que se te coge les protege es que no se insuperable tierna

Voz 12 12:32 es que yo diría diría si yo no sé cómo salir salí bueno salir que fíjate tú como me pondría que por el camino bueno me puse malísima me puse malísima malísima me tenía que será

Voz 1812 12:45 mejor claro si entraba usted mal y la trataron así pues es que debió salir peor

Voz 12 12:50 claro me vi salir de allí y entonces estaba acerca de la Moncloa una me dio una crisis de ansiedad y una persona me tuvo que llevar al Clínico fíjate tú al Clínico a al Clínico para que me atendieran porque es que no podía soportar

Voz 1812 13:08 Curie porque en el centro oeste no había una enfermera o algún terapeuta por allí

Voz 5 13:15 bueno haría que presencia hace todo esto

Voz 12 13:19 bueno entonces yo después de ese día entonces se lo dije a un responsable serio deja un responsable suyo me dijo que hablaría con bueno habló con él pero sin estar yo entonces se lo negó le dijo todos esos me tira pero claro yo digo lo denuncio pero me dijo me dijo denuncia pero es su palabra contra la suya como no tiene testigos además que usted pero bueno Macarena yo solamente pido por favor yo si quieres pero tengo un informe tengo conservan informe que me dieron en urgencias

Voz 13 14:05 la hora el día

Voz 12 14:07 todo puedo decir incluso el nombre del porque no me avergüenzo de nada que tiene que haber parche

Voz 1812 14:13 es que por supuesto Puri yo no

Voz 12 14:16 me Koke Vigo Macarena por favor a todos los psicólogos para todas las psicólogas que por favor no repitan lo que este señor por llamarlo señor ha hecho conmigo porque esto vamos a mí yo dije Dios mío se me me perdí la esperanza perdí toda la confianza en todos los médicos en en todos los profesionales aunque no todo es igual pero perdí la esperanza entran todos se me quitaron las ganas de vivir porque yo iba allí era porque tenía un problema un problema psicológico ya allí y me puse peor mucho peor si de verdad de verdad tiene mi teléfono no sé si no hay llamar me iba a decir a decir mira esto nada nada nada

Voz 1812 15:06 Puri disculpe porque un tipo de terapia transgresora no sería no no lo haría él aposta para provocar y no estoy de emociones esto no lo descartamos

Voz 12 15:16 no no era una terapia normal y corriente un psicólogo normal había estudiado te lo prometo que tengo informes te lo digo si me está escuchando por supuesto Él sabe que estoy diciendo la verdad digo todo verdad

Voz 14 15:33 era

Voz 12 15:35 es normal que había estudiado además en la Complutense además a mí que me pareció buena persona profesional yo por lo menos al principio me cayó muy bien y estaba muy contenta con él y hoy conmigo lo que ocurrió que les sentó mal qué les falta mal que le dijera que me sin acabar a terapia entonces yo claro en el si la terapia tenía que haber durado seis meses ocho meses yo a los tres meses Le dije que dejaba de ir ya se sentó mal

Voz 13 16:08 yo soy mal punto pero

Voz 12 16:11 bueno pero por favor pero pero eso no se hace hacer daño a una persona que está enferma una persona que está enferma psicológicamente hacerle el daño que me esto bueno es que se me han quitado las ganas de volver a una profesión

Voz 1812 16:27 Curie de hecho un año después si usted recordando esto con con dramatismo Puri muchísimas gracias por haber ya

Voz 5 16:34 todo al programa bueno pues muchísimo cuídense un montón

Voz 12 16:38 vale hasta luego

Voz 15 16:40 no de trato

Voz 17 16:51 no

Voz 18 17:00 yo

Voz 15 17:02 sí

Voz 19 17:11 y tú

Voz 21 17:27 eh tú

Voz 15 18:09 eres

Voz 21 18:15 y tú

Voz 19 18:18 eh

Voz 20 18:20 sí eso sí

Voz 15 18:33 sí

Voz 22 18:37 no hay

Voz 15 18:45 no

Voz 23 19:17 hola buenas noches hola buenas noches adelante escuchamos

Voz 14 19:24 pues vamos a ver mira yo quería hablar de de que llevo yo bastante tiempo escuchando con amigos con gente pues en el programa vuestro las tertulias de España de república bananera en España no se haces haces mal todo en fin cada vez va doliendo más sabes porque pienso que lo estamos creyendo todos estamos actuando como tal nos estamos creyendo esto no cuando esta España es de todos no lo veo así porque hace dos semanas

Voz 5 20:11 por ejemplo estuve viendo yo digo en Rivas y estuve viendo la maleta además documental sí austriaco sí

Voz 1812 20:19 yo lo vi también el el el pasado domingo fue me parece no

Voz 14 20:23 si sale por televisión

Voz 5 20:26 si las ni lo vio usted

Voz 1812 20:28 no lo lo proyectaron vino la pelota fantástico fantástico el documental me encantó

Voz 14 20:33 es efectivamente bueno pues expresado por ella la verdad es que se ponían los pelos como escarpias el director austriaco

Voz 12 20:43 el director austriaco

Voz 14 20:45 y se quedó un poco alucinado de del Instituto de la Mujer que teníamos aquí porque allí no lo tienen esto es una de las cosas no es un detalle pequeño bueno

Voz 1812 20:58 sí

Voz 14 20:59 no pero que que tenemos tendencia siempre a pensar pues esta señora que ha llamado de lo de la niña la nieta no que tenía la niña negra negrita no bueno pues también considerar que en Francia y también está mal hecho por supuesto se quemaron inglés de coches y demás por por la precariedad que tenían los argelinos y demás Inés Gross de raza negra en ese sentido

Voz 12 21:25 pero no haré pocos palabras no valoramos lo

Voz 1812 21:28 tenemos no poder a lo nuestro y además nos vamos construyendo esa mala fama que

Voz 14 21:35 eso es porque de alguna manera sí que tenemos no o qué

Voz 1812 21:37 no hemos ido creyendo que tenemos claro es que desconoce

Voz 14 21:40 tanta porque cualquier conversación no es que bueno me nuevo países que vaya mierda de país que este país lo formamos todos hay claro es que es que ya a mí que hemos pasado un poco de decir no de ser patriota estos llevaba muy mal a ser a pisotear lo no hay vi como que no defender el país como que no está tampoco remiso está las cosas como están para nosotros está porque formamos parte del país Andy también es una cosa que según se piensa según se actúa entonces y estamos constantemente pensando que este país es así no tiene ninguna solución nos vamos a encontrar

Voz 12 22:25 sí

Voz 24 22:26 Pilar le voy a pedir que lo dejemos aquí muchísimas gracias vamos a retomar esta conversación el lunes de verdad me interesa muchísimo lo que ha puesto encima de la mesa y creo que nos va a servir para empezar el lunes así con un con un debate muy interesante Pilar buen buen fin de semana

Voz 5 22:43 igualmente para todos decía España

Voz 25 22:46 no

Voz 26 22:50 pues hasta aquí ha llegado este Hablar por hablar de la madrugada del martes mañana cuando los demás duerman tenemos una cita aquí estaremos ocurre tiene ganas de hablar por hablar que tenga un bonito día ya hasta entonces