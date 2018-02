Mireia cree que un diagnóstico mental no determina su identidad

Voz 1 00:00 buenas noches mide ya de Madrid

Voz 2 00:02 hola buenas noches me oyes bien muy bien como si estuviera usted aquí sentada

Voz 3 00:10 me tenía que poner el manos libres sino bueno mira llamo sólo bueno está genial la vida de los marineros la verdad que muy predador el dudas me recuerda un poco a la vida de loca aquello tenidos en cierto modo de en la conciencia como como un viaje a la abismo

Voz 4 00:34 bueno quería sólo que como he escuchado a la mujer que ha sido madre de un enfermo que lo está siendo en estos momentos el ánimo a la gente que está enferma enterrar mental lo llaman ahora correción mucho que decir loco porque estás loco o enfermo me encanta muy mal

Voz 3 00:53 muy buena

Voz 4 00:56 es difícil que en otras todo eso se justamente no quería también a mí que me tuviera a la gente al aire libre que es un enfermo mental estéticamente a personas parte que allí todo lo que tiene esas cosas no porque mi vida no es exactamente así ha sido dura días ha sido para los que me han rodeado

Voz 2 01:19 mirilla perdone tiene usted un un día

Voz 1 01:21 este chico

Voz 4 01:22 sí yo tengo tono colas entonces también el diagnóstico tardan mucho en arte lo porque tardar yo un y murieron hace diez años cárcel en dos mil siete de los diez

Voz 3 01:40 pero todo

Voz 4 01:41 las crisis del que yo tenía diecisiete años

Voz 1 01:44 sí

Voz 3 01:45 con dos días menos más entonces porque tenía veintisiete Casey quiero decir que es difícil ser bipolar estoy lo que he visto es difícil ser alcohólico bipolares tres trámico todo eso junto o no

Voz 4 02:06 que yo estoy me me por él polares ir ahí es que somos para unos muy distinto que la gente me han somos un no el drogadicta la mayoría Mi muy caros entorno enfermedades elementos cada uno a no esté no creo que que se puede hacer todos a la vez pero bueno sí lo es pues igual es que no está viendo a vendernos Tiko eso es muy importante que entiendan que no estoy con este acuerdo con la señora aunque la burocracia van fatal muchas veces ser va en contra nuestra no estoy también ella como madre tiene que ayudarle a que se independiza haga cosas por sí mismos eso no porque a veces los familiares tiende a no ser un protectores

Voz 1 02:52 ha sido su caso Mirella han sido muy protectores con usted lo siguen siendo protectores

Voz 4 02:56 son todas todo el sentido de que cuando he tenido que siempre tengo pesar apoyándome no en cuanto orinar

Voz 3 03:02 pitado a darlo o tener que estar en la recuperación

Voz 4 03:05 ahora estribo una es en casa tomando una medicación muy fuerte que no puedo comenzó un vino entonces pero también hay mucha gentes no también para mí ya vidas un agradecimiento a toda velocidad médico de familia de amigos

Voz 3 03:23 eh

Voz 4 03:23 es decir dar una visión positiva austeras tenían programas antes con una princesa inca

Voz 2 03:29 que me gustaba no era una tertulia en La Ventana cuando estaba Gemma

Voz 3 03:38 pues sí el pelearme espacios chiquitito

Voz 2 03:40 por la tarde exacto una vez en semana

Voz 4 03:43 si darles dos no te gusta mucho a mí también

Voz 2 03:46 esa parte del programa esa tertulia

Voz 3 03:48 ahora mismo hay esquizofrénico famoso que hace ya no hay pintora es que son muy populares quiere decir que para nosotros es que las esperanzas porque necesita tiempo bien mismo aprende a controlar la enfermedad sí a los familiares que se junten daños lo que hace la señora mucho más a menudo ahí para mi madre estoy muy difícil para mi ha sido muy y mucho más entendido de una manera mucho más natural conoce tienes el hígado o tienes mal otra cosa

Voz 1 04:22 cuál ha sido la diferencia Mirella que es lo que le decía su padre

Voz 2 04:26 pues que va de frente a su madre

Voz 4 04:29 a mí me trataba igual

Voz 6 04:32 eh

Voz 3 04:34 a ver cómo no no no no no hace de ello un problema que sea algo muy graves a ver igual viene el hospital haberme cuando estoy ingresada y entonces jugamos ha dado estamos bien me me me da positivo nada me da alegría sí en mi madre en vez de eso está cómo no sé a mí le afecta tanto que no puede transmitir nada positivo a mí porque igual ya lo está pasando tan mal au sea más idea de lo mal que es que que yo lo estoy pasando unos no a todo esto es muy importante para un enfermo no sé si es parar bipolar único pero por lo que yo he leído todos estos son conflictos también que en Francia los padres si es violó sino biológico porque nadie ni siquiera los psiquiatras lo saben entonces también es muy importante tener muy bien clara la relación con los padres aquí arreglar todos esos vínculos que igual suena muy soy quedarme todo eso yo me lo da el tiempo oí la como el hablar no es mucha mucha al caer una piedra y mucha verter vamos que es importante también para dar a las para o que el enfermo también con afán mira cuando

Voz 1 06:03 lo tuvo en el primer ingreso Wall primer brote la primera crisis cuando supo que algo no iba bien

Voz 3 06:10 yo estoy presionen en la adolescencia pero no era consciente que tampoco era tan famoso de depresión entorno a los habían aquí yo estaba ahí como yo sentía que los lo que yo iba a ir a clase y estaban todos hablan con todos todos estaban como con una energía que él no había había perdido

Voz 1 06:30 sí

Voz 3 06:31 entonces yo estaba ahí como intentando salir a flote no estaba ahí como porque todos los días yo intentaba salir estaba como abogada pues el no lo hemos olvidado dado hasta que te va a la universidad me aportó al no ir yo entonces tuve un brote allí no es como no se de alegría me fui al otro extremo a la Noria entonces pues nada es ir aprendiendo a manejar caballo

Voz 1 07:13 me pregunto si ahora ya con su experiencia así una llega a conocerse a conocer su cuerpo por lo menos algo su mente no cuando va a tener una crisis

Voz 4 07:25 sí lo llaman no es una Estado que tú tienes empresas lo tengo diría antes entonces que lo mejor es tener alguien de confianza que puedas demás decirle mira estoy pensando esto pueda amigo no hizo del tengo esta idea

Voz 3 07:40 lo que me he dicho esto por lo otro es una suspicaz

Voz 4 07:43 ya igual que una ella viviera en temas fuertes

Voz 1 07:46 oye y como sabía usted que está teniendo una idea delirante porque cuesta reconocerlo o no porque son ideas tan real y tan naturales para una misma no

Voz 3 07:55 sí pero tú pasas de un Estado como yo te llevara estoy manteniendo contigo mismo plano de realidad a otro que es el mío delirante propio cara persona ante el ir a una manera hasta paranoico y hecho yo soy mesiánica no entonces haya otros yo me entró como un delirio mesiánico que yo soy Dios dos que no sé que entonces ya lo sabes un poco

Voz 1 08:17 el mesiánico

Voz 3 08:18 sigue luego está paranoico que dice porque es todos los americanos nos tienen controlados imagina tres que tiene para no ya luego está que cada uno tiene hay hay dos o tres hay tres o cuatro creo que son no que son pues eso los canónicos y luego está el esquizofrénico que lo que tiene

Voz 4 08:42 eh

Voz 3 08:43 tiene algo de lo que habla mi Islas de cómo se ha

Voz 4 08:46 eres

Voz 3 08:48 no sé cómo se da cuenta pero también a cuenta por lo que yo sé amigo mio ir ahí lo que tienes que hacer esto más rápido una más psicótico cortarlo para tú no sabes si ésta es realmente pues bien no aceptar umma habla con alguien de confianza entonces se está yendo a la parra

Voz 1 09:10 tiene usted Mireya alguien de confianza Akin llamar cuando

Voz 3 09:15 para mi ha sido un amigo de toda la vida que siempre me ha ayudado mucho

Voz 2 09:24 no hace falta Mireya yo quiero que solamente que nos cuente de gente como la pero es que

Voz 1 09:29 es muy interesante otra cosa que quiere aprovechar para darle las gracias sólo entonces ningún problema pero

Voz 2 09:34 no cuente nada que no le haga sentir cómoda bueno

Voz 3 09:37 James

Voz 8 09:41 vale vale

Voz 2 09:43 entonces es un buen nombre para ser un buen amigo

Voz 3 09:50 entonces bueno si ya él no está una también tienen que aprender al suelo locos por sí mismo no es como un puente hasta que uno tiene y luego para la depresión pues ya lo vas viendo al carajo pues toma plata no toca ahora todos esos el depresivo está demostrado pues el podio estudios hay estudios que depende lo no sirve para nada lo único que sirve es para no tener ideas políticas por la ventana directamente no pero lo que es quitarte el malestar y el no poder hacer nada porque era comer ni nada no entonces ahí es ponerte pequeña metas diarias en plan hoy voy a comer algo a lo mejor es el para mí una depresión que he aprendido es a no me agobia a querer estar bien yo estoy deprimida estoy deprimida ir como ya sé que esto va cambiando hizo lo único que tengo que hacer es esperar con Hinault no el todas no querer ir a más es pero si te quieres poner bien creas como una tensión que que te das más que te da ansiedad y hay gente aquello de mi grupo de sacos bipolares no

Voz 1 11:14 sí

Voz 3 11:15 que en esencia era pues de todo y ya suma hermanos malestar a lo que no hace falta no sólo lo que yo veo una represión que pues han sido graves no pero ahí está pero que se haya pasado para las otras dos se lo tan profunda no se llamado el Pyro cuando Alberto voy a compartir porque que puedo ayudar a los de lo estoy pasando yo voy a los familiares quitarle una visión positiva de que las personas que estaba enfermas agradecen todo

Voz 1 12:01 mire ya lleva diez años sabiendo su diagnóstico diría que su vida ha mejorado

Voz 8 12:06 sí yo creo que sí

Voz 3 12:09 en el sentido de poder controlar mejor en lo que le llevó dos años mejor

Voz 7 12:20 en nada

Voz 3 12:22 a nivel ya una más mayor y también en la madurez y todo esto no la juventud que es más loca fue quiero decir que es lo mismo que Granada cualquier persona mayor pues me imagino que eso la experiencia con enfermedades no

Voz 4 12:41 yo fui con el señor ante donde estaba la cartera no ya de los veinte a los treinta o cuarenta altavoces

Voz 3 12:51 pues

Voz 9 12:52 que ya es la no no no no no lo aceptan de otra manera

Voz 4 13:02 se llama madurez no lo estoy muy poco caluroso

Voz 2 13:10 suena fuerte verdad suena fuerte suena pesado

Voz 3 13:15 bueno los pelos y nada pues eso que lo que digo es que como me dijo una enfermera una no que me dijo mira mira tú no es una enfermedad me dijo tú eres una persona que tenga una enfermedad Si yo que estoy muy muy complicado para el enfermo mental porque sí porque supone que tienen luego ya cuando darlo todo quién sabe entonces pues esas damos miedo no cómo nos tratan como a un loco que nos dio el otro día deliberando hace un mes no como a las personas que conoce entre o a las que tuvo deprimida por eso quiere decir que luego uno también no sólo es que esto es alcohólico lo todo ese tipo también hay que beber al personas no se tienen esa dificultad que ya puede ser biológica

Voz 9 14:19 ya no como la como venga

Voz 3 14:23 la tara o porque han tomado drogas de joven a lo que sea pero lo que la persona no yo creo que yo estoy que me ocurra o bastante gracias a los pies al Curra conmigo también no tanto en familia como amigos médicos entonces creo que es mi trabajo

Voz 1 14:48 es un trabajo en equipo pero sin duda liderado por usted misma Mireya porque si usted no llega a trabajar lo duro no lo hubiera conseguido enhorabuena Mireya

Voz 2 14:59 muchísimas gracias por llamar de verdad ha sido muy generosa gracias un abrazo muy cariñoso y hasta pronto