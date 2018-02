Convertir lo que une en lo que separa

Voz 1

es sobre lenguas e identidad Manuel Jabois un qué tal cómo estáis buenos días tú estás hoy en San Sebastián ayer participaba es ahí con el exfutbolista Xabi Alonso en un debate que organiza la Real Sociedad sobre fútbol y cultura de lo pasaste bien imagino me lo pasé muy bien como siempre me lo paso cuando estoy cerquita del mar y entre amigos y ahí en Guipúzcoa te has encontrado con la estupefacción por lo que ocurrió el fin de semana en un partido de regional preferente entre los equipos de Elgoibar iría Zabal dos localidades que pide mayoritariamente en euskera vamos el caso ayer en Hoy por hoy el árbitro amenazó a los jugadores con expulsarlos si utilizaban su idioma dentro del campo y hoy se reúne Jabois el Comité de Competición sí hay dos hay dos lecturas la lectura deportivas que es una polémica que me llamó bastante la atención porque una de las pocas profesiones en las que merece la pena no saber idiomas es la de árbitro es decir el paraíso de un árbitros está rodeado de una afición yo los jugadores a los que no entiendes silbatos ya lo va a escuchar todo el mundo qué necesidad hay de comunicarse con otro lenguaje si la mayoría de las veces se usa para decirte lo que tienes que pitar y lo que no tienes que pitar o desde luego para insultar unos hemos empeñado en los últimos tiempos en convertir una riqueza como es hablar más de un idioma ahí tenemos cuatro oficiales cooficiales en España convertirlos en un problema en un obstáculo en unos muros y pero además además la cuenta de una cosa estamos hablando de una zona que es Guipúzcoa es como hay muchas en en Galicia como hay muchas en Catalunya en las que no se habla español porque o bien no se sabe Gobierno se domina es decir existe además un derecho que dice que domina el español prefiera en otra lengua oficial desde luego que se puede pero no tiene por qué ser un gesto político mi abuela no habla gallego porque quiera desafiar al Estado mi abuela habla gallego porque es el idioma que sabía el idioma en el que sea educado el idioma en el que está más segura en este debate lingüístico a mi me parece que hay un problema gravísimo que es el de achacar en todo momento una voluntad un cómo te rupturista o una voluntad política a un a un uso cultural Illes como dices bastante desmoralizador que convirtamos una riqueza semejante en algo que tirarnos a la cabeza sea continuamente mira en Galicia tenemos una asociación que promueve el bilingüismo lo promueve para que el castellano en Galicia no desaparezca promover el bilingüismo en Galicia es como promover la heterosexualidad para que no se extingan los heterosexuales iba a decir que esto sería una locura pero creo que ya ha pasado al menos me suena que salían a la calle para defender la vida de la familia tradicional pero a estos extremos está llegando de politización absurda de lo que es simplemente una riqueza cultural y una riqueza posición patrimonial que deberíamos compartir todos los que vivimos en esas comunidades y los que no y que desde luego deberíamos proteger con la máxima exclusividad posibilidades la diremos tantas veces como haga falta un abrazo disfruta un beso Pepa gracias