Ahorren, ¡he dicho que Ahorren!

Voz 2

00:08

Pérez El ex Vigotes deberíamos de hacer ex por ser muy buenos días hoy vamos a hablar de dinero de dinero en forma de no tener vale que no lo tengamos nosotros pues bueno en fin está dentro de lo normal pero lo preocupante es que algunos insignes e ilustres personajes patrios no tengan un Xavi por ejemplo Esperanza Aguirre lo mismo ya tiene para pagar la calefacción de su palacete en el centro de Madrid Peyron no tiene dinero