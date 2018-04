"El ahorro"

Voz 1 00:00 esto unida rito

Voz 3 00:29 vale la vida como les decía es lo que sucede te crónica hay crónicas de Sergio del Molino y Nacho Carretero por eso

Voz 2 00:35 Nos gusta juntarnos todos los martes aprovechando eso es lo dices lúcidos pensamientos y echar con ellos un vistazo a todas las vertientes en la actualidad nosotros siempre salimos ganando ya que no es fácil juntar los Sergio del Molino se ha hecho fuerte en Zaragoza en sociedad Sergio muy buenos días hola buenos días que ya

Voz 4 00:55 me me apropiado de un estudio para mí lo estoy me han hecho si se va a las fotos de la familia en Gines lo he pintado papel pintado si esas cosas excluirse Cuno personaliza las cosas como

Voz 2 01:05 mueble de Ikea

Voz 1194 01:08 eh tú que tú personaliza muy tuyo con lo que tiene todo el mundo con muebles que cogido en la calle más claman gastar mucho dinero porque es muy propio estamos de ahorrar

Voz 3 01:18 muy propio de un escritor de éxito idea de la or Nacho Carretero bienvenido

Voz 2 01:23 hola qué tal qué tal todo qué tal estos días bien bien todo todo en orden todo muy bien tu ahorras intento pero es complicado e mal es que vamos a hablar de del ahorro les vamos a necesitar a ustedes enseguida les decimos como pero deben saber que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy tiene un plan para complementar las pensiones ese plan se llama ahorro

Voz 5 01:46 hemos decidido poner esta música de Ben Hur para ilustrar esto del ahorro porque en el fondo creemos que el mensaje básicamente consisten ponernos a los pies de los caballos

Voz 6 01:55 voy a proponer al Consejo de Ministros la promoción de un real decreto que permitirá a las personas que ahorran en planes y fondos de pensiones recuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los diez años de la aportación además van a rebajar muy sensiblemente las comisiones que los ahorradores pagan a las

Voz 2 02:15 las comisiones del ahorro porque ahorrar implica también una comisión que tú ahora implican dinero para desde la oposición en plan el ahorro no es visto con optimismo según el líder socialista que se llama Pedro Sánchez pues mucha gente no puede ahorrar porque no llega a fin de mes

Voz 1722 02:33 mira cuando Mariano Rajoy hace dos días dijo hay que ahorrar para pagar las pensiones ya hay que favorecer las pensiones privadas se olvida decir una cosa y es que la mitad de esos fondos de pensiones son producto de ahorros del veinte por ciento que tienen más recursos económicos en este país es decir el presidente del Gobierno está olvidando al ochenta por ciento que no tiene recursos económicos como para poder ni tan siquiera ahorrar porque no puede llegar

Voz 2 03:00 debes así que vamos a hablar violín que ni pintado esto muy dramático con la música de fondo va vamos a hablar del ahorro o de la imposibilidad de hacerlo porque caridad ahorra como me gustaría me ahorrar la tasa de ahorro de los españoles se acerca hoy a su mínimo histórico y piensen ustedes y los propios estas exactamente está en el seis coma uno muy próximo al circo con ocho registrado en dos mil ocho según datos el INE un treinta y ocho por ciento de los hogares no tiene dinero no para ahorrar sino para imprevistos con una tasa de dieciséis con cinco de paro un salario medio bruto que la Agencia Tributaria sitúa por debajo de los veinticinco mil euros como como Ramos Mariano cómo ahorrar que al mismo que no

Voz 7 03:48 pero es que si me Cristina Cifuentes puede acumular más allá de tres mil euritos imagínate el resto de gente con salarios de veinticinco mil euros o por debajo Icon además un un momento en el que los precios de los alquileres de la vivienda están subiendo acercándose peligrosamente a los niveles de la burbuja es que la gente se está gastando el poco dinero que tiene en vivir en en su vivienda

Voz 2 04:12 acercándose en el centro de las ciudades superando supera el precio máximo que tenía que recordemos que la burbuja viene ahora el alquiler es imposible en el centro de la medida ya nueve cero dos catorce sesenta sesenta si tienes tiene usted algún secreto con trucos pero yo yo yo pero dos catorce sesenta sesenta dime Sergio

Voz 7 04:35 yo tuve un abuelo un abuelo que era muy allá pero mucho mucho de los tiempos de la hambre les dedicó un libro hace hace unos años además sólo tenía dos vicios mi abuelo a fumar y el Atlético de Madrid entonces para ahorrar con el Atlético de Madrid lo que hacía era cuando se veían los partidos en casa ya cuando ya no iba al estadio ya de mayor veía el partido el blanco era el primer tiempo y cuando llega el descanso apagaban la tele ese quedaba sentado al lado pacientemente para porque era era un una electricidad que no quería consumir entonces miraba el reloj dice bueno ya ha pasado un cuarto de hora ya enciendo la tele y todavía no hay empezó el partido la volvía a pagar es decir no no era un ahorro milimétrico no ahí sí que era como como eso de eso que nos han propuesto ahora de ahorrar en los cafés y que no se iba a suponer un ahorro medio de veintiocho mil

Voz 2 05:20 eso esas cosas eso es verdad

Voz 1194 05:23 lo que pasa es que no te te

Voz 2 05:25 no eso sí de karate comer

Voz 1228 05:27 es que muchas veces estos mensajes políticos dan un poco de grima al ciudadano normal porque la realidad es que la absoluta mayoría gente no puede ahorrar no son dos realidades exactos ya ves ya ves mira Esperanza Aguirre no tiene ni para abogados sí estas cosas que un poco escuchar a Esperanza Aguirre decir que es que no tiene para abogados me dicen que hay que ahorrar es al ciudadano normal saberlo

Voz 2 05:49 que me cabrea de verdad vive aquí cerca Esperanza Aguirre vive muy cerca de donde estamos nosotros en el centro de Madrid tiene un gran palacio enorme tiene puesta la bandera de España fuera cuando escuchas lo de Granados y ver cómo cómo utilizaban el patrimonio común en beneficio de su propia campaña de su partido supuesta gente con una bandera en la en la puerta de su casa a mí esas cosas pero no

Voz 7 06:13 no sé si es no sé José son Palacio trae

Voz 2 06:15 muchos gastos y como dice mi madre además luego hay que limpiarlo eh pues no no no no se vamos a hablar de de del ahorro el imposible parece ahorro les pedimos insisto que ustedes nos cuenten cómo ahorrar sin pueden como o no cómo van de ahorros nueve cero dos catorce sesenta sesenta Pero vamos a hablar también con Jorge Honrubia que es economista y coautor de un estudio reciente publicado pues cedía en el que se preguntan qué pasó con el consumo y el ahorro de los hogares españoles durante a última gran recesión económica Jorge buenos días buenos días hablamos de la última recesión en términos en pasado ya estamos fuera

Voz 8 06:49 que obviamente con las definiciones estadísticas al uso pues a partir del año dos mil catorce podemos hablar de una recuperación seguidamente incipiente y bueno pues en nuestro estudió como no podemos ir más allá de dos mil quince puesto que los datos disponibles para poder hacer el tipo de análisis que hacemos es llegan hasta este año bueno pues tendríamos esos dos años de llamémosle la recuperación catorce quince pero sí que coge Moll pues evidentemente todo el periodo de esta gran recesión es decir tomando como referencia el último año o vamos a llamarle del boom que fue el dos siete

Voz 2 07:31 pero seguimos sin ahorrar

Voz 8 07:34 bueno a ver en los datos no dicen eso eh los datos haber a obviamente bueno Malí aun país obviamente sino ahorraremos otra cosa son las media Si hilo que hemos tratado de desgranar en este informe es precisamente preguntarnos qué ha pasado con el ahorro que hogares ahorran que hogares no ahorran es decir de muchas veces el ahorro en sí mismo encierra otras cosa así lo que dicen nuestros números es que a partir de el estallido de la crisis de la tasa de ahorro de los hogares es españoles se multiplicó practicamente por tres es decir los hogares en el año dos mil siete el último año del boom prácticamente estaban en el nivel más bajo de ahorro conocido pues posiblemente de desde el inicio de la crisis de los principios de los noventa en la aproximadamente década CIE U de cada cien euros de renta en media ahorraban escasamente cinco o no hay bueno pues en el año dos mil trece posiblemente el punto más crudo la crisis dos mil doce Esta tasa se multiplica prácticamente por tres esto acorta de que es pues evidentemente de en un contexto de caídas de renta estamos hablando que los hogares pierden una renta disponible dura de la crisis en dos mil siete al dos mil trece del diecisiete y medio por ciento es decir en media hay que ganar a cien euros en el año dos mil siete pues paso a ganar y practicamente te ochenta ayudó entonces cómo se logra ahorrar durante este periodo pues con una caída espectacular del consumo tanto sobre todo va tanto bienes de no duradero los alimentos vestido viajes transportes etcétera como sobre todo en bienes duraderos estamos hablando de cambiar de electrodomésticos cambiar de coche aquí el desplome durante la crisis es realmente espectacular

Voz 2 09:33 pero en este caso hablamos un ahorro como dice usted que los datos Los datos son precisos dicen que la estás hasta en el seis con uno según el INE en el dos mil ocho estamos en el cinco con ocho pero cuando dice usted que por la precisión de los datos al que usted alude cuando dice que en esa época es cuando empezamos a ahorrar lo es por la incertidumbre imagino ante la situación económica no puede haber otra explicación

Voz 8 09:56 sí esto es obviamente de manual de teoría económica es lo que que ahí se llamaba el ahorro por motivos de precaución ante unas expectativas muy negativas tanto de la evolución de los salarios como del mantenimiento del empleo bueno pues se posponen decisión es de consumo obviamente pues por el orden de prioridad a que uno puede imaginar los hogares no esto lleva pues a esa caída por ejemplo el consumo en bienes duraderos de más del cincuenta por ciento entre dos mil ocho y dos mil y dos mil trece esto hace que estas tasas aumente quería precisar cuando se habla de los datos de Line a ver los datos del INE y es la novedad de nuestro estudio los datos del INE son datos de Contabilidad Nacional agregados que sigue un proceso de estimación estadística etcétera IVE lo que hemos hecho nosotros que se hacen pocos países porque no existen bases de datos que concluye siguen datos alavés de consumo y de renta y de ahorro ha sido analizar con los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares y los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de ingresos mediante proceso estadístico para unir ambas como ha sido el comportamiento de los hogares a nivel micro económicos están nos permite ver esa evolución porque niveles de renta de los hogares por el tamaño y composición de los hogares por la fuente de renta no esto por ejemplo un hecho que me gustaría destacar muy brevemente es que en el año dos mil siete el último año del boom en media siempre puede haber un hogar con muy baja renta que ahorre y un hogar con muy alta renta que no ahorre pero en media en dos mil siete que hasta el sesenta por ciento de los hogares con menos renta lo que llamamos nosotros el sexto decirle que existía una tasa negativa de hago siete era un año donde se consumía mucho y no se ahorraba practicamente nada no como

Voz 2 11:47 cómo han cambiado las cosas eh Jorge desde el año dos mil siete parece que vimos el otro país que Honrubia economista fundado de estudio casi el consumo y el ahorro España durante la Gran Recesión muchísimas gracias y veintisiete minutos nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque es muy importante de escucharles a ustedes que tienen plenamente la hoy el conocimiento como para hablar en términos de ahorro con total y absoluta ciencia hay rigor vosotros tenéis algo arroz

Voz 1194 12:14 a mí lo que me he dado como Jesús cartera ahorro

Voz 1228 12:23 la bueno entiendo entiendo que que el Gobierno quiera incentivar el ahorro pero claro el Gobierno que representa un estado de bienestar Il está pidiendo a sus ciudadanos que oye buscarnos la vida porque básicamente buscarnos la vida porque esto no da más de sí lo que escucha ya mi generación todo el rato es que no tenemos las pensiones aseguradas dice usted pero si se supone que

Voz 1194 12:44 pero al mismo tiempo animándolos a consumir pero no sé pues si llego a saber cosas

Voz 1228 12:52 esta es realista pues es la regla situaciones esa hay

Voz 7 12:55 vas a tener que buscarse las habichuelas es así que luego hay otra hay otra cuestión que no hemos hablado que es que el ahorro está penalizado ahora mismo con los tipos de interés muy bajos ahora mismo ahorrar realmente no sale cuenta te sale lo mismo tener el dinero en una cuenta corriente que en un depósito a plazo que no te da ningún tipo de interés a los productos de ahorro que antes habían en los bancos ahora no te lo ofrecen para ahorrar tener un poquito interés tienes que irte ya a productos muy arriesgados de Inversión en Bolsa que la mayoría de la gente aún no no quiere acceder evidentemente porque son muy arriesgados con lo cual ya el propio banco Illa la propia situación te disuade de ahorrar

Voz 2 13:29 en mil lo que más me gusta es la idea de por si llegas a mayor que un plan de pensiones claro pero

Voz 7 13:36 es una lucha es la hucha del cerdito lo digas kilos

Voz 2 13:38 yo ya no sé más bueno en fin nueve cero dos catorce sesenta sesenta queremos escuchar está ustedes hacemos una una pequeñísima bolsa enseguida volvemos escuchando esos días nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 2 14:32 dieciséis coma cinco esa tasa de desempleo el salario medio bruto inferior a veinticinco mil euros y según el INE el derecho precintos a las españoles no tienes llevas para cualquier imprevisto

Voz 1194 14:43 así que a ahorrar vamos a hablar de ahorrar

Voz 2 14:48 aquí seguimos con Sergio con Nacho hablando de del ahorro en términos de noten de no hacerlo básicamente

Voz 1194 14:57 en fin Marcelino desde Madrid muy buenos días cómo está usted a veces de poco rebota

Voz 1228 15:08 bueno sí que iba a decir es que nosotros porque si no

Voz 0414 15:11 a hablar de lo que hay que el presidente no se cambiársela barcazas o la cabeza pero al cosas tiene que cambiaría porque o no ve uno pieza

Voz 1194 15:26 usted puede ahorrar Marcelino no la pregunta Le pido perdón por la pregunta pero te puede ahorrar

Voz 0414 15:31 que las que emita ojalá no solamente no puedo ahorrar es que no puedo hacer lo que me gustaría bueno me gustaría salirme de texto e ojo porque vamos paga Comunidad paga comida pagas la luz el seguro de esto el seguro de aquello vamos a ver pero pero en qué piensa este hombre que piensa claro como él lo tiene pues es que el club tenemos todos para ahorrar hombre yo estoy jubilada pero no tiene nada que ver yo si tuviera coche no podría pagar bueno no podría tenerlo por supuesto sí voy al teatro gracias a Nancho Novo porque acierto las preguntas que que hace y mira por donde peor el teatro Gatti pero claro sólo veo a Nancho Novo

Voz 2 16:13 hombre me gustan Nancho no pero Marcelino

Voz 1194 16:17 con todo hay que diversificar las obras Marcelino es verdad hay que tomárselo con humor e también les digo porque en fin mejor que yo sé

Voz 0414 16:25 sí lo digo que a mí no me falta eh pero claro cuando quería así que lo sacamos un seguro privado para tener más dinero con que lo pagamos pasamos al Gobierno

Voz 1228 16:38 pero es que está brecha entre Rajoy y Marcelino entre el Gobierno italiano real es que esta brecha es la que la que los políticos tienen que ver la empatía de comprender antes de hablar porque el caso de Marcelino es el de la absoluta mayoría de la gente no es que estemos es que es un extremo y otro no no el extremo está en ese mensaje político y la normalidad y la mayoría absoluta es Marcelo

Voz 2 17:00 sí y sobre todo hay también una en todo esto una parte como de regañina no ahorre usted pero como si no quisiera como inviertan un plan amplio

Voz 1228 17:10 es muy común llevo toda la vida pagando impuestos

Voz 7 17:13 son rasgos muy común de la de la sociedad actual ya no sólo el Gobierno echar la culpa de los males a la propia gente yo sí si si eres pobre por tu culpa sino ahorros por tu culpa si estás malos por tu culpa sino triunfan es por tu culpa no siempre creo que es un rango muy contemporáneo también ayer Rajoy está siendo muy muy actual en ese sentido

Voz 1194 17:32 es lo que vamos a hacer es buscar a ver si encontramos entradas no me gusta mucho pero si le concediese unas entradas al respecto

Voz 0414 17:38 pero luego lo he dicho que voy al teatro gracias a él quiero decir que si no voy

Voz 1194 17:45 claro que sí no va porque no puede porque no gente pero vamos vamos a ver si encontramos unas entradas por ahí Parker yo estoy más cosas gusta dándonos mucho Nancho Novo Marcelino

Voz 0414 17:53 María Rosa mañana voy al programa la semana pasada también estuvo compuesta eh que me vais a tener que poner en nómina a pudo

Voz 2 18:01 pues mire lo mismo esa es la manera de

Voz 0414 18:03 bueno pues porque llegar a final de mes

Voz 1194 18:07 más de ir a un beso gracias por llamarnos Francisco desde León buenos días hola buenos días hago la pregunta con cierto miedo de pero usted ahorra

Voz 11 18:16 vamos a ver si te puedo comentar ADER eh Tony bueno felicidades por el programa ahí a la cabeza porque es el camionero oí os escucho prácticamente todo el día te comento mira yo solo tengo treinta y cinco años cobro mil trescientos cincuenta euros al mes mi pareja también trabaja llevamos trabajando prácticamente toda la crisis los dos

Voz 8 18:38 en varios trabajo

Voz 11 18:39 nos hemos saltado no nos ha faltado trabajo ir estamos intentando acceder a la vivienda para eso hay que ahorrar evidentemente qué pasa que no no puede las cifras de ahorro que nos piden para entrar en la vivienda normal en un barrio normal

Voz 12 18:53 el don

Voz 11 18:54 cercano donde convivimos que tengamos facilidades para trabajar son imposibles te pongo en el caso de que una vivienda de ochenta mil euros o doce mil para poder entrar yo necesito tener para cubrir los gastos hipotecarios más el veinte por ciento que hay que abonar tengo que tener entre veinte

Voz 8 19:10 cinco mil y treinta mil euros ahorrados

Voz 11 19:12 es imposible con unos gastos que tienes el día a día nosotros hemos conseguido ahorrar cuatro mil euros y hoy nos hemos resignado a tener que ir a un esta estamos a punto de firmar una hipoteca en un barrio malo por cuarenta mil euros y todavía lo tenemos complicado no sé si me entiendes lo tenemos complicado porque no nos da entre los gastos hipotecarios eh los impuestos por un lado ahora vendrá Hacienda no nos darán otro aliñado esto es imposible que un presidente si se puede llamar presidente perdón como Mariano Rajoy tenga la indignidad o la caradura de decirnos a los a los a los obreros que tenemos que ahorrar para nuestra jubilación cuando somos nosotros los que estamos pagándoles a ellos los sueldos y las jubilación íbamos a intentar pagar las jubilaciones que los que vengan antes que nosotros de los que vengan detrás y para nosotros nos informó que estoy viendo yo no me entiendo más es que parece que ya no lo tenemos asegurado como como pueden tener esa cara dura de hablar no es así

Voz 2 20:17 pues es lo que lo que hay y Francisco gracias por tu llamada muchísima suerte muchísimo ánimo que hay buen camino buen camino y cuidado en la carretera por último Lidia desde desde Barcelona Lidia

Voz 1194 20:30 hola buenos días voy a hacer una pregunta que la respuesta imagino

Voz 2 20:34 tú ahorras

Voz 1194 20:37 que mira como veloces

Voz 13 20:41 pues deje de fumar hace catorce años y entonces ese dinero lo guardo en la una cuenta corriente

Voz 1194 20:50 cuánto fumaban miman mucho dos Pazos

Voz 13 20:55 bueno yo es mi marido y yo unos días cigarros al día ayer un paquete de

Voz 2 20:59 y con eso que habéis conseguido ahorrar

Voz 13 21:02 hombre Apodaca uno de los Yahya Jamal que ha pagado ya

Voz 1194 21:11 banco todo eso es bueno pues si no se tiene voy a tener que volver a fumar fijarme dejarlo así al menos seguir Jamaica cuando vamos a Jamaica

Voz 13 21:35 ese entonces bueno progresivo o en su día el tabaco valía X pues ahorraban en euros al al mes común como has subido tantísimo pues ahora son doscientos euros seguramente dice pues lo es algo distinto

Voz 1194 21:49 tú ligas cada vez que sube en el tabaco te alegras porque ella algo

Voz 7 21:54 hoy día en ahorrar que el ahorro se consigue es dejar de fumar te lo haces en un viaje a Jamaica precisamente