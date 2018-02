"Si me preparara las arengas, no saldrían igual"

Voz 1 00:00 la cadena

Voz 3 00:07 compensarlo del Bigotes oyendo hablar esa forma pero vamos a hablar con alguien que tiene muchos valores que si algo tiene son valores Tom vamos hablar contigo cuando digo grande un tío cuando digo tío grande no me refiero al tamaño en sigue adelante como el soplo e Doble cuerpo Ikea un armario de Ikea hablamos con un tío referencia al tamaño de su corazón este fin de semana la selección española

Voz 2 00:37 escribió la página fíjate qué música a la ética venga dale este fin de semana la selección española de rugby escribió la página más importante de su historia reciente se juega el partido más importante de las últimas dos décadas enfrente Rumanía con diez veces más presupuesto y una historia gloriosa en el Brooklyn mundial las estadísticas tras ser muy encontró no se podía estar más que la estadística no sé ver más encontrar pero el domingo algo cambió la selección jugó su mejor partido espoleada por casi veinte mil personas muy cerca universitaria jaleando el equipo sólo les separa un paso un paso para volver a estar en un Mundial por primera vez en veinte años Touré que sobre el papel nuestra no sea la selección más poderosa pero les garantizo que el motivación somos una superpotencia porque tenemos al mejor especialista

Voz 4 01:34 tiene quedé fuera les vamos a hablar de la crisis

Voz 3 01:52 la de Jaime Nava que es el capitán de la selección española de rookie Jaime buenos días hola buenos días también con estas yo creo yo voy a coger estuviera poner el móvil a mi despertador es por la mañana cuando suena muy pronto créeme el el despertador yo quiero motivar Messi cada mañana es impresionante

Voz 5 02:12 cómo lo preparas bueno muchas gracias eh si te digo la verdad no hay yo creo que no hay preparación para esto yo creo que sí sí yo cogiera un papel que también es que hubo muchas cosas sobre todo cuando estuvo la sección y hablo mucho con los compañeros que son es muy importante no porque no esto no podemos esto no se puede no podemos focalizar en una en una persona a ningún individuo pero si yo estoy con yo estoy convencido que que si yo preparar algo no saldría bien no saldría ven yo soy a mí me gusta cuando me preguntan y tal que me han preguntado últimamente bastante sobre el tema de la motivación sobre el tema de la preparación repartido esa liturgia que hay dentro del vestuario que si hay algunos algunos pasos a a seguir yo soy un tío que no tiene no no tengo no no me gusta díganme por unas estructuras a yo intento seguir una línea maestra un par de puntos pero luego cuando llega ese momento yo creo que es mejor soltarse y que hable realmente hablar desde dentro hablar desde desde corazón no porque yo creo que si si fuéramos con todo eso preparado hoy todo muy ordenado en la cabeza

Voz 3 03:23 año

Voz 5 03:23 sería artificial efectivamente en miedo

Voz 3 03:26 es un detalle permite a cuenta que repasando más leído maravillosa

Voz 2 03:31 en esas esas palabras que circula por las redes

Voz 3 03:35 me cuenta que ninguno lleváis gomina es un detalle pero en la selección de rugby ninguno utilizáis gomina bueno hay de todo de los titulares que jugaron el domingo ni uno lleva gomina

Voz 5 03:51 sí yo él es es verdad que gomina es no hay pero sí te puedo asegurar que que lo que hay es como una unas del orden de entre diez y quince citas con el peluquero el día anterior

Voz 3 04:01 eso sí hombre uno va a hacer historia también hay que salir vienen los tatuaje comparado con lo de fútbol igual lo menos

Voz 6 04:11 eh hay tatuaje hay a lo mejor sí que se llevaba un poco más a lo mejor no al nivel de

Voz 5 04:18 no al nivel de futbolista pero yo no tengo ninguno yo personalmente no tengo ningún ningún tatuaje pero sí que sí que hay sí que hay tatuaje chavales a los que les gusta

Voz 3 04:27 bueno es espectacular lo que estáis a punto de conseguir en una selección un deporte en un país que no es exactamente el de los favoritos de los niños en el colegio de entrada no no no sé si el rugby figura entre sus

Voz 5 04:40 la realidad no podemos cambiarlo está está cambiando gracias adiós pero

Voz 3 04:43 seguro que lo del domingo ayuda a cambiar muchas mentalidades peca vivimos en un país pero eso es muy importante lo que estáis consiguiendo y los valores que transmitir vivimos en un país que los discursos motivacionales los excusas que nos llevan a una mejora en común hemos atravesado épocas muy oscuras estos motivacionales se parecen mucho más a esto

Voz 0684 05:05 que España es una gran nación los españoles españoles y mucho España

Voz 2 05:15 esto es a lo que estamos acostumbrados internamente llega el capitán de la selección española de rugby escuchen este otro discurso

Voz 4 05:35 el mal no lo podía hacer el siguiente que está la fiesta

Voz 3 05:48 dura Jaime escuchándose a sí mismo porque te pones incómodo pues destacas acostumbrar escucharte

Voz 5 05:53 no terminó de es que no no sé no sé no obviamente no seré yo el que va calificar es eso yo lo único que sé es que no no funciona cuando me lo ponen cuando me lo ponen en vídeo en en audio mear al de yo no sé de dónde dónde sale

Voz 3 06:09 Jaime Diego Alves es eso

Voz 5 06:11 yo yo creo que es el momento yo creo que cuando estás ahí estás con ese grupo de personas con el luchando por ese por ese sueño que será ese Mundial defendiendo esta camiseta que que como tú dices representa sobre si hay algo que representa son unos valores yo creo que entras en una especie de éxtasis

Voz 7 06:30 te a Islas de todo y de todos

Voz 2 06:34 si la cosa a la cosa fluye poco Wolves al área fíjate hablas todo el rato en los discursos que acabamos de escucharte hablase corazón hablas de de alma a las intangibles por el momento todavía no se da que puedas arrancar del corazón encontraré un eso sigue estando sí que estando prohibido pero en el fondo sois unos armarios rockeros de dos cuerpos tipos preparados físicamente de una forma extraordinaria

Voz 3 07:01 tú nos demuestra lo psicológico está por encima o sea que la preparación física es extraordinaria

Voz 2 07:05 no hay más que verlos pero

Voz 3 07:08 es más insistió además que el corazón y el alma esa herramienta para conseguir la victoria

Voz 5 07:12 sí sí además has dicho una palabra que a mi me gusta mucho lo intangible los intangibles ahí lo intangible eso es algo que nosotros no

Voz 3 07:19 para ello eso qué haces tu cuando empieza el programa y soltar una arenga poco distinta a la del Segura le mientras le

Voz 5 07:26 además la mientras me pongo pasión emoción seguro que la arenga

Voz 3 07:31 es tan importante la ciudad el capitán en el Roque

Voz 7 07:34 pues es importante porque porque

Voz 5 07:38 el capitán representa de alguna manera un poco es en el campo la la mano derecha del entrenador hay esto va va por vamos a lo largo de una semana por ejemplo de trabajo vamos cumpliendo diferentes pasos diferentes estadios pero llega el día de la competición hay los que de verdad tienen la responsabilidad en el campus los jugadores entonces todas esas responsabilidades de alguna manera se canalizan a través de la figura del capitán y el capitán en el campo tiene que intentar plasmar a través de sus decisiones en conjunto las las acciones de todo el grupo y decisiones que se toman en grupo un poco todo ese trabajo que ha habido a previo del staff técnico es una figura importante quizá en todos los deportes quiero entender y quiero pensar que la figura el capitán es importante pero es verdad que en el en el rugby en el partido hay mucha responsabilidad que es de los jugadores es decir el cien por cien de la responsabilidad

Voz 7 08:34 ya hay que tomar decisiones he

Voz 5 08:38 muy importantes en algunos momentos difíciles durante un partido

Voz 3 08:41 con el árbitro habla el capitán

Voz 5 08:43 el el árbitro el el con el árbitro él es el capitán tiene que ser el capitán el interlocutor

Voz 3 08:49 y unas charlas que también hay mucho diálogo sí sí

Voz 5 08:53 sí y además es una de las cosas que más me gusta en el rugby porque

Voz 7 08:58 el arbitro eh te llama te dé

Voz 5 09:01 te explica una cosa de por qué está sucediendo algo en concreto una acción del juego porque está tomando una decisión te la explica Titus las explica caso a tus compañeros y tu tienes la la responsabilidad de transmitir lo que te acaba de decir el árbitro pañuelos para que eso sí está saliendo mal no siga sucediendo por ejemplo

Voz 3 09:18 bueno hemos visto un ejemplo de una arenga pero es verdad que en este país ha habido grandes motivador es sin duda

Voz 8 09:25 este es uno de los grandes volver a ganar ganar ganar ganar y volver a ganar y ganar y ganar

Voz 3 09:33 la verdad es que Aragonés deberíamos haber mirado mucho más esa figura ahí haberle prestado incluso más atención Cercle pusimos mucha atención pero todo lo que desprendía aragonesa está relacionado con el fútbol y quizá en aragonés había valores que iban mucho más allá del fútbol

Voz 5 09:48 pues yo además Tony eh cómo te estoy diciendo que me más me pones la Luis Aragonés se me ponen los pelos de punta porque yo soy de Atleti

Voz 9 09:57 muy muy muy muy muy del Atleti Atleti yo el fútbol

Voz 5 10:03 canta y creo que hay muchas cosas que se pueden se pueden de fútbol podemos coger del del fútbol y a mí Luis Aragonés es una figura que que me me impresionó hoy de hecho el día que nos dejó yo estaba en el Calderón en su homenaje y aquello fue impresionante

Voz 3 10:18 estamos hablando con Jaime Navas el capitán de la selección española de rugby están a punto de conseguir un hito extraordinario y lo importante no es que lo consiga Aisa lo importante es cómo lo vais a conseguir lo vais a hacer seguro que lo importante no es que llegara ese Mundial que estaremos ahí ustedes cómo vais a llegar ese mundial en este país se hubieran venido bien en su día conocimos que Guardiola por ejemplo hacía sonar esto en el vestuario antes sin pedir entiendo que un equipo de fútbol ahí como hay gente de todas partes aunque nuestra selección también encontramos gente que viene distintos entornos pues lo mismo mejor una música universal que unas palabras como las villas incluso hemos buscado en el cine unos grandes discursos

Voz 10 11:01 cada luchan aquel muerte de esos que gana ese terreno eh

Voz 0684 11:06 por todo lo fuertes que golpea Si todo lo fuerte que pueden golpear te lo aguantas mientras avanzas hay que soportar sin dejarle avanzar

Voz 10 11:15 así es como se gana día a llegar el día

Voz 0684 11:18 que el valor de los hombres decayera en que olvidaremos a nuestros compañeros de nuestra comunidad de lo voy no ese ese día liberamos al mundo del misticismo y la tiranía y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que ya hemos imaginado puede que los estoy en la vida

Voz 11 11:37 pero nada más

Voz 0684 11:38 no

Voz 12 11:39 no me encanta esto jarrera después de enseñar

Voz 3 11:42 culo al contrario

Voz 2 11:44 hay que poner en contexto todas las cosas bueno vamos a seguir hablando con con Jaime porque hay muchas cosas que no conocemos de del rugby que deberíamos conocer y queremos saber qué hay que hacer para que realmente la selección esté en ese Mundial en Japón en verano que esto está a la vuelta de la esquina bastante ante diecisiete minutos una hora menos en Canarias vamos a seguir hablando con Jaime Nava al capitán de la selección española B

Voz 13 12:07 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 12:11 no

Voz 14 12:14 la selección española de rugby tiene un pie y medio en el Mundial de Japón de este verano será la segunda vez en la historia que esto ocurra y la primera en dos décadas no ha sido fácil llegar hasta ahí

Voz 2 12:24 eliminaba tiene mucho que ver es el capitán de la selección española de rugby tiene mucho es uno de los responsables de que eso haya ocurrido cuántas veces

Voz 15 12:32 en tú has visto la tele parte

Voz 2 12:36 si el Mundial de rugby un torneo de los importantes de las Naciones cuentas naciones porque cada vez ponen más y menos

Voz 5 12:45 el domingo es siete naciones el esos el Torneo de las Seis Naciones que es el torneo cinco que antes eran cinco y se incluyó a Italia me creo que fue en el año noventa y nueve y luego está el Mundial pero bueno es un torneo anual que además es un digamos tiene es privado me puede llamar un poco la el Europeo anual que organiza porque están las representadas las que las seis principales naciones de el top de Europa y luego está el Mundial que es cada cuatro años y ahí van veinte

Voz 2 13:17 cuántas veces las esto por la tele

Voz 7 13:19 todas desde que desde que desde que yo me fijé en este deporte allá por el año noventa y cinco que era un crío de de doce años empecé a verlo si no gustó

Voz 2 13:30 todas las ediciones desde entonces tiene esa insiste mundial no lo ves por la tele

Voz 5 13:36 este Mundial no no pienso en la tele porque además esto esto es toda además es así esto es una bombitas hundía hundía día en el sobre todo en la edición anterior el dos mil quince que ya empezó a coger forma en el dos mil quince este este proyecto ya tenía forma este proyecto ya ya ya ya llevábamos dos años trabajando seriamente con un grupo de jugadores con Santi Santos a la cabeza como seleccionador que nos pusimos este este objetivo en la en en mente ya yo recuerdo perfectamente en el partido inaugural del dos mil quince estar es en ese esta estar sentado en el sillón de casa Eden firma mismo no se puede estamos estamos eh

Voz 3 14:16 Ellos el Cor por Mis cojo

Voz 5 14:19 on line que tú estás en Japón dos mil diecinueve por lo criminal por lo civil con treinta y seis años eh yo estoy en la recta final yo además me quedan a lo lo digo abiertamente a mí me quedan dos telediarios

Voz 7 14:32 yo me pienso retirar

Voz 5 14:34 después del Mundial de Japón e incluso una cosa Mira si yo no llegar al Mundial de Japón individualmente para mí sería una pena pero me daría satisfacción plena saber que España está representada en ese Mundial y que yo he sido partícipe directo de eso porque lo importante es que España esté en el Mundial no quién juegue

Voz 3 14:53 es decir eran objetivo pero sin necesidad

Voz 16 14:55 no es Jaime sino otros internos pero yo creo que es el momento porque hay muchos países que han tradicionalmente no ha tenido mucho que ver con rugby que ahora sí están imponiendo mismo Japón Italia está jugando muy bien son grandes equipos yo creo que es el yo yo creo que es el momento y con esto ya animal más Espanyol Jugar en lo va de fútbol rugby tú conoces el Pardo se antes va a contar esta famoso sita de un el usted inglés que decía el fútbol es un deporte para caballeros practicado por productos el rugby es un deporte para brutos practicado por caballeros efectivamente es un buen resumen eh

Voz 5 15:30 muy bueno muy bueno porque hay volvemos a hablar un poco de esos valores de los que al principio Thomas dado en el clavo es que sigue siendo así obviamente el rugby cada día es más global cada vida se profesionalizar más cada vez entra muchísimo más dinero si hay algo de lo que nos estamos preocupando

Voz 7 15:48 yo desde todas las áreas desde todos los puntos desde desde desde Wall rugby Wall rugby

Voz 5 15:55 Wall rugby a pesar de la profesionalización lo que está intentando es que no se pierda la esencia del deporte y los valores vale que que son muy importantes vosotros

Voz 9 16:04 es que eso es un grupo muy muy unido

Voz 2 16:07 en el fondo es un gran un gran esfuerzo extra ahí tú tienes un trabajo en la mayor parte

Voz 3 16:12 de de la selección tiene su trabajo tiene su vida

Voz 2 16:15 dedica una parte muy importante sacrificando seguramente familia amigos y demás sacrifica mucho para estar ahí cómo es un día cómo es tu día a día más sobre esta semana no esta semana después de lo del domingo está siendo un poco atípica pero como es como es vuestra semana como esta semana

Voz 5 16:29 bueno el la selección española siga el gran grueso somos somos todos profesionales del deporte somos jugadores profesionales yo lo que pasa es que en los últimos meses ha cambiado un poco yo he pasado mis últimos seis años en Francia jugando únicamente profesional y los últimos diez años yo profesional y me he ganado yo he tenido la suerte de ganarme la vida con este deporte ahora lo que esa es que no está estoy en ese periodo de transformación es decir yo salgo del deporte de competición yo empiezo a estar ya en esa recta final de mi carrera deportiva después de mi carrera deportiva yo no tengo en mi cuenta bancaria millones de euros como para decir que estoy tranquilo el resto Mi vida ahí

Voz 3 17:08 no ganáis millonarias está

Voz 5 17:11 es bastante bastante lejos de eso ahora no te voy a mentir yo me yo me yo me he podido ganar la vida bien con una pasión que es mi deporte que es el rugby pero yo no me puedo ahora en Japón cuelgo las botas si me iré de repente soy un tío que me puedo encontrar en el pasillo de mi casa con yendo en pantuflas y sin saber qué hacer ni qué decir por porque iba con todas haga supuesta Gloria detrás de la que da que hablan a cuidado que cuidado que el deporte tiene muchos juguetes rotos entonces yo yo lo que estoy procurando es con con una serie de proyectos que estoy intentando montar

Voz 7 17:44 que esto ya ni hay individual e pues un poco en ese periodo de transformar no lo que es la vida pasar de la vida deportiva profes

Voz 5 17:53 es un ala una un trabajo al uso de como cualquier persona como cualquier hijo

Voz 15 17:58 difícil

Voz 3 18:00 sabes qué pasa lo que tú estás consiguiendo lo que estás consiguiendo la la la dimensión que está tomando la selección seguro que que va a servir para que muchos se en el puesto deporte pero en estos días por ejemplo tú sabes quién está necesitado de motivaciones Ashton mucho pero a mí en concreto mira Se trata de va a dimitir de un momento a otro Luis de Guindos quién administra economía Se va al Banco Central Europeo

Voz 2 18:25 y seguido esa ha dicho muchas cosas en tres tramos seguro que recordarán ustedes este estas famosas palabras

Voz 17 18:31 tono cuesta a los contribuyentes españoles

Voz 5 18:35 pero me gustaría especificar lo mucho hablando

Voz 3 18:37 del rescate bancario

Voz 2 18:39 tú crees que habría un discurso motivación al para cada persona atendía sus palabras adecuadas en un discurso en una arenga buena para motivarles

Voz 3 18:48 no digo que motivan a Luis de Guindos que yo en lo suyo pero

Voz 2 18:51 tú crees que

Voz 3 18:53 todos dando la clave utilizando las palas correctas todos podemos motivarles

Voz 5 18:58 todo todo el mundo puede motivar que bueno buscar motivación a través de la de la política es con perdón más complicado y además te hace una obra que ya no lo voy a ocultar a mí no me gusta a mí no me gusta mezclar deporte deporte y política creo que es un creo que es un gran creo que es un un error pero pero ahora mismo es cierto que hay mucha gente que sigue necesitaría motivación por ciento todavía un poquito de motivación porque hay gente nos olvidamos de mucha gente que a día de hoy parece que aquí se está mejorando un poquito vamos lento pero vamos mejorando pues oye pues necesitan necesita un poquito de motivación evita a la vida es un deporte muy duro sí sí sí hay gente hay gente en este país que en los últimos años ha pasado muy mal hay gente hay familias que pues que no les está resultando fácil no

Voz 2 19:49 por eso cuando cuando te escuchamos a tío hablar antes con daños esa manera resulta tan emocionante buenos y se cumple el guión estaremos en el Mundial España jugará el paro

Voz 3 19:59 tiene neural de Tokio enter

Voz 2 20:01 podíamos llevarnos a Marta Sánchez

Voz 6 20:03 bueno no he podido escuchar todavía pero todo el mundo está hablando de ello no te no pasa nada ídem de Up

Voz 3 20:11 a López no has escuchado todavía no pasen pero sería bueno en esa inauguración del Mundial pero es bueno es bueno vamos a centrarnos en el rugby ya los imaginamos en Tokio ante los anfitriones superando gana dos escollos que son Bélgica hay has dicho

Voz 5 20:33 una cosa muy importante has tocado una cosa que yo sinceramente yo sí lo lo necesito y lo echo en falta yo creo que España necesita un himno necesitamos una letra para el himno eh

Voz 3 20:43 pues lo lo lo noté

Voz 5 20:46 él él lo lo lo famoso lo lo ha él lo Lolo sí lo que pasa es que con con con la voz no no podemos no podemos sacar adelante un himno

Voz 3 20:54 qué bonito cantar con letra no

Voz 12 20:57 es verdad es que es La Bella

Voz 3 21:01 la política y el deporte es mejor que estén separados cuando metemos música y políticas de ellas sí que es el deporte y la política se ha utilizado histórica pero Simitis música lo ahora con palabras en inglés a ella sí te digo que muertos siguen no hay no hay di ahí no hay no hay arenga tuya Jaime

Voz 2 21:24 que valga Jaime es el capitán estamos muy nerviosos que de lo que habéis conseguido estamos muy orgullosos de lo que vais a conseguir y cómo lo estáis haciendo GM ojalá que esta luz que está ahora mismo puesto encima de la SER

Voz 3 21:35 lección brille mucho que ilumine mucho y que los demás

Voz 2 21:38 muchas muchas alegrías que falta nos hace eso en gran deporte es por estar aquí está llena de verdadero placer para vosotros mucho gusto Jaime Nava capitán de la selección española hervido