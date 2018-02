Eugenio Ribón, de AED Consumo: "Los pagos a terceros en la telefonía móvil son un fraude"

Voz 1 00:00 la denuncia

Voz 0927 00:02 esta semana hemos hablado con algunos afectados nos han contado historias como éstas cuánto dinero te han sacado en la cuenta

Voz 0703 00:09 pues uno setenta y la empresa

Voz 2 00:12 la directamente no tengo ni idea cuál es para vivir ha hecho Vodafone

Voz 3 00:16 Vodafone vale ha reclamado no reclama

Voz 0703 00:19 buf cuarenta mil llamadas yo en la factura de diciembre llegaron casi sesenta euros cualificados para unas compañías desconocidas conocido no habría tenido ninguna relación de los que no había descargado nada iba cuando le digo que estoy yo no tengo contratado me dice que son pagos a terceros de cosas que yo he consumido lo cual es completamente falso que tiene sesenta años I

Voz 4 00:45 hoy es el día veinte

Voz 0703 00:47 se llevó la factura pudo comprobar que había encargado ciento doce con veintiocho euros debido a esto al pago eh

Voz 3 01:00 no había contratado nada vosotros

Voz 0703 01:04 no hemos contratado nada voluntariamente es más y no sabemos ni qué se podía hacer mediante ese ese servicio de pagaba tercer son satélites en pie con poco investigarlo ideó que no tienen domicilio Cardo razón social digo que son poco transparente un poco para acá no hay ningún una información iba con un montar chocó mi operadora mi antigua operadoras como Vodafone la media de que ello son un octavo que paga que que yo no pueden hacer nada ante la izquierda pues yo me veo a reclamarle a bodas o ir a un mes de noviembre

Voz 5 01:51 vodafone ha cobrado casi noventa euros texto octubre hasta ahora a Fausto a terceros son ellos son empresas que no conozco y no aparece en Google he llamado a la empresa no me ha dado ninguna respuesta ya que dicen que ellos sólo se lo cobran a Vodafone Eugenia

Voz 0927 02:10 cómo estás presidente de la Sociedad abogados de consumo que les podemos decir a todos estos afectados que son muchísimos más algunos no los hemos localizado con deudas de hasta quinientos euros trescientos ochenta euros ciento sesenta y dos euros que les podemos decir que pueden hacer

Voz 0703 02:26 pues tienen toda la razón del mundo tenemos un problema grave problema muy grave con lo que son los pagos a terceros con lo que son los servicios de tarificación adicional tenemos este problema grave por varias razones en primer lugar porque no es un problema nuevo esto parte del año ochenta y siete que ya ha llovido desde entonces en el año noventa y dos ya el Defensor del Pueblo el veintitrés de octubre el negaba la primera recomendación alertando de lo que estaba pasando esto que ven que veníamos conociendo de los ochocientos tres ochocientos seis números novecientos X a los que se llamaban así ha trasladado a la telefonía móvil y ahora sin darnos cuenta simplemente al navegar por Internet cual refirió mensaje al abrirlo está produciendo ese tipo de contratación fraudulenta claro toda letra con esta claridad que se viene admitiendo con la complacencia de quiénes tienen que vigilar que el sector sea el sector higiénico y sin este tipo de contaminación por lo tanto que tenemos que hacer como usuario una vez que comprobamos pues la de lo mala asistidos tiró mal tutelados que desgraciadamente estamos desde el punto de vista administrativo dos pasos primero con carácter preventivo o para que no nos cuelgan suceder los oyentes que nos escuchan que estén pues preparados para que no sean los que ya han padecido esta situación para que no sigan cree para que no sigan soportando este tipo de pagos solicitar a su operador la desconexión de los servicios de tarificación adicional así se llaman vale solicitud de desconexión de los servicios al impedirle sale más al operador que nos manden la confirmación por mensaje escrito es una obligación que tiene el operador desde la orden de Presidencia del año dos mil dos

Voz 0703 04:17 la segunda circunstancia aquellos que ya hayan padecido esta circunstancia y que se encuentren en su factura el cobro de servicios a terceros que tienen que hacer uno presentar una reclamación a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a partir de esa reclamación se tendrá que hizo fiar en la factura lo que es el consumo telefónico real de la llamada que hemos hecho estos otros pavos a terceros y esos pavos en tercero quedarán en suspenso hasta la resolución de la reclamación

Voz 0927 04:49 aunque la reclamación aunque las reclamaciones Eugene lleven mucho tiempo porque gente que se está dando cuenta ahora claro les llevan cobrando una una cuota desde hace mucho tiempo

Voz 0703 04:57 pues aunque lleve mucho tiempo vale como mínimo vamos a ver la secretaría estas obligaciones como mínimo para aceptar las reclamaciones del año anterior y si fueran anteriores acudiremos a los juzgados y tribunales que también tendrán la razón que para este tipo de servicios además no tendrán coste ninguno ninguno ni de abogado ni de procurador siempre que la cuantía sea inferior hasta dos mil euros pero estas dos claves muy clara primero solicitar siempre la desconexión de estos servicios algo que por defecto si tuviéramos un poco de higiene normativa tenían que estar desconectado ya no permitir que el abuso y el segundo lugar si hemos sido víctimas presentar la reclamación ante la Secretaría de Estado

Voz 0927 05:37 claro es que sabe por ejemplo Nos mandaba hace un momentito precisamente Borja Merino Un caso decía que la estaban cobrando a su padre con ochenta y ocho años por una una cosa que era una facturación que es clarísimamente es fraudulenta trescientos euros pero es que esa persona fallecido hice lo siguen cobrando todos los meses bueno el contacto que ha dado de Eugenio Ribó es usuarios teleco por quiere entra en la página web Usuarios teleco punto com también este teléfono novecientos uno tres tres seis seis nueve nueve novecientos uno tres tres seis seis nueve nueve