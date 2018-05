El mago más honesto del mundo actuará en la final de la Copa del Rey

Voz 1 00:00 viva el amigos a la política me la trae floja

Voz 2 00:09 la duda me la trae al fresco u que miedo de que la pregunta Sara clara así que yo os propongo que de aquí digamos bando claro es si nos parece un razonamiento muy gigante dormido

Voz 1 00:42 que no exigimos el Gobierno dijo que sí

Voz 0313 00:44 pero donde dijo hijo dijo juego Diego

Voz 1 00:47 dijo digo hoy al final ni Diego ni digo no tener

Voz 0313 00:49 el debate sobre el estado de la nación por las cinco y diez en las cuatro y diez en Canarias seguimos en La Ventana ha cambiado el paso ya esta segunda hora de programa abriendo como todas las si no todas las tardes todo por la radio hola hola a toda la primera duda que esté

Voz 4 01:10 muy lejos y no sé yo Iturriaga llegado ha llegado ha llegado mía queremos de verdad un día que llega un poquito tarde por eso como no te veo pues sabe no no estoy aquí yo estoy aquí

Voz 0230 01:22 va estamos aquí lo mejor de lo mejor que ha quedado en las

Voz 5 01:25 a la ahí estamos

Voz 6 01:27 además tenemos de todo no chic de todo pues venga Toni empieza a tu lado vuelven empiezo yo que oye que ya

Voz 0230 01:33 sabéis porque no se ha contado con largueza que la ex diputado de la CUP Anna Gabriel está en Suiza

Voz 7 01:44 piensa ir a declarar ante el juez

Voz 0230 01:48 como se sabe también Carles Puigdemont en Bruselas Oriol Junqueras está en la cárcel todo esto nos podría conducir a pensar que muy bien muy bien muy bien elaborado todo esto no estaba muy bien pensado el plan de la independencia no estaba es muy posible que en el futuro en las escuelas de revoluciones que haya en el mundo se estudie el proceso catalán para saber cómo no hay que hacer las cosas porque el balance es francamente malo es verdad que no es mejor para la política española en su conjunto porque ahora el plan independentista catalán es el siguiente según leemos en La Vanguardia el planes investir simbólicamente a Puigdemont en un acto simbólico en Bruselas simbólica también entonces el candidato sería el número dos de la lista Jordi Sánchez que está en la cárcel mientras tanto el Tribunal Constitucional formado por peligrosos independentistas tipo de Mista anti españoles como se sabe ha sentenciado que la ley del Gobierno español fue el castellano en Cataluña es inconstitucional madre mía si algún marciano estuviera mirando a España desde el espacio probablemente se preguntaría por qué los españoles hacemos las cosas tan difícil el Supremo el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia a un rapero al rapero Oval Tomic le condena a tres años y medio de prisión por injurias al Rey y enaltecimiento del terrorismo tres años y medio como Laxe sentencia la condena superior a dos años tendrá que ingresar en la cárcel Narcís Serra ex vicepresidente del Gobierno ha declarado en la Audiencia Nacional por el agujero de ochocientos millones de euros de Catalunya Caixa una de las cajas de ahorros rescatadas con dinero público dicho Narcís Serra que está tranquilo porque el Banco de España está de acuerdo estaba de acuerdo con todo lo que hacían los gestores de la caja

Voz 1704 03:35 esto joder cuadernos matado

Voz 0230 03:37 esto esto es una esto es una frase muy de madre os acordaréis de Madrid es decir no a ver si te crees que soy del Banco de España que también había gestores de las cajas que pensaban que el Banco de España una madre

Voz 1 03:52 anidaba Mary de Puerto Hurraco hace

Voz 0230 03:55 al final la única certeza diaria es que pase lo que pase hasta ahora siempre

Voz 9 04:05 a esta hora un poquito de twiterías la musiquita está de Suiza venga vamos empezó las redes sociales y la tercera edad cuidado cuidado el Twitter de Hank solo

Voz 1606 04:17 mi tía Ana setenta y nueve años escribe en su Facebook haciéndole fotos al y peludo para enseñaros las hasta Zuckerberg reza para que sea un perro

Voz 10 04:28 ahora vamos con una interesante conjugación del verbo leer que le va a encantar Iturriaga presta atención

Voz 0230 04:33 eh yo leo tú lees Bruce Lee

Voz 11 04:36 no

Voz 9 04:40 mira mira mira José mira José Martínez me baloncesto como tú en todos lados

Voz 1606 04:46 la segunda rebajas también es nombre de alero lituano

Voz 10 04:52 para los que se irritan al ver a gente enganchada al móvil todo el día para este tuit de Xavi en punta

Voz 1606 04:56 no entiendo que hace la gente enfrascada en sus pantallita pudiendo levantar la cabeza y disfrutar del acelgas de las personas un lunes y contemplar cómo llueve sin parar

Voz 10 05:06 ya en un tuit de mitos mujeres que deja una puerta abierta a la espera

Voz 1606 05:10 hola papá es sido adoptado a uno pero hay una pareja interesada

Voz 7 05:18 esta es duro no es cruento

Voz 0230 05:56 Luis de Guindos Luis de Guindos será vicepresidente del Banco Central Europeo Mariano Rajoy está muy contento los dos Luis de Guindos y Mariano Rajoy están contentos estamos muy contentos y por lo tanto pues

Voz 5 06:07 muy contento los dos está muy contento

Voz 0230 06:10 dos pero un ex colega de Gobierno José Manuel García Margallo le quita importancia lo dicho en Onda Cero

Voz 1220 06:16 esto estos son cambios

Voz 12 06:18 de cromos se ha

Voz 13 06:20 a sea entraña

Voz 0230 06:24 hable competitividad entre compañeros le nombran a uno vicepresidente del Banco Central Europeo y el otro dice que no sé

Voz 14 06:32 The San intercambio de grado

Voz 0230 06:42 nunca llueve a gusto de todos hay quien considera negativo que la sobredosis de nacionalismo catalán se responda con una sobredosis de nacionalismo español en cambio Inés Arrimadas está encantada dice lo vais a escuchar que ve cosas positivas en el proceso independentista catalán el renacer del Orgullo español

Voz 15 06:58 si algo bueno ha dado el pluses independentista en Cataluña de las pocas cosas buenas que ha dado es que se ha despertado yo creo un sentimiento de orgullo de ser español un patriotismo civil moderno

Voz 0230 07:12 todos son ventajas que iba a decir que que Inés Arrimadas le encontrara ventajas al independentismo hoy El Bigotes hoy el bigotes ha hecho un discurso amargo hoy El Bigotes ha hablado ante los diputados hoy El bigote sea sincera hoy El Bigotes atrás emitido sopesar dice el Bigotes no hay justicia en España habla el bigotes quién es el bigotes pues uno de los juzgados para la trama Gürtel sostiene el bigotes que sólo se juzga los machacan a los ritos de la corrupción Máis Justicia el dolor la David Lis se te va por uno

Voz 16 07:49 aún siete desparrama privilegio tiene el señor López del Hierro para no figurar en ningún sitio y que le pregunte alguien que hace usted en tanto papel

Voz 0230 08:01 se ha quejado amargamente el bigotes refiriéndose al marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal López hierro al marido de la ministra no le llama no lo decida un juez sostiene el bigotes que quedan impunes quiénes soltaban el montón expresión polisémico donde las haya

Voz 16 08:18 Ignacio López del Hierro y Castillo que es marido de la señora Cospedal ministra de Defensa ido Naher Piñeiro López

Voz 0230 08:30 que yo he tenido que pregunta quién es ya Angel figuran como atizar antes quiero decir vienen a soltar el Mondoñedo no vienen aquí a declarar no los he visto en un banquillo figuran como atenuante antes de soltar el interés

Voz 5 08:45 hasta el gran Isaías

Voz 0230 08:48 la de expresión llena de sugerentes matices soltar el hongo ha hecho un discurso emotivo el bigotes quejándose de una de esas encrucijadas te da vida una de esos momentos que te hacen pensar que mala suerte

Voz 0112 09:05 tenía una oferta de trabajo importante para un cargo directivo importante en Antena tres Televisión y me fui a Lanzarote a pasar unos días con mi mujer justo estando en Lanzarote cuando dicen que yo hablo el cumpleaños de la hija de Ana Mato yo estaba en Lanzarote pero da lo mismo pero yo me voy a decidir si sigo trabajando para el señor Correa o me voy a trabajar Antena tres Televisión mi hijo sería la lava o el ambiente volcánico lo que decidí por lo que decidí quedarme con Correa cabo el evento

Voz 17 09:44 Siria

Voz 0230 09:47 veis niños y niñas que nos escucháis si alguna vez tenéis que decidir entre ser directivos de televisión o montar mítines con dinero negro no lo dude a la tele de cabeza bueno también aquí es muy importante en todo pero Radio importantísimo en la comunicación en general es muy importante que el oyente que sepa que hablamos con propiedad que cada cual habla de lo que sabe por eso aquí tenemos con nosotros a Juanma López Iturriaga y por eso nunca le dejamos hablar de baloncesto a veces sin cumplimos nuestra propia ley así fue hace unos días cuando preguntamos a Juanma quién era el favorito para la Copa del Rey de baloncesto si fue a T dos a estos veintidós segundos que vamos a escuchar atentos al aplomo la según da la confianza que transmite Juanma López Iturriaga para decir que el Barça no tenía ninguna posibilidad Ike los favoritos eran Real Madrid Valencia y Baskonia silencio por favor La Ventana hace siete días en quince segundos Juanma quién es el favorito

Voz 1220 10:38 el Real Madrid hasta el resto de los catorce lista de favoritos Real Madrid Valencia Baskonia por este orden sí

Voz 17 10:47 son las mías no

Voz 1220 10:50 pero nada ya está nada seguro es que rellena quedan segundos para ella

Voz 5 10:58 no no no ponen eh

Voz 0230 11:00 no no no proponemos el Barça no oye todos maneras Juanma aunque sólo haya sido por contacto que has tenido con el baloncesto podríamos podría sí que podríamos preguntarte qué sentido tiene que llegue sí que lo hemos escuchado bueno porque ahora se publicitan los tiempos muertos los charlas de vestuario que el dice

Voz 18 11:24 motor rebote no futuro Smith ya priman

Voz 0230 11:27 el rebote rebote de reporte de repente cambio un equipo tú eso

Voz 1220 11:34 no yo afortunadamente tuve tuve bastante poco en Madrid por ejemplo estuve siempre de doce años con el entrenador pero eso yo creo que puede obedecer a dos cosas una que realmente en una plantilla muy crispada como el Barça con muchas derrotas pues aparece un hombre que realmente tiene gracia sabe la gente se relaja y empieza a jugar eso se retroalimenta dos que la etapa de éxito pues bueno les tenía tan y tan mal cuerpo con cuerpo al al al equipo que que su marcha pues también Leza les ha liberado

Voz 5 12:08 se pone serio

Voz 13 12:11 estoy muy bien a lo de Pesic me parece bien no

Voz 0230 12:13 si no hubiese estado hemos estado una hora con en el Campo de Gibraltar en la línea podría ir Pesic allí con la fiscal quiere decir mucho votante lucha en una semana en una semana cambia el panorama más cosas que cambian de un día para otro Nerea

Voz 1509 12:32 que venga vamos la noticia desarticular un grupo dedicado al asalto de viviendas tras dejarse uno de ellos un DNI en una casa historia ver superamos eh atentos a una tiene que encontramos en Europa Press ha sucedió en Alicante dos hombres y dos mujeres entre diecinueve veinticinco años han sido detenidos en un domicilio por robar bueno robaban por la noche cuando estaban las víctimas en la casa una de esas noches una de las víctimas levantó al escuchar el ruido y los ladrones huyeron por la ventana pero claro con las prisas pues Se dejaron el DNI

Voz 5 13:01 así que cuando llegaron tropas cuenten con canciones vete a saber porque de tanto tenéis

Voz 1509 13:11 cuando llegaron los agentes pues ya tenían identificado a uno de los ladrones pero la historia no cabe y es que la propietaria dijo que le faltaba gran parte de su inmobiliario pero informó que lo veía a través de la Ventana en el domicilio de enfrente es supuestamente estaba vacío así que lo ex agentes de policía lograron localizar a este hombre en esa vivienda que había sido ocupada ilegalmente bueno como este ladrones muy torpe la historia no acaba solo en esta detención sino que el pobre hombre huye acaban haciendo una persecución por las terrazas y al final es detenido porque se queda encerrado en el cuarto de baño de un beso

Voz 13 13:46 la regla

Voz 0313 13:50 esta tontería Especialistas secundarios al ruedo va

Voz 10 13:59 ha recordado que hace unos días con motivo de la visita de a La Ventana desde el Mago Pop e invitamos a otro mago al que podría es puede ser el mago masones todo el mundo

Voz 9 14:09 hago Juan Manuel los acordes del que no mentía pues hemos vuelto más el mago más honrado dices que vaya aplauso a una tupida gente tú pide sinceridad nosotros te lo damos

Voz 10 14:27 es que me comentaba antes fuera de antena que González Pons sí Pepe

Voz 19 14:30 general te han pedido que actúe en la final de la Copa del Rey y nada me llama me han dicho que podría hacer de telonero de Marta Sánchez en el choque que ganas tienen pensado hacer en el césped antes de la Copa del Rey de fútbol

Voz 10 14:43 si tienes algún le por qué te han pedido que actúe por Jackson ponga de porque cobra en negro

Voz 1606 14:49 ya pasó un olfato horitas paso

Voz 19 14:51 la extravagancia de esa pero abono que aún no ha confirmado estamos negociando

Voz 10 14:55 bueno entre gente honesta seguro que os acabáis entendiendo pero antes doble de todo esto y quería hacerlos un culto

Voz 19 15:00 con un tronco llena de de todo un truco de lleno de sinceridad vale sin engaño y sí sí sin tergiversaciones de la realidad de los demás no sensato que se cortico

Voz 9 15:10 a ver bien venga venga va contigo

Voz 19 15:13 Vega Contigo contigo que no te llama tienes tu tiene por ahí un billete de cinco euros resuelto de cinco oros y espera

Voz 0230 15:24 vale aquí tengo tiene una vale

Voz 19 15:26 pues bien quiero que escriba yo no miro eh en una escrita del billete una palabra la que quiera no la diga la tú escribe una palabra amable una palabra escrita muy a rompe el billete en pedacitos rompe no tenga miedo que soy mago Ron

Voz 20 15:41 la pelota pedacito valen más más más más

Voz 19 15:49 bueno tranquilo porque me temo lo peor no no no nos dejen ahora ya te de Mi Cartera coge el cartel de la cartera del mago sí sí habrá ves que haya un billete de cinco euros doblado de cinco euros doblados y como congelados lo cojo lo verán que tiene una verdad que tiene una palabra escrita en una esquina hostia

Voz 10 16:08 no me digas que que que va a aparecer en este billete mil la palabra que yo he escrito

Voz 19 16:12 a ver a ver a ver si sale a ver si a la audiencia que ponen ese billete la palabra la palabra que escrita en tu billete zanahoria sin hache por cierto vale eso ya es la palabra que había suscrito tu atención emoción que había suscrito tú en tu billete que ha roto no y preguntado no yo había escrito suspicacias

Voz 9 16:36 no ha salido por ya está no ha salido la palabra no quisiera

Voz 19 16:42 no podemos asegurar que el billete que está sin romper y pone zanahoria es el mio si así queda el tuyo es cree que podría suspicacia y que ahora está hecho pedacito encima la mesa eso sí

Voz 9 16:53 claro pero con una ha salido casi pero no otra vez será fuerte aplauso para todos

Voz 21 16:58 pero no

Voz 19 17:01 ha obligado yo vale yo no te obligado yo te he puesto una pistola en la sien no lo has hecho tú lo has roto tuyo pero ha tocado vale hay que ser muy Tola Iker para pensar que ese billete roto iba a volver a aparecer enterito aumentó la perdona que te diga pero no

Voz 9 17:16 dice que otros magos otros magos hacen tras

Voz 19 17:19 AMPAs mete la mayor a trampas con eco te lo digo

Voz 9 17:25 bueno hemos Francino me acuesto cien bueno pero tiene experiencia ha sido bonitas

Voz 10 17:32 se oye para acabar el tema de la Copa del Rey en caso de que acepte es finalmente ser tener que hacer más aceptar si ya tienes mira voy a hacer desaparecer los pitos al himno de España

Voz 9 17:43 por eso espejos nada fácil no es fácil

Voz 19 17:51 nada con honestidad para mí mira yo a pensaban no dejar entrar a los aficionados nadie partido a puerta cerrada suele al Rey vale sin trucos

Voz 9 17:59 hago Juan Manuel Cuevas ya no miran venirle esperado que siempre voy a intentar desaparecer vale perderse si mira cuenta tres

Voz 19 18:10 e Hipercor el sonido me pones un efecto de bomba venga de que de humo bomba venga cuenta tú

Voz 20 18:16 yo tres dos uno

Voz 19 18:21 sí es aquí con ha salido

Voz 5 18:24 es difícil la puerta Dios estoy cutres y señor Joe Roth

Voz 1606 18:30 ahí

Voz 22 18:30 en La Ventana

Voz 23 18:33 Carles Francino

Voz 3 18:35 va

Voz 0313 18:44 vais desacompasados completa de todo esto no lo básico hoy XXXIII las cuatro y treinta y seis en Canarias olívica que seguimos

Voz 5 18:50 en La Ventana por la radio

Voz 0313 18:52 enseguida el desafío del gran Iturriaga pero antes la telonera de lujo Pilar de Francisco Juan Verdú

Voz 24 18:57 eso más que ha quedado consagrados se suele quedar para que para que no lo sepa es nuestra flamante corresponsal en el mundo You Tube que no que no es poca cosa

Voz 22 19:10 dice además día grande hoy en día festividades Día Internacional del Gato el primer algo día además acompañado por declaración del Bigotes todo acompaña

Voz 5 19:20 me preguntó si había eh pregunta además gracias a este acuerdo tenían moradores

Voz 22 19:31 bueno los youtubers hoy se lo están tomando con muchísima filosofía porque esa vamos a hablar la filosofía está presente en Youtube además de gatitos célebres la frase tengo Wi Fi luego existo inquiete grandes fundadores IP por ejemplo destacan youtuber for fastidie más de ochocientos mil suscriptores Él se encarga de hacer reportajes en la calle preguntado conceptos básicos por ejemplo que es la filosofía que es una falacia que significa tener criterio están respondido algo que tiene que ver con las seis

Voz 1704 20:01 cómo describiría a alguna persona con Kirchner hablará en una situación actual de una forma como que se comporta algo que tiene opinión propia respeta la de los demás bueno para terminar que es la filosofía como la sabes lo que te digo plan sobre la vida y los conceptos que te rodea esto es pensado desde el antes que hubiera el ser humano como incluido que piensa que tiene mucha cabida la filosofía

Voz 5 20:29 me lo veía venir

Voz 0313 20:32 claro

Voz 22 20:33 bueno demostrado que los millennials no de filosofía son falacias ir vamos con otro l filósofo Ernesto Castro en lo que cuenta son curiosidades temas de diez mil suscriptores que siguen sus clases de Filosofía y cuenta por ejemplo el Salcedo cotilleos de escritores de pensadores todo lo que queríamos saber claro no lo he platónico de la caverna era porque tenía así su casa por ejemplo también concreta donde escribían donde pensaban los escritores los filósofos pues en cualquier sitio salvo en una se lleve una mesa

Voz 25 21:02 estar digamos de manera universal ha sentado el asunto de los escritores que no la mesa un montón de ellos escribían bueno ejemplo la cama como caso Marcel Proust por ejemplo el coche hay una fotografía muy bonita de Vladimir Nabokov pintando o pintando pintando dibujitos y tal les gustaba mucho pues todo el tema de la caza de mariposas en el coche

Voz 26 21:19 es Benjamin Franklin que dibujaba ahí escribía en La Habana

Voz 25 21:22 era Hemingway lo hacía de pie este BH Lawrence lo hacía le gustaba ponerse bajo un árbol en concreto

Voz 22 21:28 pues ya sabéis y la hacéis en el trono sois unos pioneros que está desarrollando todo hubiera tienen claro muchísima gente Mister wonderful por ejemplo en cafeterías votó en su mensaje está en tazas que tu sueño sean más grandes que tú miedos lo mejor está por venir se llama fin de semana frases preciosas

Voz 5 21:45 me ha ganado con el tiempo

Voz 22 21:51 otro canal han Boxing filósofo más de cien mil suscriptores es hablan de la figura el demiurgo de la figura de Platón describía como una entidad impulsora el universo mi Dios creador del mundo totalmente casa definición aunque es verdad en este canal le tratan más de tú a tú

Voz 27 22:08 pues el demiurgo es un genio ordenador da igual desordenada esté tu habitación si llega el demiurgo y hace un chasquido lo deja todo reluciente vamos que este tipo es el sueño de toda madre o persona amante del orden

Voz 22 22:26 bueno sí se medios sorgo este si has contado que te eso sí

Voz 5 22:31 ah sí por favor

Voz 22 22:34 quiero aplicación práctica que está muy bien eso de si hace sí creo el mundo por favor con orden también este canal Nos cuenta para que sirviera filosofía como leer a dos pensadores puede cambiarnos la vida y abrirnos la mente el mismo efecto que la raíz en Ibiza

Voz 28 22:50 este podría ser un mapa mental una persona con ideas machistas que crece la meritocracia es decir que basta esforzarse para conseguir una meta y que todo el mundo tienen las mismas oportunidades si está personal Leo autoras como Simón debo buah logrará entrenar su mirada será capaz de detectar actitudes que consideraba normales y que en realidad son discriminatorias Silex Marx se dará cuenta de que es cuestionable que todo el mundo tenga las mismas oportunidades con independencia de que se esfuerce o no

Voz 22 23:19 pues ahí queda mucho sin filosófico escarceos con boli los gatos grandes dioses yo es que se instale me encantan todas razas bueno lo Sofía está en cualquier parte por ejemplo la la youtuber arquitecta Ter que tiene más de cien mil suscriptores ella ve Filosofía en Operación Triunfo de hecho lo compara con Platón compara esta edición de Operación Triunfo con platos

Voz 0230 23:44 esto quiere escuchar

Voz 22 23:45 claro ya dice que mucha gente ha visitado los concursantes gente del mundo de la cultura compositores diseñadores directores de cine aquí nos recuerda algunos ejemplos

Voz 1539 23:54 hay también Bryce ese que es el actor que hace de Paquita Salas que es así de increíble que ha comprado Netflix que la división los Javi han también María escote y Palomo Spain que son dos diseños de moda increíbles beige para esto sirve brote para que luego no digan que en España hay nada en España nadie dice nada todo está en Estados Unidos pero que Operación Triunfo escultura que si tú te enteras de las nos vamos a no puede ser que yo vaya por la vida sin saber que hay un española superó un Grammy alardear de novela apreció en trucos como alardear de no haber leído a Platón incluso peor porque eran muy pesado de Operación Triunfo muy guay o no

Voz 22 24:27 no yo no cesaba mito de la caverna imita hoy la Academia muy a pesar ver desde el principio de esta temporada voy a verlo tienes el canal Veinticuatro Horas vamos a tres metros libres dentro de una hora dentro de uno

Voz 0313 24:40 ahora tenemos La Ventana de la filosofía con Irene Lozano como cada semana le preguntaremos por esto de hotel hoy también abierto al Goya porque no vamos al desafío

Voz 22 24:48 vamos

Voz 5 24:51 por cierto mate Sierra

Voz 0313 24:53 los concursantes Roberto recordemos a los aspirantes que quieran apuntarse a eso que que tienen que hacer dos vías o bien entrados movió dos vías una investigación puesto si es una a través de la página web de La Ventana en La Ventana apuntó

Voz 1 25:07 os sino enviando un correo a todo por la radio arroba Cadena Ser punto com

Voz 5 25:11 ha sido fácil fácil fácil es tan fácil es tan fácil que hasta tenemos concursantes esta semana si se sí sí saludamos a a David Martín es su primera semana los dos son recién salidos del horno de concursantes han calentito David S de Segovia es aparejador

Voz 1220 25:30 si le gusta cine hiel rugby Gill a ser estables Davis buenas tardes buenas tardes buenas tardes todavía en Segovia todo estupendo perfecto en el otro lado del río tenemos a dos en Segovia no que si Juan Segovia son iguales a tranquilizar igual sacaba de comer es igual sacaba de comer un cochinillo hoy a las seis menos veinte pues está claro

Voz 13 25:55 bueno saludamos

Voz 1220 25:57 saludamos a un cordobés bueno o por lo menos vive en Córdoba no sé si es cordobesa de la radio deportes libros cine viaja Mario Mario Alonso buenas tardes

Voz 6 26:06 bueno hola Mario qué tal

Voz 5 26:09 veis hoy tenemos tenemos gente muy reposada filósofos sí por qué no

Voz 1220 26:14 se ha preguntado cómo estás cómo estás muy bien estás muy bien no se nota en la que estáis aquí tiene que

Voz 9 26:23 porque hemos recorte

Voz 1220 26:25 vemos recordemos que sí es cierto que no te hay cultura pero también en este desafío hay mucha cultura no tanta quizás pero hay mucha aquí como muestra un botón primero David Mario elegir quince por favor ayúdame madrina padrino

Voz 6 26:40 David empezamos contigo quién crees que te eche un cable pues Atón Toni muy bien

Voz 5 26:45 David ahí ahí yo he visto ya con más energía claro si si se va se va ese es un poco diésel Leo arrancando chorro de voz Mario con qué quieres jugar

Voz 6 26:56 yo voy a decirle cada bueno bueno

Voz 0230 26:59 lares ahora eres la más solicitada destacó las multas no de largo

Voz 22 27:04 pienso luego existo

Voz 0230 27:06 por David diez y lo seca rastreos sino que rastreó ni caso ni piense vale vale

Voz 1220 27:13 vale vale venga Mario dábamos contiene una perdón Davis vamos contigo

Voz 6 27:16 sí al rebotes primero es que esto no

Voz 13 27:20 este hombre

Voz 5 27:24 pero cuidado cuidado es el Davis hoy es el Día Internacional hemos hablado de los gatos pero también es el Día Internacional de la

Voz 6 27:33 Pippa que porque una pipa de que Pippa estamos hablando de que Pippa vamos a estar hablando la gente lo primero que te viene a la cabeza

Voz 1606 27:46 la pipa de girasol

Voz 5 27:48 esa es la primera en la pipa de girasol tú crees que puede haber un día Internacional de la pipa de girasol no debería no debería bueno es el nombre de la pipa de fumar hebreo consta deberían cambiar lo comentaba que a mí

Voz 1220 28:07 Abi ahora vamos a hablar de las otras pipas de las que te gustan Dabiz porque a mí me a mí me encanta las pipas estas das de comer muy bien tanto que que que tengo que recomendar lo que lo que dijo lo que dijo el toro aquel antes de morir no te vayas de este mundo sin probar que David no de Palencia como muy me siempre ha recordado el gran Isaías ya que hablamos de pipa vamos a mandar un recuerdo al jugador de fútbol argentino apodado pipa o Pipita de quién hablamos

Voz 5 28:35 sí hombre Higuaín de Higuaín Higuaín ayer estuve

Voz 1220 28:39 no la sabía

Voz 5 28:41 ayer estuve mirando las ventas

Voz 1220 28:44 ha ido mal en el dos mil diecisiete En es no ha habido tres las tres prima las tres marcas punteras son podemos de Abalo tres clásicas te voy a dar me tienes que decir cuáles son las tres pero te voy a dar posibilidad de dos errores claro porque es difícil saber las tres te repito que son tres marcas clásicas

Voz 6 29:01 porque es más vendidas las tres más vendida sí dime

Voz 29 29:05 he Mercedes

Voz 5 29:07 vale empezamos bien no bueno pero puede acertar dos hombres dopante los coches de lujo no suelen estar entre los más vendidos soy bueno

Voz 13 29:20 pero si he dicho he

Voz 5 29:25 ah bueno las clásicas la de siempre se tiene que es que sean muy bien en Francia sea te Renault como muy

Voz 1220 29:38 dicho Toni Wolkswagen bueno he dicho Toni pues puntúa Juana sí pero había que decir las tres echó Volkswagen vías con una más fácil el más vendido como ocurrió el año pasado es un coche de Seat que podría ser el coche oficial del Athletic de Bilbao de modelo estamos hablando

Voz 5 29:54 pero esa pregunta atención hoy es el cumpleaños de

Voz 1220 30:01 Diana

Voz 6 30:02 así se oye salvedades de Rihanna

Voz 5 30:05 cómo voy a hacer tres preguntas sobre Rihanna vamos a poner un poco de ahí bajito eso vayamos por partes primero David del Estrella mes Rihanna

Voz 1606 30:18 ahí tienen

Voz 5 30:21 me gusta lo segundo caños es que cumple Rihanna te doy dos arribados a bajar bien perfecto muy bien la última que también es pregunta qué control de Rihanna madre madrileñas pregunta madre mía Rihanna

Voz 1220 30:36 como muchas personas tienen tienen dos nombres pero es conocida por sólo Riad yo no sé si vosotros tu Tony por ejemplo eres sólo Toni o Estonia Alberto Antonio Manuel Antonio Mas

Voz 5 30:47 bueno aquí aquí le llamamos Armando Antonio Armando Antonio también porque lo juro tendría que preguntar entonces Rihanna cuál es el nombre compuesto

Voz 1220 30:59 triana te doy tres opciones vale más Robbie

Voz 6 31:01 Rihanna Rihanna

Voz 1220 31:04 o María Dolores de Cospedal Rihanna

Voz 30 31:08 claro

Voz 5 31:11 Toni Robin has dicho doble todavía queda vale venga en

Voz 1220 31:18 estos últimos días ha hablado bastante esta esta esta regalaba porque hemos hablaba hace un momento de yo se está hablando bastante de Luis de Guindos ministro ministro de Economía que finalmente ha para que tres prevé tres opciones vicepresidente el Fondo Monetario Internacional vicepresidente del Banco Central Europeo como vicepresidente del Madrid

Voz 5 31:37 no por eso te quedando doble doble que pararla Quema de acertar la última dirige esta se venga va a ver si no nos va mal le venga de Urko a ver pregunta claro Luis Tosar por cierto

Voz 1220 31:59 de Guindos que que fue su cumpleaños el el viernes pasado pregunta si una quién crees tú mira Luis de Guindos imagínate mi cara quién crees que es más joven Luis de Guindos

Voz 6 32:09 nos corrían para complicados eh no tiene además no tiene respuesta buena esto no tiene nada es más

Voz 5 32:22 Benítez Ca peros como dos con esa calvicie que tiene no voy a joder gracias bueno vale ha cumplido es de sesenta años muy muy bien muy bien

Voz 13 32:43 pregunta ultima atención

Voz 5 32:47 cuál es la fruta no es un no es un abre el telón e es cuál es la fruta preferida de Beethoven

Voz 1220 32:55 sí

Voz 5 32:56 pero no la fruta en la sordera una fruta Toni enseñarnos chistes y es verdad es que como me habéis hecho ponerme serio antes con el baloncesto se olvida la fruta preferida de Beethoven

Voz 0313 33:08 de Beethoven poeta me vais a echar me vais

Voz 13 33:12 ya ya ya no no no es

Voz 5 33:15 no es una fruta es una fruta que tienes que poner un poquito fondo musical

Voz 13 33:23 saben ustedes

Voz 0230 33:26 Mozart también

Voz 13 33:28 eh

Voz 5 33:30 con una fruta eso con una fruta con una fruta que encaje claro claro

Voz 13 33:35 a casa no manda nada tampoco Moro cuya no era Melo como pero pero como si no existe la banana nada que no existe

Voz 5 33:54 oye Banana Nano Barack Bayos pero como te a saltar la doble nueve nueve de diez muy bien muy bien

Voz 31 34:05 lo ven optó por no aplaudir no sólo el plan

Voz 5 34:11 bueno Mario David ha conseguido nueve puntos vamos con va a mi me gusta vamos venga hilar atento que bueno ya lo hemos comentado

Voz 1220 34:22 la la primera regalada se jugó este pasado fin de semana la Copa del Rey

Voz 6 34:26 final que la ganado a quién si no

Voz 1220 34:32 barcelonés al Madrid señor no quita

Voz 5 34:34 mi ayer leí un titular al leer un titular en el país esto es cierto

Voz 1220 34:39 los españoles nos estamos acercando a un mínimo histórico en que tres opciones tasa de ahorro no compra de libros o duración de laxo del acto sexual a en una de estas tres cosas no estamos acercando a un mínimo

Voz 6 34:55 Nico el no puede más aquí parece ser que Pilar puede saberlo pero bueno no se ha podido

Voz 13 35:03 sí señor tasa de ahorro

Voz 1220 35:06 pues no lo sabes el porcentaje de recursos que se guardar en los hogares para el futuro

Voz 13 35:11 la velada al ahorro si a la ropa nada se llama tasado está

Voz 1220 35:16 se está reduciendo al seis coma seis coma uno por ciento es está tres décimas de la mínima que fue en el dos mil ocho Osaka saquen eso también me da que los dos personajes de los que va a esta pregunta les da para guardar algo más que se seis coma uno por ciento les hemos visto una foto juntos porque la semana pasada asistieron a una gala benéfica en Amsterdam vale en la forman un tenista racial como ningún otro y un actor cuyo hundimiento cinematográfico le aupó a la fama de que dos personajes estamos hablando tenista racial raza

Voz 6 35:50 Rafa es raza y Rafa Rafa

Voz 5 35:53 además bueno podía ser Rafa si es Rafa te es el otro el otro no el otro el otro es actor

Voz 1220 36:00 cuyo hundimiento cinematográfico le aupó a la fama

Voz 6 36:05 muy guapo muy guapo que que se hundió Lola Leonardo Di Caprio efecto el mito el Titanic

Voz 1220 36:13 que es eterno pero ya han pasado unos añitos porque el Titanic se hundió recuerda en qué año te doy tres añitos para arriba tres años baja todavía no

Voz 32 36:22 a la la mirándolo pienso

Voz 5 36:27 mil novecientos cuatro has dicho

Voz 1220 36:31 trece

Voz 5 36:32 te iba a hacer una rima de rancio pero no fueron mil novecientos doce perfecto un año junta oye hubiese cumplido hoy hubiese cumplido cincuenta años sin eh hoy si hubiera así como no le podemos felicitar por razones obvias hagámoslo con una

Voz 1220 36:52 la modelo que cumple cincuenta y dos años e Iker responde a las iniciales C no es Claudia Cardinale CC CCN CC no CCC cumple cincuenta y dos es de estas que fueron sabe serlo

Voz 13 37:08 no sé si trece

Voz 6 37:11 el silencio ideas

Voz 5 37:15 es oye ya has dicho algo tú no te va bien perfecto tampoco tampoco ha dicho preguntado tampoco

Voz 1220 37:25 sí es que Sinde ese conserva fantásticamente

Voz 5 37:29 pero yo mejor que tú y yo prefiero joven yo quiero joder te lo voy a dar una felicitar

Voz 1220 37:37 el ojo al dato los más los de mi generación sabes de que usted y yo quiero felicitar a Jennifer O'Neill ah sí Jennifer O'Neill eh que cumple joe cumple una pena cumple setenta años Jennifer O'Neill fue uno de mis mitos eróticos absoluto a partir de una película yo creo que fue generacional El verano del de que años Verano del cuarenta y dos verano de cincuenta y dos soberano de sesenta y dos verano del cuarenta y dos vea no del cuarenta

Voz 5 38:10 bueno venal cuando ganó un Oscar a la música

Voz 1220 38:12 por favor Alicia que meter

Voz 33 38:15 ya que el año que realizaba musical de Michel Legrand en año

Voz 34 38:24 la verdad es la historia era la historia unos chavales de trece catorce años que están pasando el verano en una ciudad costera y entonces hay una mujer un poco más madura que está casada con en la en la guerra del Vietnam ir cree haber ganado cuando Vietnam era no Si bueno cuarenta y no

Voz 5 38:43 no es verdad no la guerra mundial la segunda gracias a China no va a ser lo de menos el caso es que ella es una mujer

Voz 13 38:54 el acto

Voz 5 38:57 el viernes quedaba amistad con este chaval hito ya hay un día que recibe la noticia de que bueno que está muy bien que aguantó en el tiempo quita por favor que me estoy poniendo Pinocho pregunta al siglo XXI

Voz 1220 39:14 porque como ya sabemos porque lo hemos comentado muchas veces comenzó que hoy día comenzó el siglo XXI Mario como quería Siglo XXI quería quería que dice dio la semana no quería de de calendario número uno de uno de qué año

Voz 6 39:33 mil uno Inter uno

Voz 1220 39:35 es que hay gente que piensa que los siglos empiezan en en enero

Voz 5 39:38 a que se están celebrando boca se está celebrando los Juegos Olímpicos de invierno no hemos dicho nada donde donde se está celebrando

Voz 1220 39:47 Mario

Voz 5 39:48 en Pyongyang en Pyongyang Champions sushi a la bandera de Corea del Sur es bla

Voz 1220 39:54 en calle medio está el famoso Jin Jan que tiene azul y rojo pero qué color tiene el yin y que con lo tienes Jean joder

Voz 5 40:03 sí saberlo sí en la bandera de Corea a Yun Jung sabe sabe nada que eso

Voz 9 40:11 el PP eso cuales rojo

Voz 5 40:13 exacto

Voz 6 40:15 en rojo Arrigo ya pero usted que se representan a sí

Voz 5 40:22 el rojo el azul y eso es cubrirá frío en rojo luz y calor humano primer error no has dicho doble no pues venga esta última pregunta pregunta cuidado ya es doble

Voz 1220 40:39 sé que puedo ser que aun teniendo cinco D2 no puedo moverme sin ayuda qué puedo ser que aun teniendo cinco dedos no puedo moverme sin ayuda ser muchas cosas

Voz 0313 40:52 lo quiere saber lo que he pensado no sí sí claro

Voz 6 40:57 ni de joe que una cosa que tiene cinco dedos que como Lola ayudes no se mueve metes tú tú no tengo ahí no puedes el guante

Voz 5 41:12 ante bueno han sido dos fallos y además Nava ocho ocho de vale valía eh sí

Voz 1220 41:26 de haber temas tengo dos temas tienes que elegir David cómo vas primero eliges tú AVE Madrid Barcelona o cerveza

Voz 5 41:34 además Cerveza Cerveza Cerveza Cerveza para David aquí AVE Madrid Barcelona para Mario empezamos por David que va ganando nueve ocho vale Davy vamos contigo el portal

Voz 1220 41:47 Nation punto es ha hecho un estudio sobre el precio de la cerveza en España el de la caña e cuál crees que es el precio medio en España de una caña estamos hablando es las ciudades sede de capitales de provincia de te doy treinta céntimos de margen

Voz 6 42:04 vi cuántos crees que cuesta una caña Eurovegas ostras

Voz 5 42:08 donde tomó extrañas tú tío no no no es que es pueblo estamos hablando de de de de capitales de provincia es uno treinta también uno no no es una verdad no te oye luego debatimos a quiénes fuera adelante en mayo

Voz 1220 42:30 a mí oportunidad para Mario primera pregunta sobre el AVE hoy es el aniversario de la puesta en marcha diez años pero empecemos por algo Avi a opio perdón que significa ave de Mario

Voz 13 42:44 hola empata a nueve pregunta para dar

Voz 6 42:47 vi cerveza en qué ciudad española es más cara la cerveza en Madrid en Barcelona o en Bilbao yo yo midia lo obvio yo también de Dabiz Barcelona eso lo obvio si no

Voz 1220 43:08 vi Madrid dos noventa y tres en Madrid en Barcelona es más bueno que no te digo el estudio contigo

Voz 5 43:16 adiós pregunta

Voz 1220 43:18 te delante en la línea AVE Madrid Barcelona tiene un máximo de siete estaciones vale necesito que me diga seis tiempo dale dale

Voz 6 43:28 Zaragoza hacías vas a ninguno

Voz 13 43:35 bueno no sé de donde salí a donde llega

Voz 6 43:40 a Madrid pero pero si no vienen Perfect ya tenemos tres de pasa por donde pasa

Voz 13 43:45 a partir de cómo va a quedar así se quedan dos nombre del nuevo nada nada Diego OPA

Voz 5 43:58 mira Calatayud también que no tenía que tiempo venga oportunidad para para de aquí a Mario no no no no para David no fue para David Baker hay empate de momento la década mi segunda pregunta

Voz 1220 44:19 tercera pregunta sobre el set de cervezas en qué ciudad es más barata la cerveza tres opciones Badajoz

Voz 6 44:26 Cádiz o Bilbao Cádiz exacto cada bien

Voz 5 44:30 a ver si puede empatar da pregunta sobre el AVE cuál ha sido el tema hacia español en recibir el AVE Almería Castellón

Voz 1220 44:36 Burgos

Voz 35 44:37 otra muy bien

Voz 13 44:40 has pues se lo dejamos caer empate pues bueno

Voz 5 44:45 siempre había una pregunta más

Voz 13 44:48 bueno vale si cada que ha creado la semana próxima

Voz 1220 44:51 a Mario buena semana de Mao Tse

Voz 6 44:55 se nos vale vale vale

Voz 13 44:57 además la próxima semana hace una década

Voz 5 45:02 una mañana más todo por la radio si llueve