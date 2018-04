María de las Heras: "No termino de entender la decisión de Anna Gabriel"

Voz 0194 00:00 María de las Heras exfiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado y vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales María muy buenas noches bueno no habíamos aprendido cómo funciona una orden europea de detención en Bélgica ahora hoy miramos a Suiza ahí está Ana Gabriel que particularidades tiene este país ante una hipotética orden de detención porque Suiza no forma parte de la Unión Europea pero sí de Schengen

Voz 1 00:22 efectivamente es un país en el tenemos un convenio con ellos pero evidentemente el límite de extradición es algo más lento que el procedimiento de una orden europea de detención y entrega ir básicamente esa es la la principal diferencia que es más formalista Ny y es más lenta y también hay intervención intervención más contundente de de lo que es el Ejecutivo como es el Ministerio de de justicia tanto por parte nuestra como por parte de de Suiza es que es más lenta

Voz 0194 00:55 los estaríamos hablando si se pide una orden de detención

Voz 1 00:57 pues yo creo que de varios meses porque hay muchas posibilidades de apelación de las decisiones entonces varios meses seguro mientras que una orden europea de detención y entrega en muy poquito tiempo la puedes tener cumplimentada me estos meses en algunos casos incluso días cuando hay una acepta Dion a la a la entrega en caso de Suiza se que es un Idi teniendo en cuenta también las particularidades de este caso yo creo que en el caso de que se pida sí que va a ser bastante más larga varios seguro

Voz 0194 01:32 en este caso te lo quería preguntar al final pérdida que tú que tú me lo dices invoque ya casi como va el arcén no como como estrategia de defensa porque Ana Grabiel a Gabriel de momento bueno si hay una petición de declaración como como investigada como imputada pero se desconoce si se iban a aplicar medidas cautelares de hecho las últimas declaraciones de ayer y de hoy no se han aplicado medidas cautelares es comprensible un paso así como estrategia de defensa

Voz 1 01:56 bueno yo no lo termina de entender porque todavía no tiene el estatus de investigar

Voz 0194 02:00 claro que no

Voz 1 02:03 se ha personado ante el Tribunal todavía no tiene ese ese estatus tampoco hay una fijación o definición de los hechos que se le puedan atribuir entonces no sé imagino que la habrá valorado con sus abogados que aunque tiene dos una aquello a allá no se responde más a una medida publicitaria de todo el procedimiento Profés como se le quiera llamar ya pero sé que es un poco precipitado entiendo o sea que todavía no se no sean identificar exactamente con claridad que delitos se le atribuye participación ha tenido ya los los delitos

Voz 0194 02:48 dirías que incluso se le puede complicar el proceso judicial

Voz 1 02:52 ah no necesariamente se le puede complicar celebró que no necesariamente no creo que eso sea va especialmente un problema para para ella se nos puede complicar a os puede complicar Dahl para el Tribunal Supremo a la hora de detener determinar respuestas a determinadas preguntas que pueda surgir durante la en la investigación pero no creo que se pueda serle podría complicar el efectivamente en el que ella ya ha mostrado cómo quién está dispuesta pones ahí acción de la Justicia y entonces evidentemente en el caso de que de pronto pues viniera a España y a declara pues se podría tener en cuenta como una falta de disponibilidad o el caso por ejemplo de que fuera Francia de visita yo era una orden europea de detención entrega contra ella hice le tuviera pues vería puesta en en prisión inmediatamente es muestra ya una actitud de poca colaboración con la justificar eso sí que es cierto

Voz 0194 03:52 es decir que todavía no se habían detectado tipificado los presuntos delitos para otros casos hemos estado hablando con Junquera por ejemplo forma hemos estado hablando de delitos de sedición de rebelión en el código penal suizo no tipifica ninguno de estos delitos y un delito contra el Estado aunque necesariamente tiene que existir violencia en este caso también sería diferente a a Bruselas

Voz 1 04:15 en este en este aspecto es muy similar porque delitos como los de rebelión y es edición no están en la lista esta lista de veinte tipos delictivos que es capa negamos que están exentos del control de la lo que llamamos la doble incriminación es decir el hecho tiene que ser delito en los dos países en el caso de Bélgica pasaba eso está fuera de esa lista listas delitos como por ejemplo el tráfico de drogas que se considera que hay que hacer ese control aquí en Suiza efectivamente hay que hacer ese control igual que aquí en Bélgica son delitos muy muy particulares muy excepcionales y que comprobar que efectivamente existe un delito que sea similar al delito de rebelión imposición en España no no se tiene que llamar rebelión sedición en Suiza se puede llamar de otra manera pero sí que es cierto que tiene que existir esa doble incriminación sino no se podría concedería nunca la extradición

Voz 0194 05:23 y una última cuestión María cual esa relación judicial entre España y Suiza nos venía a la cabeza antes el hecho de que España no extradita se por ejemplo Hervé Falciani las autoridades suizas yo no sé si esto son cosas que se apuntan en listas y luego se pasa cuentas

Voz 1 05:37 no necesariamente yo creo que eso es una especie de mito no de de película no es que otros tiempos pero la relación con ETA es muy fluida prácticamente cada día tenemos comisiones teorías temas con ellos con muy buena colaboración con un contacto muy directo tanto con las autoridades que están en las autoridades centrales como las que están en los distintos cantones sí que me gustaría resaltar es que la cooperación es muy buena es una palabra tío en general excelente de de tanto de proporcionarnos ellos información a nosotros muy valiosa como nosotros ahí no creo que tenga necesariamente que penaliza el asunto en este caso

Voz 0194 06:22 pues María de las Heras fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales como siempre muchísimas gracias