¿Qué pasa con Dembelé?

Voz 1 00:00 tiempo de sanedrín eh frac y que sigue por ahí también Adriá Albets enseguida cerramos con ello

Voz 1375 00:05 los que tenía una palabra Marcos estaba sonando

Voz 1785 00:08 eh por dónde iban los tiros de el rock

Voz 2 00:11 a Iniesta y la mete Messi no Iniesta arroba Messi decide y al final el Barça sufrido muchísimo especialmente en el tramo final de la de la primera parte yo creo que ha sufrido más en esos quince minutos que en el inicio de la segunda parte cuando ha recibido el gol de de William pero al final digo que este equipo que juega mal que aún hoy ha jugado mal ha jugado de manera como diría Mario ramplona es verdad es decir ha jugado sin sin sin grandeza creo porque no ha tenido profundidad no ha tenido veneno a ha tenido verticalidad no ha tenido posibilidad de hacerle daño al Chelsea sólo una ocasión pareció un equipo italiano el Barça sólo un error ha tenido el Chelsea en en noventa minutos sólo uno pero el Barça estaba en el sitio que tenía que estar y curiosamente quién roba el balón nos Paulinho que se salta mucho que roba muchos balones yo y si no me equivoco y ahí están los datos no ha recuperado en una sola pelota Iniesta recuperó ocho balones hoy Paulinho cero Umtiti diez Piqué diez que los normal pero lo que es Paulinho que supo ese será otro asunto pero creo que en el único error que han tenido Evra eh eso es quirúrgico demuestra también la capacidad de supervivencia que tiene el Barça de Valverde que cuando juega horrible es capaz incluso de empatar un partido en Stamford Bridge

Voz 1375 01:19 que yo creo que si no mete en esa no me te en ninguna no no porque han habido más hoy han aprovechado ese el único error metió el bisturí ahí donde hay que meterlo porque si no meten ese yo creo que se van con el uno cero sobre todo Jordi Ramon mucho juego

Voz 3 01:29 el centro no no no que empezó

Voz 1375 01:32 se en en en en en intentar desatascar lo que era muy difícil de desatascar por el centro en lugar de buscar más las bandas no por ejemplo ha faltado claridad no

Voz 1785 01:41 bueno saben defender muy bien a Messi el Barça se pasa mucho rato intentando buscar ha sabido para mí un doble juego al Chelsea buscaba Hazard ya ya Willian y el Barça buscaba Iniesta Messi contra ahora mismo no pero el Chelsea ha encontrado antes a Willian y que el Barça Iniesta y Messi donde han fallado sobre todo algunos automatismos como el que ahora esta vais contando de Paulino no sean el fondo seguimos con la misma duda de siempre que para mí es una duda filosófica es quién juega en el sitio de Neymar si pones un delantero recuperas la grandeza la visión de un equipo letal al ataque que se les supone el Barça se ahora creo que no no juega en Belén porque la gente no está bien pero hoy cuando he visto salir Aleix Vidal antes que le he pensado que pues que todavía quería tirar más de las riendas Valverde porque no se acababa de fiar de un tercer delantero y Aleix Vidal tiene más despliegue y puede contarse más en el centro por lo tanto amarrar Tegui en el sentido de que no es un reproche pero es una mirada del Barça más más defensiva a la que ha tenido en los últimos tiempos no acaba de resolver porque André Gomes no está se perdió en Mestalla ahora se ha perdido Paulinho no se sabe nada Denis Suárez Alcácer pues para determinados partidos de Belén no está en este sitio es donde está la clave de muchas de las historias que le están ocurriendo el Barça

Voz 0985 03:05 hombre Se supone que la solución deberá pasar por den velé no lo estoy pensando en el partido de vuelta el catorce de marzo faltan tres semanas es mucho tiempo veremos dentro de tres

Voz 1296 03:14 buenas perdóname Jordi que te interrumpa de nuevo tenemos además muy especial porque es un ex jugador del Barça que ahora se ha enfrentado a su exequipo titular hoy en el Chelsea Pedro II la dieta ya te escucha vano en sintonía El Larguero gana

Voz 4 03:26 a hablar con él está todo eh cómo te va

Voz 1375 03:28 el hombre

Voz 5 03:30 moderno muy diferente aquí que en Barcelona pero la verdad es que contento también

Voz 1375 03:35 has visto a tu ex Barça como les has visto

Voz 5 03:38 bueno muy bien no yo la verdad es que son un equipo siempre muy fuerte muy difícil de cuando te enfrentas a ellos oí bueno sé que están en líneas generales está muy bien haciendo una gran temporada ahí bueno hoy la verdad que les ha costado no estaba guardado

Voz 1785 03:52 muy bien ante nuestro planteamiento yo creo que les ha costado

Voz 5 03:55 eso era lo que nosotros queríamos Si bueno al final una lástima que con ese error no no hayan marcado porque no para nosotros estaba siendo el partido ideal

Voz 1375 04:03 ese gol de Messi os cambia el paso de la eliminatorios cambia el guión que tenía previsto para los dos partidos

Voz 5 04:09 no nos cambia pero sí que es verdad que como te digo no cuando cuando ves que estás saliendo el partido que quiere es el resultado que tú quieres conseguir y que al final pues no en ese gol

Voz 1296 04:21 parece Álvaro Morata no sé si metiéndole prisa pero ahí está

Voz 5 04:25 tengo que iría a estar esperando ahí te llevas a casa

Voz 6 04:27 es que lo lleva clave

Voz 5 04:29 y nada como te digo pues cambia no cambiar un poco el planteamiento que tenía la idea de del siguiente partido pero bueno todavía quedan como digo no pero esperemos es mucho

Voz 1375 04:42 Dirige Álvaro Álvaro que un minuto te voy a poner te voy a poner esta frase de Iniesta porque mira estamos aquí empezó sanedrín de El Larguero con Jordi Martí con Ramón Besa y con Marcos López están diciendo que el Barça es un buen resultado pero que no ha hecho un buen partido no que no que ha sido ha estado muy bien defendido por vosotros sin embargo mira lo que he dicho Iniesta de vosotros

Voz 7 05:01 cuándo intentas proponer

Voz 0301 05:04 si hay un equipo que tiene

Voz 8 05:06 eh siete jugadores ocho detrás del

Voz 7 05:09 Colón es difícil no no es ninguna crítica hacia hacia el otro equipo ni mucho menos pero pero bueno evidentemente cuando eso sucede el el partido no no es tan vistoso como como otras veces

Voz 5 05:22 yo te parece sí claro claro evidentemente tiene razón no jugando juntas dos líneas pones nueve jugadores por detrás del balón pues siempre es complicado encontrar los espacios de crear ocasiones y eso es una realidad era lo que queríamos incomodarlo que no hubieran ocasiones creo que lo hemos hecho bien muy bueno

Voz 1375 05:37 o sea que no te importa que os acusen de amarrar Otegi re muy defensivo

Voz 5 05:41 claro que no desde luego es que jugar a muchos muchos equipos juegan así contra el Barça no lo sabemos mucho la selección española

Voz 1375 05:49 te van a que te has estado en el otro lado es

Voz 5 05:51 eso equipos que que tienen el balón siempre que intentar atacar es normal no es normal que intentes replegar juntar jugadores y que no encuentre los espacios y tú intentar pues en cualquier contra que hacerles daño ahora hemos intentado hacer hoy y bueno al final

Voz 1375 06:05 ha sabido adaptarte al equipo más ofensivo del mundo que era el Barça de Guardiola y a uno de los más defensivos del mundo no sí

Voz 5 06:11 de aquí prácticamente defendemos mucho durante todo el partido y bueno siempre estoy para para ayudar para lo que me pide el entrenador intentar hacer lo mejor para para mi equipo y bueno y una vez más contento por el trabajo sobre todo ello defensivo porque parafina en este equipo hay que hay que estar así y hay que estar muy concentrado y lo hemos estado y una lástima al no había marcado según

Voz 1375 06:32 la última Pedro sesenta cuarenta el Barça se cincuenta cincuenta como leves

Voz 5 06:37 el partido está abierto partido está abierto sobre todo a la eliminatoria no quedan noventa minutos sabemos que va a ser muy complicado pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo cómo afrontamos ese partido ahí pues yo la selección que bueno no lo sé no se evidentemente sé que es complicado no hay mucha competencia siempre es complicado ahí bueno algo que ahora mismo no suele pensar mucho todavía porque como de digo tenemos muchos compromisos partidos muy fuertes y por delante ahora muy duros aquí nosotros sobre todo también de Liga y luego de Champions en el Barça hay bueno un poco en lo que estás más metido no

Voz 1785 07:09 pues nada no esperar a Morata que está por ahí bien

Voz 1296 07:12 un abrazo a la carrera porque él estaba Morata desde lo lejos enseñándoles las llaves del coche literalmente como tiene Cobián es ya me voy o te robo el coche

Voz 1375 07:19 pues nada yo creo creo que da ya nadie por ahí no

Voz 1785 07:22 pero amistad de no no creo que nadie

Voz 1296 07:25 ya del Chelsea se queda algunas son rezagadas podríamos paso pero en principio se han marchado ya se marcha ya nada

Voz 1375 07:29 se también en el Sanedrín industrial que por supuesto ya le he preguntado a Bruno Alemany por el Chelsea no sé qué está hablando Jordi me parece

Voz 0985 07:35 sí está hablando yo hasta que me interrumpido flaco afortunadamente por enésima vez cosa que hay que agradecerle al mérito de Flaqué que seguro que lo tiene también que podamos escuchar a tantos protagonistas con entrevistas individualizadas totalmente otro cosa que

Voz 1375 07:49 mató a nosotros

Voz 0985 07:52 un una tarea

Voz 1296 07:53 dificilísima no ha ido ninguno lesionado ni de nada

Voz 0985 07:58 el responden las preguntas las aceptan diálogos normales entrevistas a fin y al cabo que los aficionados y los oyentes agradecen

Voz 1375 08:06 te te digo una cosa perdona con empate a uno que ha sido un buen resulta claro que le dan igual ni siquiera hablan en el Kanouté llegando pero

Voz 0985 08:12 bueno quería reseñar este esta circunstancia y me parece que también para otros clubes españoles pudiese muy interesante esta experiencia entonces decía que claro el partido de vuelta manos el día catorce de marzo no falta ahora vendrán tres semanas de descanso entonces veremos cada uno dónde está dónde estará en velé donde estará Aleix Vidal donde estará Paulinho en fin André Gomes porque Paulinho está jugando entre otras cosas por la decepción que suponen de Gomes que sólo ha acumulado una titularidad en los últimos siete partidos después de que quedó muy señalado en el partido de Copa no dicho esto a mí hay una cosa que sí que me gustaría decir como atenuante en favor del Barcelona que es el enorme desgaste que a mi juicio ha supuesto por ejemplo a la Copa del Rey o por ejemplo dejar adversarios como Madrid a dieciséis diecisiete ó diecinueve puntos es que creo que el propio Valverde ha admitido un cierto bajón físico hasta incluso mental pero realmente la proeza del Barcelona para sacar adelante la Copa sacar estas distancias en la Liga hice encarrilar los octavos de la Champions lo digo como en fin para buscar alguna explicación a este bajón que existe del Barça físico y mental de los últimos tres o cuatro partidos

Voz 1375 09:23 es verdad que todos coinciden en lo mismo Flaqué y te pregunta también da la sensación lo que decías Ramón creo que el Barça está jugando toda la temporada casi con diez o diez y medio porque no se acaba de saber quién es el undécimo hijo no sé si lo ha dicho Jordi para la vuelta de embeleso no ve nada claro que para la vuelta en el que hablamos que yo ni veo Viana de melé ni Bea Valverde convencido de que ese once tenga que ser de envíele contó

Voz 1296 09:47 Belén andamos todos despistados primero por las lesiones que evidentemente la han dejado en fuera de juego mucho antes de lo previsto estamos Estados por su juego porque no sabemos hasta qué punto se va a poder adaptar a este juego de toque del Barça estamos despistados porque Valverde no sacaba o de marear porque todos esperamos que en la segunda mitad se suponía que estaba mínimamente bien iba a ser el primer refuerzo y resulta que Aleix Vidal un jugador que si llega dar a recibir una oferta en condiciones hubiera marchado el Barça alberga invierno ha pasado por delante del segundo fichaje más caro de la historia del Barça con lo cual bueno sigue siendo una incógnita contaba Adrià que igual es cuestión como remarcar Ramon Besa una cuestión física que no acaba estar del todo fino pero al final van pasando los meses de Belén no cuenta en los partidos poco importantes de los medio importantes temas muy importantes con lo cual ya no sabes hasta qué punto a poder aportar y a mí me cuesta creer veremos si es así que en un partido tan gordo como la vuelta pueda tener un papel muy protagonista

Voz 2 10:37 es que hay una frase perdona hay una frase de de Valverde que es para mí fundamental dice cuando cuando llegamos son parte de este calibre me baso en las a de las certezas que tengo Hinault en las expectativas y la certeza es colocado Ulinho la certeza es colocar Alex Vidal y la expectativa lo que puede ser lo que puede llegar a ser lo que será o lo que dentro de un tiempo puede ser este futbolista es ahora mismo Osman le no ha jugado ni un minuto en Ipurúa no ha jugado ni un minuto en Stamford Bridge por lo tanto creo que el entrenador ha sido rotundo lo ve como una expectativa ir ahora mismo no lo ve como una certeza

Voz 1785 11:11 pero también pienso que como una amenaza en la banda calentando pero luego Osaka no hay que creo que todos los partidos serios en campo contrario cuando habla lo que dice Marcos de las certezas y las expectativas y el Barça los juega con un medio defensivo juega un cuatro cuatro dos eso sí creo que ya es imperdonable es irreparable repasamos la mayoría de partidos que ha jugado el Barça ese jugadores es un jugador más de carácter Defence casi siempre lo entonces aquí en Belén no encajan en Belén pero eso que es una duda dio decía filosófica o conceptual no es una duda cualquiera y luego está el aspecto que coincido con Jordi Ikea hemos venido diciendo desde el partido recuerdo de aves que el Barça ganó de milagro en el descuento con aquel la falta de de Messi que remontó el Barça está físicamente en el en un mal momento es posible que el desgaste de la Copa es posible de que las rotaciones han sido por más medidas que sean pues no hayan ha sido todo no no hayan funcionado todo lo bien que han funcionó pero el Barça está afrontando un tramo decisivo con el gancho y en este momento por eso se felicitan por el resultado porque creo que ellos son los conscientes de que no pueden jugar atrevidos ni con el juego que se les supone el Barça porque para ganar al Chelsea para decir lo que decías tú Manu de entrar por dentro el Barça sólo tienen una solo son que antes la tenía cuando tenía jugadores muy finos finura hay velocidad y hoy el Barça con los jugadores que juega hay más con Paulinho no tienen y figura ni velocidad sólo la tienen Messi Iniesta que son los dos únicos que desequilibrada pero si la velocidad de la pelota el balón no va como tiene que ir y menos en un campo como este que da vergüenza igual que osea tanto Stamford Bridge tanta Premier tanta champions o sea el campo del el campo que ahí donde estamos alojados los periodistas es para hacérselo mirar van pasando cámaras inspectores todo el mundo pero claro las condiciones laborales y de juego de los futbolistas me parecen reprobables a ver si se gastaba el dinero habrá

Voz 1375 13:05 sí que que no será por dinero y fíjate no sé si queréis apuntar algo más pero yo destacaría casi de del partido de hoy de los dos últimos partidos lo que más me está gustando es la pareja Piqué Umtiti que me parece que está a un nivel excepcional acoge Messi Se acabó todo pero que el día que no está Messi ahí sí que el Barça está haciendo una temporada tras encajando muy pocos pero sobre todo me veo muy bien esa pareja que es de las mejores parejas de de los últimos tiempos atrás no

Voz 2 13:30 sí sí y además de Europa yo considero una de es una pareja defensiva de hecho el Barça que en condiciones normales el Barça recibió cuatro goles del país en Germaine la pasada temporada el Barça recibió tres de la Juventus en en los cuartos de final el Barça este año lleva dos goles en siete partidos de Champions

Voz 1375 13:47 parece que están los dos a un nivel es todo el equipo habernos eso no no defienden ellos eh pero es que ellos dos están muy bien

Voz 0985 13:52 en la segunda parte se han crecido especialmente pero también te voy a dar un dato que ha dado Fermín Suárez que también es llamativo de los últimos diecinueve goles del Barcelona en dieciocho ha participado tándem Suárez Messi tampoco está mal este dato hombre ya sea asistiendo ya se oye bueno pues seis meses después dos dos dos tomen aparte el hecho de que Luis Suárez esté tan fino por le hemos visto incluso alguna parte un par de acciones muy brillantes hombre el hecho de que Luis Suárez y Messi Messi Luis Suárez se estén

Voz 1375 14:18 hoy Messi Suárez y hacemos un vídeo de Messi Suárez hoy igual se cuelan Piqué hay un tiene del país es vicio de Suárez y que su verdad

Voz 1785 14:24 bueno es que es como decíamos ayer la doble pareja o sea los dos centrales y los dos delanteros problema es un juego de áreas no es un juego de entre juego de de combinar de pasar de deposición de aquellas cosas que sabía hacer el Barça hoy el Barça es un equipo de áreas dos centrales que meten goles

Voz 3 14:40 pues nada está por ahí Bruno Alemany no la Bruno alma no buenas noches

Voz 1375 14:44 enseguida te pronto también por cómo llega el United ahora nos vamos a ir a Sevilla pero qué te ha parecido del que te ha parecido el Chelsea te has sorprendió el el once titular ni Morata al final con falso nueve ahí con Fábregas un poquito retrasado pero pero como casi como abre más adelantado junto con William que ha sido el mejor arriba no si era una de las opciones que podían

Voz 0301 15:01 dejar de Antonio Conte de hecho en ocho partidos esta temporada pasar por problemas de Morata y demás historias no confiaban en la primera parte de la temporada en ocho partidos casada había jugado de de falso nueve hasta el momento ha optado Conthe por la velocidad de los de arriba yo que te has salido bien el planteamiento si ponemos duelo la pizarra de Valverde contra la pizarra de Conthe para mí sale ganador a la de la del italiano en el día de hoy podemos decir que sea encerrado mucho que ese un partido en casa que eso en Barcelona Antonio Conte no lo podría hacer y todo eso es es verdad pero me ha parecido mejor el Chelsea sinceramente que que el Barcelona en luego destacar no es bonito The Very ya habéis hablado de bien y me parece justo de Willian sobre todo también el partido de de Hassan sobre todo al principio pero cante ha hecho un partido esto

Voz 1785 15:48 Joaquín entonces parece haber recuperará

Voz 0301 15:51 pero pero es que las que no recupera también porque hay muchos balones que toca que ensucia el ataque de del oponente es una barbaridad la cantidad de campo que que abarca narraba Flaqué un contraataque de selfies que seguido como un loco a intentar marcar avión partidas en las que finalizaba en la jugada por dentro si no habría que no es el han pasado porque pero realmente lo que hace aquí y que seguramente sí se la pasan la falla pero para luego otro para para para lo que tiene que hacer canté me parece que han firmado un partido espectacular soldadito de fuente tremendo

Voz 1375 16:22 como ya te digo soldadito con con rango de capital general ahí en el centro el campo pues nada es verdad que hoy el Chelsea ha aparecido más el Barça merecido menos pero se lleva el magnífico resultado hoy Conte ha sido superior a Valverde pero este Barça de Valverde con todos los pero sí con todas las hombres que las sombras que le pongamos en días como hoy tiene daría en el bolsillo con permiso del Atleti tiene en la final de la Copa del Rey tiene pie y medio en los cuartos de final porque con el empate a uno a un paso de gigante

Voz 0985 16:50 sí sí yo a ver qué pasa en la Volta tengo ganas de ver cómo se escenifica en el Camp Nou el lo que puede pasar en principio el Chelsea tendrá que ir a buscar al Barça para marcarle un gol

Voz 0301 17:00 no verlo eh por eso digo Barça también

Voz 0985 17:03 le conviene a traerle y hacerle venir a tu terreno para salirle o buscar las cosquillas al contragolpe tengo ahora es ver cómo se escenifica la difícil situación en la que entra el Chelsea que insisto ya no sólo le valdrá el con estar pendiente de las ayudas y deja hablar a Messi sino dar un paso al frente

Voz 1785 17:18 el guión se lo sólo ha cambiado y que favorito el Barça

Voz 1375 17:21 gente que este empate a uno Ramón y Marcos

Voz 1785 17:24 bueno favorito sí pero no creo que el planteamiento del Chelsea cambie mucho respecto al Camp Nou se puede lanza

Voz 9 17:29 para cuando que que secreto sesenta

Voz 1785 17:32 cuarto de hora pero no creo que salga al Camp Nou con de más

Voz 9 17:34 ya da alegría esperará igual que tiene la uvas

Voz 1785 17:37 estrategia como ido sea visto hoy porque es verdad que ha podido puede marcar en cualquier transición sobre todo cuando encuentra a William pero también la estrategia lado la domina muy bien sea puede aguardar un córner una falta lo que volverá a ser un partido áspero si el Barça no desequilibra para mí la gran incógnita al Barça lo tendrá bien

Voz 1375 17:56 si es capaz de desequilibrar y esperemos que en el momento tanto Messi como Iniesta tengan más ayudas de las que tienen hasta ahora pero es que yo les veo muy solos en estos momentos

Voz 2 18:06 al final los pequeños detalles son son fundamentales si para mí un detalle que no es que no es tan pequeño es el el el césped la hierba la la medida del campo la amplitud la velocidad del balón y si el Barça hace correr rápido el balón yo me idéntico quizás saca Morata pero hasta el minuto setenta me imagino que el Chelsea va a intentar mantenerse con con opciones en la eliminatoria aunque este gol ha sido terrible es es es es como una puñalada al Chelsea porque siente además que es un autogol para ellos cometió ese error que pueden