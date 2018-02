Pedro: "Ha sido una lástima el gol de Messi"

Voz 1610 00:00 titular hoy en el Chelsea Pedro II la ya te escucha habano en sintonía

Voz 1 00:03 pero hombre Pedro que hay ganas de hablar con él

Voz 2 00:05 a vez cómo te va la vida hombre bebe muy diferente aquí que en Barcelona pero la verdad que contento también

Voz 1375 00:13 has visto a tu ex Barça como les has visto

Voz 2 00:16 bueno muy bien no yo la verdad que son un equipo siempre muy fuerte es muy difícil de cuando te enfrentas a ellos Si bueno sé que están en líneas generales está muy bien haciendo una gran temporada ahí bueno y la verdad que les ha costado no está guardado estamos muy bien antes nuestro planteamiento yo creo que les ha costado era lo que nosotros queríamos Si bueno al final es una lástima que con ese error no no hayan marcado porque para nosotros estaba siendo el partido ideal

Voz 1375 00:42 ese gol de Messi os cambia el paso de la eliminatorios cambia el guión que tenía previsto para los dos partidos

Voz 2 00:48 no nos cambia pero sí que es verdad que como te digo no cuando cuando ves que está saliendo el partido que quiere es el resultado que tú quieres conseguir y que al final pues no en ese gol

Voz 1610 00:59 parece Álvaro Morata no sé si metiéndole prisa pero ahí está

Voz 1 01:03 yo hoy a sacar esperando aislarle llegas a casa o que se lo lleva aquí

Voz 2 01:08 y nada como te digo pues cambia no cambiar un poco el planteamiento que tenía la idea de del siguiente partido pero bueno todavía quedan como digo esperemos que mucho

Voz 1375 01:21 dice Álvaro Álvarez pero un minuto te voy a poner te voy a poner esta frase de Iniesta porque mira estamos aquí empezó sanedrín de El Larguero con Jordi Martí con Ramón Besa y con Marcos López están diciendo que el Barça es un buen resultado pero que no ha hecho un buen partido no que no que ha sido ha estado muy bien defendido por vosotros sin embargo mira lo que he dicho Iniesta de vosotros

Voz 3 01:39 cuándo intentas propone

Voz 4 01:42 si hay un equipo que tiene

Voz 3 01:45 siete jugadores ocho detrás del balón es difícil no no es ninguna crítica hacia hacia el otro equipo ni mucho menos pero pero bueno evidentemente cuando eso sucede el el partido no no es tan vistoso como como otras veces

Voz 2 02:00 yo te parece sí claro claro evidentemente tiene razón no jugando juntas dos líneas pones nueve jugadores por detrás del balón pues siempre es complicado encontrar espacios de crear ocasiones y eso es una realidad era lo que queríamos incomodarlo que no hubiera ocasiones creo que lo hemos hecho bien muy bueno

Voz 1375 02:16 o sea que no le importa que os acusen de amarrar Tegui re muy defensivo

Voz 2 02:19 claro que no te desde luego es que jugar a muchos muchos equipos juegan así contra el Barça no lo sabemos contra la selección española

Voz 1375 02:27 te van a agotar a ti que has estado en el otro lado es esa

Voz 2 02:30 el bosque que tienen el balón siempre intentan atacar es normal no es normal que intentes replegar juntar jugadores y que no encuentre los espacios si tú intentaré pues en cualquier contrata que hacerles daño ahora lo hemos intentado hacer hoy y bueno al final casi no ha sabido adaptarte al no

Voz 1375 02:45 lo más ofensivo del mundo que era el Barça de Guardiola y a uno de los más defensivos del mundo no

Voz 2 02:50 he aquí prácticamente defendimos mucho durante todo el partido y bueno siempre estoy para para ayudar para lo que me pide el entrenador intentar hacer lo mejor para para mi equipo y bueno y una vez más contento por el trabajo sobre todo ello defensivo porque en este equipo hay que hay que estar así hay que estar muy concentrados lo hemos estado y una lástima delfinario no había marcado un gol

Voz 1375 03:11 la última Pedro sesenta cuarenta al Barça cincuenta cincuenta como leves

Voz 2 03:15 el partido está abierto partido está abierto sobre todo a la eliminatoria ya no quedan noventa minutos sabemos que va a ser muy complicado pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo cómo afrontamos ese partido ahí pues yo la selección que bueno no lo sé no se evidentemente sé que es complicado no hay mucha competencia siempre es complicado sí bueno es algo que ahora mismo no sueles pensar mucho todavía porque como te digo tenemos muchos compromisos partidos muy fuertes y por delante ahora muy duros aquí nosotros los de sobretodo también de Liga y luego de Champions en el Barça hay bueno un poco en lo que estás más metido no

Voz 1 03:47 pues nada no nos esperáramos

Voz 1610 03:50 la carrera porque él estaba Morata desde lo dejó enseñándoles las llaves del coche literalmente como que es ya me voy

Voz 1 03:58 nada yo creo creo que ya nadie por ahí no en la zona

Voz 1610 04:02 no no creo que queda nadie más ya del Chelsea se queda algunos son rezagadas podríamos paso pero en principio se han marchado ya sea marcha a todos