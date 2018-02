Juan Mata: "El Sevilla es un equipo al que se disfruta viendo por televisión"

Voz 1 00:00 hola Manu buenas noches te están como tenga la vida cuánto tiempo

Voz 1375 00:03 sin hablar contigo hombre

Voz 1 00:05 tiempo ya por aquí

Voz 1375 00:07 muy bien bueno cómo te va por Manchester sabemos que bueno bueno lo último en ha sido muy buena porque estábamos aquí viendo antes de empezar el larguero esta noche preparando te entrevista la última jugada en la que temblaron el gol en la Premier que que que es un programa de de programa de humor no como se puede que te sorprendió de primero que una decisión tan ajustada tirando las líneas como las tiraron tan tan mal pintadas y tan mal dibujada el vaya chapuza no

Voz 1 00:31 bueno en el campo sí que me sorprendió pero que no había visto todavía en la línea lo más al descanso si nos habían dicho como lo había mostrado en televisión pues dijo poco cómicos todo por suerte analizó falta el gol porque da

Voz 1375 00:44 bueno claro

Voz 1 00:46 pero bueno ojalá que empresas dilatar la la tecnología que yo creo que puede ser buena manera eficiente y sobre todo rápida

Voz 1375 00:54 tú tú ha sido muy partidario del bar no creo que alguna vez que hemos hablado de tampoco es muy claro del todo no

Voz 1 00:59 bueno yo para para ciertas cosas si es que yo creo que si tanta importancia al resultado como parece que unirán exclusivamente importancia al resultado resultado puede condicionar cosas graves como entrenador no tipo baje a Segunda o que suena así que creo que deberían ser justas cien por cien y en ese sentido en sí que creo que la tecnología puede Haidar lo que sí que creo es que hay que hacerla más rápido como ya se hizo todavía

Voz 1375 01:28 el mejor el que no la haya visto colgamos ahora mismo la foto en el tuit del Larguero pero es que es de risa en el bar el otro día en la Premier la línea ida iba dando botes Si cualquier cosa menos recta pero bueno era la anécdota de un gol que había marcado además Juan Mata hablamos de fútbol que se quieres un un futbolero empedernido hoy de los jugadores que además le el fútbol que es lo que más te está gustando esa temporada Juande lo que estás viendo en la Premier y fuera de la Premier

Voz 1 01:53 a mí me gustaría hablar de que el primera de ir sacara son pero no es así pero me está gustando mucho lo que está Valencia me mucho lo que a ver al Valencia competir de la forma que voy a llegar a la afición disfrutar por ejemplo está gustando de ascenso para volver a Primera muchas cosas del fútbol español el derbi lo viste que sí sí claro y además durante muchos años jugaba Oviedo Sporting ahí pese que alguna que tiene esto

Voz 2 02:33 lo lo lo lo

Voz 1375 02:39 está con una estocada está uno dio una estocada allí el hombre las agujas como se dice Antón Meana pero bueno lo superará que recorre

Voz 1 02:47 aquí lo avanzado que queda poco para el próximo leerlo el uno

Voz 1375 02:50 ya queda menos ya queda menos lo que lo que sí que llega I Juan es con un con bastantes bajas no bueno con con muchos jugadores con dudas no sé si finalmente va a jugar Ander Herrera a Valencia y Pogba es seria duda también con muchas dudas no en el equipo

Voz 1 03:07 con con varios que en las últimas semanas se han tener algún problema pero pero están preparados para para jugar iban a viajar en como dices Ander tienen problemas pero ya está bien Marcus también Antonio Paul con suerte se recuperar esa tiempo sí

Voz 1375 03:24 esta Ibra no

Voz 3 03:26 nosotros Fellaini tampoco

Voz 1 03:28 sí rojo tampoco

Voz 1375 03:31 Jones tampoco si no me equivoco esos cuatro esos cuatro no

Voz 1 03:34 están esos cuatro son baja bajas importantes

Voz 1375 03:37 oye y habla la prensa inglesa de un enfrentamiento poco va Mourinho eso desestabiliza de alguna manera o es una más de eh a ver si habla habla habla de después del partido con el Newcastle no Juan

Voz 2 03:51 eh

Voz 1 03:52 sí sí sí pero bueno creo que el míster ya lo dijo en rueda de prensa un par de días que obviamente era todo mentira Hay a veces no podemos controlarlo que sale y a veces es sorprendente que salgan rumores que no son verdad como que como alguno que salió aún no les ha pasado miedo de muchos jugadores de cada uno la verdad pero no no contabiliza Hay en este caso menos porque es mentira todo

Voz 1375 04:18 ahora es verdad que se habla del enfrentamiento poco a Mourinho es verdad que se habló en su momento del enfrentamiento mata Mourinho a acabas de renovar hace nada no

Voz 1 04:27 por eso sí sobre todo hace un año y medio cuando el míster hecho pues editaron bastante mentiras que en su día ya hablé de ellas la verdad y demás pero es lo que te digo a veces salen rumores en la prensa que uno no puede controlar y que incluso son creados alimentado si lo mejor es dejó

Voz 1375 04:47 a pesar sí sí es un bendito Mourinho no hasta el otro día ha pedido y que ha dicho el otro día que quiere que le den el premio el fair play al mejor entrenador es el área técnica no

Voz 2 04:58 sí creo que tampoco tampoco vamos a pasarnos ahora no

Voz 1 05:03 no sé igual hay que crear un previas

Voz 2 05:06 a pesar de empezar a ver si es verdad que sí que ha cambiado mono

Voz 1 05:11 bueno no sé no sé no sé como yo digo con el estaño en medio en Manchester y antes en Londres todo pero bueno yo lo veo tranquilo la verdad le veo tranquilo y como dice él en el banquillo tratando de comportarse de la mejor manera Hay tranquilo

Voz 1375 05:30 oye Juan caer en octavos de final contra el Sevilla sería un fracaso para el United

Voz 2 05:36 sería un palo duro porque como te digo si tuviéramos un

Voz 1 05:43 la distancia más corta en apremia ERE pudiéramos seguir hablando de poder pues no sería tan duro pero sí ahora pues nuestro objetivo es decir pasando rondas sin en Champions sabiendo que el partido es difícil porque obviamente se muy bien como cualquier Villa y cómo cómo se transformar estadio en estas noches de Champions iba a ser complicado pero

Voz 1375 06:05 no pero bueno ojalá todo hombre la vuelta en casa siempre es un factor muy muy a tener en cuenta la vuelta en Old Trafford para vosotros

Voz 1 06:13 si la teoría es es mejor por eso me queda primero del grupo tienen la vuelta en casa por eso trataremos de sacar un buen resultado para volver a Old Trafford así tratar de pasar aquí pero al final nunca se sabe qué es lo mejor

Voz 1375 06:30 de Sevilla que te preocupa Juan lo que más te preocupa fíjate que ha llegado Montella vaya a cambio que ha pegado ha encontrado un once que prácticamente ni lo toca entre otros con Navas ahí lo tienes de carrilero derecho de lateral derecho eh y casi no lo toca hecho nada apenas un cambio dos porque es un once muy muy tipo el que han contra el italiano como ves a este Sevilla ahora mismo

Voz 1 06:50 sí ha cambiado entrenador pero el estilo de juego es es prácticamente el mismo que a través de la pelota iré el talento de sus jugadores aquí es un equipo al que al que se disfruta viendo por televisión el que me preocupa varias cosas en primer lugar Banega es un jugador al que conozco bien jugamos juntos en Valencia es el talento que tiene como cómo

Voz 2 07:14 la maneja de lejos en qué momento está ya en qué momento está te sí

Voz 1 07:17 y que tendremos que tratar de parar el fútbol de ver porque es verdad que es un jugadorazo me gusta mucho tándem Vázquez que muchísimo talento Sarabia está en un buen momento Correa que parece que estaba tocado pero que va a llegar arriba con Beñat médico Muriel bueno como dices Jesús Navas de defensa

Voz 2 07:38 pero subiendo mucho la banda al final

Voz 1 07:40 es un equipo que que le gusta mucho jugar con el balón con la posicione bueno pues tendremos que estar preparados

Voz 1375 07:46 el muy futbolero no te lo te los conoce este lo conocen los tiene bien los tiene bien controlados eh

Voz 1 07:51 me gusta me gusta ver fútbol y sobre todo me gusta ver jugadores que que me hacen disfrutar oí por ejemplo ver cuándo debe jugar pues uno de ellos

Voz 1375 08:01 tanto como para para verte de entrenador en unos años

Voz 1 08:05 pues no sé no tengo ni idea de decirme que hace hace un tiempo te hubiera dicho que no tenía bastante claro que no pero a medida que pasan los años por lo que me Bush si lo que me gusta el fútbol hablar de ello oí igual no en diferentes entrenadores que he tenido de los que puedo aprender cosas no lo sé tampoco quiero cerrar ninguna puerta

Voz 1375 08:26 nunca se sabe nunca se sabe las vueltas que da la vida oye Irene

Voz 1 08:28 de igual a igual incluso al cabo hasta en la radio

Voz 1375 08:32 es para para comentar el derbi como mínimo el derbi asturiano el OID Sporting oye lo que se paga en en el fútbol inglés ahora sobre todo porque es de ahí donde están saliendo los grandes traspasos eso cómo lo ves Juan las barbaridades que se estampa

Voz 2 08:48 por lo por defensas no por un central un lateral fíjate City vosotros y en Chelsea no hay que como general sí

Voz 1 08:55 es verdad que en la liga inglesa muchos equipos tienen esa capacidad económica de hacerlo y de hacerlo además temporada tras temporada tenemos general grandes ligas europeas está pagando mucho dinero y al final pues bueno el dinero que que se genera es verdad del fútbol y que hace que este deporte sea el más seguido en todo el planeta pero pero bueno yo prefiero hablar de cantidades estratosféricas todo el dinero que se mueve en el mundo del fútbol me gusta más hablar del juego del fútbol de lo que pasa en el campo y disfruto más hablando de eso que lo otro

Voz 1375 09:29 y y hasta dos mil diecinueve ha renovado contrato te ves ya retirando allí

Voz 2 09:36 pero jugar todavía no te ves acabando tu carrera en el fútbol inglés

Voz 1 09:41 pues no lo sé puede ser no lo sé la verdad tampoco tampoco lo sé si algo aprendido con los años es a tratar de entrenarme presente que además en el fútbol las cosas cambian muy rápido hasta en fin de semana para otro con lo cual de momento pues a seguir en Manchester ha va a seguir tratando de mejorar y de disfrutar el jugar en un club como el Manchester United que creo es un privilegio no sé qué pasa el futuro ya se verá a ver hasta hasta el cuando juego porque la verdad que ilusión por jugar y la pasión por entrenar y jugar todavía todavía tengo mucho

Voz 1375 10:18 dónde le gusta más jugar a Juan que ya sé que siempre decir lo mismo lo importante es jugar por supuesto faltaría más IBI con lo caro que está y con lo cara que está la plantilla United que ni te cuento encontraron de portero de Port pero seguro que no pero por ejemplo seis no es que Portugal está perjudicando que como ha habido tantas lesiones tal que sólo juega al lado de Matic ya poco vale va mejor jugar una línea de tres tú que eres muy futbolero y tal pues si estuvieran Fellaini eh yo qué sé que Carrie Ander Herrera ahí poco va en esa línea tres está mejor sede no sea el Juárez

Voz 1 10:48 eso eso me pongo nombre perdona ir por ejemplo que que van siempre casi siempre el resultado porque yo me acuerdo una una época los años tres cuando yo estaba estaba en primero segundo año y ya había gente que decía que no podía jugar en banda derecha que no era un extremo dudo que se dos extremos puros y demás llegó un partido en Anfil contra el Liverpool que ganamos marqué dos goles jugando en la derecha me dejó casi nadie dijo nunca nada mal y que no podía jugar

Voz 2 11:19 me dijeron

Voz 1375 11:20 el esquí extremo extremo hemos perdido estos años corre como

Voz 1 11:23 ha estado jugaba en la derecha antes y tal pues eso yo creo que pasará ahí juega en la posición que sea en Sevilla un partidazo oí y es el mejor del partido pues nadie dirá en qué posición ha jugado y sólo se acordarán de lo visto

Voz 3 11:39 con lo cual

Voz 1 11:40 siempre se trata de buscar razones al a los malos resultados si se gustan cosas que que que realmente no existe

Voz 1375 11:47 lo importante es que hay ahí está Juan Mata demostrando su fútbol en la derecha en el centro donde sea igual que Ander Herrera al igual que De Gea que está haciendo otro temporada son también eh

Voz 1 11:58 sí otro más

Voz 2 12:00 exacto otro más si es otro mal

Voz 1 12:03 el David la verdad que es fiabilidad pura y sobre todo tiene algo que en los momentos importantes de la contra rivales importantes partidos cruciales siempre me parece para bien y siempre hace alguna parada que saludo a punto lo cual que así siga fueron mucho tiempo tanto United como para la selección

Voz 1375 12:22 el United sin De Gea

Voz 1 12:24 yo espero que no yo espero que no porque nos da mucho y porque para mí de verdad he jugado con muchísimas porteros quiso bueno espero el nivel que tiene el chamana tres semanas y la capacidad de competir que tiene muy difícil de igualar piensa el mejor adornos

Voz 2 12:41 no

Voz 1 12:43 para mí para mí

Voz 1375 12:45 aquí ya sabes que será otra vez al Madrid por él ya van tres no

Voz 2 12:48 si las dos anteriores las dos anteriores

Voz 1375 12:51 tanto

Voz 4 12:52 en cuanto en cuanto pasan cada semana de Reyes están rumores este verano exige

Voz 2 12:57 eso eso afecta él no no no

Voz 1 12:59 Llano al principio sí que sí tiene obviamente pues hubo casi traspasos sí hubo mucha expectación el repercusión pero pero él también no ha aprendido a no dejarse influir por esas cosas si ya no le afecta tanto

Voz 1375 13:16 viste el partido el otro día del Real Madrid

Voz 2 13:19 qué te pareció

Voz 1 13:21 creció el Madrid tiene mucha pegada como a demostrar otra vez a ir contra el Betis que parece que sin estar en control de la posesión y el control del partido llega a usted hace dos tres goles además de cualquier forma a través de de la pelota con con Modric que es fantástico o a través del contragolpe que si hablamos de competir y hablaba de De Gea pues la capacidad que tiene de competir ese gen competitivo que tiene el el Real Madrid es increíble en las grandes citas como como contra el París Saint Germain pues volvió a volvió a demostrarlo con el París habiendo hecho un muy buen partido sobre todo una buena primera parte David parece que controlando el partido pero bueno Madrid es decir

Voz 2 14:05 escrito para pasar

Voz 1 14:07 sí con pop porque es el Madrid si bien porque ni por qué tres uno obviamente Le Le de París

Voz 1375 14:15 sin embargo fíjate como está en la Liga eh a diecisiete del Barça no sé si te sorprende eso gran salvarse está paseando en la Liga sólo tiene el Atlético ya siete pero los demás

Voz 1 14:24 por eso creo que inconscientemente como puede pasar como me pasó a mí por ejemplo con el Chelsea cuando cuando ganamos la Champions que nadie esperaba que ganáramos la Champions porque vamos muy bien inconscientemente cuando vienen las rondas de Champions tras el doblen en tratar de pasar porque es la única bala que te queda ahí yo creo que es lo que está por Madrid porque realmente el Barcelona en la Liga

Voz 2 14:47 está haciendo muy bien casi perfecto oí

Voz 1 14:50 bueno además me alegro porque pues no soy un entrenador como cual verde que transmite esa normalidad que le gusta tanto hablar de fútbol pues me alegro de que le vaya bien dijo

Voz 2 15:01 a Guardiola cualquier equipo que tenga Messi es favorito para ti también la verdad es que no he visto

Voz 1 15:11 esto a un jugador que haga tantas cosas como Messi que dar tantas veces bien con balón y sin balón en un partido oí y bueno es un privilegio poder jugar en equipo en el que el jueves que siempre ha sido el Barcelona pues es el favorito

Voz 1375 15:26 pues nada Juan a esta hora de la noche vieron nos oye casi nadie como digo del el Mundial de Rusia

Voz 1 15:32 ojalá ojalá claro que veo y me gustaría me gustaría estar siempre digo lo mismo no que me parece que pues bueno mi debut Ponce mucho tiempo que yo tenía veinte años y que he tenido la suerte de jugar dos Mundiales pero me encantaría pues también

Voz 1375 15:50 las líneas de si tú fueras Lopetegui llevaría

Voz 2 15:52 hasta el primero de la lista méritos estás aquí

Voz 1 15:59 bueno la verdad es que me encantaría ahí cantaré de verdad y no teniendo la ilusión intacta estoy jugando estoy disfrutando creo que también los años te hacen hacer de jugador más completo incluso venir en aterra a cambiar de país cambiar de Liga puestas de mejorar en ciertas cosas de verdad que tengo muchas ganas de tratar de poder aportar todo esto tanto dentro como fuera del campo

Voz 2 16:22 en la selección así que bueno vamos a ver qué decide

Voz 1375 16:26 pues nada Un día hizo la maleta Juan Mata se marchó a la Premi de no ya han dejado salir allí allí le vemos cada cada semana o bien en el Chelsea en el United y de vez en cuando también con la selección española ya además ha conseguido a los futbolistas con la con la iniciativa de cómo un gol que que me imagino que sigue yendo de poco has conseguido que muchos de los jugadores don en el uno por ciento de su sueldo para para causas benéficas no

Voz 1 16:50 sí sí sí a través de cómo modos lo que hemos tratado de hacer todo ya estamos haciendo de la verdad que como dices muy contento porque de alguna forma llevo mucho tiempo jugando a fútbol diciendo jugador profesional pero esto es algo diferente no es tratar de unir pues este mundo profesional con el fútbol como forma de vida para mucha gente en el mundo oí tratar de pues aportar cada uno nuestro granito de arena para para tratar de equilibrar un poco más las cosas que al final creo que es necesario que el fútbol tiene una capacidad de hacer lo que también es bueno muy sonado fuera del campo con con el movimiento Commonwealth

Voz 1375 17:28 pero sí señor chapó y enhorabuena por esa iniciativa que lidera Juan Mata como un mongol para ayudar a los más desfavorecidos algún jugador que ha dicho que no

Voz 1 17:35 y me ha dicho que no era el mejor momento porque está haciendo otras cosas obviamente los respetos que obviamente hay que decirlo

Voz 4 17:43 bueno eso sería la artista de este año pasa pero el año que viene del dos por ciento lo digo como como wons como no venga el año que viene lo suelten

Voz 2 17:52 tomaremos nota bueno oye Juan que sí

Voz 1375 17:56 suerte para el partido aunque entiende que en esta eliminatoria va a mejor el Sevilla pero te deseamos toda la suerte del mundo

Voz 1 18:01 una muchas gracias de un placer volver otra vez a a España

Voz 1375 18:04 lo mismo lo mismo digo que placer verte para quieren hubo un abrazo Juan cuidarte