Rico, sobre el United: "Es un gran equipo al completo y preocupa todo"

Voz 1375 00:00 hola muy buenas noches se hace larga la espera unos mayores de que llegue el partido

Voz 1 00:04 sí la verdad es que si no muchísimas ganas de que llegue ya bueno con con toda la ilusión de J

Voz 1375 00:09 es diferente ya o a cualquier otra competición lo de la Champions no

Voz 1 00:12 exacto no creo que el momento no es algo que que bueno que es muy bonito vivir muy intensa otros queremos que llegue ya el

Voz 2 00:22 cuáles para para sentir ese cosquilleo en la barriga de ese momento

Voz 1 00:27 Sampe

Voz 1375 00:28 clave el himno del Sevilla en el Pizjuán con la música de la Champions no hay un cóctel lo supere no

Voz 1 00:34 en la verdad es que no espectacular

Voz 1375 00:37 hoy hemos hablado mucho Fontela o entre vosotros de de United estos días

Voz 1 00:42 sinceramente no la verdad que bueno momento tranquilos que quienes lo que más preocupa a ti bueno pues yo creo que el Manchester United recibe al completo es un gran equipo y preocupa todo pero pero bueno creo que tenemos que saber jugar nuestras bazas sabiendo que jugamos contra un grandísimo equipo pero bueno

Voz 3 01:07 hay que ser conscientes de que creo que está en Sevilla

Voz 1 01:10 es que otro gran equipo oí que vamos a dar todo de decir cada uno de nosotros para para intentar ganar esta eliminatoria siempre sería

Voz 1375 01:20 dice Sergio que hay equipos que con el escudo con la camiseta ya solamente con eso ya impone mucho pero no sé cómo lo vais vosotros tiene peso esa ese factor en la eliminatoria o aquí lo que cuenta es el que está mejor de los dos

Voz 1 01:34 hombre ya te vio que que bueno que siempre hay ese respeto no están hablando de Manchester United como con grandísimos profesionales que hubo Ibrahimovic Popa Hay otros muchos de ellos no sé es cierto de que esta ese respeto pero pero bueno siendo consciente de que nosotros estamos ahí en la que ella es porque no lo merecemos porque venimos haciendo muy buen trabajo a ver la competición oí y con lo cual pues estamos en la misma situación ambos

Voz 1375 02:06 cómo ha cambiado la cara y los resultados no desde que ha llegado desde que ha llegado a Montelfo sobretodo en en la Copa no eso de ser finalistas de la Copa del Rey también es una inyección no sé si de moral lo de confianza en en vuestras posibilidades para esta eliminatoria

Voz 1 02:21 sí la verdad es que nos ha venido muy bien esta llegar a la de coco para Price que sea no hay que sea temporada y la verdad es que es muy muy bonito otra final más paran tanto para nosotros como para el sevillismo

Voz 1375 02:38 en esta temporada si no me equivoco si me equivoco corrígeme eh has jugado diecisiete partidos en los que has encajó veintisiete goles que no Tate qué nota se pone Sergio Rico a Sergio Rico

Voz 1 02:50 ahora mismo es pronto para ponerle una nota yo creo que es mejor hacerlo hasta la pretemporada

Voz 1375 02:57 en la segunda votación no tienes no tienes nota nota llegó al anotar sólo la donación tal y al hilo de la afición como lo supera este porque supongo que uno ya tiene callo y que ya está acostumbrado un hoy que la afición del Sevilla es muy pasional pero te llegó a doler y después de después de los partidos contra Getafe Leganés lo que pasó

Voz 1 03:17 no bueno está claro que al final más allá de admisión ordenados somos persona Hay cada uno tiene su punto de vista ICO lo cual es respetable no se mi trabajo lo lo mejor posible siempre partiendo de la base de que yo soy sevillista quisiera quisiera hicieron siempre lo mejor para el Sevilla con lo cual yo te hacerlo lo mejor posible

Voz 3 03:42 sí ya te digo que antes de pequeñas

Voz 1 03:45 la grada quería lo mejor para el equipo ya no sé decirlo en la portería sigo quería lo mejor para el equipo

Voz 1375 03:50 en oye aunque ya ha pasado tiempo hubo falta de Cala en el en la jugada del Getafe

Voz 2 03:56 para mí para mí sí

Voz 1375 03:58 vale y hubo falta de sitio vas en la jugada de Leganés

Voz 1 04:02 igualmente sí sí sí

Voz 1375 04:05 eso dijo Iturralde sino recuerdo mal en las dos dijo Iturralde en Carrusel sabes lo que me sorprendió Sergio que pusiera es perdón saque pidiera perdón en en en las redes sociales que cada uno lo maneja como cree que debe manejarlo pero todo el mundo puede fallar todos todos cometemos errores no vosotros en el campo nosotros en nuestro trabajo los aficionados cuando se van a su trabajo también pero me por qué perdiste perdón de después de ese error que que además tenía una falta de por medio no pero porque te salió a pedir disculpas

Voz 1 04:33 no bueno ya te cómo te acaba ese ante no yo sí sevillista ahí quiero lo mejor para el Sevilla con esta soy yo como sevillista pues salió así y así lo mostré si con lo cual no puede creo que que bueno ahí se lo que salió en el momento de ya está

Voz 1375 04:52 te molestó que hubiera críticas sobre todo en redes sociales después de que el fallo

Voz 1 04:56 no es que como ya te he dicho hay different en diferentes opiniones de cada uno somos seres humanos ahí está todo pensando lo mismo no sino no

Voz 1375 05:07 a todo en el sueldo no

Voz 1 05:11 Baena ya te digo que hay diferentes opiniones y ya está no cada uno es libre de pensar lo que quiera

Voz 1375 05:18 ahora luego te marca este un partidazo con el Girona en esa mañana qué dijiste aquí me saco la espina paradón antes del penalti luego para el penalti creo que otra parada espectacular en la segunda parte bueno ahí sí que te metías otra vez al público en el bolsillo

Voz 1 05:31 que bueno ya te digo es que lo lo que tiene no contestando no yo intento hacerlo posible hay veces que sale mejor y otras peor pero ya te digo que yo creo lo mejor para ese día no hay no se puede ser como días como el de Girona puede muchísimo por la verdad

Voz 1375 05:47 bueno lo mejor para Sevilla lo quieres tú ya está dan que vaya detallado del portero el Betis también echando te un capotazo en eso no

Voz 1 05:54 sí la verdad es que tuvo un gesto muy bonito tanto Antonio Adán como Andrés Palomo me me escribieron

Voz 1375 06:03 la también si es cosa muy bonita la verdad

Voz 1 06:05 eh

Voz 1375 06:06 para Luis del Sevilla pero pero el portero del Betis igual te sorprendió más no

Voz 1 06:10 sí bueno más allá de de que sea el portero de del Betis a creo que he entrado entabla una amistad cordial oí la verdad que le agradezco el detalle enormemente

Voz 1375 06:26 nada Sergio portero de moda que tiene que seguir trabajando a tope para entre otras cosas final de Copa vamos a ver qué pasa con el United esta eliminatoria preciosa de Champions para el Mundial que lo tienes ahí me imagino que en tu en tu cabeza con esperanzas de entrar entre los elegidos por Lopetegui

Voz 1 06:41 claro que sí no como cualquier español pues estaría encantado de contar para el seleccionador pero bueno eso ya te da la decisión suya yo intentaré hacerlo lo mejor posible para poner las cosas

Voz 2 06:55 sí hay ya que que sea él quien decida

Voz 4 06:59 oye el tema de Antonio el chaval con cáncer

Voz 1375 07:03 que que eso sí que es ejemplo de superación eh tú no pasa este mal con las críticas pero lo que está haciendo notorios es que sí que es de quitarse el sombrero eh

Voz 1 07:10 exacto no más allá de las críticas de la deseada para mí lo realmente importante es algo así como lo que está sufriendo Antonio no hay creo que es no sólo y yo decido todo el mundo debería volcarse con cosas así porque él lo que realmente nos hace darnos cuenta de que hay más allá que un gol fallado

Voz 1375 07:35 sí sé que un fallo el para o que un paradón hoy una victoria no

Voz 1 07:40 he ahí hay muchas cosas que son verdaderamente importante y esta es una de ellas

Voz 1375 07:45 lo sabe Antonio bueno lo has sacado todo el mundo lo hemos visto en todas las teles las imágenes Antonio el niño de nueve años que ha superado dos tumores cerebrales sí que estuvo recibió la visita de Sergio Rico que fue la leche será una imagen que nos puso los pelos de punta pues este Sergio Rico gran

Voz 4 07:57 Portero también

Voz 1375 08:00 aval que es capaz de hacer estas cosas tan tan espectaculares con con el caso de Antonio por ejemplo que aparentemente es un tío muy tranquilo o eso parece siempre era igual de tranquilos siempre

Voz 1 08:10 sí sí sí la mayor parte del tiempo sí

Voz 1375 08:13 osea cuando llegaste a casa en la crítica note que habrías no no dices me cago en la leche no sueltas no llegaste a llorar de rabia por las por las críticas por ejemplo

Voz 2 08:21 para nada soy siempre me hicieron hoy ya te digo soy muy tranquilo entonces

Voz 1 08:31 intenta localizar a la las cosas las cosas malas de la misma manera hay siempre pensando en que pueden mejorar cada día para si siente como profesional y como persona

Voz 1375 08:44 eso es bueno y más en el puesto de portero que donde tú estás pues nada resultaba para el Pizjuán

Voz 1 08:51 esperemos que Victoria bueno en Sevilla

Voz 5 08:53 a la vuelta a cuartos qué bonito sería ojalá que sí

Voz 1375 08:57 mucha suerte Sergio muchísimas