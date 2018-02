Antoni Daimiel pone las notas del All-Star de la NBA

Voz 1 00:00 pues hasta ahora

Voz 2 00:14 Ángeles con Guillermo Jiménez comentándonos a todos los que hemos visto por Movistar Plus el All Star desde el viernes de madrugada hasta la madrugada del domingo al lunes yo ya aterrizar no se ha bajado el avión y el El Larguero Anthony muy buenas qué tal muy buenas noches ha llegado

Voz 0200 00:29 seis y media de la tarde ya te has quitado la maleta una ducha iba el larguero estás con jet lag ahora mismo no bueno Macarena si yo vivo en

Voz 2 00:38 en este horario este no me muerto y bueno qué tal ha ido qué qué nota le das en global a al All Star

Voz 0200 00:47 pues buena nota le daría un siete au así porque hay menos malo si eso es bien está lo que bien acaba sobre y acabó muy bien con el partido del domingo en Los Ángeles es una muy buena ciudad para organizar un All Star ha habido muchas estrellas las audiencias creo que en Estados Unidos han sido muy buenas así que bueno pues una una buena nota un notable un poco frío el público no sí pero con eso se cuenta Los Ángeles lo es también para los Lakers en muchas finales de la NBA de los últimos años lo han demostrado y en otros All Star era el sexto que se celebra en Los Ángeles y es es público que ha pagado mucho por la entrada te pues acostumbrada a muchas emociones en una vida ya entonces bueno pues esto es la cosa más no

Voz 2 01:32 se pone allí no sé quién era Michel me parece que era en el concurso de mates a decir al público venga con el brazo y la gente que venga el mate déjame a mí estoy aquí comiendo un que eh eh Cervera cervecita era bueno oye me ha llamado mucho la atención el vídeo bueno todos me imagino que lo habéis visto ya lo tenía en la cuenta de Larguero de Twitter de cuando está cantan el himno en el All Star Fergie la cantante de The Black Eyed Peas a escalar los carnets que pues bueno

Voz 0200 02:00 Drummond Greene

Voz 2 02:01 pero aguantarse la risa mira cómo sonaba la huelga

Voz 5 02:14 le ha

Voz 4 02:17 en Uruguay

Voz 0200 02:21 que había dos jugadores iban despertando de risa si yo yo creo que lo que más les llamó la atención es ese tono sensual para un himno de un país de Fergie la mejor frase referida a Marta Sánchez exacto o en su día a Marilyn Monroe con las tropas americanas yo creo que la mejor frase es de Barkley eh que en la televisión dijo después dice yo necesité un cigarrillo después de no he Shaquille O'Neal defendió a Fergie yo creo que que hay que agradecerle a Fergie el ánimo de innovar y de hacer algo diferente cambiando el ritmo y bueno es una buena vocalista no

Voz 2 03:02 demasiado Flow sería demasiado Flow puede ser

Voz 0200 03:04 on sobre todo estos no si esa esa sensualidad excesiva ayuda exacto recreándose Nadal hablaremos juegas iban partiendo de risa ahí pero bueno pues nada Oye

Voz 2 03:17 me gustó lo de los amigos contra los amigos no por lo menos defendieron y se picaron no era un partido de de amigos Piqué

Voz 0200 03:22 ambos en la cancha pues sí sí sí fue un partido que se decide con una defensa e con una defensa de nada más y nada menos que el Ebro y Kevin Durant contra Carrie arrinconando en en un lateral a Carrie luego a de rehúsan ganan así el partido pareció en partido de play off si efectivamente efectivamente incluso pidieron revisiones a los árbitros que hubo veintiséis faltas personales el año pasado dieciséis por ejemplo hubo veintiocho tiros libres el año pasado sólo ocho nueve como ochenta y un puntos combinados menos que el año pasado así que un partido con todas las letras para mí en cuanto a partido competido de lo que es baloncesto puro ha sido el mejor en los últimos doce o trece años sin duda

Voz 2 04:02 la verdad que muy bien e justo en pipa

Voz 0200 04:05 la Lebron Jordi duda porque además para mí es el principal instigador de que fuera un partido serio fue el que se lo tomó más en serio desde el principio no sólo como uno de los capitanes además hizo veintinueve puntos diez rebotes ocho asistencias decidió con esa defensa así que tercer MVP para Le Bron en un All Star que es un anuncio muy destacada

Voz 2 04:23 está muy bien qué tal en ese partido de a mí

Voz 0200 04:25 ambos eh la relación Duran Westbrook en el mismo equipo parece que viene yo creo que lo han arreglado todo porque sobre todo antes de que empezara el partido estuvieron calentando eh junto a caer Irvine estuvieron de risas lo destacó mucho la televisión americana dio antes de que comenzara ese partido y creo que Ana Rosa dado la la relación como el propio caer Irving con Le Bron también circulaba circulaban Give en redes sociales de partiéndose de risa a los dos en el banquillo en un momento delicado pero quizás el único pique que se mantuvo por así decir eh y que habrá que seguir en próximos enfrentamientos es Russell Westbrook con Joel en Embid que ya en liga regular habían tenido algún Piqué Ile puso ese gorro tremendo Embid a que parece que no son muy amigo como

Voz 2 05:10 el próximo estarse amigos de amigos de Embid

Voz 0200 05:14 qué cosa puede haber la oye me encantó lo que hizo

Voz 2 05:16 Davis con la camiseta con la que saltó de su compañero lesionado

Voz 0200 05:19 lo que a causa claro hay que recordar que Cousins había sido votado para ser titular con esa lesión de tendón de Aquiles estuvo allí en Los Angeles en silla de ruedas todavía no puede caminar ni con muletas y bueno pues buen detalle aunque luego la actitud de Davis que había sido nueve p el año pasado en el partido no fue de las mejores pero pero sí muy buen detalle con compañero en compañeros

Voz 2 05:40 concesiones al estar los concursos sorprendió la victoria de Booker ya hablaste del aquí en El Larguero

Voz 0200 05:45 no no me sorprendió lo que me sorprendió quizás fue que estaba bien físicamente porque había tenido problemas de cadera en los últimos días pero el ya había disputado una final con Carrie con Clinton son hace dos años hay que recordar que este es un jugador de veintiún años es una máquina anotar ha hecho ya un partido en su carrera es setenta puntos señor y bueno pues hizo en esta final veintiocho sobre treinta y cuatro que es una marca el récord de récord es récord desde que son treinta y cuatro exacto exacto porque no sé si lo lleváramos al porcentaje eh creo que Kapono ICREA coches tienen mejor porcentaje con una marca de veinticinco de treinta Kapono no me acuerdo de Chicago si Kapono donde estaba Kapono Kapono pues mira e hizo un concurso Bono ah y creo que el primero fue en Toronto y el segundo en Miami el tirador californiano que que bueno sólo era un tirador no pero lo hizo dos muy buenos concursos

Voz 2 06:40 este malo a la identifica hasta cualquier

Voz 0200 06:43 no es de origen japonés de ahí Sabrido ponga bueno

Voz 2 06:46 vale en el y en el de mates Donovan Mitchell

Voz 0200 06:50 pues digamos que fue el que mejor compitió es que Amine gusto mate más eh que bueno hay hay un mate de un jugador de Dennis Smith pasa a la final que es el mejor matrimonio visto pedí que difíciles hacer lo que hizo sí sí bueno es que nunca se ha hecho un mate sí demostró su capacidad asalto pero hay que saber competir hay que tener una estrategia el hizo un primer mate muy conservador y luego no leo con el cincuenta del cambio Donovan Mitchell tenía una gama más amplia de mates quizá más populista y poco más

Voz 2 07:18 homenaje a Vince Carter exacta

Voz 0200 07:20 la camiseta incluso esto también es el concurso no es una lástima podían cambiar el el tema de la puntuación para que haya una oportunidad para alguien que haga lo que hizo Dennis Smith Jr pero bueno hubo buenos mates por ejemplo las ruinas júnior también eh creo que hizo buenos mates quizá no tan espectaculares pero mates bien luego los propios jugadores te dicen que son muy difíciles en su ejecución

Voz 2 07:40 poco más clásicos pero con ese martillo pilón que tiene en el brazo derecho revienta larga imitando a su padre con la camiseta de su padre y tal y el de el de Dennis Mitchell es que se da la trescientos sesenta gire a la izquierda acababa espaldas una cosa de locos bueno tengo aquí preguntas de los oyentes tenemos alguna novedad partidos evidentemente hoy no hay partidas también tampoco no echo hasta el jueves por la noche correcto pues saber bueno por ejemplo antes de las preguntas que Chivo Javi Blanco que Kobe Bryant ha reconocido que estuvo a punto de marcharse a los Bulls

Voz 0200 08:16 sí sí había especulado rumor la han hecho una entrevista conjunta Cobi Shaquille han recordado cosas del pasado y cuando peor estaba la relación entre ambos negociaron los Lakers con Chicago para que Cobi en el dos mil cuatro Se fuera a Chicago Bulls entonces estaba Gordon Henry que Luol Deng Nocioni estaba fichó por Chicago ese año y escotes caldo entrenador dice que vieron hasta casas eh para para allá residirá en Chicago los hermanos

Voz 2 08:43 bueno casi no tenemos tiempo para las preguntas pero hay uno que dice hubiera sido muy injusto que hubiera estado uno de los Gasol en el All Star

Voz 0200 08:51 se dice todo lo creo que sí yo creo bueno lo hemos venido explicando que no no había opción para ninguno de los dos vale

Voz 2 08:57 ves con posibilidades dice Oscar y mil doscientos veintinueve el dúo Carrie ante

Voz 0200 09:02 por en Golden State Warriors no no veo ni había alegrón que que no puede que no caben más tienes sí pero que se ha estado hablando sobre todo el caso Lebron pero no no veo a ninguno de los dos hay varios que dicen eh para cuando vas a salir del club de las que bueno eso es una militancia no más que está debe animal años ya no es una militancia no se puede ir al carnaval sin disfrazarse estos igual eso viene de la época de Andrés sí sí sí de además sabes de que viene yo me acuerdo de donde Clean sí fue a una clínica para perder peso a una localidad californiana que se llama calabazas que está acertamos Ángeles y estaba en un hotel allí y bueno pues empezamos a hablar de eso y al final derivó y no regalaron unas la bazas pequeñitas que salgamos en la mesa pero bonito que bonito es pues nada siempre del club de las calabazas que los Angeles bien algo que algo que te haya gustado una cena restaurante noches tan bueno estuve en Beverly Hills una noche en un restaurante que Villa Blanca y luego cumplir con la tradición de ir a otro que se llama bueno que está en Malibú ahora no recuerdo el nombre pero bueno es un restaurante usados se lo que es un restaurante está muy bien pegado al mar ahí juegan las olas las gaviotas y eso está muy bien hacía muy buen tiempo y bueno pues muchos famosos al cumpleaños de invitaron no creo me a Stone allí fiestón fiestón total en una casa que creo que está valorada en cien millones de dolares allí en en Vélez sin amueblar de El Príncipe de Bel Air Wes amueblada bien amueblada amparado no en piscina Toni y bueno creo que son dieciséis doce habitaciones dieciséis baños bueno casoplón la alquiló ahí