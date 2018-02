El Larguero: el empate del Barça, los protagonistas del partido, Juan Mata, Sergio Rico y la NBA con Daimiel

Voz 1375 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero bienvenidos al tiempo del deporte en la SER hasta la una y media no sé si habrás visto el partido pero lo mejor sin duda el resultado todo para el Barça que saca de Stamford Bridge Chelsea hay uno Barça uno pero no podemos decir lo mismo del partido del Fútbol Club Barcelona mal partido del Barça que como mucho se lleva que con mucha diferencia se lleva el lo mejor como digo el resultado porque en el partido ha sufrido bastante sobre todo en los últimos quince minutos de la primera parte en un encuentro en el que estaba siendo un monólogo en cuanto a posesión del equipo de Valverde el balón claramente del Barça se entregaba el Chelsea la dicho toma Paradis pero ni una ocasión de gol nada ni un susto ni un uy el Chelsea muy tranquilo atrás y luego sobre todo sea desmelenado en esta recta final de la primera parte con dos balones al palo de Willian que han podido poner muy cuesta arriba la eliminatoria al conjunto azulgrana así que el gol de Williams que de William que luego sí que acertaba en en la segunda mitad marcando el uno cero en otra ocasión también parecida a los dos disparos de de la primera mitad donde los extra yo en El Palo pues en uno parecido fuera del área marcaba el primero para los de Conthe Messi tenía que ser Messi el que rompiese el maleficio ante uno de los pocos equipos a los que no ha marcado nunca el que hiciera el empate a uno en el minuto setenta y cinco en el que ha sido probablemente el único error del Chelsea en defensa un balón que ha robado Andrés Iniesta que ese lado al argentino para que marcara casi a placer así que muy buen resultado para el Barça que se lleva este empate a uno de Stamford Bridge pero con bastantes dudas en cuanto al juego que ahora vamos a analizar en el sanedrín con en Ramon Besa con Marcos López y con Jordi Martí estos dos últimos que han estado comentando el el pan pero también en Carrusel deportivo con Dani Garrido la compañía es un Barça que no enamora pero que no pierde así es el Barça de Valverde no enamora pero no hay quién le meta mano finalista en la Copa líder muy destacado en la Liga y hoy ha dado un paso importantísimo falta la vuelta se jugará el catorce de marzo en el Camp Nou importantísimo para estar en los cuartos de final de la Champions ese gol de Messi vital pero muy poco más que rascar en este en este día en en Londres donde ha habido cuatro españoles en el equipo titular Marcos Alonso Cesc Fábregas Azpilicueta y Pedro y donde Morata jugó los últimos minutos de de el partido enseguida estamos con todos los comentaristas para el Sanedrín también con Iturralde González que ahora vamos a felicitar porque hoy su cumpleaños cincuenta ayuntamientos que ha cumplido están en el mejor momento de su carrera eh arbitral Iturralde González dando lecciones María de arbitraje cincuenta y un tacos ahora está con nosotros para a repasar las jugadas polémicas por ahí está la Zaki en esa zona mixta de Stamford Bridge ahora Flaqué

Voz 1 03:31 muy buenas qué tal mano muy buenas

Voz 1296 03:33 el broche que está en el césped literalmente con lo cual esperando protagonistas después de un partido como decías en el que el Barça no ha jugado bien se lleva un tesoro en forma de gol de Messi IS uno uno que es un grandísimo resultado para para la vuelta después de un partido en el que igual el embrujo de aquel gol en la portería pues ha salvado al Barça porque los dos remates al palo han sido en esa portería y luego en la segunda sigue es verdad que el brasileño ha marcado el uno cero al final mejor resultado que que juego para el Barça que tendrá eso sí que que quiere hacer bueno este uno uno en el partido de vuelta en el Camp Nou

Voz 1375 04:03 al final ha sido titular Paulinho que anoche debatimos en el Sanedrín si Paulinho o André Gomes al final ha sido Paulinho está pone

Voz 1 04:09 Jordi Martí primer apunte de enero

Voz 1375 04:11 el Sanedrín hola Jordi muy buenas qué tal Manu

Voz 1 04:14 pues un uno a uno gracias

Voz 1375 04:16 Nico resultado para lo que se ha visto en el césped no

Voz 0985 04:19 sí para lo que se ha visto el partido el resultado es oro puro es un resultado magnífico porque ahora mano tienes que pensar que en la vuelta en el Camp Nou el Barça tiene viento a favor porque tendrá que salir el Chelsea ha por el Barça en el Camp Nou con un Barça que sabe que no tiene que asumir muchos riesgos a tener el balón tocarlo esto a Barça se me da bien yo te diría como titular que estoy convencido que Conthe debe pensar la noche que pudo ser y a partir de ahora sale complicada

Voz 1 04:47 imagínate lo que hubiera sido el uno cero hay que todo apuntaba a que nos íbamos a al uno cero el Chelsea metió atrás en el Camp Nou que no iban a salir del área pequeña

Voz 1375 04:54 ya pero el Barça Manu

Voz 0985 04:57 le ha costado mucho no se ha sentido cómodo no ha tenido ritmo no

Voz 1 05:00 ha ido fluidez y realmente los ataques frontal

Voz 0985 05:03 desde el Chelsea le ha costado mucho defenderlos también es cierto que el Chelsea una segunda parte también ha tenido oportunidades las justas eh pero ciertamente Valverde tiene muchos dotes y muchas virtudes pero este punto de suerte también cuenta entró a ver

Voz 1375 05:16 desde luego en la noche que pudo ser sería el titular de Jordi Martí le pidió el titular también a Ramon Besa que creo que acaba de terminar el artículo para el país que mañana leeremos en el en el país

Voz 1 05:26 hola Ramón buenas noches hola buenas noches Bordón de titulas mañana bueno

Voz 3 05:29 que Iniesta Chita Stamford Bridge que sólo es un hechizo

Voz 1785 05:33 partido ha sido una una genialidad de de Andrés porque es verdad que es un fallo de Christensen pero ha jugada muy bien ataca bien el balón encuentra la pausa para pasarlo y una jugada Balseiro para un partido el partido del Barça ha sido muy triste muy apagado sin ningún pico sin nada osea hacía tiempo que no veía un equipo tan ramplón tan soso y además tan sufridor no ha encajado un gol ya lo ha contado Valverde ahora en una jugada de estrategia que todo el mundo los que hemos visto resumirles por televisión y por la radio sabíamos que vacían no y el Barça no ha sabido ni como defenderla a mí en la verdad es que ya no sé qué esperar de este Barça es es mi problema es verdad que es un Barça que

Voz 1375 06:09 repito no enamora pero es verdad que no pierde a ver quién le discute Aloha este Valverde tal y como está yendo la temporada ahora entramos en más detalles que quiero preguntaros unas cuantas cosas el partido de aspectos de de este Chelsea uno Barça une también a Marcos López que debe estar acabando su artículo en El Periódico de Cataluña enseguida se incorpora también Marcos al Sanedrín ir Espido espera que no aspiran pasa he aquí habría Alves que está también zona mixta buscando portavoz listas de este partido además el Bayern le ha metido cinco al Besiktas dos de Müller dos de Lewandowski y uno de coman el cinco cero que dejar resuelta la eliminatoria ante un equipo turco que se quedó pronto con uno menos ahora nos cuenta también Bruno Alemany ya están España Mourinho mañana juega con su Manchester United en el Pizjuán ante el Sevilla y esta noche vamos a tener aquí a dos protagonistas de auténtico lujo va a estar Sergio Rico el portero del Sevilla que ha pasado de discutido ha aplaudido en apenas diez días iba a estar también Juan Mata uno de los cracks del Manchester United que está triunfando en la Premier y que va a estar aquí enseguida en un ratito en el Larguero también jugador del Sevilla uno del United en la previa el partido de mañana enseguida estaremos ahí también en Sevilla Javi Herráez nos va a contar ahora de cómo están los lesionados en el Real Madrid hay quien ve la botella medio llena y quién la ve medio vacía con respecto a Luka Modric Marcelo Kroos quedan dos semanas quedan quince días para el partido contra el PSG de vuelta el diagnóstico habla de diez días de baja Tanto Marcelo como de Modric diez días de baja aquí que desde el partido podemos saber si pueden hacer un par de entrenamientos antes del encuentro de vuelta horas contamos la la última hora eh por cierto que mañana juega el Madrid hay Champions pero antes a las seis cuarenta hay cinco partido aplazado en su día correspondiente la jornada decimosexta entre el Leganés y el Real Madrid ahora contamos la última hora seguramente ciudad le de descanso entre otros a Cristiano Ronaldo además el otro protagonista del día ha sido Rubén Se miedo lleva cinco partidos jugados este año con el Villarreal ya ha sido ya noticia por tres escándalos diferentes el más grave el de hoy esta mañana le detenían en su domicilio eh atar golpear y retener a un individuo en su casa en ese acto utilizó también una pistola para intimidar al presunto agredido osea es una cosa tremenda vamos a ver a quién le coloca el Villarreal a este a este personaje pero no sé quién va a picar el anzuelo claro porque te lleva a sentido yo se lo vendería Netflix para alguna serie tipo coso allí iría al tío fantástico porque a ver qué club se lleva un tío que ha sido detenido en poco más de dos meses tres veces es que le han sacado esposado la Guardia Civil en el coche conducido al calabozo detenido está sigue detenido hice han llevado documentación de casa que uno ya no sabe qué pensar un chaval que venía del Sporting de Portugal por el que el Villarreal pagó trece millones que no es ninguna broma no de los fichajes más caros de del Villarreal no es el más caro pero uno de los fichajes importantes trece millones hilar vamos por ahora hoy ha sacado un comunicado el Villarreal diciendo que la habrán expedir T lo que quieren es quitárselo de encima cuanto antes lógicamente para ver a quién ahora quieren dársela bueno se alude China de Malasia donde aunque repito yo sólo traspasaba a Netflix a ver si ellos lo colocan en algunas series el de So de delincuentes bueno es tremendo ya fue noticia porque agredió con un botellazo en la cabeza un joven en noviembre amenazó supuestamente con una pistola en un club de alterne a otra persona en fin tremendo también ojo luego nos iremos a Bilbao a lo que se avecina en la previa del Athletic Club Spartak de Moscú del jueves ya han dormido unos cuantos en Vitoria se han encontrado el nido el avispero lo han puesto en Vitoria ya se han producido los primeros incidentes espera los dos mil quinientos lleguen a Bilbao mañana hay durante esta noche también gran despliegue policial cerca de quinientos ertzainas cien policías municipales doscientos miembros de seguridad privada para intentar eh controlar a estos energúmenos ante los que hay bastante preocupación en Bilbao por lo que pueda pasar repito no mañana sino el jueves ha llevado con bastante antelación ya hay preocupación en Bilbao tras el número de whatsapp seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta ves al Madrid y al Barça en los cuartos de final después de los partidos de ida tres uno ganó el Madrid uno uno empató el Barça en Stamford Bridge crees que se van a clarificar el Madrid y el Barça después de los resultados de la ida de los dos seis cuatro ocho cuarenta de treinta y siete sesenta te recuerdo que Larguero se puede escuchar también en nuestra página de Facebook un cochazo para irnos a Londres

Voz 1867 11:34 bueno regular regular porque yo creo que hemos hecho un gran partido oí bueno pues al final empatar con concediendo ese ese gol un poco regalo pues bueno te complica es la la eliminatoria pero bueno quedar noventa minutos Si yo creo que hemos demostrado y que te podemos hacer frente no sólo al Barça el objetivo era claro Marcos no que el balón

Voz 1375 11:57 tuvieran ellos que sonó incomodaba la posesión ha sido el Barça pero habéis hecho mucho daño a la contra sobre todo bueno los últimos quince minutos de la primera parte les había perdonado

Voz 1867 12:06 sí es complicado quitarle el balón al Barcelona no hay la verdad que nosotros estábamos cómodos defendiendo juntos vivo bueno una pena los dos palos en el primer tiempo hay la manera que que que que nos han hecho el gol no pero pero bueno hay que llevarse las cosas positivas Hay hacer otro otro buen partido allí no sé si ha sido el

Voz 1375 12:30 el único error que habéis tenido en defensa con ese balón tan horizontal que recorre toda la frontal del área gas robado Iniesta pocos errores más habéis tenido atrás

Voz 1867 12:37 sí sí yo creo que sí ha sido ocasiones no no recuerdo ninguna

Voz 1 12:42 para ellos ahora tampoco ha sido un día de mucha banda no no hemos visto mucho a los laterales ni a los del Barça ni a vosotros no

Voz 1867 12:49 no la verdad que nosotros definiendo mucho era era complicado salir con el balón controlado oí bueno así no da mucho va a llegar arriba he pero bueno yo creo que hubiera más importante defender y creo que el equipo en ese sentido ha hecho un gran partido están ahí las máquinas con cuidando sí sí aquí están preparando de buena no jugamos en unos días aquí pero joven

Voz 1375 13:14 hay que ponerlo a hay que borrar apuntó hoy la última y te dejamos que posibilidades os dais para el partido de vuelta como habéis la eliminatoria ahora mismo

Voz 0301 13:21 bueno complicado pero pero vamos a pelear

Voz 8 13:24 hasta el último minuto no eh yo creo que hoy hemos

Voz 1867 13:26 mostró que que les podemos hacer frente y habrá que hacer otro buen partido ayer

Voz 7 13:31 un abrazo Marcos un abrazo hasta luego dejamos al jugador del Chelsea enseguida aquí

Voz 1375 13:37 pasó algo protagonista más pero está por ahí Adrià Albets con Ivan Rakitic creó hola Adrià muy buenas o la mano qué tal

Voz 3 13:43 las noches sí aquí está Ivan Rakitic en esta zona mixta situada en el césped mismo de Stamford Bridge vamos a escuchar a la primera respuesta de Rakitic para el empate

Voz 0839 13:53 complicado mucho en ese sentido creo que hemos denominado gran parte del partido siendo muy superiores a ellos después de que con muy con muy poco sacan saca muchísimo y también después claro con la gente que tiene arriba buscan es que desequilibrio oí claro que con tres tiros te pegan Pablo yo no entra también por eso te digo con muy poco a sacar a muchísima pero apenas hemos trabajado muy bien no es fácil jugar aquí se encierra muy bien espero

Voz 9 14:23 a ello pero después de ahí creo que nosotros

Voz 0839 14:25 estamos muy bien esperando nuestros momentos oí después de ahí pues creo que podemos salir muy reforzado de ese partido

Voz 3 14:33 pero el Barça se ha tenido suerte

Voz 0839 14:35 suelo todo es mala suerte no sé si es normal que ellos aquí esperan su momento a cerrando todos los huecos atrás defendiendo con ocho casi dentro era el del del área a pareciendo un partido de balonmano

Voz 4 14:51 han después de ahí creo que

Voz 0839 14:53 así es importante es no perder la paciencia siguiendo los lo mismo de ahí creer que un partido muy muy completo nuestra parte

Voz 9 15:02 Bardem Belén sorprende que el segundo fichaje más caro

Voz 10 15:05 este al Barça se queda dos días seguidos en el banco

Voz 9 15:08 yo

Voz 0839 15:09 bueno ya sabemos que la lesión que tuvo que que no es fácil para un jugador como como es él muy expresivo así que creo que también hay que hay que darle tiempo aparte usted empezó acostumbrado a un poco a todos nosotros esa lesión después otro que a la vuelta otra otra caída así que hay que dar un poquito de tiempo y creo que en un partido así a lo mejor a pensar más en él que en que en otra cosa creo que es importante que él se recupera al cien por cien aparte creo que como todos nosotros está con ansiedad para jugar y eso está muy bien en los próximos parece ser realmente qué va a estar otra vez van

Voz 1375 15:44 el el gol de Messi es oro no os da vida para la vuelta

Voz 0839 15:48 o me claro es muy importantes por supuestos creo que marcar aquí marcar fuera es siempre muy importante pero ante todo creo también por el por el partido como lo hicimos una marcar marcar ese gol y de ahí pues mira a preparar bien la vuelta hay al ser el mismo partido como como entonces

Voz 9 16:05 bueno externalizado en el único error que han tenido ello

Voz 1 16:08 habéis estado como dices tu jugando prácticamente

Voz 9 16:10 partido balonmano pero no sé si hay

Voz 0839 16:13 vive os tenéis que exigir más a exigir más en qué sentido no sé no sé si hemos visto el mismo partido que es difícil cuando cuando ocho se encierran creo que tenemos que hacer lo mismo que hicimos hoy con total conciencia confianza Express tener esa paciencia sinceramente que ellos aquí se encierren así esperan pues la forma de jugar es normal pero eso también felicitar a ellos pero creo que tenemos que hacer lo mismo esperar nuestro momento hay acaba hoy contra ellos bueno bajan un uno por ciento aprovecharlo como estoy pero después de ahí seguir buscando ese momento estuvimos dos o tres veces en la primera parte muy cerca que faltó a lo mejor el último el último pase perfecto pero los demás seguir siendo los mismos que que confío en misiones

Voz 3 17:00 preguntan qué les ha costado más en el partido de hoy

Voz 0839 17:07 bueno no creo que no podemos o no tengo que cambiar sinceramente creo que tenemos que hacer lo mismo y digo con con toda la confianza que tenemos en nuestro juego en lo que estamos haciendo y que no es fácil cuando cuando te hicieran por dentro y están jugando bueno es prácticamente una una línea de cinco oí ves por delante así que a esperar bien nuestro momento si quiere hacer lo mismo pero yo mismo todo crudo mi compañera salimos reforzados de ese partido cuando había que juntarse lo hicimos y pues mira esos errores y a veces que tenemos eh porque queremos buscar las siempre arriba pues bien analizarlo todo aún más si como mostró total total confianza al al partir de personas

Voz 9 17:50 bueno de vuelta al partido en el Camp Nou el hecho el de cara al partido del Camp Nou el hecho de que haya marcado Messi hoy aquí tú crees que pueda hacer que podéis ver un Chelsea diferente o tú intuyes que va a variar poco lo que habéis visto aquí a lo que podéis ver en el Camp Nou

Voz 0839 18:05 bueno tener entrada a lo mejor va a ser muy parecido coma hoy y después a lo mejor por necesidad de ellos lo van a tener buscaron porque un poquito más arriba pero nosotros tenemos que hacer lo mismo y confiar a nosotros y preparar el partido de la misma manera como lo hicimos hoy pero eso no con total tranquilidad y estamos muy bien creo que un partido más muy bien trabajado ha mejorado muchas cosas que a lo mejor en temporadas anteriores cuando hemos jugado fuera en la Champions pero sigo muy tranquilo y deseando de que llegue al partido de vuelta

Voz 7 18:40 el para RACC la asistencia la vida Iniesta después de robar el balón después de lo que dijiste ayer de que te daba miedo de que eso fuera otra Un poquito más después de la gran jugada que ha hecho para facilitarle el gol a Messi

Voz 0839 18:52 sí bueno como siempre está siempre ahí creo que eran tres es uno de los pocos jugadores que un mano a un fallo a bueno te castiga del tirón y lo hizo hoy aún más así que bueno con el valor

Voz 3 19:07 bueno pues han las palabras de Ivan Rakitic sobre el césped de Stamford Se retira el croata

Voz 1 19:12 en buena cara derivó buen tono a a ese mal partido del Fútbol Club Barcelona que sé yo

Voz 1375 19:18 pues el magnífico resultado como como decíamos está Polaino

Voz 1 19:21 Castro Árbitro Iturralde González al ahí tú hola muy buenas noches el cumpleaños hombre bien bien bien tranquilidad comilona has

Voz 7 19:28 claro que a la familia es así no

Voz 1 19:32 procede como Dios manda no cincuenta y uno cincuenta me han dicho cincuenta cincuenta y uno

Voz 3 19:35 no yo no

Voz 1201 19:38 como pasa eh tú has en la en el mejor momento tu carrera así es arbitrar de tu carrera claro ahora tengo Bari tengo todo el borde y tuvo el Barça

Voz 1 19:48 minuto cincuenta y un años felicidades y tuvo que cumpla muchas gracias ya lo llevamos celebrando juntos muchos años que oye que te apareció el turco excelente un arbitraje lo que es gestión del partido o lo que sea

Voz 3 20:00 para el partido muy bueno

Voz 1 20:03 ha habido sobre todo yo creo que un par de jugadas polémicas no la de posible penalti a Luis Suárez

Voz 3 20:08 sí yo he dicho en directo que era penalti le gusta ver otra vez las jugadas y es justo al borde del área no llega a pisar el área no es pena no es penalti ese falta al borde del área pero fíjate que es curioso eh que si llega a aplicar

Voz 1 20:21 su si no hubiera acabado en gol la jugada

Voz 3 20:23 eso es porque tendría que haber parado el partido amonestar a Luis Suárez por mandarle por ahí al quinto árbitro una cosa que suele hacer bastante que en Europa no no se permite tanto osea que muchas veces y Luis Suárez se lo tiene que hacer mirar

Voz 1375 20:37 el Barça afortunadamente no cortó las juega que debía haberlo hecho pero no sería pena no hubiera sido penalti sino fuera área fuera del área pero por por sentido sí por muy poquito habrá que te voy a decir en Carrusel con Dani que había una foto que había visto a ultima hora casi veía que era fuera no sea así es así es y luego hay otro posible penalti a Piqué en la primera parte

Voz 3 20:55 penalti de mucho de televisión hablar

Voz 1 20:56 de algo bueno es que no es que no no no

Voz 3 20:59 casi nada ha sido mucho mucho mucho pues el tener mucho el balón pero sin profundizar en las áreas cuando llegaba el Chelsea iban muy rápido es decir partido fácil muy fácil de arbitrar cuando no te protestan y cuando nos de Irán y cuando no hay muchas historias es muy fácil arbitrar

Voz 1375 21:15 bueno pues buena nota para para el buen turco quién pita mañana en Sevilla no sé si lo sabes no te pues me pillas vale pues no sino bien mandar hace esta pregunta que tenemos que no no no no no

Voz 11 21:25 es como cuando me dicen ahora lo que me ha me dicen la cuadrilla me dice a qué hora juega el Athletic espera jugar Madrid ir les digo siempre lo digo como Eto'o que ver todos ni me preocupo

Voz 12 21:34 ella United mañana no pasa nada que ver

Voz 7 21:37 lo importante era buena nota para que no que no tenía

Voz 1375 21:40 el problema si hasta que se hablaba mucho con el fantasma de Iniesta en Stamford Bridge pero el fantasma de bregó también fíjate que han pasado no sé cuántos años se habla más de bregó que vamos sí

Voz 3 21:50 sí sino este partido Chelsea Barça ya va

Voz 1375 21:53 y va junto a uno sin otro mira me dice Álvaro Benito que Turpin el francés te encantas vamos bueno pues vamos de la noche al día sí

Voz 1 22:09 tengo del día a la noche por dicha acaban de pegaron botes los sevillistas pero cogió vale vale pues nada veremos a ver qué te momento hoy sin demasiada polémica Afortunadamente Green un abrazo y tú ves plazo hasta luego cuidarse la voz que tienes hombre y no es que no te vayas no te que te has hecho así es hasta luego

Voz 1375 22:28 está por ahí Ramón Jordi sí que hay otro votaron

Voz 1 22:33 protagonista que sale del Barça creo que es Jordi Alba

Voz 3 22:36 sí vamos a escuchar a Jordi Alba segundo jugador del Barça que separan esta zona mixta

Voz 0977 22:40 salir a ganar pero yo creo que hemos hecho un partido muy serio y con un campo difícil un rival difícil pero bueno quitando yo creo que los dos palos cara cuando ellos y el gol yo creo que bueno tampoco han creado muchas ocasiones hemos tenido el control del partido nunca nunca fácil no ganar eso puede partidos pero yo yo creo que el que el equipo ha hecho un gran partido hoy

Voz 5 23:04 no puede ser que el equipo esté un poco lejos de su mejor nivel pero lo que sí es verdad es que transmitir una fiabilidad que es un valor tremendo no

Voz 0977 23:12 si defensivamente estamos a un nivel muy bueno el equipo está junto sabe lo que lo que hace en cada momento oí y bueno quizá pues en otros años este partido hubiésemos perdido yo creo que que hemos hecho un gran partido defensivamente también como estaba muy correcto Si ofensivamente pues pues bueno siempre queremos generar más pero pero genes

Voz 1 23:34 al nos vamos contentos por el por el partido

Voz 0977 23:36 hecho el equipo no el resume

Voz 11 23:39 a lo mejor uno es un muy buen

Voz 1296 23:42 marcador habéis conseguido el reto mínimo que era marcar fuera y sobre todo tal y como se estaba poniendo el partido

Voz 0977 23:47 sí sí repito que es es un resultado bueno para nosotros que cometido oí y ahora pues han creado la la Vuelta bueno con nuestra gente sabiendo que que yo es pues bueno tienen que hay que buscar ese gol y quizá pues habrá un poco más de espacios pero yo creo que la idea es la misma

Voz 13 24:08 Rakitic lo ha definido como un partido de balonmano que incluso a veces si vais de la derecha izquierda izquierda derecha no había sitio

Voz 1296 24:14 tres muchas diferente con el resultado de hoy

Voz 0977 24:17 bueno el la idea la misma está claro pues cuando se cierran atrás con cinco defensas y hoy en día pues ya los conocen todos los rivales es muy difícil pues meter balones por por dentro a esos centros pues quizá pues cuesta más que en otros partidos porque la gente nos conoce ya hay Isabel que que bueno creamos mucho peligro pues esos centros pero pero bien la idea misma luego

Voz 0985 24:44 estará conexión sesenta y uno por ciento creo

Voz 0977 24:47 el veintinueve descanso luego no sé cómo ha sido pero pero bueno he aquí la misma yo creo que que pues hemos defendido también bien porque hemos tenido el tiempo el el balón y yo creo que es bueno en intentaremos hacerlo en la Vuelta también no con con nuestra gente ahí pues intentar crear más ocasiones pero luego no hay que

Voz 3 25:06 con el equipo para remachar las palabras de Jordi Alba que es el

Voz 1785 25:10 el último jugador del Barça en esta

Voz 3 25:13 bueno a mixta sobre el césped de Stamford Bridge porque ya se retiran todos los futbolistas el staff todos los integrantes de la expedición del Barça que se marchan ya esta misma noche hacia Barcelona

Voz 1375 25:23 no aguantamos ahí porque algo protagonista más de el Chelsea de momento los dos jugadores del Barça que han hablado Ivan Rakitic Jordi Alba ahora escuchamos también una frase que ha dicho en la tele en bienes por Andrés Iniesta pero está por allá también Marcos López incorpora al Sanedrín que enseguida arrancamos con Jordi Marcos sí hola Marcos qué tal qué tal como estamos más buenas noches por donde va el hechizo de Iniesta en Stamford Bridge dice Ramón Besa la noche que pudo ser que seguramente estará en la cabeza lo conté pero que no fue decía Jordi por donde titulas tu mañana

Voz 3 25:50 Iniesta arroba Messi decide

Voz 1375 25:53 así ha sido será podía pasar a Suárez también viene pero esto mejor a Messi no

Voz 14 25:56 sí date cuenta que Messi estaba en su rincón en el rincón de Alba es decir ese rincón donde él siempre dispara

Voz 1296 26:03 y es curioso porque el Barça sigue bueno supongo que te Marcos si me perdonas perdona que te corte porque está en sintonía Larguero el portero del Chelsea ex del Atlético de Madrid Thibaut Courtois te escucha humano

Voz 1 26:13 hombre portero Courtois muy buenas tardes buenas cómo estás hombre todo bien menos el resultado todo bien no porque ha sujetado muy bien al Barça no apenas ha tenido trabajo

Voz 8 26:23 no cierto yo creo que podemos ganar el partido pero bueno error defensivo nos ha costado y nos ha costado un gol Hay un buen resultado para la vuelta yo creo que con uno cero ahí si metes un gol pues ya tiene que meter tres sí pero bueno yo creo que les hemos plantado un buen partido y creo ahí podemos hacer lo mismo el objetivo estaba claro que no

Voz 1375 26:44 marcara el Barça y lo habéis hecho muy bien decía ahora mismo con Marcos estaba hablando con tu compañero con Marcos Alonso que el gol de Messi es probablemente el único fallo que habéis tenido atrás no

Voz 8 26:54 sí creo que sí creo que hemos defendido muy bien antes hoy ya que los jugadores del Barça han dicho que nos hemos metido muy atrás aunque tampoco creo que es cierto que da muchas veces también hemos arriba pero bueno luego hay que intentar defender bien también a ellos si tenerlos lo más lejos posible a portería y eso hicimos bien

Voz 1375 27:12 yo he dicho a Andrés Iniesta que cuando el equipo vete a ocho nueve atrás es más complicado

Voz 8 27:16 va eso es cierto pero bueno nosotros no jugamos a favor del Barça jugamos a favor de Chelsea para nosotros es defender bien contra ellos porque no sabemos la calidad que tiene ese equipo que su filosofía de jugar bien y nosotros pues entre caída ofensivamente pero contra un equipo cuando da igual es más importante primero en defender bien y luego creo que también tuvimos dos oportunidades para ganar Nos faltó

Voz 1 27:40 pues pasa que para la vuelta no nos vale ese planteamiento no ocultó

Voz 8 27:45 bueno yo creo que podamos hacer lo mismo es decir defender bien buscarles arriba cuando ponemos porque cuando metemos presiona es también no les facilita a jugar fácil yo creo que luego te no en la calidad para meter gol pero bueno lo más importante para nosotros meter un gol a la vuelta porque

Voz 1375 28:03 a esas para que os ha dicho Conte en El Vestuario al acabar

Voz 8 28:06 al acabar nada eso la hace mañana en en la reunión que tenemos antes del entreno pero bueno yo creo que ha visto un equipo con intensidad físicamente bien aprovechando los los momentos que tuvimos Si bueno hay que seguir así tenemos unas partidos de fisios ahora el domingo el Manchester Domingo que viene City luego el Barça también a la vuelta así que tenemos unos partidos duros pero bueno

Voz 1375 28:30 estamos felices de antes secreto pues nada a ver qué tal en la vuelta oye sabes que hay mucha gente que echa de menos en Madrid si mis hijos ante todo eso sobre todo no pero hay mucha gente aficionados al fútbol que te echan de menos en Madrid

Voz 8 28:42 bueno sí que yo siempre he tenido mucho cariño de la gente de Madrid y en España hay eso nunca se olvida

Voz 1375 28:48 no se sabe si volverá a Madrid no te gustaría

Voz 8 28:51 bueno algún día igual se puede leer como te dije tengo dos hijos ahí que eso es difícil echarle de menos estando lejos pero yo estoy bien en Chelsea

Voz 1867 29:01 sí bueno estamos hablando para renovar el iremos con como bueno que vaya muy bien Thibault

Voz 8 29:07 gracias un abrazo Courtois en directo en el

Voz 1375 29:09 Larguero a las doce en punto de la noche protagonistas en esa zona de Stanford en el micrófono de de Lluís Flaquer los micrófonos de la Cadena Ser estaba con la palabra Marcos López Parada hoy enseguida Marcos para que no sé exactamente no tenemos prisa para que nos define

Voz 1 29:24 el titular con el que titula mañana en el periódico enseguida con él

Voz 1375 29:27 con Ramon Besa con Lluís Flaqué con Jordi Martí este Chelsea uno Barça uno antes de irnos a Sevilla Sevilla United mañana Juan Mata Sergio Rico van a estar aquí en El Larguero

Voz 6 29:36 no

Voz 12 32:48 tiempo de sanedrín el fracking que sigue por ahí también habría al ves enseguida cerramos con ellos

Voz 1375 32:55 tenía una palabra Marcos estamos hablando de Prodi balón

Voz 1 32:57 tiros de él

Voz 14 32:59 roba Iniesta y la mente Messi no se Iniesta arroba Messi decide al final el Barça sufrido muchísimo especialmente en el tramo final de la de la primera parte yo creo que ha sufrido más en esos quince minutos que en el inicio de la segunda parte cuando ha recibido el gol de de William pero al final digo que este equipo que juega mal que aún hoy ha jugado

Voz 1201 33:16 va ha jugado de manera como y a Mario ramplona

Voz 14 33:19 es verdad es decir ha jugado sin sin sin grandeza creo porque no ha tenido profundidad no han tenido veneno una tenido verticalidad no ha tenido posibilidad de hacerle daño al Chelsea sólo una ocasión pareció un equipo italiano el Barça sólo un error ha tenido el Chelsea en en noventa minutos sólo uno pero el Barça estaba en el sitio que tenía que estar y curiosamente quién roba el balón es Paulinho que se ensalza mucho que roba muchos balones yo y si no me equivoco y ahí están los datos no ha recuperado en una sola pelota Iniesta recuperado

Voz 0200 33:46 ocho balones hoy Paulinho cero

Voz 14 33:48 eh Umtiti diez Piqué diez que los normal pero lo que es Paulinho que supo ese será otro asunto pero creo que en el único error que

Voz 1 33:56 he tenido eh eso es

Voz 14 33:59 quirúrgico demuestra también la capacidad de supervivencia que tiene el Barça de Valverde que cuando juega horrible es capaz incluso de empatar un partido en Stamford

Voz 1 34:07 que yo creo que si no mete en esa no me te en ninguna no nos porque han habido más han aprovechado ese el único error a metió el bisturí ahí donde había que meterlo porque si no mete en esa yo creo que se va con el uno cero sobre todo Jordi Ramon mucho juego por el centro no no no

Voz 12 34:19 en que empecinarse en en el Inter

Voz 1375 34:22 dar desatascar lo que era muy difícil de desatascar por el centro en lugar de buscar más las bandas no por ejemplo faltó claridad no

Voz 1785 34:29 pueblos saben defender muy bien a Messi que el Barça se pasa mucho rato intentando buscar ha habido para mí un doble juego era el Chelsea buscaba Hazard ya ya Willian y el Barça buscaba Iniesta Messi el si se impone ahora mismo no pero siempre bueno del Chelsea ha encontrado antes a pasar que el Barça ahí está y Messi donde

Voz 11 34:52 ha fallado sobre todo

Voz 1785 34:54 algunos automatismos como el que ahora está vais contando de Paulino sea sean el fondo seguimos con la misma duda de siempre que para mí es una duda filosófica es quién juega en el sitio de Neymar si pones un delantero recuperar la grandeza la visión de equipo al ataque al ataque que se les supone el Barça se ahora creo que no no juega en Belén porque físicamente no está bien pero hoy cuando he visto salir Aleix Vidal antes que Denver he pensado que pues que todavía quería tirar más de las riendas a Valverde porque no se acababa de fiar de un tercer delantero y Aleix Vidal tiene más despliegue y puede ocultarse más en el centro por lo tanto amarrar Tegui en el sentido de que no es un reproche pero es una mirada del Barça más más defensiva de la que ha tenido en los últimos tiempos no acaba de resolver porque André Gomes no está se perdió en Mestalla ahora se ha perdido Paulinho no se sabe nada Denis Suárez Alcácer pues para determinados partidos de enviarle no está en este sitio es donde está la clave de muchas de las historias que le están ocurriendo el Barça

Voz 0985 35:53 hombre Se supone que la solución deberá pasar por Belén no estoy pensando en el partido de vuelta el catorce de marzo faltan tres semanas es mucho tiempo veremos dentro de tres

Voz 1296 36:02 tras perdóname Jordi que te interrumpa de nuevo tenemos además muy especial porque eso no es jugador del Barça que ahora se ha enfrentado a su exequipo titular hoy en el Chelsea Pedro II la Biblia ya te escucho no en sintonía El Larguero Henry Pedro que hay ganas

Voz 7 36:14 de hablar con él esta tarde cómo te va la vida hombre

Voz 10 36:17 bien bueno muy diferente aquí que en Barcelona pero la verdad que contento también

Voz 1375 36:23 hemos visto a tu ex Barça como les has visto

Voz 10 36:25 bueno muy bien no yo la verdad que son un equipo siempre muy fuerte muy difícil de cuando te enfrentas a ellos oí buenos aquí están en líneas generales está muy bien haciendo una gran temporada ahí bueno hoy la verdad que les ha costado no guardado

Voz 1375 36:40 las mujeres ante nuestro planteamiento yo creo que les corto

Voz 10 36:42 a era lo que nosotros queríamos Si bueno al final es una lástima que con ese error no no hayan marcado porque no para nosotros estamos haciendo el partido ideal

Voz 1 36:51 ese gol de Messi os cambia el paso de la eliminatorios cambian

Voz 1375 36:54 yo que tenía previsto para los dos partidos

Voz 10 36:57 no nos cambia pero sí que es verdad que como te digo no cuando cuando ves que está saliendo el partido que quiere es el resultado que tú quieres conseguir y que al final pues no en ese gol

Voz 1296 37:09 parece Álvaro Morata no sé si metiéndole prisa pero ahí está

Voz 7 37:13 hoy ya sacan esperando ahí lo llevas a casa o qué

Voz 1 37:15 te llevas ahí claro

Voz 10 37:17 y nada como te digo pues cambia no cambia un poco el planteamiento que tenías la idea de del siguiente partido pero bueno todavía quedan como digo no estoy esperemos que mucho

Voz 1375 37:30 de Álvaro Álvaro pero un minuto le voy a poner te voy a poner esta frase de Iniesta porque mira estamos aquí en pleno sanedrín de El Larguero con Jordi Martí con Ramón Besa y con Marcos López están diciendo que el Barça es un buen resultado pero que no ha hecho un buen partido no que no que has sido ha estado muy bien defendido por vosotros sin embargo mira lo que he dicho Iniesta de vosotros

Voz 8 37:49 cuándo intentas Neri

Voz 0301 37:52 si hay un equipo que tiene

Voz 8 37:55 siete jugadores ocho detrás del balón es difícil no no es ninguna crítica hacia hacia el otro equipo ni mucho menos pero pero bueno evidentemente cuando eso sucede el el partido no no es tan vistoso como como otras veces

Voz 1867 38:10 qué te parece si claro claro había

Voz 10 38:12 demente tiene razón no jugando juntas dos líneas pones nueve jugadores por detrás del balón pues siempre es complicado encontrar los espacios de crear ocasiones y eso es una realidad era lo que queríamos incomodarlo que no hubiera ocasiones creo que lo hemos hecho bien muy bueno

Voz 1375 38:25 o sea que no te importa que os acusan de amarrar Tegui re muy defensivo

Voz 10 38:28 sí claro pero desde luego que jugar muchos muchos equipos juegan así contra el Barça no lo sabemos toda la selección española

Voz 1375 38:36 bueno que te has estado en el otro lado es

Voz 10 38:39 eso equipos que que tienen el balón siempre que intentar atacar es normal no es normal que intentes replegar juntar jugadores y que no encuentre los espacio de actitud intentar pues en cualquier contrata que hacerles daño ahora lo hemos intentado hacer hoy y bueno al final

Voz 1375 38:53 sabido adaptarte al equipo más ofensivo del mundo que era el Barça de Guardiola ya uno de los más defensivos del mundo no sí

Voz 10 38:59 que aquí prácticamente defendimos mucho durante todo el partido y bueno siempre estoy para para ayudar para lo que me pide el entrenador intentar hacer lo mejor para para mi equipo oí bueno y una vez más contento por el trabajo sobre todo ello defensivo porque en este equipo hay que hay que estar así hay que estar muy concentrados lo hemos estado y una lástima delfinario no había marcado seguro

Voz 1375 39:20 la última Pedro sesenta cuarenta al Barça cincuenta cincuenta como leves

Voz 10 39:24 bueno el partido está abierto el partido está abierto sobre todo a la eliminatoria no quedan noventa minutos sabemos que va a ser muy complicado pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo cómo afrontamos ese partido ahí

Voz 1375 39:35 oye la selección que

Voz 10 39:37 bueno no lo sé no se evidentemente sé que es complicado no hay mucha competencia siempre es complicado

Voz 1867 39:42 sí bueno es algo que ahora mismo

Voz 10 39:45 no suele pensar mucho todavía porque como te digo tenemos muchos compromisos partidos muy fuertes y por delante ahora muy duros aquí nosotros los de sobretodo también de Liga y luego de Champions en el Barça hay bueno un poco en lo que estamos metidos

Voz 1375 39:57 pues nada no hagas esperar a Morata que está por ahí con un abrazo beso a la carrera porque él está enamorada

Voz 1296 40:02 dada desde lejos enseñándoles las llaves del coche literalmente como que jovenes ya me voy o terror

Voz 1 40:06 el coche pues nada yo creo que no queda ya

Voz 12 40:09 a la vista de que no

Voz 1296 40:11 creo que queda nadie más ya del Chelsea se queda alguno son rezagadas podríamos paso pero en principio han marchado ya sea marcha a todos

Voz 1 40:17 queda también en el Sanedrín industrial que por supuesto ya le he preguntado a Bruno Alemany por el Chelsea

Voz 1375 40:21 no sé quién estaba hablando Jordi me parece Jordi si esto

Voz 0985 40:23 cuando yo hasta que me interrumpido flaco afortunadamente por enésima vez cosa que hay que agradecer al mérito de Flaqué que seguro que lo tiene también hay que podamos escuchar a tantos protagonistas con entrevistas individualizadas totalmente unos otro cosa que os

Voz 1 40:37 Prieto tomar dos a nosotros es un

Voz 30 40:40 es una una tarea

Voz 1296 40:41 dificilísima inglesa basado nada Jordi además ha ido ninguno lesionado ni de nada

Voz 0985 40:46 a responden las preguntas las aceptan diálogos normales entrevistas al fin y al cabo que los aficionados y los oyentes agradecen

Voz 1375 40:53 te que te digo una cosa perdona con empate a uno que ha sido un buen resulta claro cómo van igual ni siquiera hablan en el Kanouté llegando pero

Voz 0985 41:00 quería reseñar este esta circunstancia que me parece que también para otros clubes españoles pudiese muy interesante esta experiencia entonces te decía que claro el partido de vuelta manos el día catorce de marzo no falta ahora vendrán tres semanas de descanso entonces veremos cada uno dónde está dónde estará en velé donde estará Luis Vidal donde estará Paulinho en fin André Gomes porque

Voz 1375 41:20 Paulinho está jugando entre otras cosas por