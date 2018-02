Pablo: "En 30 años como investigador nunca he tenido un contrato indefinido"

Voz 1

00:00

yo me llamo Pablo Sánchez hizo hoy investigadores de la Universidad del País Vasco pero el sirio también la Universidad Carlos III de Madrid la Universidad Autónoma de Madrid en el que también ha sido profesor en la Universidad Complutense se ha sido visiten escolar en la Universidad de Turquía en Estambul y también investigador postdoctoral en yo es que le en California EEUU eso hacen un total de treinta años como investigador y a veces como docente también normalmente como desde dolor que han estado marcadas por la precariedad yo no he tenido nunca un contrato indefinido un contrato estable de ningún tipo en ninguna de las administraciones de la Comunidad de Madrid del estado de las universidades siempre he tenido una situación que ha sido entre la del becario la del contratado de investigación en distintas modalidades normalmente siempre de una duración anual renovable hasta un límite además yo no he podido nunca tener un diseño de de investigación en el en el largo plazo porque no he tenido ninguna estabilidad laboral la la la investigación en España es un mercado de trabajo en condiciones que implique la salidas tanto como las entradas es decir que hay evaluaciones cada cinco años lo que está haciendo es maltratan mentar discrimina generar desigualdades dinámicas potentísimo un problema de fondo es fundamentalmente que las administraciones no se toman que una vez formado en investigador la estabilización tendría que ser automática