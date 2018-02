Cristina Antoñanzas: “La brecha salarial entre hombres y mujeres comienza con los complementos”

Voz 1

01:09

así pues la verdad es que es complicado pero en el fondo es sencillo como uno de tus oyentes hablaba hace un ratito no todos los trabajadores la mayoría de los trabajadores hemos cubiertos por un convenio colectivo nosotros los sindicatos cuando negociamos un convenio colectivo las clasificaciones no las separamos obviamente entre hombres y mujeres cuando comienza la brecha cuando empezamos a hablar de pluses de complementos o de categorías profesionales que son similares trabajos de igual valor pero que se cuantifican de forma diferente por ejemplo un caso muy concreto el noventa por ciento de las es excedencias o de las reducciones de jornada en nuestro país las solicitan las mujeres una vez ha solicitado esta reducción de jornada pues si trabaja a turnos por ejemplo pues pierdes tú el plus de tu edad ahí empieza a ver esa brecha entre hombres y mujeres en una empresa hay otra cuestión muy clara por ejemplo cuando hay pluses que se trabajan por objetivos en en ingenieros no que que tú explicabas ahora mismo pues esos pluses por objetivos una mujer cuando está de baja por maternidad porque yo siempre digo que de momento las que podemos tener hijos somos las mujeres pues ese plus por objetivos lo pierden cuando se incorpora a su grupo de trabajo pues sus compañeros varones han seguido cobrando ese plus por objetivos la mujer no pues ahí ya existe una brecha salarial cuando los dos por ejemplo como tú decías un ingeniero