El secuestro

Voz 1389

01:22

el libro ha vendido tanto que me decía ayer David Gistau yo creo que la juez la la jueza lo que debe de ordenar es que cada español lleva cómo sería su ejemplar no que ese supuesto directamente de la de la librería es decir es un efecto Street Sanz al revés lo que se está conociendo ahora es la participación la sentencia que implica al ex alcalde de O Grove pero no el libro que era un libro ya el híper vendido es preocupante porque no es una medida nada habitual ayer me decía Nacho es la primera vez que tengo conocimiento de que secuestra un libro ya ha tenido que ser el mío es decir y además este hombre sale citado dos veces en cuatrocientas páginas ninguna se dice que fue procesado es decir que participan este derecho al lado de su y que fue procesado esta medidas exagerada no es una biografía sobre él es decir no se entiende que antes de llegar al juicio se tome una medida así es una editorial modesta que ha tenido su gran éxito con Fariñas acaba de editar y distribuir hacen poco diez mil ejemplares roto que se le puede hacerse esta medida se pone como definitiva está