"Los menores de 12 ó 13 años no deberían tener smartphone"

Voz 2

04:23

bueno el móvil tiene un atractivo especial buena en principio estas nuevas tecnologías como el móvil que tienen aspectos muy positivos en realidad la tecnología se pueda hacer un uso adecuado o inadecuado de veía lo que ocurre es que hay el el caso del móvil y sobre todo de los móviles inteligentes es una máquina muy potente que es una herramienta muy poderosa que sobre todo si se pone en manos de personas muy jóvenes y piense que por ejemplo en muchos casos el móvil está siendo el el móvil inteligente me refiero lista siendo como regalo de Comunión a los niños cuando tienen nueve años poner un instrumento con esta de esta potencia en niños que todavía no tiene un desarrollo cognitivo desarrollo cerebral suficiente puede ser en algunos casos peligroso sobretodo si hay una dejación de los padres etc para hacer un seguimiento de lo que pueda haber no sólo por la adicción sino realmente por otros aspectos como puede ser el acceso a contenidos inapropiados no en relación con las con suicidio con anorexia con el racismo con el sexismo en relación por ejemplo con problemas de ciberacoso sobretodo con algo que a mí personalmente me preocupan menos me preocupa mucho de lo que se habla menos que es el concepto de la pérdida de la intimidad es decir se ha llegado a perder ese concepto de lo que es público lo que es privado y lo que es íntimo osea todas las personas tenemos una faceta pública que la conocen las demás personas en relación con nuestra profesión con nuestro lugar de residencia etcétera una faceta privada que se refiere a nuestras aficiones e intereses que compartimos con un grupo de amigos y una faceta íntima que sólo nos compete a nosotros mismos en todo caso a nuestra pareja o a nuestros amigos íntimos pues bien en muchas de estas redes sociales se ha llegado a facilitar sobre en Facebook pues el exhibicionismo con el el con los mensajes que cuelgan a veces en los muros en Twitter pues una imagen un poco narcisista cuando las personas alardean del número de seguidores se ha llegado a una perversión del lenguaje porque llamar amigos cómo se habla en Facebook a lo que son meros contactos ya es una perversión del lenguaje o que una persona alardea de seguidores cuando luego resulta que en la vida real no tiene a nadie con quien poder compartir una confidencia pues no deja de ser preocupante