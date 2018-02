"Me encantaría que se hicieran públicos los sueldos en mi empresa"

Voz 3 00:00 los astutos dos preguntas esta mañana en primer lugar sobre la proposición de ley de Unidos Podemos contra la brecha salarial entre mujeres y hombres a la que se suma una iniciativa similar del PSOE

Voz 1 00:15 medidas como obligar a las empresas a hacer públicas las nóminas y los pluses bajamos andaluz

Voz 4 00:20 hola si en Almadén a bueno días en una empresa como Servicio Andaluz de Salud cualquier trabajo me encantaría disfrutaría seguramente llenaría mucha gente pidiendo la diferencia es que hay pluses productividades de algunos miembros de esta sala

Voz 5 00:37 casa gracia de Almería Murcia Ana de Cartagena

Voz 6 00:40 vamos a ver yo es que en este país me da la impresión de que vamos siempre pues a golpes no terminamos nunca nada entonces me parece muy bien lo de la brecha salarial y que queramos a cortarla y que todo el mundo sea igual pero hemos arreglado lo del Salario Mínimo Interprofesional hemos arreglado de esos contratos basura donde hay gente ganando cuatro perras por trabajar diez y doce horas esclavizados hemos arreglado acaso que la gente tiene que cobrar en negro porque no puede hacerlo de otra manera porque no hay manera de ser autónomo en este puñetero país vale

Voz 7 01:14 vamos a arreglarlo todo el buenos días soy María del Mar desde un pueblo de Cuenca hay sí deberían de publicar los sueldos y haber más igualdad del sueldo entre mujeres y hombres y todas esas cosas Rosa Madrid

Voz 8 01:26 será bienvenido hace mucha falta en este país empezar a concienciarnos de verdad Antonio Luis Murcia

Voz 9 01:32 quizás esas medidas a la hora de obligarle a empresas pública entonces transparente esos sueldos quizá no sea yo te también para ver la diferencia que hay entre capitalistas ya salarial

Voz 10 01:45 Lucía Mallorca si no aumenta el número de inspectores si los sindicatos no se ponen las pilas si la gente sigue con miedo porque los empresarios dicen mira hay hay gente fuera esperando si no te interesa te vas entonces si no hay un equilibrio entre la teoría y la práctica pues no servirá de nada

Voz 5 02:04 Lara Palencia que han Cook tan de sentido común como la igualdad tenga que haber una regulación pero por desgracia ese igualdad no existe pues habrá que regularlo Carlos Burgos

Voz 11 02:16 yo creo que el problema de la brecha salarial es que no se explica bien porque la mayoría de los asalariados trabajamos bajo las condiciones de un convenio vieneses especifica ni siquiera es hombre el ex mujer todo el mundo cobra digamos igual yo creo que lo que debiera explicarse es que es la diferente valoración entre trabajos digamos de de predominio femenino trabajos dependen dominio masculino la diferencia que hay de valor

Voz 12 02:40 yo ya abordamos la adicción a las pantallas hola buenos días pero yo otra

Voz 13 02:45 muy poco pega una cuenta de porque no tengo ni ordenador tabletas y solo lo uso para llama he ahí para recibir llamadas eh no tengo ni Feis pues ha minado ves pero mi mujer adulta que están todo el día pegado al teléfono doctor de Custo cuando vamos a comer o a tomar café inequidad cada vez que vengo pegado al teléfono ojo quemarán campista observables es en fin buenos días Pepa ni ves a todo