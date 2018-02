Nacho Carretero: "Por dos líneas secuestran el libro entero"

Voz 1 00:00 quiero último esta noche una jueza de Collado Villalba en la Comunidad de Madrid ha ordenado el secuestro del libro Fariña del periodista Nacho Carretero aceptado las medidas cautelares que pedía Jose Alfredo Bea Godard ex alcalde de O Grove en Galicia

Voz 1727 00:16 el alcalde popular que aparecía mencionado el libro por verse envuelto en una operación antidroga aunque terminó absuelto por un defecto de forma no HK Nacho Carretero escritor autor de Fariña colaborador de Hoy por Hoy lo escuchan cada semana con Toni Garrido Nacho buenos días la Pepa unos vídeos cómo te has enterado oí cuando de que secuestrar van el libro

Voz 2 00:39 así pues ayer ayer me llamaron mis editores de la editorial de libros el KO ir un poco sorprendidos por no decir bastante me dijeron que que la jueza había aceptado la petición de medidas cautelares y que que en unos días bueno que la jueza había ordenado el secuestro del libro le pide una cantidad de dinero al demandante en forma de seguro y en el momento que ingrese ese dinero pues se hará efectivo secuestro

Voz 1727 01:06 pero el libro lleva tres años vendiéndose verdad y además vendiéndose bien

Voz 2 01:11 sí el libro salió en septiembre de dos mil quince y si ha funcionado muy bien de hecho ya va por la décima edición y bueno también cómo van a hacer una una serie de televisión pues pues eso hizo aún más ruido entonces si llega cuando ya estaba bastante distribuir no sé si no sé si va a tener mucho efecto bueno en cualquier caso es bastante amarga la decisión

Voz 1727 01:33 ya te dicen sus abogados por ejemplo en relación con la serie se está produciendo ya

Voz 2 01:39 sí de hecho la serie está ya lista para ser estrenada en Antena tres y en principio la serie no le afectará que la jueza lo desestimó pero bueno a las a las abogadas de la editorial líneas lo que están preocupadas por el por el futuro de libro todo porque también están bastante sorprendidas porque no es muy usual hombre yo nunca había oído hablar del secuestro y la primera vez que oigo hablar del secuestro de un hijo desde el mío verdad

Voz 1727 02:09 para Ci una una situación amarga lo decías para la editorial que es pequeñita libros del KO esto puede suponer un golpe económico gordo no acaban de de imprimir acababan de imprimir una nueva tirada de diez mil ejemplares

Voz 2 02:22 sí sí es un es un roto porque como dices acaban de de imprimir de distribuir diez mil ejemplares de la décima edición si se ejecuta el secuestro y y bueno tendría la distribuidora que retirarlos de las librerías no sé cómo se hace eso pretendieran kirguís librería librería hay recogerlos no sé exactamente devolverlos está prohibida la distribución y la venta hasta que haya una sentencia firme este asunto que no se serían tres cuatro meses pero en cualquier caso sería todo ese tiempo sin sin vender libros que como como puedes imaginar para una editorial pequeña Hay pues supone un un daño muy grande y además se hace más allá de de lo previsible de tres o cuatro meses que que bueno viendo como que la justicia en España un poco lenta pues hombre el daño podría llegar a ser definitivo para para editorial podría hacerle un daño irreparable

Voz 1727 03:23 porque todavía no se sabe cómo se ejecuta esta sentencia no

Voz 2 03:27 no soy sincero no tengo ni y y sabemos que la juez ha aceptado la petición que dediquen a partir de ahí en el momento que estaba efectiva yo no sé exactamente cuál serán los pasos y sin mandará a una hora de la distribuidora es que eso ya no no tengo ni ni la más remota idea pero créeme que me generan poco de curiosidad también

Voz 1727 03:52 claro a todos como como secuestró un libro que barbaridad tenemos a Mariola Urrea que es una profesora de Derecho Internacional pero supongo que algo puede aportar no sé además quería hablar contigo Mariola adelante

Voz 1505 04:02 bueno yo me entiendo que a las cuestiones de embargo el secuestro son medidas cautelares y por lo tanto el pronunciamiento del juez y hay que marcarlo en esta cuestión es en el desarrollo de un proceso y con el fin de garantizar el buen fin del mismo adoptado cautelarmente este tipo de medida no se corrígeme Nacho Si si si me equivoco pero entiendo que que esa es así que lo que estamos es ante un proceso no sé de qué naturaleza ni de qué características impulsado por alguien que me imagino que severa e o creerá que se verá afectado por el contenido de libro y que la medida cautelar que ha impuesto ese juzgado es el de retirar de la circulación retirar del al eh de acceso el público este este libro no es su sucesor sin tal cual los

Voz 2 04:55 el proceso digamos que es una demanda Poor por calumnias e injurias entonces mientras el proceso está en marcha el demandante ha solicitado una medida cautelar que es parar la publicación y venta del libro entonces esa medida cautelar ha sido aceptada efectivamente por la juez una decisión que yo obviamente respeto pero que no me deja de sorprender porque es una medida muy perjudicial porque además

Voz 1505 05:24 eh el libro está en miles de hogares españoles hay claro hay una cuestión que que me sorprende a mí también más allá del impacto económico que pueda tener medida en la editorial o el impacto que pueda tener en el hecho de que ese libro no no pueda tener acceso al mismo personas que hoy mismo quieran ir a comprarlo pero a mi me parece que este tipo de medidas cautelares normalmente se manejan con muchísima duden Xia ir de manera muy muy excepcional que manejaban semana se manejaban lo que sí porque efectivamente cualquiera puede pensar que a través de un libro a través de una canción no a través de cualquier obra artística pueda sentir que que se le calumnia pero digamos esa es una pretensión de parte que tiene que dilucidarse en un proceso que que no tiene por qué esa pretensión de parte no tiene porque tener indicios de veracidad simplemente es la pretensión y la sensibilidad de una de las partes yo mal una medida tan agresiva tan lesiva cautelar como ésta es lo que quizás sorprende con independencia luego de las consecuencias económicas y demás pues para la editorial claro

Voz 2 06:41 yo por eso bueno quería añadir que que que yo insisto en que yo he respetos a decisión judicial lo que pasa que sí que me gustaría dejar claro el hecho y el hecho es que también estoy demandante el exalcalde que tiene todo el derecho del mundo a a quejarse y aprendí a preparar y ha presentado esta demanda faltaba más en lo que pasa es que también para que lo sepan los oyentes este hombre sale reflejado en dos líneas en las cuales yo simplemente un reflejo y plasmó un hecho que ha sido probado en su momento en un juicio por la Audiencia Nacional es verdad que posteriormente este hombre por un asunto de forma fue absuelto en el Tribunal Supremo pero en esta sentencia absolutoria se mantenían unos hechos probados que son los que Dios reflejo en el libro entonces esos hechos probados que en los cuales ni siquiera yo digo que fue comedido siempre digo que fue procesado por este asunto lo cual es un hecho pues simplemente por esta pincelada pues se carga o digamos os secuestran el libro entero es algo que aún respetando lo arenoso

Voz 1926 07:44 los que él más llama la atención desde luego goteo bueno no es asombroso no porque efectivamente yo creo que es importantísimo en este debate que que además ahora están tan tan tan vivo de la libertad de expresión yo creo que los periodistas debemos hacer particularmente pedagogía no y recordar que una cosa es la libertad de expresión y otra es el derecho de información no que es donde digamos los hechos son sagrados y los opina en esos libres como dice el viejo Adagio periodístico no efectivamente claro decía Mariola una cosa cuando uno siente que se le calumnia cuando uno siente que se le calumnia es un matiz subjetivo no pero hay veces que que hay datos que son falsos no pero yo creo que cuando efectivamente se acumulan datos falsos aparte de la excepción digamos no cuando hay datos que son falsos hay un asunto discutible evidentemente pero en este caso cuando cuando Nacho en su estupendo libro se limita a mencionar hechos que AMS que son reales aunque después haya habido digamos una rectificación pero en aquel momento eran datos reales yo encuentro absolutamente asombroso que la juez haya actuado así parece la actuación un tanto arbitraria que difícilmente podrá podrá llegar muy lejos en este caso no podemos decir que que el error judicial lo que la decisión judicial vaya ayudar al éxito del libro de Nacho porque libres un éxito esto hace ya muchos años miras todos los casos de un un son son preocupantes sin duda pero si los miras todo juntos es realmente escalofriante ver nos lo hubiera estar junto como por ejemplo publica hoy un artículo magistral como como siempre recogiendo la cantidad de procesos que hay abiertos pues eso de injurias y calumnias con el caso de de Nacho delitos de delitos de odio pero no por atacar a los débiles sino por atacar a la policía enaltecimiento apología humillación que está haciendo pasar a tuiteros y titiriteros por donde antes pasaban los los terroristas ofensas a los sentimientos religiosos injurias a la Corona ultraje a España unos delitos que distintas formas pero no está abriendo tu este es verdaderamente escalofriante perdona Nacho

Voz 2 09:42 no disculpa que interrumpa yo soy que me quería marcar un poquito también porque bueno me tengo que hay casos de injuria delitos de odio bueno más susceptible de debate incluso debate judicial en este caso por supuesto también porque este hombre tiene todo el derecho del mundo a sentirse injuriado y calumniado está bien un proceso judicial que lo decía pero en cualquier caso es que yo lo que quería dejar muy claro es que en el libro

Voz 3 10:06 en este caso y en el resto de las afirmaciones que yo hago es especialmente cauteloso porque su libro periodístico y me preocuparon mucho nos llevaron a eso

Voz 2 10:17 darme muy bien de que todo lo que afirmó son nombre si son personas reales y sabía que esto podía pasar y por lo tanto yo me me cuidan muchísimo yo no no escribe una letra canción no escribe una ficción no que no nos

Voz 3 10:29 no hay metáforas Naima metáforas con los hechos exacto no hay mucho de hacen lo hubiera pasado si a pensión se ha sentido calumniado

Voz 2 10:36 yo creo que en este caso lo quiere dejar claro que es un libro periodístico que el proceso judicial tiene todo el mundo a tener lugar que es decir lo que tenga que decidir pero que en este caso yo lo que estoy es contrastando hechos periodísticos y es poniéndolos y que un hombre a partir de eso se ha sentido calumniado ello

Voz 1727 10:51 Nacho te tengo que despedir preocupa una pequeña alegría desde anoche Fariñas el libro más vendido en Amazon España

Voz 3 10:57 bueno pues mira de rescatar algo bueno