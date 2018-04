Elegir las palabras

Voz 1224

01:36

no sé no es sencillo entender a la sociedad española sólo cabe recordar que la ciencia ficción de mil novecientos ochenta y cuatro ya encargaba la tarea su protagonista Smith de adaptar viejos ejemplares de periódicos a la realidad de los nuevos tiempos España en ocasiones parece una mala novela de ciencia ficción tiempos difíciles para la convivencia sin duda pero eso sí no podemos permanecer quietos debemos reaccionar no podemos quedarnos en mitad de la carretera porque si te quedas en mitad de la carretera te atropella el tráfico de ambos sentidos yo les prometo que hoy iba a venir aquí con mi ejemplar del libro Fariña de Nacho Carretero que ese juez ha embargado para ofrecérselo a uno de ustedes sería iba a ganar pero no me acuerdo de aquel sólo presta estas la vida en España