Anna Muzychuck: “No quiero sentirme como una criatura de segunda

Voz 3 00:06 el año pasado se celebró en Riad Arabia Saudí el campeonato mundial

Voz 1995 00:09 de Jerez relámpago

Voz 3 00:11 si tiene tiene un interés destacado ese deporte

Voz 1995 00:14 es un deporte además como tal por más que todavía algunos sigan dudando seguro que recordará la noticia así lo contábamos en la Cadena Ser

Voz 4 00:21 la repercusión en redes desde hace un par de

Voz 5 00:24 días ha sido enorme su protagonista la campeona mundial de ajedrez Ana Music Chuck Álvaro Zamarreño buenas noches

Voz 0116 00:31 el veintitrés de diciembre Ana Music Chuck escribía en su perfil en Facebook para toda persona que quisiera leerlo en unos días voy a perder uno tras otro dos títulos mundiales porque he decidido no ir a Arabia Saudí no someterme a las normas de otros no vestirla vaya no sentirme en definitiva como una criatura de segunda

Voz 1995 00:49 Ana musiquita muy rico bienvenida buenos días gracias por estar con nosotros perdiste dos títulos mundiales por no acudir a aquella cita ha pasado algo de tiempo arrepienten de haberlo hecho

Voz 4 01:14 a mi esposo que eh estamos en sexting ha dicho cosas menos por mi hijo todos están bien echemos

Voz 6 01:34 ya no está arrepentido de la decisión es una decisión que ella tomó hoy es muy firme sobre esta decisión ella tuvo a sus dos títulos de campeona mundial a finales de dos mil dieciséis fue campeona del mundo a lo largo de todo dos mil diecisiete hasta la que llegó el Mundial de Arabia en el que ya decidió no participar

Voz 1995 01:59 tiene veintisiete años es doble campeona del mundo probablemente si hubiera sido ese campeonato hubiera ganado ciento sesenta mil euros que no está nada mal es una gran cantidad de dinero pero en de ese hubiera sido hubiera no no tuvieras convertido en una gran noticia mundial todo el mundo habló de ti de tu tu decisión esperabas esa trascendencia esto en símbolos que por cierto mañana a las siete de la tarde

Voz 7 02:31 ya eh

Voz 4 02:36 te a hecho a Facebook que sólo pudo ver cosas ahí hemos hecho a Bank ya saben que saben que falta hacen People from oído gol vemos fuimos Newspaper Stevie Etxea no los ojos y te ha faltado Toxo ha en París Time of the People s por placas a vi ente fans de Báez por tanto es desfile es exporta en parecen fotos rumano o antro Fouché al mago piña Sharma rivales

Voz 6 03:38 ella no esperaba toda esta trascendencia que ha tenido la noticia ya que ella él simplemente lo colgó en su muro de Facebook ID de repente todos los medios de muchísimos medios de todo el mundo estuvieron interesados en Facebook hubo ciento setenta mil me gusta además de setenta mil eh compartidos treinta mil comentarios y es algo que ella no esperaba está muy orgullosa de todo el apoyo que que está teniendo por parte de de muchísima gente en el mundo

Voz 8 04:13 Stones y bueno la historia de Ana ella su capacidad su tesón sus ideas

Voz 1995 04:19 se han convertido en un símbolo que mañana va a estar como les decía la siguiente la tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid va a ser la encargada del una charla para del encuentro gente que Elijah que va a contar con gente como Amelia Valcárcel nuestros compañeros Montserrat Domínguez o Isaías la la fuente es curioso que tu tu hermana por ciento hay que hablar también de tu hermana vaya familia Malilla también ha sido campeona día

Voz 8 04:39 de de ajedrez también se ha negado a ir a

Voz 1995 04:43 Arabia Saudí vuestros padres que además son entrenadores de de ajedrez es núcleo familiar realmente interesante es decir tenéis unas condiciones sólidas Extraordinarias y ahora además la compartes no sanamente hablando de de ajedrez sino que va mucho más allá de convertido en todo un símbolo pesa mucho esa carga la traducción está haciendo Enrique Joel son preguntas buenísimo que ha sido su tiempo necesita eso sólo su tiempo para interpretar e inmejorable hasta ahora Ana sólamente jugaba al ajedrez ya es importante pero a parte de eso ella eso les han convertido en un ejemplo muy interesante esos tiempos

Voz 4 05:23 a ellas se ha hablado de mí estafado hechos por sumarse a en forma de hechas Walk On Manes

Voz 6 05:45 mi familia siempre la apoyó y es un honor para ella y su hermana poder ser las únicas dos hermanas en la historia que han sido ambas campeonas del mundo de ajedrez

Voz 7 06:01 ah

Voz 4 06:03 lleven a canto al acto a él ya hay pues decimos humano acusarles baile está muy orgulloso

Voz 6 06:19 en Madrid y mañana estará en el evento mujeres que brillan en el IES de de de Madrid

Voz 1995 06:28 pues sí sí tiene usted esa oportunidad desde luego es una fantástica manera de aprender y compartir experiencias medios también es interesante el planteamiento que que hacéis es vuestra vuestra familia ya los ante vamos a hablar hoy si hubiéramos en otras ocasiones hablar contigo lo haríamos de jugadas hablaríamos de es maravilloso poder hablar solamente de deporte y hablaríamos de los peones y de tu estrategia pero hablamos de de algo más crees que este tiempo que algo está cambiando y que este es el tiempo de de la mujer crees que algo verdaderamente importante está ocurriendo en todo el mundo donde la mujer está tomando el protagonismo que merece crees que las cosas están cambiando recuerda que hablamos con Ana campeona mundial de Jerez

Voz 4 07:18 en acción Oso de falta de lo y me han dejado Conference ante una hoz como todo de este que me parece o ya espera que

Voz 6 07:55 sí que para las mujeres todas estas actuaciones estas maneras de expresarse puedan ayudar a a las mujeres en el mundo a ganar en confianza y que todo esto sea muy bueno para para el el mundo los derechos de las mujeres ya está muy muy orgullosa de que gente por la calle yo el otro día en el tren se le acercó una señora a Isabel acercó y simplemente les dio las gracias por lo que estaba haciendo y es algo que ya Le Le encanto

Voz 1995 08:30 no es broma Ana Lupe es que te emociona Times alguien piel de pollo todo dicho día se cuando tú tienes a alguien al lado que decididamente porque nosotros hablamos mucho en la bueno en general todos hablamos poca gente que pase a la acción poca gente realmente se juega su prestigio su dinero su profesión tomando decisiones que realmente afectan y que cambian las cosas muy poca gente base has hecho sí que yo como la señora del tren tengo que decir gracias infinitamente gracias yo tengo una hija Intur es un fantástico ejemplo déjame darte las gracias como una seguramente en coches es es verdad que hay mucho pero bueno mañana a las siete todo aquel que puede que sea sé que tenga interés en conocer a mujeres que brillan tiene la oportunidad de conocer a Annan el Círculo de Bellas Artes en Madrid campeona internacional de Jerez por más que perdiera dos títulos eres la campeona no ahora mismo estamos el tercer lugar no pasa nada llegaremos al primero Ellos tienen por delante pero la campeona internacional de Jerez al de ETA el cerebro y una mujer con grandes principios y todo un ejemplo muchísimas gracias por venir y muchísima suerte muchas gracias Tekio Ana una de las personas más brillantes que han pasado mucho tiempo eso las diez y cuarenta y seis minutos una hora menos en Canarias seguimos

