Pantomima Full: “No hay jamó de York en Nueva York, España es la caña”

Voz 2 00:03 según los expertos reír cada quince minutos al día puede alargar la vida hasta cuatro años según estos cálculos Tom gracias a nuestros colaboradores que ya están sentados en este estudio tú has prolongado tu vida por lo menos diez años más desde que ellos están aquí pero yo qué pasa conmigo

Voz 1 00:29 no

Voz 3 00:30 quiero verlo todo desde luego que no

Voz 4 00:33 Alberto Casado Roberto estos dos risitas te dan buenos no hacer guerritas te hemos sacado atonía en tres meses un mes ya no descenderán un fin de semana con el fin de semana me parece bien

Voz 5 00:54 bueno que vimos con lo de lo concerniente suponemos que ya no

Voz 6 00:57 al lado de esto

Voz 5 01:04 vamos con y hay yo estoy en un momento en el que no era todavía

Voz 7 01:09 de lo que se había desatado no sabéis a todo lo bueno a nosotros es verdad que nos ha convencido pero hemos visto que aquí aquí bueno en general todo el mundo haciendo chistes pero nadie da soluciones

Voz 8 01:21 por cierto para mí el mejor chiste el de Albert Rivera que dijo que le había gustado

Voz 5 01:26 y es muy bien a lo que venimos hoy

Voz 7 01:30 esa proponeros los compositores que manos convencen para acá o Mundial de España

Voz 5 01:33 a la altura si vamos a proponer a gente que pueda cero min no ya que es el de

Voz 7 01:39 te pues vamos con propuestas de compositores

Voz 9 01:42 para el himno se buenas noches seño

Voz 5 01:46 no pueden Bertín Osborne la primera si Bertín Osborne no nos gusta vale tiene a favor de que haga

Voz 8 01:51 el himno pues el patriotismo porque un poco más español sale las monedas

Voz 5 01:55 sí aquí en contra pues que lo vemos con poco tiempo para ponerse estamos hablando de un hombre que además de eso programa tiene su marca aceite de gazpacho de ibéricos de picor de agua de cerveza esto eso al final es verdad que es Marta Santa Marta Sánchez no tiene nada que hacer entonces pero este hombre esta esta Rivo sin le pedimos que haga no ya ya no se otra propuesta que tenemos para que hagan el himno los de este año a favor que por cierto el lunes van a estar en Hoy por hoy impresiona a los que no van buena representada además Eurovisión van a estar ganadora de este año a estar aquí a favor de estos chavales pues que están a lo que quiere si están acostumbrados a versionar canciones y aunque sean peores que las originales pues la gente lo goza ya te lo goza en contra pues que al final iríamos a Eurovisión como el himno y viendo los últimos resultados sería muy doloroso quedar terceros por la cola con Evelyn no podemos puesto otra propuesta Taburete el día es

Voz 10 03:05 no solo

Voz 5 03:07 a favor ya tiene el merchandising si no es mala idea dejar al himno Taburete en manos de chavales que ya tienen las pulseras los polos y los cinturones con con ribetes rojos y amarillos ya lo hizo en contra pues que a su público ya les gusta el himno que hay ahora suman League o no quiere que se no quieren otro

Voz 3 03:25 bueno a mí me vine no me parece mal Taburete como claro desde Viena

Voz 5 03:28 vamos con otra opción otra opción Mecano a favor araña Alemania migraña Pestaña el castellano está lleno de palabras acabadas en España que puedes hacer rimas chusca como España sí sí ya en su día cantaban que no hay jamón de york en Nueva York por no descarte hemos un Españas la caña Ian

Voz 7 03:49 contra que siguieran Pacer el himno al final a lo mejor de sí

Voz 5 03:52 bien volver a reunirse esa caja disco entero ingresados no está preparado para tanta arrimar los siguientes y el siguiente de Los Planetas

Voz 8 04:03 favor son buenos fusionando se han podido fusionar el flamenco con el indie pues podrían fusionar lo rancio con lo moderno

Voz 7 04:11 ellos podemos ir en contra que con la lata que estamos dando para poner letra al himno base raro que el mundial que se entiende

Voz 5 04:17 muy muy poco pues no te gusta tangana

Voz 11 04:21 ahora como a favor

Voz 7 04:25 va a ser un te Mazo iba a llegar al chaval Leo se va a bailar en las discotecas

Voz 8 04:28 en contra letras muy sexuales en los deportistas a pondrían cachondos cuando cuando sonase

Voz 5 04:33 en los estadios y eso no va bien para para así que vamos con otro gol pero sí la Mari de Chambao

Voz 8 04:43 lo que nos gusta el Ammari es que haría un himno que sonaría en todos los chiringuitos cuando se ponen

Voz 7 04:48 y en contra que sonaría raro actos oficiales no es flamenquito Cheers hola apetece escucharlo en verano insistas estás en Cádiz

Voz 5 04:55 por todo esta otra propuesta Alaska girando el Día de las Fuerzas Armadas con chilaba Conchín a Alaska a favor pues que sonaría las fiestas del Orgullo todo a favor porque la gente lo gozaría

Voz 8 05:13 en en contra es que cada vez que Alaska cantase el himno metería de teloneros a las Nancys Rubias Madrid tendría que habría que zamparse al grupo de su marido no te ves siempre quise

Voz 12 05:22 eso no está mal para un clásico de camión ahí está como propuesto Joaquín Sabina

Voz 5 05:31 Sabina lo bueno es que tiene experiencia Lin en himnos porque ya hay Hall del Atlético quedó bien lleva canción de Madrid Candín y en contra pues

Voz 7 05:40 Mariona letra haría una trama que soy una prostituta que si viene la poli que acoge sí ya está mayor muy enrevesado todos

Voz 5 05:47 eso sí Melendi también a favor Melendi sabe mucho de música estamos hablando de alguien que fue jurado de la voz pues Jurado el amor ha vuelto control hasta la voz y luego lo lo que no nos gusta es que como este tío cada dos años cambiaremos

Voz 8 06:02 la gente hace una a o rastas Se puso cachas llevo melena lisa ahora va de hipster habría que esperar a que su nuevo rollo sea pijo

Voz 5 06:10 para que los días bueno opción más arriesgada Chimo Bayo el himno cantado por es que el himno te pondrían falle encanta esta idea exacto la la canción que te pondrías antes de salir de jarana sería lindo y en contra pues que si lo que queremos es una letra para el himno

Voz 12 06:30 poner Txiki

Voz 5 06:33 cantan chiquitín tan tan que tumba pues no gran lector una última Enrique Iglesias a favor como a favor muy muy sensual mucha gente debería su hijo escuchando el himno en puro patriotismo en contra tener un himno en spanglish raro vamos a decir con la comprado vamos con las conclusiones si hoy hoy

Voz 7 06:56 bueno es un poco diferente y no podemos hacer valoración Trip Advisor pero lo que vamos a hacer es elegir quién debe cantar el himno de España una vez escuchado los candidatos así que vamos eh

Voz 12 07:05 el equipo de pantomima full ha decidido que la mejor opción para poner letra al himno de España sea traducir el himno de Francia y que lo cante Montserrat Caballé

Voz 13 07:21 es bonito que demuestra va contrastados sabes

Voz 5 07:25 me gusta ese es mejor que el himno de Marta Sánchez peor que el de estar Gual no sé si hoy

Voz 4 07:36 no se detraen Sellers habla de montañas nórdicas hay que adaptarlo un poco

Voz 5 07:43 está bien que no se lo lo vamos lo vamos hablando goles pantomima full gracias

